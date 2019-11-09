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 Росія розраховує на перемогу в Міжнародному суді ООН, - коментар МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії прокоментували рішення Міжнародного суду ООН, який визнав свою юрисдикцію в позові України проти РФ.

Коментар опублікований на сайті МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Росія розраховує, що на етапі розгляду спору по суті Міжнародний суд ООН "повною мірою врахує позицію Росії і в підсумку залишить без задоволення всі українські претензії".

Російська влада стверджує, що суд "відхилив одну з ключових вимог України, яка полягала в тому, що Росія нібито повинна нести міжнародно-правову відповідальність як держава-спонсор тероризму в Україні". Разом з тим у російському МЗС нарікають, що "суд ООН фактично проігнорував інші юрисдикційні заперечення з боку Москви, дозволивши Україні перевести суперечку в розгляд по суті".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН обійдеться Росії наддорого, - Клімкін

"В результаті Україні вдалося подолати попередню стадію і перевести судовий процес в розгляд спору по суті щодо обох  конвенцій. Рішення суду про наявність у нього юрисдикції не має обмежувати результат справи, в тому числі з урахуванням того, що до 8 грудня 2020 року Росії ще тільки належить представити свої контраргументи по суті спору. Росія розраховує, що на етапі розгляду спору по суті Міжнародний суд ООН повною мірою врахує позицію Росії і в підсумку залишить без задоволення всі українські претензії ", - йдеться в повідомленні. 

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосив, що він має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158758
 
 
 Топ коментарі
 
УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
На России, по этой статье, должны массово привлекаться все участники, идеологи, пропагандисты, религиозные подстрекатели и т.д..
Если нет, то РФ - спонсор терроризма.
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поэтому из штанов выпрыгивала пытаясь отменить суд ООН.Вот брехливая кгбшная мразь!ВСЕ НА ВРАНЬЕ ПОСТРОЕНО!
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От цікаво якщо запроповунати ціну за голову ху*ла Труба справу відкриє ?
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Все так, але тільки не русьня, не руські...
для кацапо-орди ніяких похідних від Русі, до якої вони не мають ніякого відношення ні у просторі, ні в часі.
В українській мові є для них одне слово - росіяни, расіянці, кацапи,але ніяк не руські, не русичі. Тільки рассєянці, кацапи та кацапо-орда!
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Все шансы выиграть суд у русни есть. Лугандоны не признаны террористическими организациями нигде, кроме Украины
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Суд рассматривает доказательства, а не официальное признание или непризнание террористов террористами.
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П Р І З Н А Н І
«Суд пришел к выводу, что возражения Российской Федерации по юрисдикции по конвенции о противодействии финансированию терроризма не могут быть признаны", - заявил судья.
Также суд отклонил требование России о закрытии дела и о том, что эта конвенция не применима по отношению к помощи террористам в ОРДЛО.
Решение в пользу Украины поддержали 13 судей, против были трое.»
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https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/-dnr-i-lnr-priznali-terroristicheskimi-organizaciyami-genprokuratura-520995.html

"ДНР" и "ЛНР" официально признаны террористическими организациями - ГПУ
16 мая 2014, 18:54
Генеральная прокуратура Украины признала самопровозглашенные Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР) террористическими организациями. Об этом сегодня заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша, сообщает Лига.net.
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Надеюсь, к декаюрю 2020 дело прекратят в виду развала запоребрика.
"Произвести измерение температуры забортной воды не представляется возможным
из-за отсутствия таковой"
Приключения капатана Врунгеля (старший помощник Лом)
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Столько Вовка тужился , кроме заявы в ООН , умалчивал, кто есть Ху...ло. Сколько старался его не злить . Но в ООН назвал войну войной , добавил свою пульку в вещдоки , собранные при Порошенко - и УСЕ! Сдал Ху...ла, как не лижись теперь к нему ради селфи в норманском . Вовка, он тебе не перестанет презирать НИКОГДА!
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УК РФ Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
2. Ведение агрессивной войны -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
На России, по этой статье, должны массово привлекаться все участники, идеологи, пропагандисты, религиозные подстрекатели и т.д..
Если нет, то РФ - спонсор терроризма.
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Смотрю на фото к статье и только одна мысль: чтобы он так свой приговор слушал.
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Сам факт рішення судуООН має величезне значення. Смердяча раіся почала виправдовуватися.
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Чув таку повну версію цього прислів'я:"Дурень думкою РАДІЄ - нею він і БАГАТІЄ!"(с)😁
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Та само як і "Хвали мене, моя губонько (бо розірву тебе аж до вуха)!"
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Так, як і повна версія - Моя хата з краю, першим ворога зустрічаю... (с)
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Орда имеет право до конца 20 года оскаржиты,оттянув момент окончательной победы..Борьба не закончена.Грузию она наколола на Абхазии и Осетии.
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спокойно - шмаркля на нормадском формате все сплетет как нада....
я бы его утопил....
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етот задрыщь уже и правда начинает действовать на нервы...
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так а почему главный Зебил молчит?что то не чистое не называет мордор агресором совпадает мнение с кацапами одинаково ненавидят пороха хотят развода войск как и кацапы ничего не делает эта власть с Мертвечуком во главе нового прокурора Рябошапки хотят сделать подконтрольные сми как в мордоре -закон про новости зебил подписал наезжают на канал прямий мнения которое отличается от властей совпадение ли это?
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А он больще одного предложения без суфлера не знает . Выучил клоун фразу. главное - перестать стрелять" . Дальше не научили
Росія розраховує на перемогу в Міжнародному суді ООН, - коментар МЗС РФ - Цензор.НЕТ 3910
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Если шо, наше Министерство Иностранных Дел Сливов и Капитуляций подсобит... Россия рассчитывает на победу в Международном суде ООН, - комментарий МИД РФ - Цензор.НЕТ 8768
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Лошадка, жуй овес! Снежный ком уже покатился!
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.......
Международный суд ООН признал свою юрисдикцию, то есть свое право разбирать жалобу Украины на Российскую Федерацию, обвиненную Украиной в финансировании терроризма (имеется в виду Донбасс в том числе). И это решение не единогласное, конечно, судей трибунала. Российская сторона выступала против.
Причем должен вам сказать, что там были какие-то вещи совершенно поразительные - насколько российский представитель вел себя, я бы сказал, неумно в отношении суда. Может быть, это умно в отношении его начальников. Но в отношении суда он, например, говорил (смысл я пересказываю): «Это все режим Порошенко, который эту жалобу предъявил». Это действительно было 2 года тому назад. И суд еще раз разбирал вопрос о своей юрисдикции. Россия говорила, что это не подлежит юрисдикции этого суда.
- «А после этого на Украине прошли выборы, и народ отринул политику Порошенко (украинский народ). И поэтому эта жалоба не имеет места». На что представитель Украины сказал: «Прости ради бога, я не понимаю, почему российский представитель тут нашу политику обсуждает. Я здесь по поручению президента Зеленского и с мандатом президента Зеленского сделать так, чтобы суд признал свою компетенцию». И после того, как суд признал свою юрисдикцию в этом вопросе - ну, я думаю, несколько лет это будет разбираться, чтобы не было никаких сомнений - украинская сторона, безусловно, празднует победу.....
Венедиктов(с)
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а когда будет комент от моники?
она еще не требует отозвать иск?
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95-му кварталу требуются пианисты виртуозы.Представителей традиционной школы просьба-не беспокоить
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..какцапи завтра-послезавтра выйдут из договора про поддержку юрисдикции этого международного суда при ООН, или как там оно называется правильно, а то и из ООН уйдут губку обиженно оттопырив...и грошики платить перестанут, как с ПАСЕ случилось...и шо тогда?...
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Нехай «Российские власти утверждают, что суд "отклонил одно из ключевых требований Украины, заключавшееся в том, что Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма НА (саме так вони сволочі, поляпали) Украине"», але це лише розгляд Гаазькиим трибуналом позову України на етапі визначення юрисдикці. На етапі розгляду справи по сутті Міжнародний суд ООН має право прийняти до розгляду додаткові позовні вимоги.
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Лавруха,як це вы защищали русскоязычных,що свыше 2 миллионов русскоязычных стали беженцами? Росія розраховує на перемогу в Міжнародному суді ООН, - коментар МЗС РФ - Цензор.НЕТ 4779
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никто уже не даст мордве привстать с бутылки. это уже навсегда. и чмырение северных азиатов будет продолжаться до окончания времен.
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Ви, мабуть, не в курсі як наші прокурори і адвокати вміють зливати безпрограшні справи. А потім розводити руками : суд так вирішив.
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"8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора."

Так що панове,коли і чим це закінчиться(враховуючи вміння ***** впливати фінансово).
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Якщо виграють - суд правильний, якщо програють - пошлють його в ср..у. І ліберасти тільки витруться і зроблять вигляд, що все правильно.
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