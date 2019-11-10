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Все про:Інтерпол (254) Шевченко Артем (138) Мазур Ігор (1)

 Тополю затримали не за червоною карткою Інтерполу, а за циркуляром: про його поїздку до Польщі знали заздалегідь, - Шевченко

Орієнтування на ветерана АТО Ігоря Мазура (позивний Тополя) було отримано польським бюро Інтерполу від російських колег незадовго до його затримання на прикордонному пункті Дорогуськ. Цей факт може свідчити про те, що про поїздку Тополі до Польщі росіянам повідомили заздалегідь.

Про це повідомив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"На затриманого у Польщі українського ветерана війни з РФ унсовця Ігоря Мазура (Тополю) було виставлено не червону картку Інтерполу, яка одразу кидається в очі нашим поліцейським і прикордонникам під час перетину кордону, а спеціальне циркулярне повідомлення, щось на кшталт оперативного орієнтування про затримання, розповсюдження якого було обмежено певними країнами. З огляду на механізм оголошення у розшук Росією нашого ветерана є ознаки зловживання Статутом Інтерполу", - зазначив Шевченко.

Водночас він зазначає, що злочини, в яких росіяни звинувачують Тополю, датовано 1994-2000 роками, а циркуляр на його затримання було отримано лише в 2019 році.

"Не відкидаю, що хтось із тих осіб, які могли знати, що Ігоря Тополю запросили чи він збирається у листопаді іхати у Польщу, повідомив про це росіянам, а ті швидко прислали туди саме таке повідомлення про затримання, яке мінімізовувало обізнаність про це поліцейських українського бюро Інтерполу", - вважає спікер МВС.

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"МВС України наполегливо радить тим українським громадянам, зокрема ветеранам війни з РФ, які відчувають ризик бути затриманими у третіх країнах за псевдозвинуваченнями для подальшої видачі у Мордор, ретельно та уважно ставитися до планування закордонних подорожей та розповсюдження інформації про них", - додав Шевченко.

Нагадаємо, Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

Тополю затримали не за червоною карткою Інтерполу, а за циркуляром: про його поїздку до Польщі знали заздалегідь, - Шевченко 01
Тополю затримали не за червоною карткою Інтерполу, а за циркуляром: про його поїздку до Польщі знали заздалегідь, - Шевченко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158800
 
 
 Топ коментарі
 
Мазур- один із засновників і активіст руху опору капітуляції.

Висновки робіть самі.
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А пришли Зебилы, поручканные с Кремлем.
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и как узнать, нахожусь ли в зоне риска, если козлостан издает циркуляры в канун поездки...да еще по наколке "своих" же, очень неподкупных...
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Уверен, что степень инфил'трации русни в украинские структуры (и в сознание населения) куда больше, чем в Польше.

Но и там, к сожалению, не всё еще вывели, как показала та же история с самолётом Качиньского и польским соучастием в фальсификации расследования совместно с руснёй при Туске и нежеланием его перераследовать после Туска.
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думается, что тут много нюансов..начиная с властной элиты, которая плотно связана с кацапами бизнесом, родственными связями, кгбэшным прошлым и заканчивая обычной некомпетентностью, обусловленной кумовством и коррупцией..
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Украинской разведке и СБУ сначала надо очистится от тех, кто, получив доступ к техническим средствам и информации, зарабатывает не охраной безопасности страны, а рейдерством, поддержкой криминала, контрабанды, наркоторговлей, продажей гостайн.
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Но , блин, зачем украинскому налогоплательщику содержать такую разведку, если она не может вычислить агетов раши в Польше и этим помощь полякам
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Боюсь, что ни один человек в украинской разведке не работает в этом направлении. Ни один.
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Як вони можуть "вирахувати" агентів раші в Польщі якщо чи не половина з них самі агенти раші? Про Семочка вже забули???
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В Польше у власти такие же радикалы,как и нас,только польские.А дальше действуют правила футбольных фанов.
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Так, это...Говорит, что в Украине у власти - радикалы
От теперь думаю... Хотелось бы, так сказать, в общих чертах иметь представление, кто они и почему так замаскировались...
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Госдеп принял решение перед самым новым годом, в конце 2014 года, даже на Рождество, что обнародует финансируемые паРашей политические партии в ЕС, а также Украине и назовёт агентов во власти, но... пока молчание, хотя в последнее время наблюдается нарастающее количество раскрытий агентов Кремля...
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Агенты Трамп, Меркель, Макрон на грани провала.
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И что, теперь патриотам безвылазно сидеть в Украине чтобы не поймали и не выдали?
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Уроды , пусть сами свою клубнику собирают !
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Патриоты в Польше клубнику собирают?.Ну и патриоты!
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Помните пана с зонтиком? - Циц до работы курва!))


