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 Події, За кордоном
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Все про:Єгипет (122) пожежа (1849) літак (722) SkyUp (17)

 У літака SkyUp загорілася шина шасі під час посадки в аеропорту Шарм-ель-Шейха, ніхто не постраждав, - Міністерство цивільної авіації Єгипту

У єгипетському аеропорту міста Шарм-ель-Шейх у суботу, 9 листопада, сталася пожежа на одному з літаків української авіакомпанії SkyUp.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske з посиланням на Міністерство цивільної авіації Єгипту.

Повідомляється, що у літака, який здійснював рейс із Запоріжжя, загорілося шасі. Після приземлення борту стався витік оливи з гідравлічної системи, унаслідок чого загорілася одна з шин шасі. Після приземлення пасажирів і екіпаж літака евакуювали.

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Зазначається, що рятувальна служба аеропорту швидко впоралася з пожежею і запобігла поширенню вогню на інші частини літака. Унаслідок інциденту ніхто з пасажирів літака не постраждав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158779
 
 
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...хы... -- из недавнего. *)
Нью Йорк -- Франкфурт.
...в НЙ такой аэропрот, шо Кеннеди -- 19 век! -- давка, неразбериха, истерики... -- я серьёзно!
Короче -- наш рес на 40 минут задерживают -- все стоят, потеют -- 350 человек! ...там и воздуха на хватает...
Ладно -- сели по местам! Командир корабля грит по радио: В связи с задержкой рейса, будем лететь быстрее, чем обычно... ...все согласны, у многих прилёт к поездам привязан. У меня тоже.
...короче -- полетели... Перед каждым висят мониторы со всеми данными полёта...
Туда летели, было 960 -- 980 км.в час. Обратно ломимся: 1069 -- 1070 км! ...как токо крылья не поотваливались? Прилетели вовремя -- всё наверстали! Боинг немецкий -- наши пацаны! *)
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".... В результате инцидента никто из пассажиров самолета не пострадал.Источник: https://censor.net.ua/n3158779..."

Але "наробили" в штани мабуть багато.
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Для шахтной механизированной крепи очистных забоев давно применяют негорючие эмульсии в гидравлической системе, а тут самолет...
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Видео прикрепите, в общем ситуация фиговая. За 1,5 минуты могли и сгореть. ЭВакуацию никто не начинал. По происшествию необходимо расследование. Почему запасной выход не открыли, как проходил осмотр в Запорожье. Самолёту 16 год. В общем детально что было до этого. Чтобы не повторилось, и провести учения по эвакуации. Приборы же показали проблему, перед приземлением. Пох чья авиакомпания. Есть ли в аэропортах у нас пожарные машины, специальные. Много раз видел эти учения за границей, готовым надо быть всегда
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вот такое видео только ужасного качества в сегодняшний век кто то снимает на калькулятор https://www.youtube.com/watch?v=mPp1KLKeBiA
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Камера сфокусирована на колеса! Значит ожидали, этот самолет sqh задержался Киев Запорожье на Флай радаре видно, время обслуживания на пол часа больше чем обычно в этот день, это перед след. Рейсом Запорожье шарм. Тушили топорно если ожидали, где пожарная машина...
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Стандартный перегрев тормозов поскольку: 1. После посадки скорее всего не использовался реверс с целью экономии топлива. 2. При пробеге и рулении экипаж вероятно использовал интенсивное торможение. 3. Температура тормозов достигает наибольшего значения через прибл.10 мин. после посадки, особенно в условиях жаркой погоды. 4. Пламя появляется после остановки самолета, т.к. колеса не обдуваются (не охлаждаются) встречным потоком при рулении. Резюме: наземному персоналу - благодарность, пилотов отстранить от полетов до изучения правил эксплуатации матчасти и компенсации всех затрат по задержке рейса, замене колес, тормозов, возможно стойки шасси. Пассажирам: летать на самолетах "карманных" авиакомпаний опасно для здоровья и жизни.
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" 1. После посадки скорее всего не использовался реверс с целью экономии топлива."
Достаточно одной таблэтки!
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