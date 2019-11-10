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 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (520) ЗМІ (673) США (5795)

 Військову допомогу Україні розморозив Держдеп США до розпорядження Трампа, - Bloomberg

Державний департамент США міг розблокувати військову допомогу Україні на кілька днів раніше, ніж це зробив президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на п'ять обізнаних джерел, передає Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net.

За інформацією видання, держсекретареві Майклу Помпео було направлено таємний меморандум, у якому містилася думка юристів Держдепу, що держава має право витрачати кошти на військову допомогу Україні незалежно від вказівок Трампа, і повідомлялося, що процес надання допомоги почнеться до 7 вересня. Водночас чиновники побоювалися, що це спровокує конфлікт із керівником апарату Білого дому Міком Малвейні, який, згідно з показаннями свідків у рамках розслідування про імпічмент Трампа, ініціював припинення допомоги.

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За словами одного з джерел, нібито радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон незадовго до 9 вересня повідомив Держдепу, що допомогу можна відновити. Проте невідомо, чи робив він це за згодою Трампа, чи без неї. 10 вересня Трамп звільнив Болтона "через розбіжності".

Водночас в адміністративно-бюджетному управлінні Білого дому стверджують, що Болтон нічого такого не робив і не мав на це повноважень.

Трамп заявляв, що розблокував допомогу Україні 11 вересня.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158780
 
   
 Топ коментарі
 
Госдеповские бандеровцы - таки наши люди.
Рыжего нужно с позором гнать из Белого дома. Он там засобирался на день победобесия в Мокша сити, представляете, президент сверхдержавы поедет к главному спонсору терроризма. Ужос!
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Импичмент подкацапнику Трампу..и Зеленскому колаборату.
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Тобто тиск Трампа на Зеленського був і ще стала зрозумілим ненависть Трампа до України.
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Тобто тиск Трампа на Зеленського був і ще стала зрозумілим ненависть Трампа до України.
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Ненависть Трампа до радикальних ісламістів-це нормально.
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Импичмент подкацапнику Трампу..и Зеленскому колаборату.
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Ты давай интегруйся с даунбасом , отводи войска и братайся с повстанцами , не отвлекайся мамуля . с ипичментом от корумпированных демократов без твоих советов разберемся .
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А восстановили в прежнем объёме- или в увеличенном?
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При Петрылло не хатели??
Нюю, ручки-липучки ＄＄..
🧐
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Вот ты штопаный-перештопаный хитрожопый лахтинец
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Госдеповские бандеровцы - таки наши люди.
Рыжего нужно с позором гнать из Белого дома. Он там засобирался на день победобесия в Мокша сити, представляете, президент сверхдержавы поедет к главному спонсору терроризма. Ужос!
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мозги иди купи . бубочку зеленого будешь гнать куда захочешь . а пока интегрируйся с мышебратьями по плану зеленского .
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irenka ko, будьте осторожнее! Любовник путена, может опять обвинить Украину в давлении на США!!! Блин комик Трамп, почему то забыл, что чуть ли не клялся признать Крым свинособачьим...
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трамп уже никто...
Байдет слудуюший презедент США
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Байден?З 26% підтримки?Вже вигнав Ген.Прокурора України за мілліард доларів,аби той не розрив страшну таємницю про підкинуту Байденом "Амбарну Книгу ПР"з 300 000 доларів Лещенку,аби посадти Трампа.Не вийшло тоді-не вийде й зараз.
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Так это Байден подкинул Лещенко амбарную книгу? Военную помощь Украине разморозил Госдеп США до распоряжения Трампа, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 4380
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Из ам.посольства-даже свидетель есть
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Якомпетентный источник...
В течениИ реки
Но
В течениЕ времени

Я всегда обращаю внимание на детали

(Цитата сЕра):Из ам.посольства-даже свидетель есть
сЕр, к твоему сведению, его пригласили в изр.посольство и убили как кросс-агента арг., ит., фр., яп. и монг. посольства... свидетели имеются...
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Украиномовные ************ запроданцы в большой цене на рф,пиши еще ,баран...
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О,тепер після селюків-поросенків селища містського типу пішли.Де козла держишь,дурік?Він зранку бекає-біжи хоч погодуй,пожалій скотину,please.
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ога Байден если его маразм не добьет окончательно . А то он забывет как его зовут . вы это не надейтесь ни на что в любом случае , только сами свое г-но разгребайте .
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Я буду голосовать за Трампа.

Хотя для Украины это мало что меняет- это скорее внутреннее дело США, и на Украине свет клином не сошёлся. Украине помогает и будет помогать ЛЮБАЯ администрация США. И даже если Конгресс не даст денег- то Пентагон сам передаст свои корабли и самолёты- бесплато.

И вообще- Украине помогает весь мир. Еуропа даёт больше денег- чем США.
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Не надоело лопухаться? С Трампом уже все дружно лопухнулись- и Россия и вы и я. И шо- опять за старое?
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Ты за Уйло будешь голосовать. Прокся тебя не делает амером.
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Бардак не в Госдепе а в головах малограмотных рашкатроллей. На самом деле, политика США чрезвычайно стабильна. Я сразу сказал- что помощь Украине не остановят- а будут лишь неуклонно наращивать. И как видите- не ошибся.
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Следовательно Госдеп работает на путена если разморозил помощь зеленскому . Госпади какое же стадо баранов эти мериканские чиновники . Блумбергу верить можно , так же как раша тудей .
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А в это время...

Сенаторы-республиканцы Джонсон и Грассли обратились к Госсекретарю Помпео с требованием предоставить им всю документацию по делу Хантера Байдена и Бурисмы. Они хотят знать, какие действия предпринимала администрация Обамы, чтобы гарантировать что на политические решения, касающиеся Украины и Бурисмы, не влияли должности и финансовые интересы членов этой семьи.
Военную помощь Украине разморозил Госдеп США до распоряжения Трампа, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1773
https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2019-11-06%20RHJ%20CEG%20to%20State%20-%20Burisma%2********.pdf
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Биба и Боба - два д......а . !! А теперь ещё один , их " братан " ,, появился и в Украине .! Военную помощь Украине разморозил Госдеп США до распоряжения Трампа, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7081 .
Военную помощь Украине разморозил Госдеп США до распоряжения Трампа, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3295.
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Скорей бы уже импичмент агенту Уйла объявили.
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