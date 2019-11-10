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 Політика України
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Все про:Польща (1986) Дещиця (59) Мазур Ігор (1)

 Є вже близько десяти випадків затримання українських воїнів у Польщі за запитом РФ, - Дещиця

Затримання в Польщі ветерана АТО Ігоря Мазура за запитом РФ - не перший такий випадок у цій державі.

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не перший такий випадок, коли затримують українських громадян. Є вже близько десяти таких випадків у Польщі, коли російська сторона через Інтерпол намагається затримати і екстрадувати до Росії українців, які брали участь у військових операціях на сході України", - заявив Дещиця.

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За його словами, ці люди зараз перебувають у польських СІЗО, їхні справи перебувають на розгляді польських правоохоронних і судових органів. Однак жодного випадку екстрадиції українців до Росії не було.

Дипломат зазначив, що в разі затримань українців на території Польщі за запитом Росії польські правоохоронці діяли відповідно до чинних норм і зобов’язань Польщі як учасника Інтерполу.

Посол наголосив, що у справі затримання Мазура він перебуває в постійному контакті з представниками польської влади. Зокрема, дипломат провів розмови з цього приводу із заступником глави МЗС Польщі Марціном Пшидачем, а також віцемаршалком Сейму Малгожатою Госєвською.

"Польська сторона розуміє значущість цієї справи", - зазначив Дещиця.

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Він підтвердив інформацію, що упродовж 48 годин польський суд ухвалить рішення у справі про тимчасовий арешт Мазура.

"Ми намагатимемося переконати суд, щоб він передав українця на поруки генконсулу України. Маючи вже попередній досвід, ми доводитимемо, що це - політично сфабрикована справа Російської Федерації",- резюмував Дещиця.

Нагадаємо, Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158778
 
 
 Топ коментарі
 
Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Наркомано-хамський Зелебот.

Невловимий, мов афери Бені,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір від Вови фєні
До вузьких лобів широких мас.

Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задере -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом ;За ЗЕ!;

Там, де Сотні стелла мармурова
Ну, а на авто-і -поготів
Зранку буде "Здєлаєм іх снова!;
І реклама довбаних ;Сватів;

А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллються на допитливі носи
Струмені з ширінки Зелебота ,
Наче краплі божої роси!

Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Наркомано-хамський Зелебот.!"
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Да ты шо-а?! Почему об этом никто не знает?! И почему эту новость Цензор выставляет в час ночи?!
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Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская высказалась в поддержку украинского ветерана Игоря Мазура.
Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, я призываю к миру и благоразумию. Задержание на польской границе Игоря Мазура - исключительно техническое выполнение Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в регистр задержания Интерпола. Это яркий пример использования Кремлем международных правовых институтов для политической мести. Не дадим себя спровоцировать. Мы не можем быть актерами в русском сценарии.Источник: https://censor.net.ua/v3158768
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Да ты шо-а?! Почему об этом никто не знает?! И почему эту новость Цензор выставляет в час ночи?!
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Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Наркомано-хамський Зелебот.

Невловимий, мов афери Бені,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір від Вови фєні
До вузьких лобів широких мас.

Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задере -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом ;За ЗЕ!;

Там, де Сотні стелла мармурова
Ну, а на авто-і -поготів
Зранку буде "Здєлаєм іх снова!;
І реклама довбаних ;Сватів;

А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллються на допитливі носи
Струмені з ширінки Зелебота ,
Наче краплі божої роси!

Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Наркомано-хамський Зелебот.!"
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коментар відмічено як спам  
 
👏🏻👏🏻👏🏻
А че спамим ??
Стыдняк??
Я-никада и мордеру теж!
😁
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«И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в наве» (с)

Л. Керолл.
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Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe

Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!

He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought -
So rested he by the Tumtum tree
And stood awhile in thought.

And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came wiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!

One, two! One, two! And through, and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.

And hast thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
A frabjous day! Callooh! Callay!
He chortled in his joy.

Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Переводы на русский язык

Перевод Дины Орловской (1967, 1978)

БАРМАГЛОТ

Варкалось. Хливкие шорьки

Пырялись по наве,

И хрюкотали зелюки,

Как мюмзики в мове.

О бойся Бармаглота, сын!

Он так свирлеп и дик,

А в глуще рымит исполин -

Злопастный Брандашмыг.

Hо взял он меч, и взял он щит,

Высоких полон дум.

В глущобу путь его лежит

Под дерево Тумтум.

