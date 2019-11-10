 Є вже близько десяти випадків затримання українських воїнів у Польщі за запитом РФ, - Дещиця

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ.

"Це не перший такий випадок, коли затримують українських громадян. Є вже близько десяти таких випадків у Польщі, коли російська сторона через Інтерпол намагається затримати і екстрадувати до Росії українців, які брали участь у військових операціях на сході України", - заявив Дещиця.

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За його словами, ці люди зараз перебувають у польських СІЗО, їхні справи перебувають на розгляді польських правоохоронних і судових органів. Однак жодного випадку екстрадиції українців до Росії не було.

Дипломат зазначив, що в разі затримань українців на території Польщі за запитом Росії польські правоохоронці діяли відповідно до чинних норм і зобов’язань Польщі як учасника Інтерполу.

Посол наголосив, що у справі затримання Мазура він перебуває в постійному контакті з представниками польської влади. Зокрема, дипломат провів розмови з цього приводу із заступником глави МЗС Польщі Марціном Пшидачем, а також віцемаршалком Сейму Малгожатою Госєвською.

"Польська сторона розуміє значущість цієї справи", - зазначив Дещиця.

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Він підтвердив інформацію, що упродовж 48 годин польський суд ухвалить рішення у справі про тимчасовий арешт Мазура.

"Ми намагатимемося переконати суд, щоб він передав українця на поруки генконсулу України. Маючи вже попередній досвід, ми доводитимемо, що це - політично сфабрикована справа Російської Федерації",- резюмував Дещиця.

Нагадаємо, Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.