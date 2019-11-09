 Росія розраховує на перемогу в Міжнародному суді ООН, - коментар МЗС РФ

Коментар опублікований на сайті МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Росія розраховує, що на етапі розгляду спору по суті Міжнародний суд ООН "повною мірою врахує позицію Росії і в підсумку залишить без задоволення всі українські претензії".

Російська влада стверджує, що суд "відхилив одну з ключових вимог України, яка полягала в тому, що Росія нібито повинна нести міжнародно-правову відповідальність як держава-спонсор тероризму в Україні". Разом з тим у російському МЗС нарікають, що "суд ООН фактично проігнорував інші юрисдикційні заперечення з боку Москви, дозволивши Україні перевести суперечку в розгляд по суті".

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"В результаті Україні вдалося подолати попередню стадію і перевести судовий процес в розгляд спору по суті щодо обох конвенцій. Рішення суду про наявність у нього юрисдикції не має обмежувати результат справи, в тому числі з урахуванням того, що до 8 грудня 2020 року Росії ще тільки належить представити свої контраргументи по суті спору. Росія розраховує, що на етапі розгляду спору по суті Міжнародний суд ООН повною мірою врахує позицію Росії і в підсумку залишить без задоволення всі українські претензії ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що він має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації