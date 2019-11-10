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Все про:Нацполіція (8481) розбій (152) Харків (1554)

 Поліцейський зі спільником побив та пограбував перехожого в Харкові

У Харкові затримали поліцейського, який разом зі спільником побив і пограбував чоловіка.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітник одного зі структурних підрозділів поліції разом зі знайомим вночі побив чоловіка і відкрито заволодів його золотим ланцюжком і сумкою з особистими речами. 37-річного потерпілого з травмами доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інцидент стався вночі 9 листопада на вулиці Академіка Барабашова. Потерпілий відразу звернувся в поліцію.

За наданими прикметами співробітники Управління патрульної поліції оперативно виявили нападників неподалік від місця злочину. Чоловіки, побачивши поліцейських, викинули на землю два ланцюжки.

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Зловмисниками виявилися 23-річний співробітник відділу поліції в метрополітені та його 24-річний знайомий. У чоловіків вилучили сумку потерпілого.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158786
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего им не будет, они под крышей Авакова, а Аваков под крышей Зеленского
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Аваков красава и просто новое лицо в Украинской политике. Зе не даст сбрехать Полицейский с сообщником избили и ограбили прохожего в Харькове - Цензор.НЕТ 2608 Полицейский с сообщником избили и ограбили прохожего в Харькове - Цензор.НЕТ 7964
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Ничего им не будет, они под крышей Авакова, а Аваков под крышей Зеленского
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Аваков красава и просто новое лицо в Украинской политике. Зе не даст сбрехать Полицейский с сообщником избили и ограбили прохожего в Харькове - Цензор.НЕТ 2608 Полицейский с сообщником избили и ограбили прохожего в Харькове - Цензор.НЕТ 7964
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А раньше был Поршенко виноват...

Он и сейчас далеко не ангел.
Доллар с 10 до 30 догнал- это в мирное время.
В Сирии за 4 года местные деньги упали в цене на 1/4 за четыре года.
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Эта... А ты в Ростов, в Ростов... Спросишь там Яныка, его все знают, вот у него по восемь. Правда, он рубасями берет.
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Он и виноват.
За 70 дней ничего серьёзного не изменить
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Та тут никто не при чем (чем мне нравится англ.: 1 отрицание: nobody's involved)...
Жизнь такая... такая мусорская жизнь...украл, выпил, отмазали...или восстановился через суд обновленным...
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А Аваков просто нормальный человек и в любом случае лучше вас и ваших коллег троллей.
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А зеленский - под крышей дебильного избирателя, того самого, который раньше голосовал за парашенку, януковича, кучму... Увы, этого быдла так много в стране, рискующей стать бывшей страной, под радостные крики этого самого быдла.
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Та да...
Для себя осталось придумать только третье слово(первые два - чемодан, вокзал...)...
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Черногория... я вижу Монтенегро как самый оптимальный вариант, учитывая культурные, языковый, адаптационные, ценовые, климатические и географические факторы... был бы моложе, с моим родом деятельности всерьез рассматривал бы...
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Риск подцепить большевистскую заразу из нарасии имхо, там слишком велик, ну и вся Европа может сгореть в атомном пожаре, устроенном потомками ГУЛАГовских палачей...
Канада?.. В общем, я еще не придумал.
А насчет моложе - стОит ли остаток жизни тратить на сожительство с самоубийцами?
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У них нет крыши - есть желание жить по багатому и нихера не делать !!!!
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Система! А система или ломает вновь прибывшего или вышвыривает.
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Вот поэтому их и называют оборотнями...
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каждый хищный зверек мечтает быть мусором иль добычей для мусоров
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Будни рехфомы палиции.Харьковского давно надо отправить к юге.
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да да, именно потому что марадёр крышевал авакяна, тот и помог Зе убрать марадёра)) на самом то деле у Пороха с Авакяном были не простые отношения.. особенно после скандала с рюкзаками
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И продолжает, шо характерно... вовка-клоун чья креатура? Мурыдера. Дада... значит и Рюкзаков тоже петин. Вот так мы их всех на чисту воду выведем...
Нет, ну вовка-еврейчик дает...сам маскировался, а сам - ставленник мыредера...

