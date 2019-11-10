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 Свободу слова не забезпечують, запроваджуючи обмеження, - у CPJ прокоментували нові ініціативи щодо ЗМІ в Україні

За нової влади в Україні мало що змінилося у сфері захисту журналістів та забезпечення свободи ЗМІ.

Таку думку висловили в Комітеті захисту журналістів (CPJ) -  впливовій неприбутковій організації, заснованій у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Координаторка програм CPJ в Європі і Центральній Азії Гульноза Саїд зазначила, що прихід Володимира Зеленського на посаду президента в Україні не призвів до "докорінних змін у ситуації зі свободою ЗМІ в Україні".

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"Ми бачимо більш дружню риторику, дружнє ставлення з боку президента Зеленського до журналістів і ми бачимо, як він намагається покращити свій імідж, встановити нові відносини з журналістською громадою, організувавши безпрецедентний медіамарафон, наприклад, а також інші події, запросивши журналістів до своєї резиденції", - зауважує активістка.

Однак докорінних змін, на її думку, бракує. "Стосовно ж того, як, власне, журналісти оцінюють цю ситуацію: очевидно, що від нового президента є великі очікування, бо багато українців пов‘язували надії з його обранням, і досі, гадаю, не відбулось істотних змін у плані політичного середовища для журналістів, за винятком обміну полоненими з Росією. У цьому випадку ми бачили звільнення Романа Сущенка і повернення його до України".

Для того, щоб справді змінити ситуацію, урядові насамперед варто приділити увагу захисту журналістів-розслідувачів, переконана експерт.

"Якщо нова влада України хоче продемонструвати повагу до безпеки журналістів та захисту ЗМІ, насамперед потрібно поважати і підтримувати проєкти журналістів-розслідувачів, такі як "Схеми", не наражати їх на небезпеку, а, на жаль, це трапилось із журналістами "Схем" та "Слідства" та іншими за Порошенка і, на жаль, це триває і за президентства Зеленського", - зазначила вона.

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Водночас, за словами Саїд, такі дії, як постановочне "маски-шоу" в ефірі, яким канал "Прямий" хотів проілюстувати можливе захоплення ЗМІ, є "неприйнятними" і "шкідливими для довіри глядачів". "Якщо працюєш у небезпечному середовищі, такого не варто робити, - каже вона. - Загалом такі шоу та театралізовані вистави можуть призвести до того, що наступного разу люди не повірять, якщо щось серйозне трапиться". Канал вибачився за те, що показав постановочне "маски-шоу".

Негативно позначитись на безпеці журналістів чи свободі ЗМІ можуть і деякі ідеї в законодавчій сфері, що наразі обговорюються в Україні, вважає експертка.

"Занепокоєння викликає нещодавня заява міністра культури, молоді та спорту, який висловився за посилення відповідальності журналістів за маніпуляцію інформацією. "Коли намагаються криміналізувати якусь діяльність, це викликає занепокоєння, - говорить Саїд. - Свободу слова та безпеку журналістів у будь-якій країні не забезпечують шляхом криміналізації діяльності або через запровадження тих чи інших обмежень".

Також оголошення про можливу ініціативу парламентської фракції "Слуга народу" передбачити можливість санкцій для збиткових ЗМІ викликає занепокоєння.

"Влада не має вирішувати, які ЗМІ є життєздатним або хорошими з політичної точки зору чи хто є хорошим журналістом тощо. Не варто, щоб парламент дивися на ЗМІ з точки зору того, наскільки вони прибуткові.

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Як у будь-якій країні з ринковою економікою, ринок має зрештою вирішити, чи виживе той чи інший засіб масової інформації, чи цікавий він, неупереджений, чи надає хороший і якісний контент, чи бажають люди його читати або дивитися, чи він не є економічно життєздатним і  має закритись", - переконана Саїд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158781
 
   
 Топ коментарі
 
Саїд говорить неправду, бо в Україні хочуть вводити стандартизацію новин, що є порушенням свободи слова. Відповідно у цій галузі стало значно гірше.
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"Мы видим более дружественную риторику, дружеское отношение со стороны президента Зеленского к журналистам и мы видим, как он пытается улучшить свой имидж, установить новые отношения с журналистской общественностью ..."