Он стал под дерево и ждёт,

И вдруг граахнул гром -

Летит ужасный Бармаглот

И пылкает огнём!

Раз-два, раз-два! Горит трава,

Взы-взы - стрижает меч,

Ува! Ува! И голова

Барабардает с плеч.

О светозарный мальчик мой!

Ты победил в бою!

О храброславленный герой,

Хвалу тебе пою!

Варкалось. Хливкие шорьки

Пырялись по наве,

И хрюкотали зелюки,

Как мюмзики в мове.

Перевод Андрея Москотельникова (2015)

БАРМАГЛОТ

Варкалось. Хливкие шорьки

Пырялись по наве.

И хрюкотали зелюки

Как мюмзики в мове.

«Мой сын! Опасен Бармаглот,

Чей коготь длинен, крепок зуб,

И Брандашмыг задаст хлопот

С причудищем Джубджуб».

Но взял стрижающий клинок

Юнец, глубейших полон дум, -

И в дебри. Глядь - всюд гать да падь,

Да дерево Тумтум.

Он встал под страдостную сень;

Вдруг очи в ночи - Бармаглот,

На день бросая свиристень,

Приполз на укорот.

Раз-два, раз-два! Не дрын-дрова -

То змерь порублен. Чуть живой

И сам герой от прыжества:

Умчался с головой!

«Не Бармаглота ли посёк

Мой светозарный прозывник?

О, чурный день! Ну-ну, сынок.

Ура», - взбурчал старик.

Варкалось. Хливкие шорьки

Пырялись по наве.

И хрюкотали зелюки

Как мюмзики в мове. [2]

Перевод Татьяны Щепкиной-Куперник (1924)

ВЕРЛИОКА

Было супно. Кругтелся, винтясь по земле,

Склипких козей царапистый рой.

Тихо мисиков стайка грустела во мгле.

Зеленавки хрющали порой.

- «Милый сын, Верлиоки беги, как огня,

Бойся хватких когтей и зубов!

Бойся птицы Юб-Юб и послушай меня:

😁😁
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Стихи из серии Незнайка от меня вам балалайка. Ты не кацахол, ты каЦАП🐐рогатый и пускай кто-то скажет, что я тебя обидел, после всего мусора, который ты выкладываеш на сайте ЦЕНЗОР.
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Этот стишок должны читать перед сном вместо молитвы все зелохи! А ты- 2 раза...
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Ты смешон в своих потугах, надеюсь памперсы не забыл одеть.
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Порохобот лахтинського розливу.
Коли не в змозі сам зробити нічого корисного-лишається плювати,
та гноєм покриваючи усе -продовжувати срати.
Якщо не можеш , через жадібність, лице людське відкрити - треба всім казати,
що не для того ми перемогли, що-би реваншу сили
не дали кішені наші набивати!
Тому іде у бій порохобот!
Ні, звісно не у той, де воїн б"ється...
а в той, де наш панамський "патріот" бабло з країни відправляти преться!
Маскуючи цей "доблесний" процес - плюй та смерди на все навколо й навкруги...
Забризкай слиною дніпровськи береги!
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Слава, так при Петре было...А у него "все союзники" вот и молчали о задержаниях...
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А почему наши пограничники не знают про интерполовские запросы рашки?
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Тут всё сложнее.
Пограничники и спецслужбы могут реагировать только на информацию если кто то вьезжает на Их территорию, и не вправе ограничивать перемещение своих граждан при выезде.
Точно также арестовывали Браудера несколько раз в Италии по запросу рф. То есть его даже штатовские спецслужбы не ограничивали в перемещениях.
Поэтому данный миллиардер больше никуда из США 🇺🇸 не выезжает.
Что уж говорить о простых гражданах, которые на карандаше у ФСБ
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Тут вопрос не к нашим пограничникам, а к нашему Интерполу.
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Тобто Польща вже стає проросійською😏
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Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская высказалась в поддержку украинского ветерана Игоря Мазура.
Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, я призываю к миру и благоразумию. Задержание на польской границе Игоря Мазура - исключительно техническое выполнение Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в регистр задержания Интерпола. Это яркий пример использования Кремлем международных правовых институтов для политической мести. Не дадим себя спровоцировать. Мы не можем быть актерами в русском сценарии.Источник: https://censor.net.ua/v3158768
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Али да не была она и особым другом когда либо ,ну а что разве не так
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Я теж розумів, що Польща лише наш тимчасовий союзник у боротьбі з імперською росією, а не друг.
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А хто для Украіни був особливим другом , чи просто другом ,навіть не особливим?
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Польща не стала і не буде прокацапскою , свого часу коли відкрилося представництво Інтерполу в Польщі вони підписали у зв 'язку з цим певні міжнародні зобов' язання і якщо Польща заб 'є болт на всі ці міжнародні договори і зобов' язання, у цьому випадку як службісти Інтерполу, то вони нічим не відрізнятимуться від того ж Козлостану який давно насрав на всі міжнародні норми і закони (незрозуміло якого хріна кацаюпню ще не погнали з того Інтерполу)
До того ж НIКОГО з наших затриманих хлопцiв поляки не видали кацапам
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Нада паРашку відключити від Інтепола!
Від Інтернету самі відрубають фаберже!
Дайош чЕБУРАШКУ!!
🤣🤑
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Ми зебили це разом!
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Внутренний конфликт, добровольцы - террористы. Зеля класный пацан который умеет разговаривать с Теслой и мечтает уединться с Пуйлом ! 😜
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"эти люди сейчас находятся в польских СИЗО, их дела находятся на рассмотрении польских правоохранительных и судебных органов. Однако ни одного случая экстрадиции украинцев в Россию не было" - значит они все-таки в тюрьмах? а если запрос в интерпол был грамотно составлен, значит выдать могут?Источник: https://censor.net.ua/n3158778"
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А почему до сих пор "обитатели Миротворца" не в базе интерпола ? 😎
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Потому что ума нет составить запрос в Интерпол
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Т.е. в Польше арестовывают по запросу Интерпола (читай России), в Беларуси похищают фсбешники, в саму Россию заманивают всеми правдами и неправдами, в Крыму гнобят украинцев и татар… Ребятушки имперцы, и скрепные и посполитые, когда так обкладывать людей способных держать в руках оружие можно нарваться и на прорыв боем. А потом будете стонать ещё полвека про трагедии и биньдер стреляющих из-за каждого угла.
Вы что Юзики думаете, что мы не поняли что ключевое слово здесь УНА-УНСО а не площадь Минутка?
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А Яценюк есть в базе Интерпола? Если верить кремлёвским сказочникам, он по тому же делу проходит.
Умом Россию не понять: Герой России Ахмат Кадыров призывал убивать "столько русских сколько сможете", его сын (тоже герой) - "первого русского убил в 16 лет"... а террористы украинцы, которые просто хотят быть свободными, на своей земле...
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Почему Рашку не исключили из организации *интерпол*, хотя она неоднократно отказывалась выдавать преступников?
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эти люди сейчас находятся в польских СИЗО.... Есть уже около десяти случаев задержания украинских воинов в Польше по запросу РФ, - Дещица - Цензор.НЕТ 4932
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интересный случай получается. Пригласили и задержали.
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а кто их в розыск подает ???
подадут в розыск - будут принимать
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это кацапня тролит интерпол
люди будут бояться воевать
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люди будут бояться воевать выезжать за границу . Есть уже около десяти случаев задержания украинских воинов в Польше по запросу РФ, - Дещица - Цензор.НЕТ 356 .
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А Украинская сторона задерживала через Интерпол россиян на территории других стран ???? Или ума нет ???
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а, співаючий міністр...
а воно зараз де, в Ґвінея-Бісау? чи в Буркіна-Фасо?
співає "Путін *****..."
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Що, нулівка, тебе вже навіть у Гуглі забанили? Він зараз Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі.
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то був сарказм.
а оті цифри на твоїй дупі то що, номер у відомості на отримання зарплатні на "Цензорі"?
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К сожалению , тут пространства для манёвра нет Есть уже около десяти случаев задержания украинских воинов в Польше по запросу РФ, - Дещица - Цензор.НЕТ 6016 . Польша страна-член Интерпола , и обязана выполнять его дебильные запросы .
Всё что Польша может это -как можно дольше тянуть резину с выдачей арестованного .
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Дещица, это тот который возле посольства РФ говорил, что Путин ***** и за это его Порошенко уволил с должности министра иностранных дел Украины?
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а что мешает Украине организовать такие же запросы? Ответ простой - постоянное битье по хвостам и полное отсутствие ума... что поощрялось в Украине за протяжении 28 лет...
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Украинцам в странах ЕС также небезопасно, как и в россии.
Поэтому хороший совет, пусть сидят в Украине.
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ЗЕлефани, ваша епоха настала, ви зробили це разом з дурнуватим кварталом,далі вам не по-дорозі , вас Моніка кинула як лохів ...
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