Попытаюсь разъяснить доступным тебе языком:
Кароче, палучаецца эта, если не в теме... вовка, он какбэ, кароче, президент пипец даю 100%, но эта, короче, если без приколов, то, эта, его, кароче, какбэ выбрало большинство, а он, получаецца, чиста па приколу, кароче, назначил Рюкзакова...
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мечтаешь быть утилизированным в рюкзаке иль скормленным пуйлозверькам ?
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Ахфицер под прикрытием, внедрялся в банду
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Можно изъять офицераи из банды, невозможно изъять банду из офицера... офицер 5 лет инвестировал в Бандурку...дайте офицеру выйти в break even хотя бы
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Тут дело вообще не в полиции. Аваковцы же их поймали- что вам ещё от них нужно?
А вот СУД их сейчас отпустит!
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Согласен...
Но, они это, в первую очередь, должны были НЕ ДОПУСТИТЬ ТАКОГО!!!
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Кто не должен был допустить шо? Даю варики:
- Мусора - не допустить ношение цепочек гражданами
-граждане - изъятие цепочек мусорами
- мусора - изъятие цепочек мусорами
Мусора - оставить произвол торжествовать...
Сом, определись
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Ещё раз! (Я был прав - не умеют порохоботы мозгами пользоваться)
Итак...
Аваковцы не должны допускать до того, чтобы их сотрудники становились преступниками (в данном случае - грабителем)
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Ну, не должны, так не должны... спасибо, сом
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выпей зеленки и тя попустит от антипорохоботовской пуйложполизаловки
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Все дела на мусоров,прокуроров и судей закрываются по истечении срока давности.Запомните .До суда не доходят и очень долго расследуются
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кто бы сомневался ! а вот в пуйлоскотинии расейской мусора человечнее всех человекав !
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Полицейского на обычную зону и чтоб полиция знала, что так будет со всеми, кто из них преступит закон.
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В макошино своим ходом по реке, потом выловить в сетях и поховать под дорогой.
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полицайский пацан прошел зеленую .............. ну панятна чё . и зеленее яво во всём околотке не было !
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Чтобы ловить преступников нужно думать, как преступник
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ну
хоть правильно квалифицировали)))
ограбили таки
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хотеть оно может все что хочет не думаю что им позволят даже вчерашняя новость через пару часов было много возмущений звонков и потом сам Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский оправдывался что правительство не собирается регулировать стандарты новостей, а слова в указе президента о "требованиях и стандартах новостей" являются терминологическим недоразумением.то есть как обычно кидается вброс а потом ждут реакции народа так пробовали принять закон Колесниченка во время майдана 2013 было много акций с кастрюлями на голове закон о митингах где кацапы все приняли буквально и так ничего и не поняли что это был протест такой себе стеб и постоянно в качестве насмешек ялозили термин кастрюлеголовые то есть не поддержать народ который против запретов власти а наоборот рабское воспрятие за власть и у себя в росии они осуждают протесты гоаворят 5 колонна и тд https://gazeta.ua/ru/articles/kiev-life/_kastryuli-vedra-kotelki-kak-na-majdane-prinimayut-novyj-zakon/537085 Украина не Россия
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Это классика - проверить степень возмущения общества а потом, прикидываясь дурачками, сдавать немного назад и делать своё дело дальше, ожидая подходящего момента для конкретной реализации своих планов.
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точняк! нормальные зверьковые гебнявые наработки ! проверено в пуйловской рашаскотинии ! круто работает !
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перефразируя классика: "служить похер ! прислуживаться в кайф ! " кому?
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Так они в ментовку не работать пришли, а решать свои вопросы и проблемы (в т.ч. и финансовые). Вообще, менты и бандиты - одно целое. Отличаются только формой, но не содержанием
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я заметил на жд вокзале они крышуют карманников езжу часто видел одних и тех самых и с мусорами стояли общались и еще на ст метро Вокзальная при входе стоять фильтруют мщусора по 2 3 человека много приезжих и те кто с сумками заводят в коморку для выяснений то есть мотивация не закон движет отфильтровать потенциальных мошенников а собственная нажива а вдруг чтото найдет та на лапу кинет а он глаза закроет на это настоящих бандитов они не ловят
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це російські поліцаї, не паплюж, скотиняка, чесне ім"я українських поліцаїв
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Какой през то и такая полиция. Порошенко если бы победил то Аваков был бы уволен и реформы полиции пошли бы успешно но увы 73% мазохисты и рабы.
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Порошенко не мог победить на выборах. Он столько нагадил Украине и украинцам, что те решили, кто угодно только не Порошенко, мол хуже не будет, а оказывается может быть ещё хуже.
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Серед небагатьох новин за вихидні дві - про поліцейських...Один в Кропивницькому насмерть збив людину і ось ця...Причина - коп Олійник,який ще чотири роки тому застрілив невинного тверезого пасажира і ПРОДОВЖУЄ пряцювати в поліціі без жодних обмежувальних заходів...Безкарність дає метастази...
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так мало платят же...поэтому они цепочки срывают...надо больше дениг для мвс, шоб воно нас не чипало
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23 года .... вчера с большинством отписавшихся долбил клей на выпускном в школе..
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сотрудник отдела полиции в метрополитенеИсточник: https://censor.net.ua/n3158786 - по суті сторож, охоронець з маркету, вахтер подобовий (на сутки) а не поліцейський
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censor вирішив розпочати серію заміток на тему "мусорькі будні"?
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