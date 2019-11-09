 Важливий крок у захисті суверенітету, - посольство США про рішення Міжнародного суду ООН

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо Україну з рішенням Міжнародного суду щодо визнання своєї юрисдикції у справі України проти Росії. Це важливий крок до захисту суверенітету, територіальної цілісності та демократії України та притягнення Росії до відповідальності за свої дії", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.