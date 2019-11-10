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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3273) держслужбовці (125) Стародубцев (2)

 Люди - це не стільці і не столи, з ними складніше, - глава НАДС Стародубцев про плани Кабміну щодо скорочення держслужбовців

Заяву прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про плани скоротити 10% чиновників "вирвано з контексту".

Таку думку новопризначений глава Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев висловив в інтерв'ю "Громадському радіо", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені здається, вони трохи вирвали з контексту. Все непросто з держслужбою, на відміну від державних закупівель: люди - це не стільці і не столи, з ними складніше. Я не можу сказати, що наразі є якийсь очевидний шлях, як нам взяти і поміняти мозок. У мене є гіпотези, і я їх буду активно перевіряти", - сказав він.

За словами глави НАДС, "треба скорочувати не людей, треба скорочувати функції і треба дивитися, що взагалі робить державна служба".

"У мене буде якраз такий невеликий пілот: ми зробимо функціональне дослідження, ми подивимося, які функції ми виконуємо - і це правильні функції, - а які ми виконуємо просто заради функцій, бо завжди так робили. Оце треба припинити виконувати. А люди... Моя концепція взагалі-то, щоб перевчати, але якщо хтось не зможе змінитися, ну сорі", - заявив Стародубцев.

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Він підкреслив, що "в суспільстві величезний попит на перезавантаження".

"Потрібно зробити перезавантаження. Потрібно спростити доступ до державної служби. Я зараз пройшов цей конкурс, і це просто якийсь треш. Все зроблено для того, щоб людина, яка не була всередині державної служби, не розуміє певних особливостей державної служби, ніколи не пройшла. І це треба міняти", - вважає Стародубцев.

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Екскерівник системи електронних торгів ProZorro Олександр Стародубцев став главою НАДС у листопаді. Він має відповідати за трансформацію держслужби.

4 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що кількість українських чиновників має зменшитися у 2020 році щонайменше на 10%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158785
 
   
 Топ коментарі
 
тоесть количество дармоедов будет расти))) Люди – это не стулья и не столы, с ними сложнее, - глава НАГС Стародубцев о планах Кабмина по сокращению госслужащих - Цензор.НЕТ 1726 Люди – это не стулья и не столы, с ними сложнее, - глава НАГС Стародубцев о планах Кабмина по сокращению госслужащих - Цензор.НЕТ 1726 Люди – это не стулья и не столы, с ними сложнее, - глава НАГС Стародубцев о планах Кабмина по сокращению госслужащих - Цензор.НЕТ 1726
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Даже этот клятый борыга-мородер настроил своих Рошенов и мест рабочих понасоздавал, люди работают, платятся налоги, семьи кушают, зараза сывочолая... Люди – это не стулья и не столы, с ними сложнее, - глава НАГС Стародубцев о планах Кабмина по сокращению госслужащих - Цензор.НЕТ 5490
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Государственный чиновник это наемный работник налогополательщиков для обеспечения им удобной жизни. Если этого не происходит, значит такого работника увольняют.
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а якої біди уряд-реформаторів-пройдисвітів Яйценюків всупереч конституції відмінили індексацію пенсій держслужбовців і на сьогодні ті, що вийшли на пенсію до приходу "уряду гідності" є найменш оплачуваними пенсіонерами /це при тому, що вони сплачували підвищені податки/ . То вони стільці і столи?
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Я бы их обязал еще и уплатить пару миллионов в бюджет
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Насколько я знаю , держслужбовцы это -спецпенсии , а спецпенсии по закону не индексируются , так как норму закона - о спецпенсиях , отменили вообще .. Переходите на общую пенсию , которая индексируется . Люди - це не стільці і не столи, з ними складніше, - глава НАДС Стародубцев про плани Кабміну щодо скорочення держслужбовців - Цензор.НЕТ 8143 .
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Налогоплательщики уже не могут выдержать на своей шее армию этих бездельников,взяточников и воришек госслужащих,увольняйте.
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Перефразирую на понятный язык его аналогию. Как можно жить спокойно, без цыгана что хочет у тебя украсть лопатник?
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У госслужащих же официальная зарплата ниже даже чем у кассиров в супермаркете, вообще не понимаю чего они там сидят) Так что вы им даже услугу окажите)
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Ну що чинуші, хай і Зелебенський, аби не Порошенко????!!!
Ось виженуть вас тисяч 15- ть і буде славненько!!!
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Вообще-то сократить надо не тыщ 15, а несколько сотен тысяч (чтоб чиновников было как в развитых сранах в отношении к населению). У нас огромное количество чиновников. При этом даже никто не может сказать точно сколько.
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