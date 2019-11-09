 Завдяки попиту іноземних інвесторів на ОВДП вдалося істотно знизити ставки запозичень, - Гончарук

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук глави Кабміну.

"Україна побила власний рекорд у сфері економіки та фінансів — портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України, які перебувають у власності нерезидентів, збільшився до 100,99 млрд грн. Завдяки попиту іноземних інвесторів нам вдалося суттєво знизити ставки запозичень і продовжити строк обігу державних облігацій", - повідомив прем'єр. Він нагадав, що на аукціонах з продажу ОВДП Мінфін вперше з травня розмістив 4-річні ОВДП і залучив до бюджету 3,14 млрд грн.

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Крім того, уряд ухвалив проєкт Бюджету-2020 до другого читання. "Медицина, освіта, інфраструктура — ми на провідні галузі заклали рекордні суми", - додав Гончарук.

Також цього тижня наш уряд заборонив ввезення в Україну залізничних вагонів з РФ з 20 листопада 2019 року, а не 1 березня 2020, як передбачалось раніше. А Миколаївський бронетанковий завод включили до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.

Гончарук нагадав, що уряд виділив 1,2 млрд грн на термомодернізацію понад 2000 будинків. "Знайшли гроші на ремонт об’їзної дороги біля Львова та міжнародної траси Київ – Одеса. Закупимо 822 патрульні машини для маленьких міст і селищ", -повідомив він.

Гончарук також згадав про представлення нового глави Державної служби геології та надр Романа Опімаха:

"Більше держава не має втрачати колосальні кошти на корумповані ліцензії з видобутку надр, які належать за Конституцією народу, а де-факто осідають у вигляді яхт і вілл чиновників за кордоном. У Держгеонадрах тепер мають конкретну ціль: за 2 місяці все оцифрувати і виставити на прозорі аукціони лоти з надрокористування. Звісно, "на вихід" — усім "схематозникам" і "рєшалам", - запевнив прем'єр.

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