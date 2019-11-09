 Кабмін зобов'язаний розробити загальний стандарт новин для ЗМІ, - указ Зеленського

Ця вимога міститься в указі президента №837 /2019, в якому йдеться про проведення основних реформ. Текст указу опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом документа, Кабмін зобов'язаний розробити і внести на розгляд Верховної Ради низку законопроєктів, що регулюють діяльність медіа в країні.

"Розробка і внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєктів щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення щодо вимог та стандартів новин, механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, її спростування", - йдеться в тексті указу.

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Також від Кабміну очікуються розробка законопроєктів, згідно з якими фізичним і юридичним особам країни-агресора буде заборонено володіти або фінансувати медіа в Україні.

Крім того, Кабмін повинен передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

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