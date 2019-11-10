 Тополю затримали не за червоною карткою Інтерполу, а за циркуляром: про його поїздку до Польщі знали заздалегідь, - Шевченко

Про це повідомив директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"На затриманого у Польщі українського ветерана війни з РФ унсовця Ігоря Мазура (Тополю) було виставлено не червону картку Інтерполу, яка одразу кидається в очі нашим поліцейським і прикордонникам під час перетину кордону, а спеціальне циркулярне повідомлення, щось на кшталт оперативного орієнтування про затримання, розповсюдження якого було обмежено певними країнами. З огляду на механізм оголошення у розшук Росією нашого ветерана є ознаки зловживання Статутом Інтерполу", - зазначив Шевченко.
Водночас він зазначає, що злочини, в яких росіяни звинувачують Тополю, датовано 1994-2000 роками, а циркуляр на його затримання було отримано лише в 2019 році.
"Не відкидаю, що хтось із тих осіб, які могли знати, що Ігоря Тополю запросили чи він збирається у листопаді іхати у Польщу, повідомив про це росіянам, а ті швидко прислали туди саме таке повідомлення про затримання, яке мінімізовувало обізнаність про це поліцейських українського бюро Інтерполу", - вважає спікер МВС.
"МВС України наполегливо радить тим українським громадянам, зокрема ветеранам війни з РФ, які відчувають ризик бути затриманими у третіх країнах за псевдозвинуваченнями для подальшої видачі у Мордор, ретельно та уважно ставитися до планування закордонних подорожей та розповсюдження інформації про них", - додав Шевченко.
Нагадаємо, Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.
Но и там, к сожалению, не всё еще вывели, как показала та же история с самолётом Качиньского и польским соучастием в фальсификации расследования совместно с руснёй при Туске и нежеланием его перераследовать после Туска.
От теперь думаю... Хотелось бы, так сказать, в общих чертах иметь представление, кто они и почему так замаскировались...
Т.е. речь идет о событиях в Чечне. Под эту статью можно записать кого угодно, даже Яценюка. Трудно будет отмазать.
Периодически они появляются на Майдане в Киеве.
Периодически они появляются на Майдане в Киеве." Так ти маєш рацію, вони з'являються на Майдані, підчас виборчої компанії ганяються за Порошенком по всій Україні під прапорами "Національний корпус", "Національні дружини".
Справедливости ради отмечу, что ФСБ РФ имеет доступ к БД многих авиаперевозчиков Европы (достоверно известно, что к БД Ryanair, Wizzair, Austrian Airlines, Air Baltic, LOT, Ernest Airlines и др.) То есть маршруты следования по миру наших, украинских граждан для РФ абсолютно прозрачны.
Идите к Раде и администрации президента, не выпускайте их уже пока они вам правду не скажут. Это конец света искусственный, не знаю чья это технология, через Ватикан они кричат на Солнце и он такое фонит, или Вашингтон где то поставил вертушку ультразвуковую что вы все с ума сходите. Мессия
Так сам же автор написал, что герой обвиняется РФ за подвиги 1994 - 2000 годов, если он участвовал в Чеченской войне, то обвинения однозначно не "псевдо", а если не участвовал, то выходит, что УНА-УНСО все врет о своей поддержке чеченских повстанцев.
Про Білого тут щось пише / ДОВБАК ти - Сашко ще в Чеченську воював проти москалів , звідти і автомат привіз !! Як нічого не знаеш - то стули свою дурну пельку !!
чому зараз не воює, переміг ворога?
Чечню, Грузію захищав...а Україну навіщо?
ВСУ та НГ - це отстій...там треба служити, підкорюватися наказам, захищати країну...
Гарно бути добровольцем-патріотом...захотів - побіг, КУДИСЬ постріляв...
захотів - поїхав в Київ по генделиках, у груди себе бити, що я патріот!
Он як великий, та відважний Білецький...поки на фронті воювали, та з котлів виходили, воно в Київі нерухомість оформлювало...
Это Вам не шурмы поесть, правда?
Ну давайте, на рояле сыграйте, что-ли. Креативно, Вы же умеете.
"МВД Украины настойчиво советует тем украинским гражданам, в том числе ветеранам войны с РФ, которые имеет риск быть задержанными в третьих странах по псевдо обвинениям для последующей выдачи в Мордор, тщательно и внимательно относиться к планированию зарубежных поездок и распространению информации о них",
Одна из немногих плохих черт поляков - это ИХ ПРОДАЖНОСТЬ и ВШИВОСТЬ.... Во всем остальном - нормальные люди...
Я ещё вчера несколько раз говорил об этом спектакле...
та баблом пошелестів...
шелесть...шелесть...
когда воюешь в чужих странах за идеалы
которых нет у тебя в родной стране
с себя нужно начинать
а не бегать по миру, "чтоб землю Гренады крестьянам отдать"