 Сьогодні з'їзд СН обере нового лідера партії. Ним стане Корнієнко, - Арахамія

Про це заявляє голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У нас немає там (на з'їзді. - Ред.) жодних сюрпризів. У нас більш-менш є безальтернативний кандидат - Олександр Корнієнко. Думаю, що всі його підтримають", - сказав Арахамія журналістам у неділю в Києві перед початком з'їзду.
Він також повідомив, що прибуття президента України Володимира Зеленського на з'їзд партії "Слуга народу" не очікується.
Наразі партію "Слуга народу" очолює голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який раніше не раз заявляв, що має намір скласти повноваження голови партії на найближчому її з'їзді.
Вот как нужно анонсировать "демократический съезд партии нового типа":
Сегодня съезд СН изберет нового лидера партии.
Им станет.....
Им станет.....
Им станет.....
Ві удивитесь!
Корниенко !!!!
Хочется процитировать шедеврального Омеляна:
"Вова, а нах..я ты их собираешь" ?
23.10.19 12:43Процесс внесения изменений в Конституцию в части децентрализации будет интенсивным, - Корниенко
05.10.19 15:15Весной хотим масштабировать успех партии "Слуга народа" на местные выборы, - Корниенко
Короче говоря, очередное недоразумение ака "ценный кадр".
Можно спросить:нахрена попу гармонь? Или другими словами:нахрена тратить денгУ на съез,если без съезда уже НАЗНАЧИЛИ . Ребята,ну что вы творите,изредка вкл. мозгу.
съезд СН изберет/Им станет Корниенко.....нет слов одни эмоции
Один уже ручкой помахал, второй - готовится к побегу в Сен-Тропе под прикрытием. Заранее репетирует.
Согласен с Приветом, касательно х-ки персонажа. Вот если бы он рассекал по подиуму для "бомжей" такие достоинства пригодились бы.
А комплимент для "государственника", что его "носки очень удачно гармонируют с рубашкой", - это приговор
- нашьім девізом должен стать "перекуйом мечі на орала"
- може перекуйом на сосала?
- ну да