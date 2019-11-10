 Є вже близько десяти випадків затримання українських воїнів у Польщі за запитом РФ, - Дещиця

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, інформує Цензор.НЕТ.
"Це не перший такий випадок, коли затримують українських громадян. Є вже близько десяти таких випадків у Польщі, коли російська сторона через Інтерпол намагається затримати і екстрадувати до Росії українців, які брали участь у військових операціях на сході України", - заявив Дещиця.
За його словами, ці люди зараз перебувають у польських СІЗО, їхні справи перебувають на розгляді польських правоохоронних і судових органів. Однак жодного випадку екстрадиції українців до Росії не було.
Дипломат зазначив, що в разі затримань українців на території Польщі за запитом Росії польські правоохоронці діяли відповідно до чинних норм і зобов’язань Польщі як учасника Інтерполу.
Посол наголосив, що у справі затримання Мазура він перебуває в постійному контакті з представниками польської влади. Зокрема, дипломат провів розмови з цього приводу із заступником глави МЗС Польщі Марціном Пшидачем, а також віцемаршалком Сейму Малгожатою Госєвською.
"Польська сторона розуміє значущість цієї справи", - зазначив Дещиця.
Він підтвердив інформацію, що упродовж 48 годин польський суд ухвалить рішення у справі про тимчасовий арешт Мазура.
"Ми намагатимемося переконати суд, щоб він передав українця на поруки генконсулу України. Маючи вже попередній досвід, ми доводитимемо, що це - політично сфабрикована справа Російської Федерації",- резюмував Дещиця.
Нагадаємо, Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Наркомано-хамський Зелебот.
Невловимий, мов афери Бені,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір від Вови фєні
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задере -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом ;За ЗЕ!;
Там, де Сотні стелла мармурова
Ну, а на авто-і -поготів
Зранку буде "Здєлаєм іх снова!;
І реклама довбаних ;Сватів;
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллються на допитливі носи
Струмені з ширінки Зелебота ,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Наркомано-хамський Зелебот.!"
А че спамим ??
Стыдняк??
Я-никада и мордеру теж!
😁
Как мюмзики в наве» (с)
Л. Керолл.
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe
Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!
He took his vorpal sword in hand:
Long time the manxome foe he sought -
So rested he by the Tumtum tree
And stood awhile in thought.
And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came wiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!
One, two! One, two! And through, and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.
And hast thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
A frabjous day! Callooh! Callay!
He chortled in his joy.
Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
Переводы на русский язык
Перевод Дины Орловской (1967, 1978)
БАРМАГЛОТ
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глуще рымит исполин -
Злопастный Брандашмыг.
Hо взял он меч, и взял он щит,
Высоких полон дум.
В глущобу путь его лежит
Под дерево Тумтум.
Он стал под дерево и ждёт,
И вдруг граахнул гром -
Летит ужасный Бармаглот
И пылкает огнём!
Раз-два, раз-два! Горит трава,
Взы-взы - стрижает меч,
Ува! Ува! И голова
Барабардает с плеч.
О светозарный мальчик мой!
Ты победил в бою!
О храброславленный герой,
Хвалу тебе пою!
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Перевод Андрея Москотельникова (2015)
БАРМАГЛОТ
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве.
И хрюкотали зелюки
Как мюмзики в мове.
«Мой сын! Опасен Бармаглот,
Чей коготь длинен, крепок зуб,
И Брандашмыг задаст хлопот
С причудищем Джубджуб».
Но взял стрижающий клинок
Юнец, глубейших полон дум, -
И в дебри. Глядь - всюд гать да падь,
Да дерево Тумтум.
Он встал под страдостную сень;
Вдруг очи в ночи - Бармаглот,
На день бросая свиристень,
Приполз на укорот.
Раз-два, раз-два! Не дрын-дрова -
То змерь порублен. Чуть живой
И сам герой от прыжества:
Умчался с головой!
«Не Бармаглота ли посёк
Мой светозарный прозывник?
О, чурный день! Ну-ну, сынок.
Ура», - взбурчал старик.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве.
И хрюкотали зелюки
Как мюмзики в мове. [2]
Перевод Татьяны Щепкиной-Куперник (1924)
ВЕРЛИОКА
Было супно. Кругтелся, винтясь по земле,
Склипких козей царапистый рой.
Тихо мисиков стайка грустела во мгле.
Зеленавки хрющали порой.
- «Милый сын, Верлиоки беги, как огня,
Бойся хватких когтей и зубов!
Бойся птицы Юб-Юб и послушай меня:
😁😁
Коли не в змозі сам зробити нічого корисного-лишається плювати,
та гноєм покриваючи усе -продовжувати срати.
Якщо не можеш , через жадібність, лице людське відкрити - треба всім казати,
що не для того ми перемогли, що-би реваншу сили
не дали кішені наші набивати!
Тому іде у бій порохобот!
Ні, звісно не у той, де воїн б"ється...
а в той, де наш панамський "патріот" бабло з країни відправляти преться!
Маскуючи цей "доблесний" процес - плюй та смерди на все навколо й навкруги...
Забризкай слиною дніпровськи береги!
Пограничники и спецслужбы могут реагировать только на информацию если кто то вьезжает на Их территорию, и не вправе ограничивать перемещение своих граждан при выезде.
Точно также арестовывали Браудера несколько раз в Италии по запросу рф. То есть его даже штатовские спецслужбы не ограничивали в перемещениях.
Поэтому данный миллиардер больше никуда из США 🇺🇸 не выезжает.
Что уж говорить о простых гражданах, которые на карандаше у ФСБ
Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, я призываю к миру и благоразумию. Задержание на польской границе Игоря Мазура - исключительно техническое выполнение Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в регистр задержания Интерпола. Это яркий пример использования Кремлем международных правовых институтов для политической мести. Не дадим себя спровоцировать. Мы не можем быть актерами в русском сценарии.Источник: https://censor.net.ua/v3158768
Некого...
До того ж НIКОГО з наших затриманих хлопцiв поляки не видали кацапам
Від Інтернету самі відрубають фаберже!
Дайош чЕБУРАШКУ!!
🤣🤑
Вы что Юзики думаете, что мы не поняли что ключевое слово здесь УНА-УНСО а не площадь Минутка?
Умом Россию не понять: Герой России Ахмат Кадыров призывал убивать "столько русских сколько сможете", его сын (тоже герой) - "первого русского убил в 16 лет"... а террористы украинцы, которые просто хотят быть свободными, на своей земле...
подадут в розыск - будут принимать
люди будут бояться воевать
воеватьвыезжать за границу . .
а воно зараз де, в Ґвінея-Бісау? чи в Буркіна-Фасо?
співає "Путін *****..."
а оті цифри на твоїй дупі то що, номер у відомості на отримання зарплатні на "Цензорі"?
Всё что Польша может это -как можно дольше тянуть резину с выдачей арестованного .
Поэтому хороший совет, пусть сидят в Украине.