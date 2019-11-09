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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2315) Чевік Ясар Халіт (8) розведення сил (70) Петрівське (15)

 Вітаємо всі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння, - глава СММ ОБСЄ Чевік про початок розведення в Петрівському

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Ясар Халіт Чевік вітав факт, що сьогодні розпочато відведення сил і засобів у районі Петрівського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОБСЄ.

Після того, як спостерігачі зафіксували вихід військовослужбовців Збройних сил України та членів збройних формувань за межі ділянки розведення разом зі своїм озброєнням, Голова Місії підтвердив готовність СММ здійснювати моніторинг та верифікацію процесу.

"Були направлені додаткові патрулі СММ. Разом із тим ми також використовуємо стаціонарні камери спостереження і безпілотні літальні апарати, — зазначив він. — Ми вітаємо усі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння".

У суботу, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з главою СММ ОБСЄ в Україні Чевіком розведення сил на Донбасі. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158775
 
 
 Топ коментарі
 
Украина вьіполняет несложньіе пунктьі из Минских соглашений с целью скорейшего проведения саммита в Нормандском формате , где уже будет пьітаться решить самьій главньій и опасньій вопрос - вьівод российских войск и вооружений с оккупированной части Донбасса. Вероятность того , что РФ пойдет на вьіполнение данньіх пунктов по безопасности , крайне невелика . В любом случае , не Украина будет инициатором отказа от Минских соглашений , со всеми вьітекающими последствиями для РФ и Украиньі. Санкции останутся , формат переговоров изменится - такая вот дипломатия намечается.
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Наконец-то делается что-то реальное для завершения войны.
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Наконец-то делается что-то реальное для завершения войны.
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Будет. Всё когда-то заканчивается, войны не исключение.
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Війна кацапстану проти України триває більше 300 років, переходячи з однієї фази в іншу, але війна продовжується.
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Скинь карту Украины 300 летней давности.
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Владимир Владимирович рады Вас видеть.
И когда Вы завершите войну?
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Откуда ж я знаю что у него в башке? Может он всю Европу захватить планирует. Что теперь делать европейцам? Обос*аться и не жить?
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Продать ему веревку на которой их и повесят.
Потому что бизнесс ничего личного...
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В любом случае войны начинаются, заканчиваются опять начинаются и т.д. Наша закончилась. Нужно готовиться к следующей.
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кто сказал что россия устала и хочет завершить ее?
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А что? Не устала? Санкции практически добили её, китайская армия прогревает танки. ***** жизненно важно обезопасить западный фланг от сильнейшей армии Европы.
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я тут монитор протираю, но жир продолжает сочиться
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Вы видно забыли смайлик в конце поставить?
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кстати про распятого мальчика - парашатудей извинилась. А вообще, если посмотреть со стороны, это было интервью невполне здоровой женщины. Выпустили его в эфир конечно с целью пропаганды, но сели в лужу.
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Как МС по боксу распишу, лоху,"номер на зеваку". За 10 сек до конца раунда, из угла кричат -"концовочка", активируешь действия. Во время не воспринимаешь звуки, макс одну-две фразы. Резко опускаешь руки, за 7-5 сек до гонга, твой противник тоже, думает, что раунд закончился, а ты накидываешь в голову.
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«10 ноября 2019. В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня.
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.»
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Куба может захватить Гуантанамо за пару часов. Дальше что?
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Украина вьіполняет несложньіе пунктьі из Минских соглашений с целью скорейшего проведения саммита в Нормандском формате , где уже будет пьітаться решить самьій главньій и опасньій вопрос - вьівод российских войск и вооружений с оккупированной части Донбасса. Вероятность того , что РФ пойдет на вьіполнение данньіх пунктов по безопасности , крайне невелика . В любом случае , не Украина будет инициатором отказа от Минских соглашений , со всеми вьітекающими последствиями для РФ и Украиньі. Санкции останутся , формат переговоров изменится - такая вот дипломатия намечается.
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да, согласен. тем более санкции никто снимать и не собирается - тут не в Донбассе дело - Крым. КОнфликты вооруженные есть по всему миру, но такое наглое аннексирование территории - для мирового сообщества нонсенс.
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Розвєденіє на Донбасі є. Там розводять, лише сепарів та лохів і використовують для цього новітні методи телеселекції.
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там разводят войска с обоих сторон. очки протри.
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Ништяк! еще пара участков и будет встреча в нормандском формате. Круто парни! Военные с Вами!
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"Нема у вогні ні стежини, ні броду,
З Дніпровського плеса не випити воду,
Ми пісню свою не забудемо зроду:
Козацькому роду нема переводу!" "Мы универсальны, полилингвистичны, разобщены, разбросаны по свету, индивидуальны, мы каждый сам по себе уже боевой отряд - и в этом наша Сила. Только у нас могут бандеровцы охранять синагоги, евреи создавать сотни самообороны, русские быть украинскими националистами, а крымские татары скандировать «Крим - це Україна!».
Мы мягкая сила, жидкие как вода, легкие как воздух и невидимые как Дух. Наши враги всегда в нас ошибаются, друзья нас чувствуют и понимают.
Никогда не воюйте с Украиной, как только вы подумали как нас завоевать, мы уже думаем, де у вас будуть краще рости огірки. Нічого особистого, просто ми такі є. Слава Україні!" Яніна Дробітко
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