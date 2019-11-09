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 Політика України
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Все про:журналістика (918) Зеленський (3515) ЗМІ (673) стандарт (22) наказ (190) медіа (13)

 Кабмін зобов'язаний розробити загальний стандарт новин для ЗМІ, - указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду до кінця року розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин.

Ця вимога міститься в указі президента №837 /2019,  в якому йдеться про проведення основних реформ. Текст указу опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом документа, Кабмін зобов'язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, що регулюють діяльність медіа в країні.

"Розробка і внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєктів щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування", - йдеться в тексті указу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мова має об'єднувати", - Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови

Також від Кабміну очікуються розробка законопроєктів, згідно з якими фізичним і юридичним особам країни-агресора буде заборонено володіти або фінансувати медіа в Україні.

Крім того, Кабмін повинен передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Також читайте: "Інші партії можуть не ходити на роботу", - Зеленський про "Слугу народу" і ситуації у Верховній Раді

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158754
 
   
 Топ коментарі
 
ВОТ ТАКОГО ПРИ пОРОШЕНКО ТОЧНО НЕ БЫЛО .
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Нихрена себе. Путин о таком и мечтать не мог. Добро пожаловать в свободу слова по-Зеленски
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НЮЮЮ, спробуй..
Якась маячня...
Памятаю "глушилки" совка...
Якись "вброс",мля..
🤔
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Але тоді 73% населення СРСР були проти, а зараз в Україні 73% будуть, за.
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злой пидагох! Когда "колосились надои", тогда и ракеты в космос запускались. Мороженое было по 13 копеек, спички - 1 копейка, а хлеб - по 16. И самое главное - депутатами были люди из народа. Учителя, колхозники, сталевары, но не было олигархов. Что будет сейчас - страна в смартфоне)). И только ТАМ. Одна "фантастика", а не жизнь.
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ДА, ДА как у путлера указывать что можно а что нельзя. А главное уже в раде лежат два законопроекта про регулирование интернета. Последствия -под регулирование попадет даже фейсбук телеграмм гугл, национальные провайдеры просчитали тогда стоимость интернета в месяц больше 50 евро. Просто аналитики ЗЕ просчитали, что победили за счет интернета и потому спешат зарегулировать под себя, что б никто их власть не смог критиковать , а медиа традиционные тоже зажать. КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН БУДЕТ НАЧИНАТЬ СТАТЬЮ СЛАВА СЛУГАМ НАРОДА, и заканчивать ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ. Появиться аналог Роскомнадзора и все соответственно
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А кому ж мы песню,
Друзья, посвящаем?
А кого ж мы с вами,
Кого величаем?

Величаем музыканта,
Что быстрее всех играет,
Чья могучая речь
Весь мир убеждает.
Величаем академика -
Всем профессорам доцента,
Юриста-гения Зеленского -
Всенародного Президента.

В мире нет человека
Дороже, роднее!
С ним деревья светят ярче
И солнце зеленее!

