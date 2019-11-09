 Вітаємо всі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння, - глава СММ ОБСЄ Чевік про початок розведення в Петрівському

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОБСЄ.
Після того, як спостерігачі зафіксували вихід військовослужбовців Збройних сил України та членів збройних формувань за межі ділянки розведення разом зі своїм озброєнням, Голова Місії підтвердив готовність СММ здійснювати моніторинг та верифікацію процесу.
"Були направлені додаткові патрулі СММ. Разом із тим ми також використовуємо стаціонарні камери спостереження і безпілотні літальні апарати, — зазначив він. — Ми вітаємо усі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння".
У суботу, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.
Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.
И когда Вы завершите войну?
Потому что бизнесс ничего личного...
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пидазечникоф -- убийца !
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В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.»
🤣
З Дніпровського плеса не випити воду,
Ми пісню свою не забудемо зроду:
Козацькому роду нема переводу!" "Мы универсальны, полилингвистичны, разобщены, разбросаны по свету, индивидуальны, мы каждый сам по себе уже боевой отряд - и в этом наша Сила. Только у нас могут бандеровцы охранять синагоги, евреи создавать сотни самообороны, русские быть украинскими националистами, а крымские татары скандировать «Крим - це Україна!».
Мы мягкая сила, жидкие как вода, легкие как воздух и невидимые как Дух. Наши враги всегда в нас ошибаются, друзья нас чувствуют и понимают.
Никогда не воюйте с Украиной, как только вы подумали как нас завоевать, мы уже думаем, де у вас будуть краще рости огірки. Нічого особистого, просто ми такі є. Слава Україні!" Яніна Дробітко