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"При этом он отмечает, что преступления, которые вменяются россиянами Тополе датированы 1994-2000 гг."

Т.е. речь идет о событиях в Чечне. Под эту статью можно записать кого угодно, даже Яценюка. Трудно будет отмазать.
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Сеню так просто не возьмёшь, у него краповый берет.
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"Не исключено, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игорь Тополя приглашен или собирается в ноябре ехать в Польщу, дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об этом полицейских украинского бюро Интерпола" Іншими словами в лавах УНА-УНСО сидить КРІТ про, що я завжди говорив. В усіх націоналістичних організаціях України сидять агенти впливу кремля. І ці агенти не рядові члени організації, а входять до керівного складу. Ось так малята, вивчяйте матчастину.Источник: https://censor.net.ua/n3158800Источник: https://censor.net.ua/n3158800
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"В усіх націоналістичних організаціях України сидять агенти впливу кремля"

Периодически они появляются на Майдане в Киеве.
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""В усіх націоналістичних організаціях України сидять агенти впливу кремля"

Периодически они появляются на Майдане в Киеве." Так ти маєш рацію, вони з'являються на Майдані, підчас виборчої компанії ганяються за Порошенком по всій Україні під прапорами "Національний корпус", "Національні дружини".
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А на Банковій хто сидить? А в СБУ? А В Кабміні та ВР? На нац. організації вже просто не вистачить агентів. Бо політикою України займаються агенти Путіна, це правда. Але де ви у владі націоналістів розгледіли? Невже Сівуха, Єрмак, Богдан і далі за списком - націоналісти? Думайте, що пишете, хоч іноді.
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Все гораздо хуже. ФСБ РФ имеет достоверные (актуальные!) данные о пересечении гражданами Украины госграницы и биопаспорта только облегчают идентификацию. В стране, где все продается и покупается, где нет исполняемых законов, честных судей, прокуроров и совести, по другому не бывает.
Справедливости ради отмечу, что ФСБ РФ имеет доступ к БД многих авиаперевозчиков Европы (достоверно известно, что к БД Ryanair, Wizzair, Austrian Airlines, Air Baltic, LOT, Ernest Airlines и др.) То есть маршруты следования по миру наших, украинских граждан для РФ абсолютно прозрачны.
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" В усіх націоналістичних організаціях України сидять агенти впливу кремля" - яка обізнаність! ФСБ-ник чи дурень?Тополю затримали не за червоною карткою Інтерполу, а за циркуляром: про його поїздку до Польщі знали заздалегідь, - Шевченко - Цензор.НЕТ 547
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Вышли все на улицы, быстрее все вышли на улицы. Я же пишу вам уже несколько лет, твари, вы чтоооо!!! Я же сказал вам масоны включили вас убивать технологию какую то, она разговаривает на Александре из Борисполя. Он мне говорит что это новый бог, он будет убивать ходить крутя людям сознание на суицид, на насилие, на убийства. Вы режете друг друга играючи, он мозги и мне так крутит, но я держусь, адаптировался и не поддаюсь. Кроме меня никто не может. Там дальше пойдут другие порядки, сейчас он убивает по несколько человек в день, а позже начнет косить сотнями и тысячами, когда вы привыкнете к информации в интернете про этих маньяков, педофилов как к повседневности.

Идите к Раде и администрации президента, не выпускайте их уже пока они вам правду не скажут. Это конец света искусственный, не знаю чья это технология, через Ватикан они кричат на Солнце и он такое фонит, или Вашингтон где то поставил вертушку ультразвуковую что вы все с ума сходите. Мессия
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Как я и говорил, что его сдали украинские гниды.
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с тех пор московские блохи и на Польшу перепрыгнули и гнид в украине развели на 20% рыго- + песо-избирателей.
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Кругом одни гниды...не страна а просто гнидник...
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"которые имеет риск быть задержанными в третьих странах по псевдо обвинениям для последующей выдачи в Мордор"
Так сам же автор написал, что герой обвиняется РФ за подвиги 1994 - 2000 годов, если он участвовал в Чеченской войне, то обвинения однозначно не "псевдо", а если не участвовал, то выходит, что УНА-УНСО все врет о своей поддержке чеченских повстанцев.
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"УНА-УНСО" - такой же московский проект что и "Свобода" Тягнибока, и прочие псевдо-ультра-националисты. Включая Сашко Билого.
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А еще США - московский проект, который насаждает всеми силами украинский национализм во все государственные сферы Украины.
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aquarius580 . - ти або повний ТУПИЙ зебіл , або проплачений москальский троль !!

