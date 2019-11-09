 Один боєць ОС зазнав поранення на Донбасі, від початку доби - 11 ворожих обстрілів, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, 3 обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
біля Майорська і Кримського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік Новолуганського – з ручних і станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:
тричі неподалік Водяного – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поблизу Невельського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів;
поблизу Березового – з ручних протитанкових гранатометів;
неподалік Талаківки – з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм.
Впродовж поточної доби поранення внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.
Нагадаємо, незаконні збройні формування 8 листопада 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав поранення, один помер в госпіталі від поранень.
Град летит на 15 км. Это расстояние в два раза больше чем от Пески до центра Донецка.
А это значит что сепары при разведении уйдут с города.
09.11.19 14:19 На Донбассе с начала суток не было обстрелов, - Минобороны
https://censor.net.ua/news/3158739/na_donbasse_s_nachala_sutok_ne_bylo_obstrelov_minoborony
Зафіксуємо нашу капітуляцію ?
"Договорились, что после завершения отвода войск на трех предыдущих участках - в районе Золотого, Петровского и Станице Луганской - мы начнем переговоры по четырех следующих местах для разведения. Хочу отметить, что украинская сторона настаивала, чтобы среди этих четырех зон обязательно присутствовал город Дебальцево. В этом районе мы должны обеспечить демилитаризацию, поскольку, согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года и вторым Минским соглашениям, эта территория была под контролем украинских военных", - сказал Порошенко
https://gordonua.com/news/war/poroshenko-zayavil-chto-ukraina-nastaivaet-na-otvode-voysk-v-rayone-debalcevo-155259.html Эту слова Порошенко произнес в 2016 году. Вот поэтому ответь мне почему вы лицемерите когда вы говорите про отвод войск на сегодняшний день???
У меня такое мнение складывается что все что делается Песиками это называется политическое вредительство, потому что любые успехи Зеленского являются политическим ударом по партии ЕС
Скажіть, Петька провів розведення ?
НІ !!!!! Бо кацапи висунули умови, на які ми не могли погодитись.
То чому ЗЕ виконує вимоги кацапні ? Він 5 років не цікавився війною АБСОЛЮТНО.
І це людина, яканіяк не була дотична до армії та фронту, раптово вирішила, що може не розібравшись, владнати конфлікт !
Ви хоч усвідомлюєте, чим нам все обернеться ?