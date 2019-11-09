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 Церемонія прощання із загиблим під Авдіївкою бійцем 92-ї ОМБр Германом Бродніковим відбудеться завтра на Харківщині

Завтра, 10 листопада, у селі Клугино-Башкирівка Харківської області, на плацу 92-ї окремої механізованої бригади, о 12.00 відбудеться церемонія прощання з Германом Бродніковим (позивний Фріц).

За інформацією Цензор.НЕТ, поховають Героя в Чугуєві.

 Герман Бродніков народився (позивний Фріц) народився 28 березня 1996 року. Мешкав у Чугуєві. 2015-го закінчив Чугуєво-Бабчанський лісний коледж. У бригаді — з квітня 2016, воював у районі Мар'їнки та Авдіївки. Служив старшим солдатом в 92-й ОМБр. Загинув 7 листопада в районі міста Авдіївка Донецької області, коли зведене інженерне відділення виконувало завдання із забезпечення підрозділу лісом-кругляком для інженерного обладнання позицій. Коли військовослужбовці поблизу взводного опорного пункту вивантажували деревину, близько 12:20 ворог зробив два постріли з ПТРК. Одна з ракет влучила в автомобіль "Урал", біля якого працювали військовослужбовці, в результаті чого Герман загинув на місці, ще троє бійців зазнали численних поранень (один з котрих, Геннадій Моторін помер наступного дня у лікарні).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один боєць ОС зазнав поранення на Донбасі, від початку доби - 11 ворожих обстрілів, - пресцентр

У нього залишилися мати, сестра та наречена (батько Германа загинув раніше на війні).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158772
 
 
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І батько на війні загинув... І син....
Вічна пам'ять Героям..
Царство Небесне.
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Адвокат Зелі?Ні стида в тебе,ні совісті,а розуму й не було!
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Ребенок еще (1996 года рождения)........
Вечная и светлая память Герману. Пусть покоится с миром........
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Вічна слава та земля пухом Герою!
P.s. адмін, виключи коментарі під цим постом.
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