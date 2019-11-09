 Генконсул України в Любліні постарається взяти затриманого на кордоні ветерана Мазура на поруки

Про це заявив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Він повідомив агентству, що українська консульська установа звернулася до Окружної прокуратури у Любліні, щоб там офіційно розтлумачили: за що затримали ветерана АТО і які йому висувають звинувачення.
За словами Павлюка, консул України з Генконсульства України в Любліні побував у пункті пропуску "Дорогуськ", де зустрівся із затриманим польською стороною українцем.
Український дипломат зазначив, що під час розгляду судом питання про тимчасовий арешт він намагатиметься взяти Мазура на поруки.
Водночас, генконсул зазначив, що зараз ще невідомо, коли може відбутися засідання суду у справі про можливу екстрадицію Мазура в РФ.
Станом на зараз українські дипломати також точно ще не знають, чи будуть Мазура містити в СІЗО міста Холм або ж перевезуть до Любліна або Замостя.
Згідно з польським законодавством, у Польщі суд може тимчасово арештувати особу максимум на три місяці.
Нагадаємо, Ігор Мазур (позивний Тополя) був затриманий в суботу, 9 листопада на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.
А може он садюга и маньяк. Шо, среди ветеранов таких не было?
Це дуже відоми патріот України ветеран російсько Чеченської війни. Був там з Олександром Музичкою...
че он за кордон поперся - вопрос
Строчишь буковки на порохоботской помойке? И правильно. Так оно спокойней будет и рисковать ничем не надо. Тут таких - легион. Хай там кто-то другой за Украину сражается...
А Куприку нихто не даст сделать як треба . Хотите , шоб отпустили того хлопца в Италии ? Забыл , блин як його зовут ... Рецепт дать , по освобождению