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Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, За кордоном
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Все про:Аваков (1278) Інтерпол (254) МВС (1380) Польща (1986) Мазур Ігор (1)

 РФ вкотре використала інструменти Інтерполу для політичних переслідувань громадян України, - Аваков

Підставою для затримання Ігоря Мазура стало опубліковане Російською Федерацією в інформаційній системі Інтерполу орієнтування про його розшук з метою його арешту і подальшої екстрадиції до Росії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи затримання польськими органами на прикордонному пункті Ягодин-Дорогуськ громадянина України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

РФ порушила статті 2 і 3 Статуту Інтерполу, які забороняють необґрунтоване переслідування, а також втручання у справи військового, політичного, релігійного і расового характеру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тополі - волю", - під посольством Польщі в Києві відбувається акція на підтримку затриманого ветерана. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"РФ звинувачує нашого громадянина у тому, що він начебто у 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових зіткненнях з федеральними силами на території Чечні. Внаслідок цього загинули і були важко травмовані декілька російських військовослужбовців. У зв’язку з наведеним фактом, МВС України негайно привернуло увагу Генерального секретаріату Інтерполу про чергову спробу Російської Федерації неправомірно використати канали та інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України", - зазначив Арсен Аваков.

Він додав, що МВС привернуло увагу і компетентних органів Польської Республіки до факту грубого порушення росіянами Статуту та Правил Інтерполу, а також інших норм міжнародного законодавства.
"МВС висловлює сподівання на швидкий, об’єктивний та законний розгляд ними цієї справи, яка є повністю сфабрикованою на догоду Кремлю", - зауважив Арсен Аваков.

У МВС нагадують, що раніше РФ зверталася до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні із запитом про оголошення Яценюка А. П. у міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до РФ за начебто, цитуємо: "участь в озброєній банді", "навмисному вбивстві двох або більше людей, скоєному за попередньою змовою групою осіб" та "замаху на навмисне вбивство двох або більше людей, скоєне за попередньою змовою групою осіб".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із затриманим у Польщі ветераном Мазуром зустрівся український консул

Нагадаємо, Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158759
 
 
 Топ коментарі
 
Мазур один з активістів і засновник Руху Опору Капітуляції.

Чи не прибрала його зелена влада руками кацапів з поляками?
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Учёные выяснили, что русофобия - это особое состояние человека, при котором он не приемлет зависть, ложь, хамство, лень и пьянство.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Аваков уже одного защитил... ...падла обрыганная!
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Мазур один з активістів і засновник Руху Опору Капітуляції.

Чи не прибрала його зелена влада руками кацапів з поляками?
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Уже не лидер. Из молдавской тюряги выйдет не раньше чем лет через 10 за участие в бандформированиях с российскими наемниками против Молдовы в Приднестровье...
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цілком можливо...Бо всі напади зєлєгнійної влади на ветеранів, волонтерів, журналістів, патріотів,- це прямі докази встановлення диктатури зєлєбєніної команди.
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Люська, ти дура? Що ти мелеш?
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Поляки конченые. Они что не знают, что РФ воюет с Украиной и ее заявления по украинцам лживые?
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че он ( Тополя ) за кордон пошел , он же наверняка в базе
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Учёные выяснили, что русофобия - это особое состояние человека, при котором он не приемлет зависть, ложь, хамство, лень и пьянство.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Аваков уже одного защитил... ...падла обрыганная!
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теперь он чисто ваш новое лицо на пороха валить никак не получается с Зе и спрашивайте
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? -- я, морду Авакова за лицо не держу... ...а Зеля, вообще -- не Гетьман, а Лохман...*)
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говорящий рюкзак це украиское ноухау в области пропаганды
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А кажуть начебто влада , в Україні , змінилася - ніфіга вона не змінилася - Аваков вже майже 6 років міністр МВС в 3-х урядах - схоже це він , насправді , і керує країною ! РФ в очередной раз использовала инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 829
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А чи не засланий він казачок якого чіпати не мона?
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Да нет! У нынешней власти много новых свежих *молодых мыслей идей.Чувствуется работа профессионалов. В команде Зе много молодых.
А Аваков им нужен как полицейский.
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он там вообще и нахрен не нужен, падло такой...
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Лично я такого же мнения. И не понимаю, почему его единственного оставили.
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Те кто устал от войны, радовался разведению войск и думал что поедет в Польшу собирать клубнику, окажутся в крепких руках ФСБ и если выживут то будут собирать шишки и валить тайгу в солнечном Магадане и Сибири.
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извините не по теме!
сегодня день рождения выдающегося ученого и ракетчика, генерального конструктора - генерального директора Государственного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» (ГККБ «Луч») Олега Петровича Коростелева..
Сегодня ему исполнилось 70 лет.. Поздравим именинника и пожелаем ему долгих лет здоровья и плодотворной работы во благо укрепления обороны Украины!
(ЗЫ.. со слов именинника, КБ "Луч" сейчас выпускает несколько тысяч ракет в год, а в плана на ближайшие три года, овладеть рубежом в 10 000ракет/год)
ссыль на видео: ЛЕГЕНДАРНОМУ УКРАИНСКОМУ КОНСТРУКТОРУ РАКЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ
РФ в очередной раз использовала инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 6134
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Бюджета не хватит на несколько тысяч.Надо быть реалистом.ХАЗ в своё время выпускал крылатые ракеты.Мог бы повторить.
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«9 ноября 2019 День раздораРоссияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать. Россияне считают, что слишком много работают, и жаждут перейти на четырехдневную рабочую неделю. Ради дополнительного выходного они готовы на жертвы - например, работать усерднее, не есть и даже отказаться от части зарплаты. Однако статистика показывает, что россияне работают намного меньше, чем жители большинства стран. А экономисты и вовсе говорят, что при нынешнем замедлении роста экономики и низкой безработице россиянам вместо дополнительного выходного светит скорее увеличение рабочего дня. Битва за рабочее время - в материале «Ленты.ру».
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Мазура в мышеловку заманили польские высокопосадовцы.
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Аваков!А твои погранцы не видели что на него красная карточка висит?Сдали "Тополю".
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А як може бути взагалі що країна агресор, країна який плює на всі міжнародні норми і закони, країна яка спонсорує тероризм (і не тільки в Україні) має представництво в Інтерполі??? гнати треба той Козлостан з Інтерполу сцяними ганчірками вже давно!
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Нужно Россию по гаагатски послать на хутор бабочек ловить
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Один из тех не многих случаев когда Авакову респект. А вот где заява из офиса ***********? Бухают или по проституткам ?
РФ в очередной раз использовала инструменты Интерпола для политических преследований граждан Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 4101
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А нету у них методов против Арсения Петровича!
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а чому наші власті не пользуюця всіма мєждународнимі мєханізмамі??? Бо мєнтально блізкіє кацапам?
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Сабаков пішов ти на х... це для тебе черговий піар, гнида..будеш робити вигляд що рятуєш..
А ти курва що не маєш баз інтерпола і не знаєш кого розшукють? Тобі так само підпорядковується прикордонна служба..як його випустили якщо він він в базі...Гнида..
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А что же ты до сих пор не инициировал выгон России из Интерпола?
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