Про Білого тут щось пише / ДОВБАК ти - Сашко ще в Чеченську воював проти москалів , звідти і автомат привіз !! Як нічого не знаеш - то стули свою дурну пельку !!
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Вот только не надо "с больной головы на здоровую". aquarius580 это самый махровый тупой пэдрот, кстати самый настоящий маасквич. Тополю затримали не за червоною карткою Інтерполу, а за циркуляром: про його поїздку до Польщі знали заздалегідь, - Шевченко - Цензор.НЕТ 4074
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Скільки можна жувати цю московську жвачку? Не нудить?
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Цікаво хто ж це "злив" кацапам інформацію що "Тополя" планує їхати в Польщу - чи не черговий "семочко" в нашому "славному" СБУ зачаївся???
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Сидеть этому чмошнику в тюрьме молдовской до скончания века за участие в бандформированиях пуйла на стороне приднестровья. И х** с ним!
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На стороне Грузии он воевал в Абхазии, при чём тут Молдова.
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І за чеченців ( не кадирівців) воював проти козлорилих...
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Не лепите героя из подонка. Арест интерпола не повод героизировать козлятину...
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И это тоже факт говорящий о том что эта всеядная гнида воюет там где больше платят. Это самые страшные иуды на земле!
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Придурок козлорилий мля... Він завжди воював проти козлорилих. Він НАЦІОНАЛІСТ І ГЕРОЙ УКРАЇНИ. Не сидів і звиздів а воював...
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С гиркиным плечом к плечу в Приднестровье и не звезди жертва пропагандонов рошеновских!
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ти бачив як він воював?
чому зараз не воює, переміг ворога?
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Лично всем ветеранам АТО/ООС: ребята, осознайте - страна находится в состоянии войны. Вы уходите в мобрезерв, но по сути вы остаётесь бойцами на этой войне. Нынешний режим рухнет, и кто-то (вы, больше некому) должен будет удержать страну в руках, пока идёт формирование патриотической власти.
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Член УНА-УНСО член СІЧ. Млять чого ти поперся до полякіч... Вони такі ж вороги як і москалі - сплять і бачать як поділити НЕНЬКУ між козлорилією та ляхією...
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Як чого?...бо патріот...грошенятами пошелестіли - воно й поїхало...
Чечню, Грузію захищав...а Україну навіщо?
ВСУ та НГ - це отстій...там треба служити, підкорюватися наказам, захищати країну...
Гарно бути добровольцем-патріотом...захотів - побіг, КУДИСЬ постріляв...
захотів - поїхав в Київ по генделиках, у груди себе бити, що я патріот!
Он як великий, та відважний Білецький...поки на фронті воювали, та з котлів виходили, воно в Київі нерухомість оформлювало...
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Что же Вы молчите, а, Владимир Александрович?
Это Вам не шурмы поесть, правда?
Ну давайте, на рояле сыграйте, что-ли. Креативно, Вы же умеете.
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Не заважайте - клован на теслі катається - роліки знімає
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ЖЫРНО НАПИЩИТЕ!!!

"МВД Украины настойчиво советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые имеет риск быть задержанными в третьих странах по псевдо обвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них",
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Они целый самолет поляков с Качинским предали, чтобы ублажить русских.... А вы хотите, чтобы какого-то бандеровца с Украины не предавать?......

Одна из немногих плохих черт поляков - это ИХ ПРОДАЖНОСТЬ и ВШИВОСТЬ.... Во всем остальном - нормальные люди...
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Очевидно что это новый метод гибридной войны, решение которого мы пока не знаем. Нужно рабоать с Инетрполом,что бы подобное не повторилось.
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Во дают)
Я ещё вчера несколько раз говорил об этом спектакле...
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або ті, хто запросив...
та баблом пошелестів...
шелесть...шелесть...
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Еще один стимул для скорейшего возвращения всех русских на историческую родину.
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для Шеченко кацапы - рассийские каллеги???
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такое бывает
когда воюешь в чужих странах за идеалы
которых нет у тебя в родной стране
с себя нужно начинать
а не бегать по миру, "чтоб землю Гренады крестьянам отдать"
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