 Суд обере запобіжний захід українцеві Мазуру завтра, - Денісова

Про це повідомила уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова в своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра, 10 листопада, об 11.00 годині прокуратура в польському місті Хелм розглядатиме питання обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру, - написала омбудсмен.
Нагадаємо, Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.
https://youtube.com/watch?v=iIUUFXPU89w
но и в палатах есть интернет...(
Польша - не Италия, но все же...
...ему адвокат положен... -- и всё такое.
Заявление о политическом убежище должно прозвучать! ...и всё сразу устаканится... ...медленно, но верно...*)
Аваков подтвердил, что ветеран и один из лидеров партии УНА-УНСО Игорь Мазур был задержан по запросу России к Интерполу с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ. Мазура обвиняют в якобы совершенных во время войны в Чечне в 1990-2000 годах преступлениях.
По утверждению мнению министра, Россия нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, которые запрещают необоснованное преследование, а также вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.
всі рвануть в штати. Вже раніш я бачив пшеків скрізь в Каліфорнії в кожній дірі. Держіться українців, годіть
їм, бо скоро мусульман будете завозити.
...а адвокат хороший нужен! -- ...тут врядли Украина подсуетится.
Но -- Свет не без добрых людей-украинцев. Чекаємо! -- аж самому интересно стало...*)