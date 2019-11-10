 Затримання Тополі: МінТОТ закликало Інтерпол не ставати інструментом у руках кремлівських кадебешників

Про це заявляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, передає Цензор.НЕТ.

"У міністерстрві готові надати будь-яку допомогу в переговорах із польською стороною в ситуації з Ігорем Мазуром (Тополею), якого затримали під час перетину польського кордону на КПП "Дорогуськ-Ягодин", та надати всю необхідну підтримку його родині", - сказано в заяві.

У пресслужбі відомства наголосили, що затримання українського ветерана є черговим кроком у бік утисків патріотів і що це оин із різновидів гібридної агресії Росії.

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МінТОТ також закликало міжнародну організацію Інтерпол не ставати інструментом, який Кремль намагається застосовувати проти українських військовослужбовців.

"Країна-агресор не гребує нічим, щоб дискредитувати Україну і її солдатів в очах міжнародної спільноти, зокрема і за допомогою міжнародної правоохоронної практики. Ми категорично проти видачі нашого ветерана Ігоря Мазура російській стороні!" - наголосили в пресслужбі.

Також у міністерстві готові надати підтримку правозахисникам, які будуть займатися цією справою.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.