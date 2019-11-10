 Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія

Про це заявляє голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає там (на з'їзді. - Ред.) жодних сюрпризів. У нас більш-менш є безальтернативний кандидат - Олександр Корнієнко. Думаю, що всі його підтримають", - сказав Арахамія журналістам у неділю в Києві перед початком з'їзду.

Він також повідомив, що прибуття президента України Володимира Зеленського на з'їзд партії "Слуга народу" не очікується.

Наразі партію "Слуга народу" очолює голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який раніше не раз заявляв, що має намір скласти повноваження голови партії на найближчому її з'їзді.

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