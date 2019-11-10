 Поліцейський зі спільником побив та пограбував перехожого в Харкові

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Співробітник одного зі структурних підрозділів поліції разом зі знайомим вночі побив чоловіка і відкрито заволодів його золотим ланцюжком і сумкою з особистими речами. 37-річного потерпілого з травмами доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що інцидент стався вночі 9 листопада на вулиці Академіка Барабашова. Потерпілий відразу звернувся в поліцію.
За наданими прикметами співробітники Управління патрульної поліції оперативно виявили нападників неподалік від місця злочину. Чоловіки, побачивши поліцейських, викинули на землю два ланцюжки.
Зловмисниками виявилися 23-річний співробітник відділу поліції в метрополітені та його 24-річний знайомий. У чоловіків вилучили сумку потерпілого.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Он и сейчас далеко не ангел.
Доллар с 10 до 30 догнал- это в мирное время.
В Сирии за 4 года местные деньги упали в цене на 1/4 за четыре года.
За 70 дней ничего серьёзного не изменить
Жизнь такая... такая мусорская жизнь...украл, выпил, отмазали...или восстановился через суд обновленным...
Для себя осталось придумать только третье слово(первые два - чемодан, вокзал...)...
Канада?.. В общем, я еще не придумал.
А насчет моложе - стОит ли остаток жизни тратить на сожительство с самоубийцами?
Нет, ну вовка-еврейчик дает...сам маскировался, а сам - ставленник мыредера...
Попытаюсь разъяснить доступным тебе языком:
Кароче, палучаецца эта, если не в теме... вовка, он какбэ, кароче, президент пипец даю 100%, но эта, короче, если без приколов, то, эта, его, кароче, какбэ выбрало большинство, а он, получаецца, чиста па приколу, кароче, назначил Рюкзакова...
А вот СУД их сейчас отпустит!
Но, они это, в первую очередь, должны были НЕ ДОПУСТИТЬ ТАКОГО!!!
- Мусора - не допустить ношение цепочек гражданами
-граждане - изъятие цепочек мусорами
- мусора - изъятие цепочек мусорами
Мусора - оставить произвол торжествовать...
Сом, определись
Итак...
Аваковцы не должны допускать до того, чтобы их сотрудники становились преступниками (в данном случае - грабителем)
хоть правильно квалифицировали)))
ограбили таки
https://youtu.be/qImoKJSrt3o
#ACAB
#ACAB