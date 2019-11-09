 Кабмін зобов'язаний розробити загальний стандарт новин для ЗМІ, - указ Зеленського

Ця вимога міститься в указі президента №837 /2019, в якому йдеться про проведення основних реформ. Текст указу опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з текстом документа, Кабмін зобов'язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, що регулюють діяльність медіа в країні.
"Розробка і внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєктів щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування", - йдеться в тексті указу.
Також від Кабміну очікуються розробка законопроєктів, згідно з якими фізичним і юридичним особам країни-агресора буде заборонено володіти або фінансувати медіа в Україні.
Крім того, Кабмін повинен передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.
Якась маячня...
Памятаю "глушилки" совка...
Якись "вброс",мля..
🤔
Друзья, посвящаем?
А кого ж мы с вами,
Кого величаем?
Величаем музыканта,
Что быстрее всех играет,
Чья могучая речь
Весь мир убеждает.
Величаем академика -
Всем профессорам доцента,
Юриста-гения Зеленского -
Всенародного Президента.
В мире нет человека
Дороже, роднее!
С ним деревья светят ярче
И солнце зеленее!
оригінал
а) до 31 грудня 2019 року - стосовно:
розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів:
- щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування, заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію;
Вiншую, сябры!!!
- Вовочка, ты вообще, нормальный?
Вовочка:
- Нормальность, Мариванна, это лёгкая форма слабоумия.
новости должны начинаться так
Наш Дорогой Владимир Александрович
..побывал..
...посетил..
..открыл..
..поддержал..
у Фуйла отсо...сал
А зараз мова про ЗАКОН.
Взять того же порошенко. Ведь не секрет, что он не прошел на выборах благодаря журналистским расследованиям. А что, если все то было фейками? Что, если было наговорено на Петра? Это ж трагедия, и страна лишилась гениального президента и главнокомандующего!
Однако, чует мое сердце, что наговоров не было, потому что порошенко почему-то не подал на них в суд за клевету. Стало быть, правда.
А вот сейчас некоторые недальновидные политики и журналисты ляпают, что ни попадя, уже на Зеленского. А если будет наказание за фейки, то будут думать, ляпать или не ляпать.
Плохие дела должны быть наказуемы.
идите в ОПу с вашими хотелками
петя подавал на ббс и получил бабло для военных..))))
2. если моника не прав смотпри пункт 1..
да... зебильчики... ну вы и выбрали...
оно идиот???
Еще раз, стандарт для СМИ?
антизеленкина пропаганда...
)))))))))