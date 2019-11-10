Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на п'ять обізнаних джерел, передає Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net.
За інформацією видання, держсекретареві Майклу Помпео було направлено таємний меморандум, у якому містилася думка юристів Держдепу, що держава має право витрачати кошти на військову допомогу Україні незалежно від вказівок Трампа, і повідомлялося, що процес надання допомоги почнеться до 7 вересня. Водночас чиновники побоювалися, що це спровокує конфлікт із керівником апарату Білого дому Міком Малвейні, який, згідно з показаннями свідків у рамках розслідування про імпічмент Трампа, ініціював припинення допомоги.
За словами одного з джерел, нібито радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон незадовго до 9 вересня повідомив Держдепу, що допомогу можна відновити. Проте невідомо, чи робив він це за згодою Трампа, чи без неї. 10 вересня Трамп звільнив Болтона "через розбіжності".
Водночас в адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому стверджують, що Болтон нічого такого не робив і не мав на це повноважень.
Трамп заявляв, що розблокував допомогу Україні 11 вересня.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Нюю, ручки-липучки ＄＄..
🧐
Рыжего нужно с позором гнать из Белого дома. Он там засобирался на день победобесия в Мокша сити, представляете, президент сверхдержавы поедет к главному спонсору терроризма. Ужос!
Байдет слудуюший презедент США
В течениИ реки
Но
В течениЕ времени
Я всегда обращаю внимание на детали
(Цитата сЕра):Из ам.посольства-даже свидетель есть
сЕр, к твоему сведению, его пригласили в изр.посольство и убили как кросс-агента арг., ит., фр., яп. и монг. посольства... свидетели имеются...
Хотя для Украины это мало что меняет- это скорее внутреннее дело США, и на Украине свет клином не сошёлся. Украине помогает и будет помогать ЛЮБАЯ администрация США. И даже если Конгресс не даст денег- то Пентагон сам передаст свои корабли и самолёты- бесплато.
И вообще- Украине помогает весь мир. Еуропа даёт больше денег- чем США.
Сенаторы-республиканцы Джонсон и Грассли обратились к Госсекретарю Помпео с требованием предоставить им всю документацию по делу Хантера Байдена и Бурисмы. Они хотят знать, какие действия предпринимала администрация Обамы, чтобы гарантировать что на политические решения, касающиеся Украины и Бурисмы, не влияли должности и финансовые интересы членов этой семьи.
https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2019-11-06%20RHJ%20CEG%20to%20State%20-%20Burisma%2********.pdf
.