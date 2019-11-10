 У літака SkyUp загорілася шина шасі під час посадки в аеропорту Шарм-ель-Шейха, ніхто не постраждав, - Міністерство цивільної авіації Єгипту

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske з посиланням на Міністерство цивільної авіації Єгипту.
Повідомляється, що у літака, який здійснював рейс із Запоріжжя, загорілося шасі. Після приземлення борту стався витік оливи з гідравлічної системи, унаслідок чого загорілася одна з шин шасі. Після приземлення пасажирів і екіпаж літака евакуювали.
Зазначається, що рятувальна служба аеропорту швидко впоралася з пожежею і запобігла поширенню вогню на інші частини літака. Унаслідок інциденту ніхто з пасажирів літака не постраждав.
Нью Йорк -- Франкфурт.
...в НЙ такой аэропрот, шо Кеннеди -- 19 век! -- давка, неразбериха, истерики... -- я серьёзно!
Короче -- наш рес на 40 минут задерживают -- все стоят, потеют -- 350 человек! ...там и воздуха на хватает...
Ладно -- сели по местам! Командир корабля грит по радио: В связи с задержкой рейса, будем лететь быстрее, чем обычно... ...все согласны, у многих прилёт к поездам привязан. У меня тоже.
...короче -- полетели... Перед каждым висят мониторы со всеми данными полёта...
Туда летели, было 960 -- 980 км.в час. Обратно ломимся: 1069 -- 1070 км! ...как токо крылья не поотваливались? Прилетели вовремя -- всё наверстали! Боинг немецкий -- наши пацаны! *)
Але "наробили" в штани мабуть багато.
Достаточно одной таблэтки!