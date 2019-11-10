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Все про:війна (1814) обстріл (5690) Донбас (13568) операція Об'єднаних сил (1752)

 Найманці РФ вчора 18 разів обстріляли позиції ОС, поранено бійця

9 листопада збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив 14 обстрілів:

- чотири рази неподалік Водяного - з мінометів калібру 120 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Невельського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- тричі біля Красногорівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Талаківки - з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- біля Березового - з ручних протитанкових гранатометів;
- у районі Пісків - із мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Гнутового - з мінометів калібру 120 мм, СПГ, РПГ і стрілецької зброї;
- біля Павлополя - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Чотири обстріли бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, двічі біля Майорська - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, неподалік Новолуганського і Кримського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу 9 листопада поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил.

Читайте також: За тиждень знищено 30 найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 10 листопада, незаконні збройні формування активності не проявляли. Втрат немає.

Найманці РФ вчора 18 разів обстріляли позиції ОС, поранено бійця 01
Найманці РФ вчора 18 разів обстріляли позиції ОС, поранено бійця 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158784
 
 
 Топ коментарі
 
главное подальше к Киеву войска отвести
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З чого б це українські війська мають залишати територію України? З логікою усе гаразд?
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Нет,главнее,чтоб такие писатели,не бегали от военкоматов.
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Там контрактники, но ботам свнсбк это неведомо.
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Обычно воены диванные и бегают и призывают переходить в наступление,правда с диванов.
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один піаніст вже настрибався, нюхнув, помахав *********** паличками, о ржака...
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У Киева Потрошенко выстроил свое пво,так шо не переживай
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Це взагалі про шо???
Тобі за написання фамілії Порошенко платять?
Придурок.
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Да ну что вы, Это же перемирие епта.
********* отводити войска, а то на-рот устал от войны.)))

Пусть войска отводят и в добавок артой добивают, чтоб не дай бог мысль у кого-то проскочила защищать родную землю. Халопы неверные. Ах да чуть не забыл. ********* радоваться что сами себя сделали разом.
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Вчора казали шо всьо, обстрілів нема. Тепер вибори відміняються, шолі?
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рогатого аж перекосило, дивись здригнулось, відписався нижче тебе...
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Коллеги, согласитесь, главное в местах разведения тишина. Необходимо как можно скорее разводить войска по всей линии соприкосновения, тогда везде будет тишина.
Надеюсь взрослый президент понимает это?
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З чого б це українські війська мають залишати територію України? З логікою усе гаразд?
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Але цього не розуміє ***** і розуміти не хоче.
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цікаво, ви тамтбули раз таке мовите?? пропоную махнути туди...
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Обстріли, то про яке відведення можна говорити!? Зебіли, Зупиніть здачу територій України. Це ЗРАДА!!!!
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За конфликт на востоке ответит Пеца,но мир все равно будет вопреки желаниям порохососов
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Мир з кацапи може настати тільки після капітуляції - це всім нормальним людям відомо вже давно крім "хохлів".
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У нас война с кацапами?Не ешь чеколяд Рашен.
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Продукти вироблені на фірмах МАРОДЕРА який не назвав війну війною тому що заробляє на крові наших солдат не вживаю - так що ти не по адресу.
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Дивно що тезиси про зароблянні на війні використовують і зеботи і кремляді.
Савпадєніє? Нє думаю.
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У нас війна з сепарами, яких підтримує і бере в ній участь кацапня.
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Без участі кацапні ця війна була б неможливою.
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Если глянуть на ГУГЛ-карту, то последнее "разведение" в Петровском- дурь очевидная. На карте мы увидим, что эта селуха- разделена рекой Кальмиус. Как очевидно, на правобережье были наши, а Дыра- на левом берегу. ОК- разошлись. Знаете, кому я более всех не завидую? Гражданским, в этой селухе. Теперь они все- на понтах! Ибо- ждут прилетов. При этом- всё будет как всегда: в прилетах стороны будут обвинять друг-дружку. А отследить откуда мина прилетела- хрена! Ранее, таки было гражданским более уютно. Сейчас- жопа!
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А они выступают за развод？ это тебе по Г+Г сказали？
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Мудрі люди і я з ними на 100% згоден говорять що для того щоб зберегти Україну всю цю кацапсько-донбаську клоаку треба обнести бетонною стіною висотою 10 метрів із колючим дротом по периметру підключеним до 10 кіловольт і ввести найжорстокіший візовий режим з ***********. Різного роду відведення, розведення, перемовини, формати, наші люди, пенсіонери - ніщо інше як гібридна війна яку поки що виграє *****. Якщо так буде продовжуватись і надалі - то Україна впевненими кроками рухається до КАТАСТРОФИ на превеликий жаль. Мир з *****м можливий тільки на умовах ***** а умова у ***** одна - фізичне знищення України це відомо навіть моїй 6-ти річній внучці і не відомо тільки "хохлам" які так хочуть "МИРУ" що готові бути рабами у ***** - прикро!!!
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Ти готовий віддати своєму сусіду одну-дві кімнати своєї оселі?
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Я скажу по іншому - коли на пальці хворого появилась гангрена треба ампутувати палець тільки за ради того щоб вижив весь організм. І як би пацієнту не було шкода цього пальця і він не молився що нічого поганого цим пальцем не робив - закон природи говорить тільки одне АМПУТАЦІЯ! На рахунок оселі також скажу - оселю треба було захищати від кровожерлого сусіда а не пускати його в "одну-дві" кімнати.
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Дивно, чого ти терпів Пороха п'ять років. Він же не воював, не захищав, так?
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Ось поки такі покидьки будуть ходити по українські землі - миру нам не бачити!!! "Ми брати!": харківський депутат приїхав до Скабєєвої "мирити народи" - https://prolviv.com/blog/2019/11/06/my-braty-kharkivskyi-deputat-pryikhav-do-skabieievoi-myryty-narody-video/
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коли цього бидлюка заарештували раніше, рогаті такий хай підняли, шкода що Петро виявився таким демократом, треба було виродка тоді закрити та потім зі сходинок спустити!!!! по місту тоді багато стін, парканів його, рогатого, розписали прихильники...
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Борменталь, дайте мне соевой баланды. Ещё парочку! Примус! Абырвалг! Капутыляція! Сепары идут! Зрада! Зебилы! Шмаркля!
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рогатий, твоє місце на параші, йди ягель гризти та ригалету сербай!!!!
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не довіряй рогатим, вони і не таке намалюють, скоро, вже, марсіан звинуватили!!!!))
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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