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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3515) США (5795) Трамп (2220)

 Стенограму другої розмови Трампа із Зеленським можуть оприлюднити 12 листопада

Білий дім може оприлюднити стенограму ще однієї розмови між президентами США Дональдом Трампом та України Володимиром Зеленським 12 листопада.

Про це лідер США заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"У нас є ще одна стенограма, яка дуже важлива, - сказав Трамп. - Я надам вам другу стенограму, бо у мене було дві розмови з президентом України".

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Трамп сказав, що другу стенограму, ймовірно, буде оприлюднено у вівторок, 12 листопада.

Hromadske пише, що під "ще однією розмовою", найімовірніше, мається на увазі телефонний дзвінок Трампа Зеленському 21 квітня - відразу після того, як в Україні було оголошено попередні результати президентських виборів. Відомо лише те, що тоді президент США привітав Зеленського з перемогою. І хоча про інші деталі розмови публічної інформації немає, видання Politico вважає, що могло йтися і про корупцію в Україні.

Нагадаємо, 8 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що готовий оприлюднити стенограму першої телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським, про яку "ніхто не знає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158783
 
 
 Топ коментарі
 
Потім зекоманда буде говорити, що його не так зрозуміли, а він говорив зовсім про інше.
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Вбегает запыханый Богдан
- Вова, у нас турборежим, нет времени объяснять, просто брей сиськи
(C)
@CaledoniA_ua
🤔😄
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После обнародования стенограммы, порохоботы будут шизофренически истерить не читая
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--от, куда я не поеду -- вечно Зеля в халэпу попадает... -- Турция, Амэрыка...
Надо ещё в Японию смотаться! -- ...не хотел и не мечтал -- но, если надо -- значит надо -- всё брошу и поеду! *)
...а там лететь -- больше, чем 8 часов... -- тоска зелёная...
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Милан- Хиросима как раз 8 часов, а вот если более дешевый вариант, через Бангкок, то все 12 часов. С дозаправкой в Бангкоке и сменой экипажа. И главное- хрен покурить!
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Хрен покурить в Бангкоке! Звучит интересно)))
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а можешь в кругосветку и надолго?
мож, поц вообще копыта откинет?
сделай такое для страны, а?
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Потім зекоманда буде говорити, що його не так зрозуміли, а він говорив зовсім про інше.
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После обнародования, думаю, начнется самое интересное!
Ту ему уже ничего не поможет, причем как одному, так и другому
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Вбегает запыханый Богдан
- Вова, у нас турборежим, нет времени объяснять, просто брей сиськи
(C)
@CaledoniA_ua
🤔😄
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Та Богдану самому не помешало бы радикальную эпиляцию сделать. Волосатый, как абизяна.
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Из-за травли порохоботов, у Зеленского на груди повыпадали волосы. Прямо как у Легасова. И Дятлова
(C)
@shlemofondo25
😄
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шо воно там намололо ще, ця зєлєЧМОніка?...буде Україна розгрібати все це зєлєбєніне лайно після нього і його оточення ще не один рік...
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Донни, видимо, решил: сгорел сарай - гори и хата.
Давай, выкладывай, ждём.
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Стенограмму 2-го разговора Трампа с Зеленским могут обнародовать 12 ноября

- Путин хйло!
- Absolutely!
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Я полагаю, что в этой стенограмме что-то будет связано с Новым Годом. У Зеленского ведь всё связано с этим: "До конца года!"(с). Это пережитки советские. А у Трампа- всё как у фирмачей: с Рождеством связано. Сегодня прочитал, что 25-го декабря вердикт по нему намечается.
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С Новым годом, тётя Хая!

В США как известно Кристмас- он на неделю раньше. И укже накануне все становятся вялыми. Поэтому Зелёнкин пытается что-то выпросить под занавес.

Иначе в будущем году песенка начнётся снова- до конца финансового года в ноябре.
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Ще раз, усю тусню з розмовами та перепискою з людьми Трампа , який чхати хотів на Україну, а хоче дружити з путіним вів Єрамк , який веде зе до путіна в норманський .
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Єрмак веде міжнародну поолітику України в інтересах Путіна, бо саме він вибудовує її на виконаннях забаганок ПУЙЛА
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зачем с зеленским,кому это интересно,пускай хоть на 500 лет засекретят,вместе с ним,а вот с ****** все разговорчики в студию пожалуйста.
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Чтобы быть президентом большого ума не надо! Нужно много умных советников и все. Поэтому вы мерзкие порохоботы уже всех достали!
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очередные порожняки. а мы тут изголяемся... идиотизм.
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Трамп вже відписався про цю розмову ще тиждень назад ...він "поздоровив" моніку з перемогою у "виборах" директора цирку ...
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У зекретина опять разрешения не спрашивают...
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После обнародования стенограммы, порохоботы будут шизофренически истерить не читая
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Её ещё не обнародовали,а у них уже диарея мозга началась началась.
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У порохоботов хоть мозг есть, в отличие от зелебобов.
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А толку от того, что он есть?
Вы же один фиг не умеете им пользоваться Стенограмму второго разговора Трампа с Зеленским могут обнародовать 12 ноября - Цензор.НЕТ 2197
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Ну шо оно могло там сенсационного сказать? Прекращайте уже говном наполнять контент цензора...
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а у самого вовки спрашивали может он не согласен Стенограмму второго разговора Трампа с Зеленским могут обнародовать 12 ноября - Цензор.НЕТ 6372
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Тільки памперс Лоліти після шутки Прямого.
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Трамп злопамятный ему этот разговор не поможет а зеля видно там такого на говорил что и ему перца под хвост на сыпят!
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...и снова неполная, отредактированная - как и первая
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как же вы желчью давитесь пецики. Стенограмму второго разговора Трампа с Зеленским могут обнародовать 12 ноября - Цензор.НЕТ 4950
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Авже ж.Поки слон Трампа схудне-осел Байдана здохне.
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Порохоботи на завтра закупили попкорн.
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Трамп не хочет попросить у зеленского разрешения на публикацию? Сам всё решает?
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Рижий пес давай свої стенограми, де ти з путіним домовляєшся, як ослабити США та розвалити НАТО з середини і розісраця з сусідами та Євросоюзом! Там ти вже не на імпічмент набалакав, а на пожиттєве.
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Зе взятку предлагал? Если нет, какой смысл в этом цирке?
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