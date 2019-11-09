 Розведення на нових ділянках взимку не буде, - штаб ООС

Про це заявив заступник командувача операції Об'єднаних сил Богдан Бондар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини Донбасу".
"Ми входимо в такий період, що погодні умови не завжди нам дозволятимуть підготувати нові позиції. Крім того, якщо буде мороз, то заборонено прибирати мінно-вибухові огорожі. Тобто, ми не можемо проводити розмінування (в мороз. - Ред.) - це заборонено протоколом", - сказав Бондар журналістам.
У суботу, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.
Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.
Довжина каналу по території Херсонської області немаленька, то такий запуск непомічено не пройшов би.
П.С. Как Генштаб Украины и Петя почему-то не знали практику РФ расстреливать "зеленые коридоры", нпр. расстрел в Чечне «Гуманитарного коридора» беженцев на Петропавловском шоссе 29 октября 1999 года по направлению в Дагестан.....
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Вiншую, сябры!!!
це ВІДСТУП