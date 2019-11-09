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Все про:затримання (3051) консульство (185) Польща (1986) консул (92) Мазур Ігор (1)

 Генконсул України в Любліні постарається взяти затриманого на кордоні ветерана Мазура на поруки

Українське консульство в Любліні просить прокуратуру Польщі пояснити, за що затримали Мазура. Дата суду у справі про можливу екстрадицію ветерана в Росію поки невідома.

Про це заявив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Він повідомив агентству, що українська консульська установа звернулася до Окружної прокуратури у Любліні, щоб там офіційно розтлумачили: за що затримали ветерана АТО і які йому висувають звинувачення.

За словами Павлюка, консул України з Генконсульства України в Любліні побував у пункті пропуску "Дорогуськ", де зустрівся із затриманим польською стороною українцем.

Також читайте: Із затриманим у Польщі ветераном Мазуром зустрівся український консул

Український дипломат зазначив, що під час розгляду судом питання про тимчасовий арешт він намагатиметься взяти Мазура на поруки.

Водночас, генконсул зазначив, що зараз ще невідомо, коли може відбутися засідання суду у справі про можливу екстрадицію Мазура в РФ.

Станом на зараз українські дипломати також точно ще не знають, чи будуть Мазура містити в СІЗО міста Холм або ж перевезуть до Любліна або Замостя.

Згідно з польським законодавством, у Польщі суд може тимчасово арештувати особу максимум на три місяці.

Нагадаємо, Ігор Мазур (позивний Тополя) був затриманий в суботу, 9 листопада на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158760
 
   
 Топ коментарі
 
Украинцев пакуют по всему Миру . А шо в это время делает Украина ? Как всегда , сопли жует .
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В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференцииИсточник: https://censor.net.ua/n3158760 КАк так сами пригласили . сами задержали !!!
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Очень хлипкие шансы, даже Ассанжа Эквадор слил после стольких лет сопротивления, а Польша просто выдаст его Молдове у которой готово обвинение Мазуру за участие в бандформированиях рузьке на стороне приднестровья. Такое не прощается...
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В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференцииИсточник: https://censor.net.ua/n3158760 КАк так сами пригласили . сами задержали !!!
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дедушка Мазура расстреливал польских офицеров в Катыни, а сам Мазур сажал самолет Качинского, неужели непонятно ??
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А шо он такого натворил, шо кацапы за него так вцепились? Шо это за ветеран такой и чем он отличился? Мы же про него ничего не знаем. Если кто знает, то киньте ссылку.
А може он садюга и маньяк. Шо, среди ветеранов таких не было?
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Дивно.
Це дуже відоми патріот України ветеран російсько Чеченської війни. Був там з Олександром Музичкою...
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Первый раз о таком слышу, честное слово. Хоть всегда слежу за событиями и громкими именами.
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эт известный персонаж , ветеран многий войн ( может я ошибаюсь , но 2 точно ) , трубил в первую с чехами , но за чехов отзывался не очень
че он за кордон поперся - вопрос
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Украинцев пакуют по всему Миру . А шо в это время делает Украина ? Как всегда , сопли жует .
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А ты сам то шо делаешь, раз отделяешь себя лично от Украины?
Строчишь буковки на порохоботской помойке? И правильно. Так оно спокойней будет и рисковать ничем не надо. Тут таких - легион. Хай там кто-то другой за Украину сражается...
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А ты сам то шо делаешь

А Куприку нихто не даст сделать як треба . Хотите , шоб отпустили того хлопца в Италии ? Забыл , блин як його зовут ... Рецепт дать , по освобождению Генконсул України в Любліні постарається взяти затриманого на кордоні ветерана Мазура на поруки - Цензор.НЕТ 7599
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Очень хлипкие шансы, даже Ассанжа Эквадор слил после стольких лет сопротивления, а Польша просто выдаст его Молдове у которой готово обвинение Мазуру за участие в бандформированиях рузьке на стороне приднестровья. Такое не прощается...
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Допомагав їхнім сепарам? Це як у нас воював би на стороні бамбасян. Що б ми сказали про це?
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да ты прав , УНА там ( в приднестровье ) была на стороне рюських , хотя я лично одобряю их выбор
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Я таки хренею! Наши самые серьёзные официалы понятия не имеют о деталях задержания. А Мосийчук- в курсе всего!
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Націоналісти, слабо визволити одного побратима?
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Та вже майже вiдпустили це технична помилка була
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