EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  4186  202
Все про:новини (21) стандарт (23) наказ (190) гумор (401) Бутусов Юрій (1109)

 Президенту спочатку треба зобов'язати Кабмін стандартизувати жарти в гумористичних програмах, - Бутусов щодо указу про стандарти новин

Потрібно вчити українців відрізняти політичні рішення від анекдотів.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбуці.

"Президент Володимир Зеленський видав указ, який зобов'язує Кабмін розробити стандарти новин у ЗМІ. Це не жарт, такий документ виданий. Мені здається, що насамперед  президенту треба зобов'язати Кабмін стандартизувати жарти в гумористичних програмах, набити руку, так би мовити, обкатати технологію. Тому що по-перше, на політику зараз впливають більше не журналісти, а гумористи, а по-друге, треба вчити громадян відрізняти політичні рішення від анекдотів. Інакше над указами почнуть реготати", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про проведення основних реформ

Президенту спочатку треба зобовязати Кабмін стандартизувати жарти в гумористичних програмах, - Бутусов щодо указу про стандарти новин 01

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця року розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин. Ця вимога міститься в указі президента №837 / 2019, в якому йдеться про проведення основних реформ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158769
 
   
 Топ коментарі
 
"...Иначе над указами начнут ржать", - отметил он."
так не только над указами, над самим моникой зе!лохом давно ржут во всём мире)
Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей - Цензор.НЕТ 5815 Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей - Цензор.НЕТ 845
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
А мы с ,,чебурнета,,в кацапендии ржем ,а у нас не хуже .
 показати весь коментар
 
 
У них 86 прОцентів, а у нас 73. Ще є куди рости.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору