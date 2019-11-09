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Все про:зв'язок (88) Дмитро Дубілет (39) діджиталізація (11)

 Дубілет хоче знищити спецзв'язок: це дозволить заощадити мільярди

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пропонує скасувати урядовий спецзв'язок, замінивши його спеціальним захищеним додатком.

Про це він заявив в інтерв'ю "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, це досить дивна річ. Сподіваюся, незабаром ми зможемо зробити так, щоб замість таких телефонів був додаток", – сказав Дмитро Дубілет.

Він пояснив, що мовиться про додаток для тих людей, які користуються урядовим зв'язком через захищені лінії стаціонарних телефонів. І додав, що наразі цю ідею лише обговорюють.

"Ще не хочу навіть анонсувати, але дійсно ми з Михайлом Федоровим (віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. - Ред. канал) та іншими експертами обговорюємо таку можливість. Якщо вдасться – буде круто", – підсумував Дмитро Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158763
 
   
 Топ коментарі
 
Прекратите давать возможность идиотам лезть туда , куда не должны лезть идиоты !!!
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Он недавно себе охрану запросил. Боится, что грохнуть могут. А обладая секретами спецсвязи, он какую охрану запросит? Взвод? Роту?
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"защищенное приложение"

на днях ломанули "ватсап".
вы реально думаете что ваши "методы" помогут создать что то реально закрытое?
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Умница мы должны эти все кормухи закрыть.Парашу не нужно побеждать,нужно просто показать,что мы лучше Дубілет хоче знищити спецзв'язок: це дозволить заощадити мільярди - Цензор.НЕТ 3762
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Так, ми самі себе знищемо... навіщо ***** напрягатись?
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все он правильно говорит, попробуйте взломать вайбер или вацап, а это примитив
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дебил и еще раз дебил..вся связь в радио или интернете или вообще в эфире как шифруется так и расшифровуется..а спец связь заменить нельзя..видно что этот идиот как и все зелепыши в армии не служил..видно был очень занят в квартале...
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они менно про это говрит. Существющую АНАЛОГЕОВУЮ связь очкень лкгко взлсать. А если поствить цифорвую с апарратурой CISCO то этого делть нельзя.
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Уважаемый господин министр, прошу Вас найти время и ознакомится с таким видом вооруженных Сил Российской Федерации (в том числе российско-террористических сил которые участвуют в гибридной войне против Украины) как войска радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки!!!.
На вооружении этих войск есть станции активного воздействия на радиолинии всех диапазонов, в том числе и мобильных операторов с которыми вы знакомы по банковскому делу, в котором, при всех супер методах защиты, достаточно много украденных денег.
Если есть понимание того, что любая связь по радиоканалу может быть подавлена радиоэлектронными и электромагнитными воздействиями, то сразу увидите разницу между защищенным приложением для Web-банкинга и связью для Президента Украины по проводам.
Если не работает радиоканал банкинга - не пройдет транзакция, а если радиоканал президента...то это совсем другое дело. Поэтому нужны все эти провода и щифраторы с гарантированной стойкостью. Посмотрите опыт развитых стран и увидите, что эти технологии есть у всех президентов.
Возьмите себе толкового специалиста в области радиоэлектронного, электромагнитного и компьютерного подавления чтоб "ненакосячить" в условиях ведения Украиной гибридной войны.
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именно про это говрит. Существющую АНАЛОГОВУЮ связь очень легко взломать и подасть. А если поствить цифорвую на спутние с апарратурой CISCO то этого делать нельзя.
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Спор напоминает, нужна ли конная амрия если есть танки!? Кони более понятно...
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