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 Політика України, Суспільство
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Все про:інформаційна війна (211) новини (21) стандарт (23) наказ (194) Бородянський Володимир (31)

 Кабмін введе поняття "небезпечна інформація", "дезінформація", "недостовірна інформація", а не регулюватиме новини, - Бородянський

Уряд не планує регулювати стандарти новин, це право професійної спільноти.

Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наявність в указі президента слів про встановлення "вимог і стандартів новин" - це термінологічне непорозуміння, яке виникало через помилкове застосування терміну "стандарти новин" в документах МКМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президенту спочатку треба зобов'язати Кабмін стандартизувати жарти в гумористичних програмах, - Бутусов щодо указу про стандарти новин

"Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин. Це право - виключно професійної спільноти.

Що ми збираємось робити: ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація. Що є дуже важливим в умовах інформаційної війни з РФ та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором. Введення визначень характеру інформації, як то новинна, розважальна, гумористична і т.п. разом з можливим обов’язком позначати поширюваний контент відповідно до того виду контенту, до якого відноситься інформація. Це є частиною належного інформування громадян і реалізацією їх права на інформацію.

У країнах зі сталими демократіями, де існує журналістське самоврядування та саморегулювання/співрегулювання медіа, питання стандартів вирішені кодексами професійної етики та стандартами, за неухильним дотриманням яких слідкує професійна спільнота. В України ми як держава маємо створти умови для професійної спільноти, які зроблять цю модель працюючою і в нашій країні. Тобто, держава не заходить на територію,яку вона не повинна регулювати, а створює належні умови для саморегулювання та співрегулювання", - додав  міністр.

Кабмін введе поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація, а не регулюватиме новини, - Бородянський 01

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця року розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин. Ця вимога міститься в указі президента №837 / 2019, в якому йдеться про проведення основних реформ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158777
 
   
 Топ коментарі
 
Украинские журналисты записывают правдивую информацию от холоборотька

Кабмін введе поняття "небезпечна інформація", "дезінформація", "недостовірна інформація", а не регулюватиме новини, - Бородянський - Цензор.НЕТ 9687
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Класика - одно перднуло, - увидели реакцию, - вилезло другое с "нас не так поняли"
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А предвыборная компания Зе под какую категорию попадает?
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Потрібно створити в Україні захищений сегмент Інтернет, де будуть тільки офіційні новини та пропаганда і тільки там дозволяти коментувати новини під наглядом СБУ! Як тільки хтось починає сіяти паніку або кащати правду - відразу в бан! На всіх інших сайтах новин заборонити коментарі!
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Ігоре, а у вашій дурці нагляду зовсім нема ?
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Якщо так буде, то вас першим приберуть🐸
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Здається він радник при якомусь з депутатів...
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Хто ? Ігор ???
Він - безтямний фанат пАлковнІка Онотоля.

Якщо такий =радник=, прикидаю, що там за=депутат= ...

