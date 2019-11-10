 Затримання Тополі: МінТОТ закликало Інтерпол не ставати інструментом у руках кремлівських кадебешників

Про це заявляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, передає Цензор.НЕТ.
"У міністерстрві готові надати будь-яку допомогу в переговорах із польською стороною в ситуації з Ігорем Мазуром (Тополею), якого затримали під час перетину польського кордону на КПП "Дорогуськ-Ягодин", та надати всю необхідну підтримку його родині", - сказано в заяві.
У пресслужбі відомства наголосили, що затримання українського ветерана є черговим кроком у бік утисків патріотів і що це оин із різновидів гібридної агресії Росії.
МінТОТ також закликало міжнародну організацію Інтерпол не ставати інструментом, який Кремль намагається застосовувати проти українських військовослужбовців.
"Країна-агресор не гребує нічим, щоб дискредитувати Україну і її солдатів в очах міжнародної спільноти, зокрема і за допомогою міжнародної правоохоронної практики. Ми категорично проти видачі нашого ветерана Ігоря Мазура російській стороні!" - наголосили в пресслужбі.
Також у міністерстві готові надати підтримку правозахисникам, які будуть займатися цією справою.
Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.
Пані Зеркаль, де Ви?
А теперь вопрос по существу: вот нафига он в Польшу поперся с таким "портфолио"?!
акцент коммента сделан на слове "с таким портфолио"..
ЗЫ.. сразу заметно, что ты олень лахтинский, пользуешься яндекс-переводчиком..
"Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции".
P.s. чому ти такий дебіл, кацапе?)
с тобой даже общаться гадко!
Ахаха. Тупорилі кацапські свинособаки)
Об этом говорится в исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", которое было проведено с 7 по 31 октября 2019 года при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".
Главу России назвали "лидером доверия" 11,2% респондентов, которым предложили самостоятельно вписать имя своего фаворита. На втором месте оказался топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев с результатом в 9,1%.
Бо коли витрати системно більші за надходження, і в борг ніхто вже не дасть, то пи34ець (банкрутство) - це просто справа часу.
Так шо незабаром кацапи будуть один однооо різати за шмат хліба.
Карочє, дайош Наваросію от сахаліна до Бєлгорода!
Амінь)
І нагадай мені, що там трапилось на росії з вашим резервним фондом?)
и менять их не будут 100%
а вот работникам мида нужно реагировать не в сми
а с пакетом документов чесать в офис интерпола
и отстаивать интересы украинских граждан
интерпол не занимаеться военными преступлениями
от слова вааще
тогда вопрос
как сами террористы могут запрос дать в интерпол??
типа подельника ищем???
вроди кацапия у нас страна агрессор??
не?
Чим думають отакі крайні нацкомбатанти, виїжджаючи за кордон - питання окреме, - наука ще не знайшла на нього переконливої відповіді...
https://www.youtube.com/watch?v=Qosiaidzz8k