оригінал
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Информация, которая огорчает гаранта, является недостоверной и искаженной.
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вот посмотрите, как скоро все исправятся. Кабмін зобов'язаний розробити загальний стандарт новин для ЗМІ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 384 А с другой стороны, разве на Фейсбуке не то де самое? Правила сообщества это и есть стандарт.
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Уже ні для кого не секрет що Зеленський веде Україну в склад РФ. От і підганяють журналістів під російські стандарти.
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7) у сфері культури, молоді, спорту та інформаційної політики:
а) до 31 грудня 2019 року - стосовно:
розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів:
- щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування, заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію;
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зєлєйоббіки завуальовано в таттях закону погрожують всім тим, хто пише правду, а не облизує це криворізьке чиніхуа..
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Билетик в Ростов не забудь купить мой совет пригодится
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Свобода слова! А говорят Цензора нет, или есть? Видно, только Бог знает.
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требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опроверженияИсточник: https://censor.net.ua/n3158754- оце спрямовано на тих, хто пише правду!!!!! "Прямий" вже шмонають, бо не облизують на ньму цю зєлєЧМОніку!!! Воно вже від людей ховається!!! "Теслі" інтерв1ю дає, галабародька загребучий!!!! "Радіо свобода" також потерпає, тільки плюси бєні процвітають зі стервою мусійчучкою, що мову на хліб намазати не може...А мертвечуківські канала, що прям "дивно",- ніяки ДБР не чіпають...
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Марья Ивановна:
- Вовочка, ты вообще, нормальный?
Вовочка:
- Нормальность, Мариванна, это лёгкая форма слабоумия.
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даешь единый зеленый стандарт новостей с плесенью и жидкими соплями!
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темники!!
новости должны начинаться так
Наш Дорогой Владимир Александрович
..побывал..
...посетил..
..открыл..
..поддержал..
у Фуйла отсо...сал
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вот последнее будет звучать так поцеловали в уста ну как при Брежневе Кабмін зобов'язаний розробити загальний стандарт новин для ЗМІ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 6971
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Не "отсосал", а "установил крепкие и доверительные отношения с лидером братского народа". Кабмін зобов'язаний розробити загальний стандарт новин для ЗМІ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 5523
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«Темники», то не цензура, а політика каналу.
А зараз мова про ЗАКОН.
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шо стандарты по дубинскому так зелебени Даааааа а как насчет свободы слова бубонька ничего не попутал Кабмін зобов'язаний розробити загальний стандарт новин для ЗМІ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 9163
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Придется теперь отвечать за пи"деж.
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и хто первый и шо самый честный Г+Г прикроют каломойшу за брехню посадят ну и воображение у тебя или все таки что то посерьезннй
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Правильно. Нужно наказывать брехучих журналистов, которые по заказу каких-то хренов строчат фейки.
Взять того же порошенко. Ведь не секрет, что он не прошел на выборах благодаря журналистским расследованиям. А что, если все то было фейками? Что, если было наговорено на Петра? Это ж трагедия, и страна лишилась гениального президента и главнокомандующего!
Однако, чует мое сердце, что наговоров не было, потому что порошенко почему-то не подал на них в суд за клевету. Стало быть, правда.
А вот сейчас некоторые недальновидные политики и журналисты ляпают, что ни попадя, уже на Зеленского. А если будет наказание за фейки, то будут думать, ляпать или не ляпать.
Плохие дела должны быть наказуемы.
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на каждого гавнюка эрегировать??? слишком много чести...
идите в ОПу с вашими хотелками
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и кстати, тебя надо сажать. ты ж за наказание врунов )))))
петя подавал на ббс и получил бабло для военных..))))
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Ага, а ще треба хліб відбирати і всяку іншу їжу у зажравшихся селян-порохоботів, і стріляти, стріляти по-більше всіх, хто виношує плани отруїти бубочку!
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Чоміндан - вокзал - москвабад, бидлораб Кабмін зобов'язаний розробити загальний стандарт новин для ЗМІ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 6495
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Це перекладання відповідальності! Вазелін має ОПУ, має законодавчі ініціативу і хай розробить ці "стандарти". Так цеж наступ на свободу слова! А винен буде хто - кабмін. А Везелін весь зелений, сопливий і не при справах.
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1. моника всегда прав
2. если моника не прав смотпри пункт 1..
да... зебильчики... ну вы и выбрали...
оно идиот???
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Следующий указ от зебобика наверное обяжет всех ходить строем...
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Доброго ранку, в ефірі новини. Слава президенту! Добраніч, слава президенту! Дебіли, б... я.
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Этот зеленый кракодил догонит и перегонит пуйла в "турборежиме": две пятилетки за полгода.
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Стандарт для СМИ? А БиБиСишный уже не устраивает?
Еще раз, стандарт для СМИ?
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За часів Порошенка проти нього можна було транслювати 1:1 будь яку російську пропаганду, фейки, звинувачення і маніпуляцію про: «вальцмана», «лоліту», «офшори»....
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ЗМІ це тільки початок,далі подібні "стандарти" можуть стосуватися простих людей.Видно дуже сильно Маруся Звіробій травмувала нєжную творчєскую душу нашого бубочки.
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Еще немного и репродуктивная часть из 73% захочет родить от Зеленского а некоторые СМИ мешают созреть этому желанию .
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надо ввести статью в УК
антизеленкина пропаганда...
)))))))))
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