Боооже, за що це Україні ...
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Vredina успокойся пожалуйста, не шуми попусту. Всем добра!
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Я розумію, що зебілам правила не писані, тебе не чіпаю, але на форумі заборонено перекручувати ніки, якщо ти раптом не знав.
Я всі рази мовчала і не відповідала, тепер попереджаю: ще раз перекрутиш (те саме, що ти Алі постійно теж робиш) - поскаржуся адміну. За рецидив підеш в бан.
Дійшло ?
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Это не ник, это ты по жизни такая. На людей бросаешься. Ненавидишь их. Всех нас на фронт отправляешь воевать с кацапией. А сама отсиживаешься в канадийський дияспори. Угрожаешь мне? Да кто ты такая? Полоумная тетка, с уверенностью, что она Ылита? Так у нас таких 8% придурочных - чем ты уникальна?
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Ники нельзя перекручивать. У него ник "Ali" а ты пишешь "Али". Я ж не знаю - может он и матом за такое пошлет, он нервный.
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П.С. Я молчал, пока ты не стала ставить лайки постам с обзывательствами в мой адрес. Получи ответку канадийська порохосранка.
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Та я ж про те.
Коли чую, що ці депутати кажуть, то відразу згадую Igor L.
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Абу Али, если ты не видишь массу дезинформации он таких ресурсов, как "Новое время", "Прямой", "5 канал", "Радио Свобода" - то ты или слепой или сам находишься в системе дезинформирования. Самый простой пример, для этих ресурсов: Заголовок что-то вроде "Зеленский решил сдать Украину России". А в самой новости пишут "как написал в фейсбуке эксперт...Зеленский решил сдать Украину России". Это что новости? Это "одна бабка сказала" называется. Да за такие "новости" надо в фейсбуке банить!
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Якщо я Абу, то твоя голова Бу-бу. В спам, зебіл.
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А по существу есть что сказать, а не обзывать человека? Абу Али - так звали Авиценну - очень уважаемого человека.
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Парочку прикладів дезінформації з «Прямого» і «5» можете навести?
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Я повторю то, что сказал Абу Али: если ты не видишь массу дезинформации он таких ресурсов, как "Новое время", "Прямой", "5 канал", "Радио Свобода" - то ты или слепой или сам находишься в системе дезинформирования.
Я не намерен спорить с тобой попусту, тебя не переубедишь, ты просто тупо будешь говорить на белое черное - по каким то своим причинам.
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Я лише висловив бажання, щоб ви навели декілька прикладів дезинформації «5» і «Прямого».
У відповід від Вас одержав лайку і образи.
Це такі у Вас методи доведення правоти своїх слів?
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"Лайка"? Пробач, где ты ее увидел? На 3 буквы я тебя не посылал.. А насчет нескольких примеров - у меня нет желания что то доказывать человека , которого невозможно переубедить. Хотя для этого мне пришлось бы открывать новости прямого- 5 канала и копаться в этом гнойнике. По той же причине и на кацапские первые каналы не захожу - тошнит от пропаганды.
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От дивись, ти тут перекручуєш ніки форумчан, ображаєш їх, короче, ведеш себе як скотина, а потім звертаєшся з такими запитаннями.
Ти, нормальний?
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Клоуны на арены шапито шапито это очередной вброс для проверки реакции общества да Вы достали что не закон то театр абсурда
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Во всем мире такого нет делить по сортам а кто определять будет такая же комиссия ка Вы эти прости господи впереди планеты всей по дебилизму да чем Вы там занимаетесь
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интересно а эти обрезаные термины будут из Талмуда и Торы перписывать или из книги Мой Путь Адольфа???!!!! или Пленума ЦК КПСС.. билеты на РОСТОВ купили придурки...
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А начинаем с января 2019, про барыгу, мародера, "конец бедности", "снизим в 4 раза" ???
Я ЗААААА! Канал Г+Г рвем в анал!
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Там будуть притягувати до відповідальності шкільного викладача, що вчив того бовдура Арифметиці.
А от цікаво, який відсоток з 73,22% зможе написати число мільярд? Скільки там нулів ?
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Класика - одно перднуло, - увидели реакцию, - вилезло другое с "нас не так поняли"
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громада-а вы в курсе что власть тихонечко собирается монополизировать рынок интернет-услуг...?! может такими "вбросами" они как п-н Герус и маскируют настоящие свои "цели"...
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Ну так - завели козу - вывели козу, - зебилы радуются)
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Бубочка Нелох-42 это дезинформация или опасная информация ?
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Просто вибухова. Кабмін введе поняття "небезпечна інформація", "дезінформація", "недостовірна інформація", а не регулюватиме новини, - Бородянський - Цензор.НЕТ 531

А з монікою шо робить ? Кабмін введе поняття "небезпечна інформація", "дезінформація", "недостовірна інформація", а не регулюватиме новини, - Бородянський - Цензор.НЕТ 9815
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Российских троллей надо вышвырнуть с украинских ресурсов, а возложить это на Админов они в состоянии это сделать. Информационной войне должен придти конец.
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на "корре" они и вовсе "свирепствуют"...распустили тварей...
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Все информпространство забито полным идиотизмом.
Идиоты что-то делают и говорят. Другие идиоты их комментируют.

Потоки пустой болтовни со всех сторон льются в наши уши.
Чтобы вызвать у нас отторжение от политики и безнадегу.
Чтобы отвлечь нас от важных вещей. Чтобы создавать постоянный шум, который уничтожает наш мозг и нашу адекватность.
Чтобы сталкивать нас лбами.
Чтобы создать нам иллюзию жизни.

Потоки и потоки слов. Имитация за имитацией. Пустота за пустотой...
🤑
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интересно, а почему об этом говорит министр культуры, молодежи и спорта?
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а он в этом вопросе видимо наиболее "кампетентен"...
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Тому, що у нього нема культури, молоді та спорту і йому залишилося тільки говорити😊
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Мне тоже интересно, а куда будут вешаться эти нововведённые "понятия"? Это как, новость про успешное отведение украинских солдат от украинских городов для сдачи сепаратистам будет иметь статус "чудесная нововсть" и будет пропущена министром Правды?
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А предвыборная компания Зе под какую категорию попадает?
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Ви там всі в зе-зграї - непорозуміння.

І все, що приймаєте-пропихаєте-вводите-терендите-робите вигляд, що робите - теж суцільне непорозуміння.
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Зеленский-лох. Это "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация"?? П.С. Поярков на Ютубе называет Зелю сучехвостым ************. Надо квалифицировать.
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сразу видна или неопытность или "наивность" СН в вопросе и отношении СМИ...ведь критика сейчас нешуточная...и рейтинг-не тот что хотелось бы... Кабмін введе поняття "небезпечна інформація", "дезінформація", "недостовірна інформація", а не регулюватиме новини, - Бородянський - Цензор.НЕТ 2586
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Предлагаю еще: больная информация, ненужная информация, и информация тупых чиновников...
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О, правильно: зе-виборець надає поради своїй зе-владі.
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Короче цензура. трындец, теперь еще и официально закреплена. Я в а@уе
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Небрешіть зебіли!!! Ви хочите, шоб всякі гадості начать писать про шановного Питра Олексійовича!!! Скільки ж ви будете поливати брудом його самого і його друзів??? Тупі, кончені дебільні зебіли!!! Сцуки коломойші!!! Будемо вас вішати на гілляках!! Різати і палити!!! Тільки прибравши ці прокляті 75% ми зможемо зажити щасливо!! Всі, хто не захотів щоб справжній патріот України, Порошенко, став президентом - лайно!!! Всі на майдан, захистимо свободу слова!!! Спалимо всіх, хто критикує Порошенка!!!
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Это даже не провокация - не хватает грамотности. Это г*вновброс
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Украинские журналисты записывают правдивую информацию от холоборотька

Кабмін введе поняття "небезпечна інформація", "дезінформація", "недостовірна інформація", а не регулюватиме новини, - Бородянський - Цензор.НЕТ 9687
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За столько короткое время, это собрание недоразвитых, налажало, как никто до них. Какая-то попытка коллективного самоубийства, на фоне массового слабоумия этой "команды".
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я хоть и сторонник Зе - но ИМХО это зашквар полный
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Оппоненты уже не знают, к чему прицепиться, зрада не получилась, такой облом. ))
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чувак - подобные законы - это шаг к диктатуре и тоталитаризму. Когда тебе говорят ЧТО делать, КОГДА делать, и КАК делать.Я плять насмотрелся этого в советах, потом в НРК. Вот у меня сейчас реально в башне пошли процессы обдумывания - а не бросить ли все нах.р и не остаться ли тут совсем. Ну его нах..р в такую Родину возвращаться.
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Назвать Зе "капитулянтом" будет преступлением?
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дальще - глубже. Только подумаешь , что Зе капитулянт - стук в дверь: " Добрый День, СБУ!"
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Читай, ЛОЖНАЯ информация, ОПАСНАЯ и ................... Вот и все. Если я тебя назову КОБЫЛОЙ, просто НЕДОСТОВЕРНАЯ информация. Все так просто.
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Вы нерабы? Правительство дает отчет на Майдане? Вам теперь и пукнуть в интернете нельзя? Вы нерабы вы нелохи42😄
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не цей чувак на доктора Гебельса не тягнє він обпісяється після першої шини!
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А хто буде вирішувати, чи є якась новина інформацією, чи дезінформацією, чи недостовірною інформацією? ОПУ? Міністр забув, що 73% - не 100%, і не всіх можна тримати за дурнів в Україні.
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А інформація про Яременко і всіх його повій яку має кваліфікацію?
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кстати, этот цирк я пропустил. он, что. реально с проститутками переписывался?
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"Гола правда"
Так. Погоджуюся з Вами на всі 100%.
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Цікаво, а чому кабмін? Вазелін має право законодавчої ініціативи, хай і подає закон! Чи боїться, що в Ростові самому буде скучно?
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Почему все в России говорят, что Украина нищая, от куда вы это взяли? вот скину видео белоруса который путешествует по Украине.

