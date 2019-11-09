EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1624  54
Все про:держбюджет (261) Кабмін (3273) ОВДП (13) вагони (51) Держгеонадр (44) Гончарук_Олексій (254)

 Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підвів підсумки тижня і вказав основні досягнення України.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук глави Кабміну.

"Україна побила власний рекорд у сфері економіки та фінансів — портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України, які перебувають у власності нерезидентів, збільшився до 100,99 млрд грн. Завдяки попиту іноземних інвесторів нам вдалося суттєво знизити ставки запозичень і продовжити строк обігу державних облігацій", - повідомив прем'єр. Він нагадав, що на аукціонах з продажу ОВДП Мінфін вперше з травня розмістив 4-річні ОВДП і залучив до бюджету 3,14 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснардепка Заліщук БПП стала радницею прем'єр-міністра Гончарука

Крім того, уряд ухвалив проєкт Бюджету-2020 до другого читання. "Медицина, освіта, інфраструктура — ми на провідні галузі заклали рекордні суми", - додав Гончарук.

Також цього тижня наш уряд заборонив ввезення в Україну залізничних вагонів з РФ з 20 листопада 2019 року, а не 1 березня 2020, як передбачалось раніше. А Миколаївський бронетанковий завод включили до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.

Гончарук нагадав,  що уряд виділив 1,2 млрд грн на термомодернізацію понад 2000 будинків. "Знайшли гроші на ремонт об’їзної дороги біля Львова та міжнародної траси Київ – Одеса. Закупимо 822 патрульні машини для маленьких міст і селищ", -повідомив він.

Гончарук також згадав про представлення нового глави Державної служби геології та надр Романа Опімаха:

"Більше держава не має втрачати колосальні кошти на корумповані ліцензії з видобутку надр, які належать за Конституцією народу, а де-факто осідають у вигляді яхт і вілл чиновників за кордоном. У Держгеонадрах тепер мають конкретну ціль: за 2 місяці все оцифрувати і виставити на прозорі аукціони лоти з надрокористування. Звісно, "на вихід" — усім "схематозникам" і "рєшалам", - запевнив прем'єр.

Також читайте: Вплив олігархів на владу зараз слабкий, як ніколи, - Гончарук

Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158773
 
 
 Топ коментарі
 
ОВГЗ эти могут привести к доллару где-то под сотню ... Благодаря спросу иностранных инвесторов на ОВГЗ удалось существенно снизить ставки заимствований, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3086а Гончарук к тому времени будет уже в славном городе Лондоне ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ОВГЗ эти могут привести к доллару где-то под сотню ... а Гончарук к тому времени будет уже в славном городе Лондоне ...
 показати весь коментар
 
 
Здорова чепушило! Тут ты прав. Где пропадала?
 показати весь коментар
 
 
Справедливости ради эти ОВГЗ активно продавались и при порошенко. А до этого еще при януковиче, хотя на майдане кое кто кричали что преступники понабрали кредитов а неньке платить. Вот сейчас подумал что при януковиче порошенко тоже был при власти и при нем эти кредиты набирались, может это его фишка?
 показати весь коментар
 
 
Ты слепой ?

Чувак втирает про снижение процентных ставок, но так и не назвал ни одной процентной ставки !!!

Это расчитано исключительно на зебилов
 показати весь коментар
 
 
В смысле? Учетная ставка НБУ действительно снижается, снижается и процент по заимствованиям от минфина. Все кто хоть немного следит за экономикой в курсе, информация на виду тут и обмануть негде. Другое дело что меня бы интересовало кто эти зарубежные инвесторы и насколько они аффилированные с чиновниками и местным крупным бизнесом. Но такова суть облигаций что такая информация недоступна.
 показати весь коментар
 
Так а какая именно та ставка заимствования под ОВГЗ, которая снижается ?

Со скольки до скольки снизилась ?

И при чём тут учётная ставка НБУ ?

