 Свободу слова не забезпечують, запроваджуючи обмеження, - у CPJ прокоментували нові ініціативи щодо ЗМІ в Україні

Таку думку висловили в Комітеті захисту журналістів (CPJ) - впливовій неприбутковій організації, заснованій у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Координаторка програм CPJ в Європі і Центральній Азії Гульноза Саїд зазначила, що прихід Володимира Зеленського на посаду президента в Україні не призвів до "докорінних змін у ситуації зі свободою ЗМІ в Україні".

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"Ми бачимо більш дружню риторику, дружнє ставлення з боку президента Зеленського до журналістів і ми бачимо, як він намагається покращити свій імідж, встановити нові відносини з журналістською громадою, організувавши безпрецедентний медіамарафон, наприклад, а також інші події, запросивши журналістів до своєї резиденції", - зауважує активістка.

Однак докорінних змін, на її думку, бракує. "Стосовно ж того, як, власне, журналісти оцінюють цю ситуацію: очевидно, що від нового президента є великі очікування, бо багато українців пов‘язували надії з його обранням, і досі, гадаю, не відбулось істотних змін у плані політичного середовища для журналістів, за винятком обміну полоненими з Росією. У цьому випадку ми бачили звільнення Романа Сущенка і повернення його до України".

Для того, щоб справді змінити ситуацію, урядові насамперед варто приділити увагу захисту журналістів-розслідувачів, переконана експерт.

"Якщо нова влада України хоче продемонструвати повагу до безпеки журналістів та захисту ЗМІ, насамперед потрібно поважати і підтримувати проєкти журналістів-розслідувачів, такі як "Схеми", не наражати їх на небезпеку, а, на жаль, це трапилось із журналістами "Схем" та "Слідства" та іншими за Порошенка і, на жаль, це триває і за президентства Зеленського", - зазначила вона.

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Водночас, за словами Саїд, такі дії, як постановочне "маски-шоу" в ефірі, яким канал "Прямий" хотів проілюстувати можливе захоплення ЗМІ, є "неприйнятними" і "шкідливими для довіри глядачів". "Якщо працюєш у небезпечному середовищі, такого не варто робити, - каже вона. - Загалом такі шоу та театралізовані вистави можуть призвести до того, що наступного разу люди не повірять, якщо щось серйозне трапиться". Канал вибачився за те, що показав постановочне "маски-шоу".

Негативно позначитись на безпеці журналістів чи свободі ЗМІ можуть і деякі ідеї в законодавчій сфері, що наразі обговорюються в Україні, вважає експертка.

"Занепокоєння викликає нещодавня заява міністра культури, молоді та спорту, який висловився за посилення відповідальності журналістів за маніпуляцію інформацією. "Коли намагаються криміналізувати якусь діяльність, це викликає занепокоєння, - говорить Саїд. - Свободу слова та безпеку журналістів у будь-якій країні не забезпечують шляхом криміналізації діяльності або через запровадження тих чи інших обмежень".

Також оголошення про можливу ініціативу парламентської фракції "Слуга народу" передбачити можливість санкцій для збиткових ЗМІ викликає занепокоєння.

"Влада не має вирішувати, які ЗМІ є життєздатним або хорошими з політичної точки зору чи хто є хорошим журналістом тощо. Не варто, щоб парламент дивися на ЗМІ з точки зору того, наскільки вони прибуткові.

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Як у будь-якій країні з ринковою економікою, ринок має зрештою вирішити, чи виживе той чи інший засіб масової інформації, чи цікавий він, неупереджений, чи надає хороший і якісний контент, чи бажають люди його читати або дивитися, чи він не є економічно життєздатним і має закритись", - переконана Саїд.