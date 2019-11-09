 Суд обере запобіжний захід українцеві Мазуру завтра, - Денісова

Про це повідомила уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова в своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 10 листопада, об 11.00 годині прокуратура в польському місті Хелм розглядатиме питання обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру, - написала омбудсмен.

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Нагадаємо, Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.