Ты свой бред зебилам втирай, мне не надо - я шарю в экономике больше, чем юрист Зеленский в законах
 показати весь коментар
 
Так и есть! Вроде даже официальная информация была что ОВГЗ тратятся на погашение предыдущих заимствований+процентов и финансирование дефицита бюджета (тоесть проедание).
 показати весь коментар
 
Вы посмотрите и сравните какая сумма заимствования по ОВГЗ была в начале года и сейчас (6,3 и 100,9). При Порохе могли нормально договориться с МВФ под минимальные проценты, а при зелёных - кабздец настал с МВФ.
 показати весь коментар
 
Есть ролики от Дубинского
ОВГЗ под 19,5 процентов
а кредиты от проклятого МВФ под 4-5
 показати весь коментар
 
ОВГЗ скуповують спекулянти, плтім вони будуть їх миттєво продаватиі знову скуповувати! Не тому радіє Гончарук! Потрібно радикально зменшувати прибутковість ОВГЗ до 9%, а ставку рефінансування НБУ до 10%
 показати весь коментар
 
Під 15-17 %річних !? .
Во реХформатори !
 показати весь коментар
 
 
Я не понял, чувак хвастается что набрал кредитов? а отдавать чем будет?!
 показати весь коментар
 
 
Жги Гончарук, и пусть враги скрипят зубами от злобы и зависти!
 показати весь коментар
 
 
я вообще не понимаю, что происходит с курсом. Гривна крепка как никогда как раз из-за продажи ОГВЗ. Но цены только растут.

А потом, мой главный вопрос, а что будет, если все эти купленные облигации по каким-то причинам начнут массово продавать? что будет с курсом??
 показати весь коментар
 
 
Дык так и будет! Как токо МВФ прознает,шо с Приватом -Коломойским шо то не то,курс взлетит до небес!
 показати весь коментар
 
 
Это,хлоп'ята,смахивает на апофеоз зедебилизма. Чувак гордится,шо набрал долгов,как кобель блох, и установил "рекорд"долгов в 100 млрд.!
 показати весь коментар
 
 
Всі держави беруть у борг під свої цінні папери. У США наприклад найбільший борг по цінним паперам і що? Ти по-ходу економіст потужний
 показати весь коментар
 
 
Потужный,потужный... Когда ты станешь как США, вот тогда и будешь пельку раскрывать. А пока жди дяду Сема в гости. После Нового Года он к тебе со своим курсом под 40 придет!
 показати весь коментар
 
 
Штатьі долляров еще напечатают, а тьі что будеш печатать? Деревянньіе?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Так, потихоньку-помаленьку все и наладится.
 показати весь коментар
 
Как в колонии Рашки Беларуссии наладилось.. после третьей деноминации?? Просто выпустим новые деньги убрав пару нулей и всё наладица, правда сепарок ты подкацапный.
 показати весь коментар
 
 
Это какой то сюр в стране...я не могу поверить шо это реально происходит ЗЕбилы ОВГЗ под 17% годовых выдают за победу?? ЗЕбилы кстати именно так на Рашке в 98 м произошёл дефолт. Козломордые дегенераты тоже выпускали ОВГЗ под бешеный процент. ВО всём адекватном мире это называеца финансовая пирамида..причём такая явная, примитивнейшая...как раз в стиле зелёных идиотов.
 показати весь коментар
 
 
Зебил хотелось бы жить, а не выживать. Хотя понимаю что тебе винторогому можно и потерпеть деды в ленинграде вобще голодали и тебе винторогому завещали..терпила козломордая.
 показати весь коментар
 
 
Чтобы жить, нужно работать, а чтобы было где работать нужны инвестиции, а чтобы привлечь инвестиции в нищую, нестабильную, воюющую страну приходится и занимать.
 показати весь коментар
 
Рекордный рост долга и займы под неадекватный процент у ЗЕбилов трускавецких теперь выдают за достижение. Уря у нас долгов на 100 лярдов,... Уряя мы поставили новый рекорд по отдалживанию бабок под сумасшедшие проценты..Уря...ЗЕкономика в действии.
 показати весь коментар
 
 
О Зебилы кацапчики свидетели гос долга США подтянулись. Забывают правда сказать что у США весь долг внутренний. ФРС США отдалживает правительству США. Они же и бабло сами печатают, и не гривны как ЗЕбилы...
 показати весь коментар
 
 
ты наверное у Зе работаешь. Набири в гугл внешний долг сша,и внутренний.
 показати весь коментар
 
Муж министра финансов Маркаровой отмывает деньги через покойников: нардеп от "СН" сообщил детали
Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты

21 октября 2019 г Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам клиентов «Аккордбанка».

Об этом сегодня сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Ходатайство поступило в рамках уголовного производства 32017100010000044.

Следствием установлено, что «ряд сомнительных субъектов хозяйствования», а именно, ООО «Альфа-Плюс Групп», «Люкс Проект», «Транс-Строй Групп» оказывают услуги «по произвольному» формированию налогового кредита.

Директором этих компаний числится одно и то же лицо.

