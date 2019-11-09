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Все про:Німеччина (1316) привітання (436) Пристайко (240)

 Пристайко привітав Німеччину з 30-річчям падіння Берлінської стіни

Міністр закордонних справ України закликав пам'ятати про надії сміливців, які вірили, що на руїнах тоталітаризму може бути створена нова об'єднана Європа.

Про це Вадим Пристайко написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Привітання Німеччині й німецькому народу, яким вдалося відновити суспільство і державу після 40 років поділу. Нам також треба пам'ятати великі надії тих відважних людей, які 30 років тому вірили, що нова об'єднана Європа може бути створена на руїнах тоталітарного світу", - зазначив Пристайко.

У Німеччині сьогодні, 9 листопада, відзначають 30-ту річницю падіння Берлінської стіни. Цією подією 9 листопада 1989 року завершилася "холодна війна" між демократичними країнами Заходу і тоталітарними режимами держав Варшавського блоку.

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Пристайко привітав Німеччину з 30-річчям падіння Берлінської стіни 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158762
 
   
 Топ коментарі
 
Поздравляю немцев и надеюсь, что объединение Донецка и Луганска с остальной Украиной не затянется на 40 лет.
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Но как всё идёт, доживёте скорее до Украинской ССР.
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И американцы не особо радовались этому объединению по понятным причинам.
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А Пристайко будет поздравлять Германию с успешным окончанием строительства Северного Потока - 2 , а ? Пристайко поздравил Германию с 30-летием падения Берлинской стены - Цензор.НЕТ 3795
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Поздравляю немцев и надеюсь, что объединение Донецка и Луганска с остальной Украиной не затянется на 40 лет.
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А німці тут до чого? Краще запитай у них, коли визнають Голодомор геноцидом?
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что объединение Донецка и Луганска с остальной Украиной не затянется на 40 лет.

В идеале , шоб затянулось лет на 300 . Под любым соусом , причины не важны .
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А я бы предпочел, чтобы домино отделений территорий от Украины обрушилось на русню,
и чтобы я дожил хоть до первой годовщины свободной Мордовии и Бурятии.
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Но как всё идёт, доживёте скорее до Украинской ССР.
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"Лучше я буду владеть половиной Германии, но вполне, чем всей Германией , но наполовину."
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Значит затянется. Хотя... Вы же ничего не решаете, просто наблюдайте.
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кажуть, німці ностальгують за часами панування совка.
невже в людей настільки дірява пам'ять ? Пристайко поздравил Германию с 30-летием падения Берлинской стены - Цензор.НЕТ 1784
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Вместе с падением Стены у германии начал спадать и фиговый листик на срамном месте
латентного русопонимания вплоть до шрёдеровской путинофилии.
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Читал, что Тэтчер была против объединения Германии, но она не имела рычагов влияния на ГДР, и не могла это остановить. Поэтому немцы благодарны придурку Горбачёву, а с ним и всей русне.
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а "придурок Горбачев" - это из лексикона совкопитеков и пуйловых реваншистов.
Погорело, нулёвОчко.
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А Вы его уважаете? Может они с Ельциным Ваши кумиры?
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У меня во главе списка - Пуйло, а горбачев уже давно нерелевантен, хотя,
был бы падлой и совсем дураком, пролил бы куда больше крови.
Он еще релевантен только для страдающих от фантомных болей империи и реваншистский маний кремляди.
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А Горбачёв, далеко не придурок...Я водку под его логотипом "Gorbatschow", в Германии покупаю...Пристойное качество..Семейство, ещё долго, на этом логотипе, зарабатывать будет...
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А я бы посоветовал водку Путинка: ставишь рядом две бутыли и получается
ПутинкаПут.
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"Putinka" и "Jelzin", также продаются в Германии, но качество их, пониже горбачёвской... Пристайко привітав Німеччину з 30-річчям падіння Берлінської стіни - Цензор.НЕТ 9528
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И американцы не особо радовались этому объединению по понятным причинам.
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щас із кремля получат подзатильніка за такі поздравлєнія!!!
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А я по стеночке хожу, да всё туда -- туда гляжу. А мне оттуда ни ответа, ни привета! А за Стеною русский мат, а за Стеною автомат -- и так годами -- от рассвета, до рассвета! (с) *)
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Был там через два дня после падения стены. С товарищем нашли пролом в стене и попали в западный Берлин. После совка тогда это был шок.
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А кто против Штаймаера и отступления на Донбассе, лично Пристайко урежет пенсии и зарплаты на 30% процентов!
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А москали,що прислали куме?
-Мабуть"Можем повторить" Пристайко привітав Німеччину з 30-річчям падіння Берлінської стіни - Цензор.НЕТ 696
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