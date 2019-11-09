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Все про:Донбас (13561) найманці РФ (900)

 За тиждень знищено 30 найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ОС

Штаб Операції Об'єднаних сил оприлюднив дані про втрати російських окупаційних військ на Донбасі за тиждень.

За інформацією розвідки Об'єднаних сил, із 1 по 8 листопада 2019 року втрати збройних формувань Російської Федерації склали 30 осіб, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС. 19 з них - санітарні, а ще 11 окупантів було ліквідовано.

"У разі загрози життю і здоров'ю, спроб захоплення територій чи проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один боєць ОС зазнав поранення на Донбасі, від початку доби - 11 ворожих обстрілів, - пресцентр

За тиждень знищено 30 найманців РФ на Донбасі, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, один боєць ОС зазнав поранення на Донбасі, від  початку доби 9 листопада - 11 ворожих обстрілів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158764
 
   
 Топ коментарі
 
"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - отмечается в сообщении.

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Прямо как соловьи свистят и не краснеют. Под Золотым позавчера целый день наших утюжили и 120мм, и градами в итоге ни одной ответки.
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Когнитивный диссонанс. Каковы же задачи ООС? Демонтаж фортификаций и отход на Киев, или уничтожение оккупантов? Вроде же народ слуг народа и буряты с якутами устали от войны.... Штайнмаер и Запад тоже.... Дали на позициях белую ракету и вывесили белый флаг...
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"Я вам ниверю, вы фсе врети!" - доносится с застенок соевых убогих хрущовок, им ведь так хотелось чтобы были потери с украинской стороны, а с сепарской - меньше, тогда можно Зеленского обвинять хоть до усрачки.
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после того как "штаб" начал скрывать наши потери веры им нет никакой.
30 тел за неделю - бред сивой кобылы. есть подтвержденные данные о максимум 10-ти и то не за неделю а чуть больший период.
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У них, что на роже написано, что они наемники ? Посмотрите, сколько ходит по Днепру, Киеву людей с отсуствием конечностей, которые просят милостыню. Странное стремление заканчивать войну. С одной стороны, мы отступаем , без единого выстрела и кричим о необходимости мира, с другой стороны идут пусть не активные , но боевые действия.....
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Да, при Зеленском уже ничем не верится. Все снимается и говорится по сценарию..
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