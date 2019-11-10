 Люди - це не стільці і не столи, з ними складніше, - глава НАДС Стародубцев про плани Кабміну щодо скорочення держслужбовців

Таку думку новопризначений глава Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев висловив в інтерв'ю "Громадському радіо", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені здається, вони трохи вирвали з контексту. Все непросто з держслужбою, на відміну від державних закупівель: люди - це не стільці і не столи, з ними складніше. Я не можу сказати, що наразі є якийсь очевидний шлях, як нам взяти і поміняти мозок. У мене є гіпотези, і я їх буду активно перевіряти", - сказав він.

За словами глави НАДС, "треба скорочувати не людей, треба скорочувати функції і треба дивитися, що взагалі робить державна служба".

"У мене буде якраз такий невеликий пілот: ми зробимо функціональне дослідження, ми подивимося, які функції ми виконуємо - і це правильні функції, - а які ми виконуємо просто заради функцій, бо завжди так робили. Оце треба припинити виконувати. А люди... Моя концепція взагалі-то, щоб перевчати, але якщо хтось не зможе змінитися, ну сорі", - заявив Стародубцев.

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Він підкреслив, що "в суспільстві величезний попит на перезавантаження".

"Потрібно зробити перезавантаження. Потрібно спростити доступ до державної служби. Я зараз пройшов цей конкурс, і це просто якийсь треш. Все зроблено для того, щоб людина, яка не була всередині державної служби, не розуміє певних особливостей державної служби, ніколи не пройшла. І це треба міняти", - вважає Стародубцев.

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Екскерівник системи електронних торгів ProZorro Олександр Стародубцев став главою НАДС у листопаді. Він має відповідати за трансформацію держслужби.

4 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що кількість українських чиновників має зменшитися у 2020 році щонайменше на 10%.