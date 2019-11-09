 Генконсул України в Любліні постарається взяти затриманого на кордоні ветерана Мазура на поруки

Про це заявив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Він повідомив агентству, що українська консульська установа звернулася до Окружної прокуратури у Любліні, щоб там офіційно розтлумачили: за що затримали ветерана АТО і які йому висувають звинувачення.

За словами Павлюка, консул України з Генконсульства України в Любліні побував у пункті пропуску "Дорогуськ", де зустрівся із затриманим польською стороною українцем.

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Український дипломат зазначив, що під час розгляду судом питання про тимчасовий арешт він намагатиметься взяти Мазура на поруки.

Водночас, генконсул зазначив, що зараз ще невідомо, коли може відбутися засідання суду у справі про можливу екстрадицію Мазура в РФ.

Станом на зараз українські дипломати також точно ще не знають, чи будуть Мазура містити в СІЗО міста Холм або ж перевезуть до Любліна або Замостя.

Згідно з польським законодавством, у Польщі суд може тимчасово арештувати особу максимум на три місяці.

Нагадаємо, Ігор Мазур (позивний Тополя) був затриманий в суботу, 9 листопада на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.