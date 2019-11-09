EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  8762  218
Матеріали за темою:
Все про:Луганщина (1883) опитування (422) Донбас (13561) Донецька область (2335)

 Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - "внутрішній конфлікт", майбутнє регіону - з Росією. ІНФОГРАФІКА

Харківська компанія "Нью Імідж Маркетинг Груп" і Український інститут майбутнього в жовтні провели соціологічне дослідження на окупованих територіях, опитавши 1606 осіб жителів ОРДЛО.

Результати опитування опублікувало видання "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

Так, переважна більшість учасників опитування назвала дії Росії в Криму законним захистом російськомовних громадян.

Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - внутрішній конфлікт, майбутнє регіону - з Росією 01

76% учасників опитування "повністю згодні" або "скоріше згодні" з тим, що війна на Донбасі є внутрішнім українським конфліктом. "Абсолютно не згодні" з цим твердженням 9,3% опитаних.

Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - внутрішній конфлікт, майбутнє регіону - з Росією 02

Відповідальність за війну на Донбасі більшість учасників опитування поклали на українську владу, США і місцевих активістів Майдану.

Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - внутрішній конфлікт, майбутнє регіону - з Росією 03

При цьому понад 57% жителів ОРДЛО вважають себе громадянами України. У 41,6% опитаних є паспорти ДНР/ЛНР (34,8%) або Росії (6,8%).

Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - внутрішній конфлікт, майбутнє регіону - з Росією 04

42,9% опитаних заявили, що не розглядають для себе можливість отримання російського паспорта.

Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - внутрішній конфлікт, майбутнє регіону - з Росією 05

Авторитетами для себе учасники опитування назвали Володимира Путіна і російських пропагандистів Соловйова і Скабєєву.

Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - внутрішній конфлікт, майбутнє регіону - з Росією 06

Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - внутрішній конфлікт, майбутнє регіону - з Росією 07

При цьому жителі окупованого Донбасу, згідно з опитуванням, погано ставляться до президента Володимира Зеленського. Поганої або дуже поганої думки про нього - 78,9% (49,6 і 29,3% відповідно), дуже хорошого або хорошого - 19% (1,9 і 17,2% відповідно). Цікаво, що ця оцінка збігається з оцінкою Віктора Януковича.

Також жителі ОРДЛО вважають, що обіцянки Зеленського в питаннях миру і переговорів з РФ розходяться з реальними діями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад третину мешканців України не мають заощаджень "на чорний день", - опитування

Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - внутрішній конфлікт, майбутнє регіону - з Росією 08

Більшість учасників опитування негативно ставляться до НАТО і США. Ставлення до Євросоюзу - нейтральне, а до Білорусі й РФ - тепле.

Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - внутрішній конфлікт, майбутнє регіону - з Росією 09

Переумовою зовнішньополітичного успіху України вони при цьому бачать в зближенні або об'єднанні з Росією.

Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - внутрішній конфлікт, майбутнє регіону - з Росією 10

50,9% учасників опитування вважають, що нинішні території ЛНР/ДНР повинні стати частиною Росії, ще 13,4% - "частиною Росії, але з особливим статусом.

Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - внутрішній конфлікт, майбутнє регіону - з Росією 11Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - внутрішній конфлікт, майбутнє регіону - з Росією 12

Дослідження проводилося з 7-го по 31 жовтня 2019 року.  Опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольній частині Луганської і 806 — у непідконтрольній частині Донецькій областей. Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 р., скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території. Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Погрішність результатів не перевищує 3,2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158765
 
 
 Топ коментарі
 
кацапи опитування робили
 показати весь коментар
 
Украине предстоит очень тяжёлый путь, очень тяжёлый подъём.
Нельзя Украине сейчас брать на свои плечи, того кто не хочет подниматься с Украиной, и тащить его на своих плечах.
Тяжёлый подъём с неподъёмным Крымом, с разорённым Донбассом.
С Донбассом в котором озверевшая толпа била украинцев, срывала Украинские флаги, водила украинских солдат по улицам городов Донбасса, и с этим народом вы хотите подняться в верх.
Который будет заседать в Раде и которым дать особый статус.
Вы все будете выбирать, а они будут иметь квоту, и тормозить все, это гиря на шеи, и на руках и на ногах.
Это гирю надо скинуть и пойти в тяжёлый путь.
Виктор Резун.
 показати весь коментар
 
