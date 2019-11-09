 За тиждень знищено 30 найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ОС

За інформацією розвідки Об'єднаних сил, із 1 по 8 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 30 осіб, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС. 19 з них - санітарні, а ще 11 окупантів було ліквідовано.
"У разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, один боєць ОС зазнав поранення на Донбасі, від початку доби 9 листопада - 11 ворожих обстрілів.
30 тел за неделю - бред сивой кобылы. есть подтвержденные данные о максимум 10-ти и то не за неделю а чуть больший период.