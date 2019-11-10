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 Політика України
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Все про:Арахамія (106) Слуга народу (443) Корнієнко (57)

 Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія

З'їзд партії "Слуга народу" в неділю обере нового лідера партії - Олександра Корнієнка, який зараз є першим заступником голови фракції СН у Раді.

Про це заявляє голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає там (на з'їзді. - Ред.) жодних сюрпризів. У нас більш-менш є безальтернативний кандидат - Олександр Корнієнко. Думаю, що всі його підтримають", - сказав Арахамія журналістам у неділю в Києві перед початком з'їзду.

Він також повідомив, що прибуття президента України Володимира Зеленського на з'їзд партії "Слуга народу" не очікується.

Наразі партію "Слуга народу" очолює голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який раніше не раз заявляв, що має намір скласти повноваження голови партії на найближчому її з'їзді.

Читайте також: "Слуга народу" проведе з'їзд 10 листопада в Києві

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158801
 
 
 Топ коментарі
 
у клоунов нет выходных ? Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1269
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Смотрю на него и понимаю, что электорат СН имеет примерно такую же репу)
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Съезд партии "Слуга народа" в воскресенье изберет нового лидера партии - Александра Корниенко. Источник: https://censor.net.ua/n3158801гы!! совок во всей красе!!а тут тебе:У нас более-менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Источник: https://censor.net.ua/n3158801вроди ошибся!!??тут уже ,,единой россией"попахивает!!(похоже кацапам решили нос утереть!!совместить два парфюма в одном флаконе!!)нарід!!говорите ,,хуже не будет!!"после такого творчества!!и вправду хуже и быть априори уже не может. Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1490 Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4598 (они вообще вменяемые??такие заявления делать!!??) Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2178
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Арахамия, учись у своего ЗЕльоного бога!
Вот как нужно анонсировать "демократический съезд партии нового типа": Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7011

Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии.

Им станет.....
Им станет.....
Им станет.....
Ві удивитесь!

Корниенко !!!!

Хочется процитировать шедеврального Омеляна:

"Вова, а нах..я ты их собираешь" ? Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7011
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Не пошли бы вы слуги народа на и не возвращались ?
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ФЭЙС на фотографии ----образец для исследований Ломброзо и психиаторов
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Съезд партии "Слуга народа" в воскресенье изберет нового лидера партии - Александра Корниенко. Источник: https://censor.net.ua/n3158801гы!! совок во всей красе!!а тут тебе:У нас более-менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Источник: https://censor.net.ua/n3158801вроди ошибся!!??тут уже ,,единой россией"попахивает!!(похоже кацапам решили нос утереть!!совместить два парфюма в одном флаконе!!)нарід!!говорите ,,хуже не будет!!"после такого творчества!!и вправду хуже и быть априори уже не может. Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1490 Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4598 (они вообще вменяемые??такие заявления делать!!??) Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2178
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Смотрю на него и понимаю, что электорат СН имеет примерно такую же репу)
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Ни у кого не вызвало диссонанс от "изберет" и и "им станет"? Это по Фрейду или уже не скрывается?
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Корниенко... А он уже млядей покупал, в процессе заседания Рады? Нет??? Тогда такой не подходит! Пусть другого поищут.
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"У нас нет там (на съезде. - Ред.) никаких сюрпризов" - какая неожиданность, тупое и безвольное зебильное стадо проголосует даже за кастрацию участников съезда, если беня с портновым спустят им такую бумажку.
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Если беня с портновым спустят им... штаны... собственноручно. Тогда да, почетно - политику партии "поддерживать".
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Ну, кто как не психиатр и концертный директор может возглавить эту партию!?
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Микки-"цыган" и то был более образован, чем то, что сейчас подсовывают. Мог мыслить наперед, а это - от корпоратива до корпоратива Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4844
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с образованием у Корниенко как раз все в порядке . там посидел. то закончил . там прослушал . другой вопрос подходит ли его образование к той должности которую будет занимать . химик-психолог-продюссер Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9725 хотя для ЗЕпартии наверно и такой сгодится . все же лучше свадебных фотографов и дорогих давалок Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5869
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Ключевое "химик" - такой под рукой всегда пригодится. Будет раздавать, как некто билеты, ой, пригласительные депутатам.

Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8037
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"Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии. Им станет Корниенко, - Арахамия"
Можно спросить:нахрена попу гармонь? Или другими словами:нахрена тратить денгУ на съез,если без съезда уже НАЗНАЧИЛИ . Ребята,ну что вы творите,изредка вкл. мозгу.
съезд СН изберет/Им станет Корниенко.....нет слов одни эмоции Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6061
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Я думал это фотожоп, чтобы оклеветать порядочных людей, но затем провел собственное расследование (по типу дела с "учителями" из Золотого).

Один уже ручкой помахал, второй - готовится к побегу в Сен-Тропе под прикрытием. Заранее репетирует.

Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1929
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Корниенко...это тот который с рожей бомжа...и одетый соответсвенно？
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"Ну, вот тут, например, носки очень удачно гармонируют с рубашкой"

Согласен с Приветом, касательно х-ки персонажа. Вот если бы он рассекал по подиуму для "бомжей" такие достоинства пригодились бы.
А комплимент для "государственника", что его "носки очень удачно гармонируют с рубашкой", - это приговор Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 281
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На з'їзді зескотської партії:
- нашьім девізом должен стать "перекуйом мечі на орала"
- може перекуйом на сосала?
- ну да
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"Криворожская подворотня научила меня главному правилу - брей сиськи первым." /В.Зеленский/
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У вас НЕТ никакой партии и выбирать вы будете очередного клоуна которого вам спустит с верху Беня и Ко , так что не несите Нам тут очередную пургу - тут ни 95 квартал !!! Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1239
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Арахамия рассказывает что у него "интуиция" что ВР распустят раньше срока. Янукович это называл "чуйкой" Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8 ..Наслаждаемся. Уже скандируют "Слава Украине, Героям слава!" - Но не помогает...
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Соберется сьезд и изберут Корниенко. Мы посовещались и я решил... Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3874
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.....ВЦ "Парковый". Съезд правящей президентской партии избирающий нового руководителя партии. Президента нет. Настроение в зале и кулуарах, как на похоронах, только непонятно кого хоронят?!
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Я уверен что ЗЕ так же будет и референдумы проводить с опросами где будет только единственно *правильный* вопрос.
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