"Соцопрос в ГУЛАГе выявил, что почти 100 процентов поддерживают лагерную администрацию и больше всего ненавидят бендеровцев." © Бутусов
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Если работы нет, приходится ездить.
 показати весь коментар
 
Если они за РФ - пусть туда и ездят. Странно что они ищут работу в Киеве, ненавидя Украину при этом. И вообще, что Украина им плохого сделала ? Может и в самом деле "донбасский менталитет" - это какое-то психическое повреждение.
 показати весь коментар
 
Зачем такие опросы вообще нужны?? Многие опасаются за себя и близких поэтому цифры явно не объективные. Вы представляете сказать в Крыму , что Крым - это Украина или в лугандоне... Хотя ваты там, конечно же, полным полно
 показати весь коментар
 
 
такие "опросы" нужны российским оккупантам и их пропаганде
 показати весь коментар
 
А Сивохо сказал нашему бубочке, что на выборах в ОРДиЛО победит "слуга народа" с большущим отрывом.
 показати весь коментар
 
А колись же казала юлька, - обнести донбас колючим дротом... ех....
 показати весь коментар
 
 
Это как в дурке проводить опрос об отношении к санитарам...
 показати весь коментар
 
 
А що ви чекали від опитування на окупованій території, де за українську мову можна потрапити на підвал, звідки вийдеш вперед ногами? Якась частина - точно сепарня, якась частина приїзджі кацапи а більшість була під тваринним страхом і впевненеа, що їх опитують або кацапи або їх відповіді будуть відомі місцевим головорізам.
Публікація таких "опросів" - це спецоперація кремля направлена на демотивацію, втрату віри у свою перемогу українців та останні спроби посіяти хаос в нашому суспільстві бо інакше вони праграють цю війну.
 показати весь коментар
 
 
А с каких таких пор стали говорить и писать "В Донбассе"? Зачем повторять за ******, которое находу выдумывает новые правила языка?
 показати весь коментар
 
 
Матка бозка...i ось з цим стадом вам українці доведеться жити разом і дихати одним повiтрям (після того як ви відбудуєте Донбас і виплатите компенсації за втрати годувальників, рухомого та нерухомого майна )
 показати весь коментар
 
нет, если украинцы начнут по настоящему бороться не на жизнь а на смерть за выживание своих детей а не есть их как когда то в Голодомор, ибо во всем мире во время войны с оккупантом предателей уничтожают в первую очередь но украинцы пока это не знают, пока. Надеюсь события 1918-1933 научат.
 показати весь коментар
 
А вот дествительно, почему русские их не присоединяют к себе, как Крым? Что Путину мешает еще разок нарушить международное право и этот кусок вписать в конституцию России? ООН русские посылали, санкции целебные, да и в отличии от крымчан, эти донбасяо "кровью" доказали свое право называться русскими!!!

Честно говоря, был бы этим ДОНБАСЯО, было бы крайне обидно... что русские Крыма для России важней и ровней, за русских ЛУГАНДОНА....
 показати весь коментар
 
 
Данди молодец! снимаю шляпу! это высший троллинг! лугандоновцы, вы оказываеться не русские и люди второго сорта - даже путлер вас не присоединяет!!!! потому что вы дебилы и на йух никому не упали!!!!
 показати весь коментар
 
Если у путина получится через зелёных в Украине решить вопрос с ордло.
То россия усилит промосковское подполье, подготовленными людьми из ордло.
Местная вата, хлеб и соль заготовила уже.
ордловцы "разбредутся" по всей Украине и будут ждать сигнала.
Сигнал им будет, перед нападением российских войск.
Они готовятся к этому.
кремль проводит учения по плану захвата Украины, самые мощные осенью 2020.

Особый статус, амнистия, это трамплин по захвату Украины.
Белобилетники как видно, этого не понимают, верят в мир с трёхсотлетней империей зла.
 показати весь коментар
 
 
земляки, а может лучше стену? вот кто мне объяснит на яух они нам нужны?
 показати весь коментар
 
Хорошее макание в лугандонское дерьмо прорашинских политиков, которые воют что " там же наши люди".
Там только 40% среднеадекватных и 9% адекватных.
35% вообще уже не граждане Украины, в связи с приобретением нового гражданства.
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору