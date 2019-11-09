 Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук глави Кабміну.
"Україна побила власний рекорд у сфері економіки та фінансів — портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України, які перебувають у власності нерезидентів, збільшився до 100,99 млрд грн. Завдяки попиту іноземних інвесторів нам вдалося суттєво знизити ставки запозичень і продовжити строк обігу державних облігацій", - повідомив прем'єр. Він нагадав, що на аукціонах з продажу ОВДП Мінфін вперше з травня розмістив 4-річні ОВДП і залучив до бюджету 3,14 млрд грн.
Крім того, уряд ухвалив проєкт Бюджету-2020 до другого читання. "Медицина, освіта, інфраструктура — ми на провідні галузі заклали рекордні суми", - додав Гончарук.
Також цього тижня наш уряд заборонив ввезення в Україну залізничних вагонів з РФ з 20 листопада 2019 року, а не 1 березня 2020, як передбачалось раніше. А Миколаївський бронетанковий завод включили до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.
Гончарук нагадав, що уряд виділив 1,2 млрд грн на термомодернізацію понад 2000 будинків. "Знайшли гроші на ремонт об’їзної дороги біля Львова та міжнародної траси Київ – Одеса. Закупимо 822 патрульні машини для маленьких міст і селищ", -повідомив він.
Гончарук також згадав про представлення нового глави Державної служби геології та надр Романа Опімаха:
"Більше держава не має втрачати колосальні кошти на корумповані ліцензії з видобутку надр, які належать за Конституцією народу, а де-факто осідають у вигляді яхт і вілл чиновників за кордоном. У Держгеонадрах тепер мають конкретну ціль: за 2 місяці все оцифрувати і виставити на прозорі аукціони лоти з надрокористування. Звісно, "на вихід" — усім "схематозникам" і "рєшалам", - запевнив прем'єр.
Чувак втирает про снижение процентных ставок, но так и не назвал ни одной процентной ставки !!!
Это расчитано исключительно на зебилов
Со скольки до скольки снизилась ?
И при чём тут учётная ставка НБУ ?
Ты свой бред зебилам втирай, мне не надо - я шарю в экономике больше, чем юрист Зеленский в законах
ОВГЗ под 19,5 процентов
а кредиты от проклятого МВФ под 4-5
Во реХформатори !
А потом, мой главный вопрос, а что будет, если все эти купленные облигации по каким-то причинам начнут массово продавать? что будет с курсом??
Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты
21 октября 2019 г Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам клиентов «Аккордбанка».
Об этом сегодня сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Ходатайство поступило в рамках уголовного производства 32017100010000044.
Следствием установлено, что «ряд сомнительных субъектов хозяйствования», а именно, ООО «Альфа-Плюс Групп», «Люкс Проект», «Транс-Строй Групп» оказывают услуги «по произвольному» формированию налогового кредита.
Директором этих компаний числится одно и то же лицо.
«По данным Государственного реестра актов гражданского состояния этот гражданин умер, в связи с болезнью. С момента его смерти по настоящее время предприятиями «Транс-Строй Групп», «Люкс Проект» и «Альфа-Плюс Групп» зарегистрированы налоговые накладные на которых указана подпись умершего на сумму НДС 8 млн грн», - говорится в решении суда.
Денежные средства со счетов этих компаний перечислялись предприятиям с признаками фиктивности, в том числе на счета ООО «Вектор-КД».
В дальнейшем средства обналичивались через карточные счета, открытые в «Аккордбанке».
Основной владелец банка Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты.
"Особливо цікавою для мене видалася поїздка до Запоріжжя. Там уже 15 років будують міст. Із 2004-го. Вартість проекту постійно зростала: від 5 до 16,2 млрд грн. Абсурд! Ми знайшли 30 млн на проектну документацію, відкоригували проект, пройшли експертизу. Міст збудуємо за 2-3 роки. Цей рудимент неспроможності влади й корупції стане символом ефективного і якісного будівництва."
Воно з міністрами своїми не спілкується ???У Мінінфраструктури назвали вартість добудови скандального мосту в Запоріжжі
"Завершення недобудови з 2003 року Запорізького мосту вимагає 12 мільярдів гривень. Обговорюємо пропозицію залучення іноземних інвестицій для будівництва першої черги - балочний міст 340 метрів і вантовий міст 660 метрів, що дозволить запустити рух транспорту через Хортицю. Вартість 5 мільярдів гривень і термін два роки".
Добре,хоч не згадав .що вартість будівництва в 2004 році була 1.9 млрд грн. (є така штука-інфляція)
І звідки він взяв цифру 16.2 млрд ? За Омеляна озвучувалась цифра 8,04 млрд гривень ! https://www.5.ua/regiony/omelian-nazvav-vartist-zavershennia-budivnytstva-zamorozhenykh-zaporizkykh-mostiv-de-bratymut-hroshi-175286.html
Как я понял это наши чинуши и политиканы на них неплохо зарабатывают. Вон петюня в 1кв лямы заработал. Думаю во 2 и 3 тоже не в убыток.
Подозреваю и Гонтарева себе на новую дачку под Лондоном тоже
Как установила комиссия по расследованию обстоятельств дефолта 1998 года, «непосредственной причиной дефолта 17 августа 1998 года стало отсутствие у правительства РФ средств, необходимых для исполнения своих долговых обязательств по ГКО - ОФЗ, а также резкое ухудшение условий привлечения для этого новых займов.» В свою очередь, причиной возникновения долгового кризиса стало «завышение доходности ГКО - ОФЗ практически с первых же месяцев их размещения, что привело к осуществлению пирамидального принципа обслуживания накапливаемого государственного долга, согласно которому для погашения обязательств по уже размещённым ГКО - ОФЗ производилась эмиссия новых займов».