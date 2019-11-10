 Свободу слова не забезпечують, запроваджуючи обмеження, - у CPJ прокоментували нові ініціативи щодо ЗМІ в Україні

Таку думку висловили в Комітеті захисту журналістів (CPJ) - впливовій неприбутковій організації, заснованій у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Координаторка програм CPJ в Європі і Центральній Азії Гульноза Саїд зазначила, що прихід Володимира Зеленського на посаду президента в Україні не призвів до "докорінних змін у ситуації зі свободою ЗМІ в Україні".
"Ми бачимо більш дружню риторику, дружнє ставлення з боку президента Зеленського до журналістів і ми бачимо, як він намагається покращити свій імідж, встановити нові відносини з журналістською громадою, організувавши безпрецедентний медіамарафон, наприклад, а також інші події, запросивши журналістів до своєї резиденції", - зауважує активістка.
Однак докорінних змін, на її думку, бракує. "Стосовно ж того, як, власне, журналісти оцінюють цю ситуацію: очевидно, що від нового президента є великі очікування, бо багато українців пов‘язували надії з його обранням, і досі, гадаю, не відбулось істотних змін у плані політичного середовища для журналістів, за винятком обміну полоненими з Росією. У цьому випадку ми бачили звільнення Романа Сущенка і повернення його до України".
Для того, щоб справді змінити ситуацію, урядові насамперед варто приділити увагу захисту журналістів-розслідувачів, переконана експерт.
"Якщо нова влада України хоче продемонструвати повагу до безпеки журналістів та захисту ЗМІ, насамперед потрібно поважати і підтримувати проєкти журналістів-розслідувачів, такі як "Схеми", не наражати їх на небезпеку, а, на жаль, це трапилось із журналістами "Схем" та "Слідства" та іншими за Порошенка і, на жаль, це триває і за президентства Зеленського", - зазначила вона.
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Водночас, за словами Саїд, такі дії, як постановочне "маски-шоу" в ефірі, яким канал "Прямий" хотів проілюстувати можливе захоплення ЗМІ, є "неприйнятними" і "шкідливими для довіри глядачів". "Якщо працюєш у небезпечному середовищі, такого не варто робити, - каже вона. - Загалом такі шоу та театралізовані вистави можуть призвести до того, що наступного разу люди не повірять, якщо щось серйозне трапиться". Канал вибачився за те, що показав постановочне "маски-шоу".
Негативно позначитись на безпеці журналістів чи свободі ЗМІ можуть і деякі ідеї в законодавчій сфері, що наразі обговорюються в Україні, вважає експертка.
"Занепокоєння викликає нещодавня заява міністра культури, молоді та спорту, який висловився за посилення відповідальності журналістів за маніпуляцію інформацією. "Коли намагаються криміналізувати якусь діяльність, це викликає занепокоєння, - говорить Саїд. - Свободу слова та безпеку журналістів у будь-якій країні не забезпечують шляхом криміналізації діяльності або через запровадження тих чи інших обмежень".
Також оголошення про можливу ініціативу парламентської фракції "Слуга народу" передбачити можливість санкцій для збиткових ЗМІ викликає занепокоєння.
"Влада не має вирішувати, які ЗМІ є життєздатним або хорошими з політичної точки зору чи хто є хорошим журналістом тощо. Не варто, щоб парламент дивися на ЗМІ з точки зору того, наскільки вони прибуткові.
Як у будь-якій країні з ринковою економікою, ринок має зрештою вирішити, чи виживе той чи інший засіб масової інформації, чи цікавий він, неупереджений, чи надає хороший і якісний контент, чи бажають люди його читати або дивитися, чи він не є економічно життєздатним і має закритись", - переконана Саїд.
Нехай її перевозять із собою в Лондон
го...
ты напиши все достижения Моники ЗЕленски - а то я всё пропустил...
ну хоть пяток достижений вашего Сцаря...\точнее Сцыкуна...\
Потрібно карати за розповсюдження брехні ...
Хоча я не впевнений - чи не є ці деякі кроки лише прикриттям глобального знищення України...
До прихода к власти этого виртуоза художественного свиста на рояле у нас в Украине со свободой слова всё было замечательно.
деспотия ©
Но, енто не относитца к угрозам жизни или насилтю
к обьекту угроз, выбранных Народом України.
Слово не воробей..
(сценарий фатастического фильма про зазговаривающий про себя автомобиль КАМАЗ)
Шо ?
А про сторожову вівчарку М*ндель вона не в курсі ? А про відосики з підвалу і монологи в теслі не знає ?
Министр про это знает?
"Ведучий Євген Кісільов розповів деталі про цензуру, утиски та "темники" на телеканалі "Прямий", котрий за неофіційними даними належить колишньому президенту Петру Порошенку.
Про це він написав у соцмережах.
Кісільов зазначив, що йому на ефіри забороняли запрошувати незалежних експертів, натомість приводили туди "вузьколобих політиканів".
Також він додав, що "темники із Банкової" на канал приносив Віктор Уколов."
Каких доказив еще надо?
У них появился герой, их личный БОГ!
Так что будут наяривать на него, пока он будет гробить нашу страну.
Ура.
Я не хочу бути критиканом. Я щиро хочу, щоб Україна рухалася вперед як європейська демократія, хто б не був президентом. Але хто йому підсовує цей малограмотний диктаторський абсурд??? Ау!!! Є ж серед слуг не тільки слуги ідіотизму, а й слуги совісті і відповідальності? Зупиніть його!!!
Чи потрібні ще коментарі? Може Гончарук і хороший хлопець, але він вилетить скоро.
Спасибо, от души посмеялся от ее некомпетентости. Эта координатор вообще далёкая от реальности в Украине. Весь мир видел как моника зелох нафиг посылала журналистов, весь мир видел как Мандэль дубасила журналиста, но Гульноза похоже не следит за новостями...
Разумеется, они теперь обязаны вводить цензуру, иначе население в итоге прозреет и сварит их в медном чане.
"Беззубые" "Щедрины",
И такие "Гоголи",
Чтобы нас не трогали..".
припадки шизофрении...
🤣🤣🤣
Кто должен определять это недостоверная или нет, информация?
Все будет как в Корее вскоре, когда её сми заявили что корейские футболисты выиграли мировой чемпионат по футболу, а те туда даже не попали.
Ну тогда ********** самая свободная страна.
Вся та же хрень была взята на вооружение педей, педоботофермы с накрутками и новостные помойки типа пятого анала и кривого. Удивительно но это не сработало. Не сработала пропаганда. Педя пролетел как и должен был пролететь. Ну а выведенная разновидность придворных шуиношлюх теперь воет о свободе слова. Далеко ходить не надо, Бутусов был пойман неоднократно на фейках и в результате морда кирпичём. Теперь не получится и желтизна должна иметь оценку. Любишь хайп - носи гордое имя жёлтой прессы.
#Обещания #ЗЕ. Сработало