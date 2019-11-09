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Все про:Денісова (385) Польща (1986) суд (5679) Мазур Ігор (1)

 Суд обере запобіжний захід українцеві Мазуру завтра, - Денісова

10 листопада об 11 годині прокуратура польського міста Хелм розгляне питання обрання запобіжного заходу затриманому українцю Ігорю Мазуру.

Про це повідомила уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова в своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 10 листопада, об 11.00 годині прокуратура в польському місті Хелм  розглядатиме питання обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру, - написала омбудсмен.

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Суд обере запобіжний захід українцеві Мазуру завтра, - Денісова 01

Нагадаємо, Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158774
 
 
 Топ коментарі
 
поступок Польщі нагадує зелений коридор від хуйла на дамбасі..... запрошують в на конференцію і заарештовують Суд по определению меры пресечения украинцу Мазуру пройдет завтра, - Денисова - Цензор.НЕТ 9552
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Зеленский вялый приспособленец и позор Украины.

https://youtube.com/watch?v=iIUUFXPU89w
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Порохобот, дай пжалста, ссылку на бульбанский сайт, где ты критикуешь своего усатого председателя кальхоза Лукашенко. Спасибо
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Порохобот, дай пжалста, ссылку на бульбанский сайт, где ты критикуешь своего усатого председателя кальхоза Лукашенко. Спасибо
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Маю надію що УНА-УНСО вже формує автобуси з активістами в старовинне українське місто Холм?
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ты провакатор покажи свои писюльки УНА-УНСО - будешь всю оставшуюся жизнь поддерживать фармацевтическую промышленность...
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да я его как облупленного знаю - даже ник его один помог деактивировать...
но и в палатах есть интернет...(
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ФСБ точно надішле своїх провокаторів, тому у УНА-УНСО немає вибору, або справжні активісти будуть стояти під судом, або російські провокатори!
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твоё ФСБ может и прислать - тебе это лучше знать...!
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В Италии суды не любят давления и этот номер с Маркивым - не прошел...

Польша - не Италия, но все же...
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В Італії путін хоче упіймати в пастку Авакова, який має в Італії маєток і розраховує там переховуватись від українського правосуддя! Марківа судять щоб Аваков дав покази в суді Італії що це він дав наказ нацгвардії стріляти без введення воєнного стану! Відразу після цього Марківа відпустять а Авакова арештують! Тому Аваков як останній трус не дає покази в суді Італії про свій наказ підрозділам НГУ їхати в зону АТО і відкривати вогонь по терористам і колаборантам на ураження! Саме тому Марків сидить, а Аваков мовчить
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Ага, сейчас я ради тебя, сделаю для ФСБ такой подарок я им тут и так до хрена лишнего про себя и не только пишу...
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поступок Польщі нагадує зелений коридор від ***** на дамбасі..... запрошують в на конференцію і заарештовують Суд по определению меры пресечения украинцу Мазуру пройдет завтра, - Денисова - Цензор.НЕТ 9552
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Нема за що, чуваше. В Уфє проблеми з йандекс-перекладачами, а Свиня жадібна як свиня Суд по определению меры пресечения украинцу Мазуру пройдет завтра, - Денисова - Цензор.НЕТ 7972
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Чого тільки не нашкрябаєш за копійчину.
Суд обере запобіжний захід українцеві Мазуру завтра, - Денісова - Цензор.НЕТ 9649
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А Зік прославляє Шарія, і Зєліпуті все по барабану. За яку сумму Путя купив Зєлєпутю?
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Мера пресечения, эт ещё не приговор!
...ему адвокат положен... -- и всё такое.
Заявление о политическом убежище должно прозвучать! ...и всё сразу устаканится... ...медленно, но верно...*)
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Політичний притулок ? Це був би розумний , не стандартний хід . Пан Bandera напевно не тількі прочитав всі книжки на світі , а й добре грає в шахмати )
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...не... -- просто я был когда-то политическим беженцем... -- шахматы, не моё...*)
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чому наж МЗС мовчить досі?коли навіть вийшов пару годин назад співробітник польскої амбасади та заспокоїв-навіщо нам таки імпотенти як Пристайко і Зеленський
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Россия в очередной раз использовала Интерпол для преследования граждан Украины, заявил сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Аваков подтвердил, что ветеран и один из лидеров партии УНА-УНСО Игорь Мазур был задержан по запросу России к Интерполу с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в РФ. Мазура обвиняют в якобы совершенных во время войны в Чечне в 1990-2000 годах преступлениях.

По утверждению мнению министра, Россия нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, которые запрещают необоснованное преследование, а также вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.
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Капец інтерполу, бо система, яка уникає політики, стала заручником політики. У цій ситуації має поставити крапку саме інтерпол, а не польський суд... Тим більше коли справи стосуються геополітики.
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Полякам відкрили безвіз в США. Зараз вони обезлюдніяндяють. Чого ще вони випєндіваються?
всі рвануть в штати. Вже раніш я бачив пшеків скрізь в Каліфорнії в кожній дірі. Держіться українців, годіть
їм, бо скоро мусульман будете завозити.
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а зараз побачимо наскільки пшеки продались кацапам
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В Хелмі багато етнічних Українців. Маю надію, що вони пам'ятають про свої корені...
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Хлопці, поляки нам не вороги. Ми не вороги поляків. Часи ворожнечі минули. Зараз ворог один - кацапи і їхні прихвостні по всьому світі. Мазура відпустять, а ця вихідка з інтерполом обернеться кацапам боком.
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Если за ним уголовки в Украине и ЕС нету -- отсосёт параша лапу неубитого медведя!
...а адвокат хороший нужен! -- ...тут врядли Украина подсуетится.
Но -- Свет не без добрых людей-украинцев. Чекаємо! -- аж самому интересно стало...*)
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