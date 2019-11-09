 Дубілет хоче знищити спецзв'язок: це дозволить заощадити мільярди

Про це він заявив в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, це досить дивна річ. Сподіваюся, незабаром ми зможемо зробити так, щоб замість таких телефонів був додаток", – сказав Дмитро Дубілет.
Він пояснив, що мовиться про додаток для тих людей, які користуються урядовим зв'язком через захищені лінії стаціонарних телефонів. І додав, що наразі цю ідею лише обговорюють.
"Ще не хочу навіть анонсувати, але дійсно ми з Михайлом Федоровим (віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. - Ред. канал) та іншими експертами обговорюємо таку можливість. Якщо вдасться – буде круто", – підсумував Дмитро Дубілет.
Вброс!
😁
На вооружении этих войск есть станции активного воздействия на радиолинии всех диапазонов, в том числе и мобильных операторов с которыми вы знакомы по банковскому делу, в котором, при всех супер методах защиты, достаточно много украденных денег.
Если есть понимание того, что любая связь по радиоканалу может быть подавлена радиоэлектронными и электромагнитными воздействиями, то сразу увидите разницу между защищенным приложением для Web-банкинга и связью для Президента Украины по проводам.
Если не работает радиоканал банкинга - не пройдет транзакция, а если радиоканал президента...то это совсем другое дело. Поэтому нужны все эти провода и щифраторы с гарантированной стойкостью. Посмотрите опыт развитых стран и увидите, что эти технологии есть у всех президентов.
Возьмите себе толкового специалиста в области радиоэлектронного, электромагнитного и компьютерного подавления чтоб "ненакосячить" в условиях ведения Украиной гибридной войны.