«По данным Государственного реестра актов гражданского состояния этот гражданин умер, в связи с болезнью. С момента его смерти по настоящее время предприятиями «Транс-Строй Групп», «Люкс Проект» и «Альфа-Плюс Групп» зарегистрированы налоговые накладные на которых указана подпись умершего на сумму НДС 8 млн грн», - говорится в решении суда.

Денежные средства со счетов этих компаний перечислялись предприятиям с признаками фиктивности, в том числе на счета ООО «Вектор-КД».

В дальнейшем средства обналичивались через карточные счета, открытые в «Аккордбанке».

Основной владелец банка Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты.
 показати весь коментар
 
 
Это не тот нардеп от слуги урода шо шлю.х заказывал, сообщил?? А ну тогда ему я верю.
 показати весь коментар
 
Охрєнітєльно ! Самокатчик подає зростання державного БОРГУ ! БОРГУ,чорти б його забрали,як ДОСЯГНЕННЯ !
 показати весь коментар
 
 
А оце показово :
"Особливо цікавою для мене видалася поїздка до Запоріжжя. Там уже 15 років будують міст. Із 2004-го. Вартість проекту постійно зростала: від 5 до 16,2 млрд грн. Абсурд! Ми знайшли 30 млн на проектну документацію, відкоригували проект, пройшли експертизу. Міст збудуємо за 2-3 роки. Цей рудимент неспроможності влади й корупції стане символом ефективного і якісного будівництва."
Воно з міністрами своїми не спілкується ???У Мінінфраструктури назвали вартість добудови скандального мосту в Запоріжжі
"Завершення недобудови з 2003 року Запорізького мосту вимагає 12 мільярдів гривень. Обговорюємо пропозицію залучення іноземних інвестицій для будівництва першої черги - балочний міст 340 метрів і вантовий міст 660 метрів, що дозволить запустити рух транспорту через Хортицю. Вартість 5 мільярдів гривень і термін два роки".

Добре,хоч не згадав .що вартість будівництва в 2004 році була 1.9 млрд грн. (є така штука-інфляція)
І звідки він взяв цифру 16.2 млрд ? За Омеляна озвучувалась цифра 8,04 млрд гривень ! https://www.5.ua/regiony/omelian-nazvav-vartist-zavershennia-budivnytstva-zamorozhenykh-zaporizkykh-mostiv-de-bratymut-hroshi-175286.html
 показати весь коментар
 
А почему иностранных.
Как я понял это наши чинуши и политиканы на них неплохо зарабатывают. Вон петюня в 1кв лямы заработал. Думаю во 2 и 3 тоже не в убыток.
Подозреваю и Гонтарева себе на новую дачку под Лондоном тоже
 показати весь коментар
 
 
То ЗЕбилы выходит щас ОВГЗ под 17% для Порошенко выпускают??? шоб Петя и Гонтарева заработали ? . Капец какие добрые ЗЕбилы помогают Порошенок бабло косить..Спасибо ЗЕбилы спасибо от Пети.
 показати весь коментар
 
 
..покойный уже автор известной финансовой пирамиды-кидалова МММ Мавроди, и его первый помощник, ныне "президент" бананового Дондураса Чепушилин, обзавидовались, один в преисподней, второй пока еще в очереди туда... Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7682...да и небезизвестный Ося Бендер тоже тоже зарыдал от зависти ...ух и гениальное кидалово проворачивается, даже продажа земли тут не поможет.. Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7682
 показати весь коментар
 
 
Из кацапии насоветовали....

Как установила комиссия по расследованию обстоятельств дефолта 1998 года, «непосредственной причиной дефолта 17 августа 1998 года стало отсутствие у правительства РФ средств, необходимых для исполнения своих долговых обязательств по ГКО - ОФЗ, а также резкое ухудшение условий привлечения для этого новых займов.» В свою очередь, причиной возникновения долгового кризиса стало «завышение доходности ГКО - ОФЗ практически с первых же месяцев их размещения, что привело к осуществлению пирамидального принципа обслуживания накапливаемого государственного долга, согласно которому для погашения обязательств по уже размещённым ГКО - ОФЗ производилась эмиссия новых займов».
 показати весь коментар
 
 
Угу Коломойша скупил ОВГЗ под 17% годовых на 4 лярда зелени, а МВФ кредитовал под 3% . Пэрэмога, блд...
 показати весь коментар
 
 
То есть он выставляет то, что мы набрались кредитов на рекордную сумму, которые в будущем отдавать под адские проценты, как перемогу? Вообще недоразвитое?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору