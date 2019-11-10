 Кабмін введе поняття "небезпечна інформація", "дезінформація", "недостовірна інформація", а не регулюватиме новини, - Бородянський

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, наявність в указі президента слів про встановлення "вимог і стандартів новин" - це термінологічне непорозуміння, яке виникало через помилкове застосування терміну "стандарти новин" в документах МКМС.
"Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин. Це право - виключно професійної спільноти.
Що ми збираємось робити: ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація. Що є дуже важливим в умовах інформаційної війни з РФ та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором. Введення визначень характеру інформації, як то новинна, розважальна, гумористична і т.п. разом з можливим обов’язком позначати поширюваний контент відповідно до того виду контенту, до якого відноситься інформація. Це є частиною належного інформування громадян і реалізацією їх права на інформацію.
У країнах зі сталими демократіями, де існує журналістське самоврядування та саморегулювання/співрегулювання медіа, питання стандартів вирішені кодексами професійної етики та стандартами, за неухильним дотриманням яких слідкує професійна спільнота. В України ми як держава маємо створти умови для професійної спільноти, які зроблять цю модель працюючою і в нашій країні. Тобто, держава не заходить на територію,яку вона не повинна регулювати, а створює належні умови для саморегулювання та співрегулювання", - додав міністр.
Він - безтямний фанат пАлковнІка Онотоля.
Якщо такий =радник=, прикидаю, що там за=депутат= ...
Боооже, за що це Україні ...
Я всі рази мовчала і не відповідала, тепер попереджаю: ще раз перекрутиш (те саме, що ти Алі постійно теж робиш) - поскаржуся адміну. За рецидив підеш в бан.
Дійшло ?
Коли чую, що ці депутати кажуть, то відразу згадую Igor L.
Я не намерен спорить с тобой попусту, тебя не переубедишь, ты просто тупо будешь говорить на белое черное - по каким то своим причинам.
У відповід від Вас одержав лайку і образи.
Це такі у Вас методи доведення правоти своїх слів?
Ти, нормальний?
Я ЗААААА! Канал Г+Г рвем в анал!
А от цікаво, який відсоток з 73,22% зможе написати число мільярд? Скільки там нулів ?
🤔
Вот вчера наша головка государства Украина бодро ездила на автомобиле «Тесла» и гундосила про свои победы на посту головки.
А з монікою шо робить ?
Идиоты что-то делают и говорят. Другие идиоты их комментируют.
Потоки пустой болтовни со всех сторон льются в наши уши.
Чтобы вызвать у нас отторжение от политики и безнадегу.
Чтобы отвлечь нас от важных вещей. Чтобы создавать постоянный шум, который уничтожает наш мозг и нашу адекватность.
Чтобы сталкивать нас лбами.
Чтобы создать нам иллюзию жизни.
Потоки и потоки слов. Имитация за имитацией. Пустота за пустотой...
🤑
І все, що приймаєте-пропихаєте-вводите-терендите-робите вигляд, що робите - теж суцільне непорозуміння.
Як є.
Гола правда.
Так. Погоджуюся з Вами на всі 100%.
Украина как она есть, без пропаганды.
Одеса
https://youtu.be/X6cOPkXk_gg
Львов
https://youtu.be/0f9an_gl4lk
Винница
https://youtu.be/A-YD-HZplJk
Киев
https://youtu.be/uIpw3Sbmvhg
Хмельницкий
https://youtu.be/ZpqT-VHzqEU
Ровно
https://youtu.be/40JD_DK0NGs
Луцк
https://youtu.be/vIgwsWA8XFQ
Черновцы
https://youtu.be/unSJi1P2LXM
Крім «5» і «Прямого».
«09.11.19 15:25 Ключевой переговорщик президента Ермак занимает позицию, что Путин не виноват в войне на Донбассе».
Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил, что советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который занимается переговорами с международными партнерами Украины, выражает взгляды, идентичные кремлевской пропаганде.»
?
То ли, спьяну, не догнал…
Но вот в «пятую колонну»
я, кажись, опять попал.
Напишу в Фейсбук, бывало,
что в ПР - одно ворьё.
Сразу, ***, «регионалы»,
банят детище моё!
Дескать, я - рука Брюсселя!
Мол, пишу под их заказ!
В местечковом райотделе,
стал я гостем номер раз.
Отмайданили… Отмыли
Украину от говна…
Но пушок, видать, на рыле
не дочистили сполна…
Снова те же трафареты,
те же лозунги, грызня…
Мне бы пофиг, если б это
не касалось и меня.
Потому я, президенту,
задаю вопросы, ***...
А меня опять - в «агенты».
Но теперь уже - Кремля.
Типа, не имею права!
Мол, хлебалом не дорос
задавать главе державы
затруднительный вопрос!
И опять повестки, шмоны,
райотделы, СБУ…
Вновь я - «пятая колонна»…
Сколько ж можно?!
Слава У…
🤑
Та да..
Коліївщина тоді буде...
Вільна країна - вільне СМІ!
Є суд для цього!
А тут уже проблеми!
Може судову "рехформу" докінчити треба, нє??
А потім вже закон про СМІ?!
Яких рехформ вам не хуху-хохо, блд!
🤗