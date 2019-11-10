 Стенограму другої розмови Трампа із Зеленським можуть оприлюднити 12 листопада

Про це лідер США заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"У нас є ще одна стенограма, яка дуже важлива, - сказав Трамп. - Я надам вам другу стенограму, бо у мене було дві розмови з президентом України".
Трамп сказав, що другу стенограму, ймовірно, буде оприлюднено у вівторок, 12 листопада.
Hromadske пише, що під "ще однією розмовою", найімовірніше, мається на увазі телефонний дзвінок Трампа Зеленському 21 квітня - відразу після того, як в Україні було оголошено попередні результати президентських виборів. Відомо лише те, що тоді президент США привітав Зеленського з перемогою. І хоча про інші деталі розмови публічної інформації немає, видання Politico вважає, що могло йтися і про корупцію в Україні.
Нагадаємо, 8 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що готовий оприлюднити стенограму першої телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським, про яку "ніхто не знає".
Надо ещё в Японию смотаться! -- ...не хотел и не мечтал -- но, если надо -- значит надо -- всё брошу и поеду! *)
...а там лететь -- больше, чем 8 часов... -- тоска зелёная...
мож, поц вообще копыта откинет?
сделай такое для страны, а?
Ту ему уже ничего не поможет, причем как одному, так и другому
- Вова, у нас турборежим, нет времени объяснять, просто брей сиськи
(C)
@CaledoniA_ua
🤔😄
(C)
@shlemofondo25
😄
Давай, выкладывай, ждём.
- Путин хйло!
- Absolutely!
В США как известно Кристмас- он на неделю раньше. И укже накануне все становятся вялыми. Поэтому Зелёнкин пытается что-то выпросить под занавес.
Иначе в будущем году песенка начнётся снова- до конца финансового года в ноябре.
Форум ЦН в одной картинке
😁
Вы же один фиг не умеете им пользоваться