Шо ? Свободу слова не обеспечивают, вводя ограничения, - в CPJ прокомментировали новые инициативы по СМИ в Украине - Цензор.НЕТ 7137
А про сторожову вівчарку М*ндель вона не в курсі ? А про відосики з підвалу і монологи в теслі не знає ?
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Так он планирует «коренные изменения», скоро будут и вам, и нам изменения, но только уже в худшую сторону.
До прихода к власти этого виртуоза художественного свиста на рояле у нас в Украине со свободой слова всё было замечательно.
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Українцям така свобода слова не потрібна
Нехай її перевозять із собою в Лондон

Свободу слова не обеспечивают, вводя ограничения, - в CPJ прокомментировали новые инициативы по СМИ в Украине - Цензор.НЕТ 1149
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эта тварь петуШарий стоит по мерзости и вражести Украины на одной ступени с Мертвечуком слово в слово спелись с позицией мордора большинство подписчиков кацапов да и наших хватает еще я бы выделил мразь Мураева и его канал НАШ где он повторял не раз пуйло не виноват винен порох что у нас война а zik стала рыговской ватной помойкой вместе с 112 "НАШ" "newsone" и на подходе ахмктовский канал с промыванием проватных мозгов Украина 24 -этакий аналог пропагандонов россия 24
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Кого вибрали песдякул,це ви зробили таке за 5 років,а тепер стрілки в усьому переводити на людей,які тільки прийшли до влади
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ты это про пришедших клованов...?)\отличная шутка...)))\
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Про ушедшіх мародьоров,які підтанцьовували путіну надаючи канали куму мертветчуку,про якого до петра були вже забули
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что ты втираешь...? твоя Шмаркля уже забрала канал у мертвчука...?
ты напиши все достижения Моники ЗЕленски - а то я всё пропустил...
ну хоть пяток достижений вашего Сцаря...\точнее Сцыкуна...\
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Так не пропускай уколи,а то зациклеений на методичках уколовських і світу не бачиш
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Саїд говорить неправду, бо в Україні хочуть вводити стандартизацію новин, що є порушенням свободи слова. Відповідно у цій галузі стало значно гірше.
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та то вони відреагували на "термінологічні неточності" , а от коли холуї випишуть закони ЗЕцарю красивіше - буде ще смішніше , він знову ображатиметься, дійдуть до читання казки про ГОЛОГО КОРОЛЯ - й повернуться в КВН )) (мрія)
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ти ще не позбувся свого зебілізму? Що, тебе знову занести до колонки зебілів?
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Деякі кроки цієї влади розумні.
Потрібно карати за розповсюдження брехні ...

Хоча я не впевнений - чи не є ці деякі кроки лише прикриттям глобального знищення України...
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вона поки що говорить дипломатично... мусить так.
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Грантоеды чего-то там прокомментировали... бла-бла-бла
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Так он планирует «коренные изменения», скоро будут и вам, и нам изменения, но только уже в худшую сторону.
До прихода к власти этого виртуоза художественного свиста на рояле у нас в Украине со свободой слова всё было замечательно.
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Не городи ерунду,,,свобода слова было лишь на тв и кино
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Смотрящий за свободой слова, товарищ Шуфрич, скоро нам всё прояснит...
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Где заканчиватся свобода слова там начинается
деспотия ©
Но, енто не относитца к угрозам жизни или насилтю
к обьекту угроз, выбранных Народом України.
Слово не воробей..
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А КАМАЗ СЕБЕ ЕДЕТ И ЕДЕТ ПО ДОРОГАМ УКРАИНЫ.... Вова ты где шалунишка спрятался.....
(сценарий фатастического фильма про зазговаривающий про себя автомобиль КАМАЗ) Свободу слова не обеспечивают, вводя ограничения, - в CPJ прокомментировали новые инициативы по СМИ в Украине - Цензор.НЕТ 8661
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Таня Адвмс Нам в Украине Россия не нужна. Пусть лучше за паребрик свалит зелень" Все эти медиа-***** типа Мосийчук своими руками мастерили гроб для страны, не намазывали мову на хлеб, плодили фейки. Они выросли почти до уровня Киселёва с Соловьёвым, но их, гандонов пользованых, НИКТО не трогал."
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"Мы видим более дружественную риторику, дружеское отношение со стороны президента Зеленского к журналистам и мы видим, как он пытается улучшить свой имидж, установить новые отношения с журналистской общественностью ..."

Шо ? Свободу слова не обеспечивают, вводя ограничения, - в CPJ прокомментировали новые инициативы по СМИ в Украине - Цензор.НЕТ 7137
А про сторожову вівчарку М*ндель вона не в курсі ? А про відосики з підвалу і монологи в теслі не знає ?
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Ще раз: починає вона свої заперечення про указу бубочки по обмеженню свободи слова в дипломатичному контексті. Саме тому її заперечення штибу "Негативно сказаться на безопасности журналистов и свободе СМИ могут и некоторые идеи в законодательной сфере, пока обсуждаются в Украине" приховані в середині.
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Когда целые каналы лишали лицензий все было нормально. Вообще Зеленский это какой-то новый украинский Пол Пот.
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"Беспокойство вызывает недавнее заявление министра культуры, молодежи и спорта, который высказался за усиление ответственности..... за манипуляцию информацией."

