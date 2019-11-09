 Соцопитування на непідконтрольному Донбасі: Крим - російський, на сході - "внутрішній конфлікт", майбутнє регіону - з Росією. ІНФОГРАФІКА

Результати опитування опублікувало видання "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

Так, переважна більшість учасників опитування назвала дії Росії в Криму законним захистом російськомовних громадян.

76% учасників опитування "повністю згодні" або "скоріше згодні" з тим, що війна на Донбасі є внутрішнім українським конфліктом. "Абсолютно не згодні" з цим твердженням 9,3% опитаних.

Відповідальність за війну на Донбасі більшість учасників опитування поклали на українську владу, США і місцевих активістів Майдану.

При цьому понад 57% жителів ОРДЛО вважають себе громадянами України. У 41,6% опитаних є паспорти ДНР/ЛНР (34,8%) або Росії (6,8%).

42,9% опитаних заявили, що не розглядають для себе можливість отримання російського паспорта.

Авторитетами для себе учасники опитування назвали Володимира Путіна і російських пропагандистів Соловйова і Скабєєву.

При цьому жителі окупованого Донбасу, згідно з опитуванням, погано ставляться до президента Володимира Зеленського. Поганої або дуже поганої думки про нього - 78,9% (49,6 і 29,3% відповідно), дуже хорошого або хорошого - 19% (1,9 і 17,2% відповідно). Цікаво, що ця оцінка збігається з оцінкою Віктора Януковича.

Також жителі ОРДЛО вважають, що обіцянки Зеленського в питаннях миру і переговорів з РФ розходяться з реальними діями.

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Більшість учасників опитування негативно ставляться до НАТО і США. Ставлення до Євросоюзу - нейтральне, а до Білорусі й РФ - тепле.

Переумовою зовнішньополітичного успіху України вони при цьому бачать в зближенні або об'єднанні з Росією.

50,9% учасників опитування вважають, що нинішні території ЛНР/ДНР повинні стати частиною Росії, ще 13,4% - "частиною Росії, але з особливим статусом.

Дослідження проводилося з 7-го по 31 жовтня 2019 року. Опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольній частині Луганської і 806 — у непідконтрольній частині Донецькій областей. Для розрахунків вибірки було використано офіційні статистичні дані 2014 р., скориговані з урахуванням наявних демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території. Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою. Погрішність результатів не перевищує 3,2%.