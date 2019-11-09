EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  905  26
Все про:Княжицький (43) Польща (1986) Росія (20497) Мазур Ігор (1)

 Справу може бути вирішено, якщо активно включаться Генпрокуратура й український Інтерпол, - нардеп Княжицький про затриманого в Польщі ветерана Мазура

Генеральна прокуратура України і українське бюро Інтерполу, яке перебуває у веденні Міністерства внутрішніх справ, мають докласти всіх зусиль, щоб український ветеран Ігор Мазур (Тополя), затриманий в Польщі, був якомога швидше звільнений.

Відповідне звернення до керівництва правоохоронних органів оприлюднив на своїй сторінці народний депутат України з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"У Польщі затримали Ігоря Мазура (Тополю) за запитом Інтерполу за поданням Росії. Це не перше таке затримання українських громадян. Лише у Польщі за останні роки близько 10 таких затримань. У деяких випадках затримувалися ветерани російсько-української війни", – повідомив Микола Княжицький.

"Поляки за законом не можуть діяти інакше. Поки фактів видачі в Росію не було. Але затриманні перебувають в ув‘язнені від трьох місяців до двох років поки справа з‘ясовується", – наголошує Княжицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із затриманим у Польщі ветераном Мазуром зустрівся український консул

"Росія повинна передати Польщі матеріали, на підставі яких був запит в Інтерпол. Польські служби і суд їх вивчатимуть. Справа може бути вирішена, якщо активно включаться наша Генпрокуратура й український Інтерпол, який перебуває у підпорядкуванні МВС. Прошу генерального прокурора Рябошапку і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова активно сприяти звільненню українського ветерана.

Інтерпол часто намагаються використати у політичних цілях. А ми будемо працювати над вирішенням питання з польськими парламентарями", – зазначив народний депутат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158755
 
   
 Топ коментарі
 
Что-то я не слышал, чтобы Интерпол задерживал кацапских преступников по запросу Украины?
Неужели наши службы никого не подавали?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Что-то я не слышал, чтобы Интерпол задерживал кацапских преступников по запросу Украины?
Неужели наши службы никого не подавали?
 показати весь коментар
 
 
"..наши службы и опасны и трудны..., -... и нах никому не видны..." ..УВЫ...(((
 показати весь коментар
 
 
А понял.... Стёкла в лексусах, крузерах и аудях шибко затонированы !!!
 показати весь коментар
 
Зачем он туда вообще поперся? Ладно уж, если бы в Москву ....по делам
 показати весь коментар
 
Ты тролль? Что за вбросы с говноресурсов? Тем более, у нас они заблокированы.
 показати весь коментар
 
 
Ось ми і взнаємо, варта та кепочка чогось, чи ні
 показати весь коментар
 
мля, а че ваши сцылки не открываютца?
ENTER натисни!
🤣
 показати весь коментар
 
 
а шо вытираны, не люди? им тоже надобны гроши, и они также умеют чинить сливные бачки, собирать клубнику,следить за скотом, прям дискриминация какая то
 показати весь коментар
 
Вытираны, Победобесие и Диды это в фашистской россии. Ты рузге Боевой вытиран?
 показати весь коментар
 

Сіндзо Абе‏ @oUqXP4RXQRmPtlw 2 мин.2 минуты назад

Ви уявляєте собі щоб Порошенко не привітав українців з вчорашньою перемоги у суді,та мовчав з приводу сьогодняшнього арешту арешту у Польщі ? Я теж не уявляю.
 показати весь коментар
 
 
так Зеленский и не поблагодарил Греческого и Алехандрийского Патриархов за признание Украинской Церкви ибо за это получит выговор от шефа из вражеского стана.
 показати весь коментар
 
Но молдавский интерпол сейчас союзник рузьке потому что воевал на стороне приднестровья против Молдовы и тут никуда не попрешь...Так шо сидеть скорее всего придется вопрос лишь в чьей тюряге...
 показати весь коментар
 
Ребята заняты нападением Пашинского на Химикуса, и преступным переходом катеров из Николаева в Мариуполь, зайдите попозже...
 показати весь коментар
 
Полякам пофігу,хто там буде втручатись,хоч прокуратура хоч інтерпол...Просто Мазур тепер на власній шкурі відчує,що значить молоти язиком про "бійню на Волині" і забивати дошками левів на львівському цвинтажу орлєнт...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору