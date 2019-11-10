 Стенограму другої розмови Трампа із Зеленським можуть оприлюднити 12 листопада

Про це лідер США заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"У нас є ще одна стенограма, яка дуже важлива, - сказав Трамп. - Я надам вам другу стенограму, бо у мене було дві розмови з президентом України".

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Трамп сказав, що другу стенограму, ймовірно, буде оприлюднено у вівторок, 12 листопада.

Hromadske пише, що під "ще однією розмовою", найімовірніше, мається на увазі телефонний дзвінок Трампа Зеленському 21 квітня - відразу після того, як в Україні було оголошено попередні результати президентських виборів. Відомо лише те, що тоді президент США привітав Зеленського з перемогою. І хоча про інші деталі розмови публічної інформації немає, видання Politico вважає, що могло йтися і про корупцію в Україні.

Нагадаємо, 8 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що готовий оприлюднити стенограму першої телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським, про яку "ніхто не знає".