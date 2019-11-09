 Важливий крок у захисті суверенітету, - посольство США про рішення Міжнародного суду ООН

Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вітаємо Україну з рішенням Міжнародного суду щодо визнання своєї юрисдикції у справі України проти Росії. Це важливий крок до захисту суверенітету, територіальної цілісності та демократії України та притягнення Росії до відповідальності за свої дії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Слава Україні !
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією З ВИКОРИСТАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.
2. США не використовують проти нас свою зброю? Не використовують.
3. США утримуються від економічного тиску на Україну? Утримуються.
Які претензії до США, доразвітий?
Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України.
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином забезпечити собі переваги будь-якого роду.
...пописял посреди Вашингтона -- бо припекло! -- больше там за Украину нихто ничего не знает! ... -- по крайней мере, меня не арестовали, за надругательство над ихней Столицей! -- а в прошлом годе, немец обосцал забор Англиской Королевы! -- я уже тут докладывал... -- бэз проблэмм опорожнился ! *) Это Демократия!
Украина и параша -- это последнийй ряд в общей Залле про кино!
Вы воевать, сами за себя перестали! -- хто ж вас теперь уважать должен?
Параша вас победит -- или вы её? -- всем пофуй -- всё равно, вы всё своё бабло от нас получаете, у нас храните и к нам принесёте... ...и сдадите на содержание...
Это я про Украинскую Национальную Идею -- шо от вас хочу слышать!
-- с трудом наблюдаю... -- за Бугром их больше...
Ситему они не ломают и не строят -- они её подстраивают под себя. Ваши действия?
...я без упрёков... -- ...говорят, шо при немцах было лучше, чем при коммунистах...
Пойняв? *)
Или сражайтесь, или сдавайтесь -- под более удобную систему оккупации.
...а как иначе?
(C)
@natohawks
🤔
Чи у них траур, бо то проти =партнЬОров= і =братьєв= ?