Министр про это знает?

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''Прихід зеленського не привів к корінним змінам в ситуації зі свободою слова''. Поки що ні, на щастя. Повна ідіотка ця Саід.
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Я не згоден. Просто ця Саїд бачить вектор, перспективу, куди тягнуть Україну зебіли. Так що корінні зміни настали. Вони ще не закінчилися - інша справа; і тут, в цій частині (я так розумію, Ви саме це мали на увазі) Ви - праві.
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порохоботы! как вам вот ЭТО -
"Ведучий Євген Кісільов розповів деталі про цензуру, утиски та "темники" на телеканалі "Прямий", котрий за неофіційними даними належить колишньому президенту Петру Порошенку.
Про це він написав у соцмережах.
Кісільов зазначив, що йому на ефіри забороняли запрошувати незалежних експертів, натомість приводили туди "вузьколобих політиканів".
Також він додав, що "темники із Банкової" на канал приносив Віктор Уколов."
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Кисельов таки розконсервувався!- та ж шайка-лєйка-Єрмак ,Льовочкін, Хорошковський , Зеленський, Інтер -КРЕМЛЬ КРЕМЛЬ КРЕМЛЬ!!!
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Киселев отлично видел, как упал с мотыка Доренко. После такого впечатляющего видео- запоёшь как велят. Он и будет петь и никуды он, милок, не денется.
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Памятаємо Руслану на Майдані ШОУ ІНТЕРА з танцями після Майдану 2004 року? А потім памятаємо її в ніч обстрілів на Майдані Гідності ?- ні вона щезла. Бо Льовочкін знав що буде А вона просто так як і Кісельов на Інтері б ніколи не прижилася - ВОНА ДИТЯ ІНТЕРУ . Де вона ? там й Кісельв буде - в забутті
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Вот именно его полная без критики-аналитики поддержка Зеленского навевает на мысли, а чей проект зеленский ?
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Не только Киселев. Соловьев устроил был настоящий плач Ярославны в своем телешоу по поводу песни " Горіла хата в Гореничах". Лерку назвал выдающимся реформатором, а гонорар хору им.Верёвки-30 серебряников.
Каких доказив еще надо?
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Ну президенты на рояле не играют, но зебилы чтоли будут умных людей слушать?
У них появился герой, их личный БОГ!
Так что будут наяривать на него, пока он будет гробить нашу страну.
Ура.
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Микола Княжицький -- І сміх і гріх. Тепер у новинах обов'язковим буде , як я розумію називати Україну повією і грати причинним місцем на роялі.
Я не хочу бути критиканом. Я щиро хочу, щоб Україна рухалася вперед як європейська демократія, хто б не був президентом. Але хто йому підсовує цей малограмотний диктаторський абсурд??? Ау!!! Є ж серед слуг не тільки слуги ідіотизму, а й слуги совісті і відповідальності? Зупиніть його!!!
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вони є, але вони будут перші на вихід. Бо наш Зе-Гарант слухає Богдана.
Чи потрібні ще коментарі? Може Гончарук і хороший хлопець, але він вилетить скоро.
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У Хорошковського вже кабінет в ОП -чекає на виліт Гончарука...
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Здивуєтесь- шоколад вже з наповненням, почекайте ще трохи... Зелень семимильними до прірви біжить
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Так так, вже Україну )(уйлу "здали", банк коломойському "повернули", ще й 5 лярдів зелених "заплатили"... Поки бачу, Зеленський почав по троху ганяти злодійську мерзоту.
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Не все одразу - санкційний Сечін дає дешеву енергію Коломойськму на його заводи. Єрмак веде перемовини зі своємі друзями у Кремлі. МВФ відмовляє Зеленському доки Коломойський рулить в Україні . А Найголовніше попереду - після роводу України Кремлем , саме за результатами домовленностей Єрмака.
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Доречі, Єрмак сам особисто контролює відвід української армії там у Петровському- чому? армії не вірить ? Чи Путін вірить тільки йому?
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"Мы видим более дружественную риторику, дружеское отношение со стороны президента Зеленского к журналистам"

Спасибо, от души посмеялся от ее некомпетентости. Эта координатор вообще далёкая от реальности в Украине. Весь мир видел как моника зелох нафиг посылала журналистов, весь мир видел как Мандэль дубасила журналиста, но Гульноза похоже не следит за новостями...
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есть каналы которые оправдывают путина и унижают нас и нашу власть. есть каналы которые пропагандируют русский мир и внушают людям, что иного нет. как быть с такими?
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Канали, які ведуть антиукраїнську пропаганду. Коротко і зрозуміло.
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Зільонка отримала чергового підсрачника від мериканців.
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Недавно "поверенный в делах США в Украине" некто Тейлор открытым текстом запугивал Зеленского. А Зеленский судя по подобострастным разговорам с Трампом очень боится американцев.
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Чо отвечать за базар? Уже деньги олигархов не так легко берутся? Держите гранату под подушкой, шваль. Чтобы взорвать себе при попытке расправы с вами
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А куда им деваться. Они же пришли во власть на основе дикой кампании лжи и клеветы против Порошенко.
Разумеется, они теперь обязаны вводить цензуру, иначе население в итоге прозреет и сварит их в медном чане.
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"Нам всегда, везде, нужны
"Беззубые" "Щедрины",
И такие "Гоголи",
Чтобы нас не трогали..".
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Ойц, тронули Прямой анал и у ПЕСибилов начались
припадки шизофрении...
🤣🤣🤣
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как завизжали ольгинские и прихлебатели:

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Важно помнить что нынешний режим полностью нелегитимен. Регистрация кандидата в Президенты состоялась безо всякой проверки на владение державной мовой (статья 9-я закона "О выборах Президента Украины"). Телевизионных дебатов не было, поскольку на них кандидат продемонстрировал бы как невладение державной мовой, так и полное незнакомство с такими предметами как оборона, госбезопасность, инфраструктрура, медицина, строительство и т.д. Далее, вопреки Конституции была распущена Верховная Рада. Список нарушений очень велик, и по совокупности тянет на государственную измену.
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Как только чучму посадишь так сразу
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А он сейчас разве занимает какую-то государственную должность ?
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Да, президент Украины хоть и бывший. У него полно грехов, прост тебе про них не говорят
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Я в курсе; но сейчас в нынешнем раскладе это ничего не меняет.
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Свобода слова заканчивается там, где начинатеся не свобда граждан! Если в странах с устойчивой демократией выработался механизм самоконтроля, то у нас СМИ могут обливать грязью и влазить в личные деля граждан без сытда и безнаказано. В условиях общего медийного поля с врагом это вообще опасно. Поэтому нужно определить термины "недостоверная информация" когда источник ее непоказывается публично, "опасная информация" когда источник враг и "дезинформация" когда она противоречит существующим фактам.
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А судьи кто?
Кто должен определять это недостоверная или нет, информация?
Все будет как в Корее вскоре, когда её сми заявили что корейские футболисты выиграли мировой чемпионат по футболу, а те туда даже не попали.
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Есть ощущение,что мы движемся от свободы слова к полномасштабной цензуре.НЕлох не терпит критики,он ее БОИТСЯ,как черт ладана.Отсюда и наезды ручных правоохранительных структур на СМИ.Работают только мосейчук-скобеевы и все остальные,которые "гладят" его только по "шерсти". Создается впечатление,что у нас взростает свой владимир " красно солнышко" - непогрешимый,всемогущий ДИКТАТОР.
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Це тільки Америка проснулась (вірніше, ще не заснула - бо з Україною 8 годин різниці часу), і вона відреагувала першою на указ бубочки по обмеженню свободи слова. Сьогодні навряд чи хто ще підтримає (бо ж вихідний: свята справа у буржуїв); але завтра слід очікувати шквалу...
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Клювита журначмошников убила Диану,теперь охотятся за сыном.Клюветникам и чернушникам надо привыкнуть к ответственности за каждую запятую.Зе Будет пытаться отобрать радиостанции у Курченко-гражданина орды,у медведчука и т.д.Именно с этой целью принят указ.
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Фейки, заказуха, джинса, наглая ложь - это всё свобода слова?
Ну тогда ********** самая свободная страна.
Вся та же хрень была взята на вооружение педей, педоботофермы с накрутками и новостные помойки типа пятого анала и кривого. Удивительно но это не сработало. Не сработала пропаганда. Педя пролетел как и должен был пролететь. Ну а выведенная разновидность придворных шуиношлюх теперь воет о свободе слова. Далеко ходить не надо, Бутусов был пойман неоднократно на фейках и в результате морда кирпичём. Теперь не получится и желтизна должна иметь оценку. Любишь хайп - носи гордое имя жёлтой прессы.
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Ви забули про стукачків Поросенків Морозових-на Раді Форумчан.Це і є гниди України.
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Вон как моникососы под разными прокси орут, что нам нужна цензура.
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Я теж вважаю, що Зеленському саме так зробити і треба.
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Где то в это время задумчиво бибикнула Тесла...
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