Украина как она есть, без пропаганды.
Одеса
https://youtu.be/X6cOPkXk_gg
Львов
https://youtu.be/0f9an_gl4lk
Винница
https://youtu.be/A-YD-HZplJk
Киев
https://youtu.be/uIpw3Sbmvhg
Хмельницкий
https://youtu.be/ZpqT-VHzqEU
Ровно
https://youtu.be/40JD_DK0NGs
Луцк
https://youtu.be/vIgwsWA8XFQ
Черновцы
https://youtu.be/unSJi1P2LXM
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Тому що про це 24/31, говорять (не показуючи) 22 телевізійні канали України.
Крім «5» і «Прямого».
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Добре, а от до якого понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация", відноситься ось ця інформація:
«09.11.19 15:25 Ключевой переговорщик президента Ермак занимает позицию, что Путин не виноват в войне на Донбассе».
Кабмін введе поняття "небезпечна інформація", "дезінформація", "недостовірна інформація", а не регулюватиме новини, - Бородянський - Цензор.НЕТ 2895Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов заявил, что советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который занимается переговорами с международными партнерами Украины, выражает взгляды, идентичные кремлевской пропаганде.»

?
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То ли я чего не понял,
То ли, спьяну, не догнал…
Но вот в «пятую колонну»
я, кажись, опять попал.

Напишу в Фейсбук, бывало,
что в ПР - одно ворьё.
Сразу, ***, «регионалы»,
банят детище моё!

Дескать, я - рука Брюсселя!
Мол, пишу под их заказ!
В местечковом райотделе,
стал я гостем номер раз.

Отмайданили… Отмыли
Украину от говна…
Но пушок, видать, на рыле
не дочистили сполна…

Снова те же трафареты,
те же лозунги, грызня…
Мне бы пофиг, если б это
не касалось и меня.

Потому я, президенту,
задаю вопросы, ***...
А меня опять - в «агенты».
Но теперь уже - Кремля.

Типа, не имею права!
Мол, хлебалом не дорос
задавать главе державы
затруднительный вопрос!

И опять повестки, шмоны,
райотделы, СБУ…
Вновь я - «пятая колонна»…
Сколько ж можно?!
Слава У…
🤑

Та да..
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Можешь применить любую. Ни х..... я не будет. .........................пиз......... ть и ворвать сколько хочешь можешь - НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
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Якщо уважно порівняти Яременко і Бородянського, то можна побачити їхню подібність до Чубаки. Тобто методом Голобородько та зеселекцією виводять нову породу зедебілів🐸
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Нюнюню...Мечты воплотятца со времьон Кучмы..
Коліївщина тоді буде...
Вільна країна - вільне СМІ!
Є суд для цього!
А тут уже проблеми!
Може судову "рехформу" докінчити треба, нє??
А потім вже закон про СМІ?!
Яких рехформ вам не хуху-хохо, блд!
🤗
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Обкатанная технология как у Жирика в раше - сначала надо что-то сказать и следить за реакцией. Проглотили - можно дальше развивать и расширять идею. Появится неприятие - сразу включить задний ход и начать объяснять: "Нас неправильно поняли, мы не то имели ввиду что вы имели ввиду". Тем не менее, создается впечатление, что все ходы записываются и тщательно анализируются. И явно не Зевластью - уж очень все целенаправленно и охватывает весь фронт деятельности. Целью является разрушение и дискредитация того, что построено до них и мешает обделывать свои делишки. Только кому: им, партнерам, хозяевам?
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