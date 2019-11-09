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 Політика України
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Все про:Кабмін (3273) Заліщук Світлана (69) Гончарук_Олексій (254)

 Екснардепка Заліщук стала радницею прем'єр-міністра Гончарука

Світлана Заліщук обійняла пост штатного радника прем'єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики. Вона буде відповідати за підготовку міжнародних зустрічей і візитів глави уряду.

Про це Заліщук повідомила в фейбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З Олексієм Гончаруком ми товаришували з домайданних часів. Вірю в наміри й цінності цієї людини. Хочу допомогти й посилити його на зовнішньополітичному фронті", - написала вона.

За словами Заліщук, вона брала участь в роботі з прем'єр-міністром протягом останніх 3 тижнів. За цей час встигла забезпечити проведення десятків міжнародних двосторонніх зустрічей.

"У команді прем’єра я відповідатиму за підготовку його міжнародних зустрічей та міжнародних візитів у тісній координації з МЗС та віцепрем'єром Дмитром Кулебою. Моїми головними kpi будуть успішні контакти голови Уряду зі своїми візаві, міжнародними фінансовими інституціями та дипломатами, створення позитивних передумов для розвитку міжнародної співпраці України, допомога в привабленні інвестицій, сприяння ефективнішому економічному співробітництву між державами", - пояснила Заліщук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вплив олігархів на владу зараз слабкий, як ніколи, - Гончарук

Екснардепка зазначила, що прем'єр-міністр і більшість членів уряду говорять англійською без перекладача і вважають, що "європейська та євроатлантична інтеграція - це частина політичного ДНК України".

"Близькі друзі мені вказують на помилки уряду в тому чи іншому місці. Так, я згодна, помилки є, і будуть. Треба вміти бачити й виправляти. Але як казав Гавел: "Краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу", - підсумувала Заліщук.

Світлана Заліщук - депутат Верховної Ради VIII скликання від партії "Блок Петра Порошенка". На позачергових виборах в 2019 році вона балотувалася по 199 округу в Черкаській області, але не пройшла в парламент.

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У прем'єр-міністра Олексія Гончарука є 1 штатний радник і 14 радників на громадських засадах.

Екснардепка Заліщук стала радницею премєр-міністра Гончарука 01Екснардепка Заліщук стала радницею премєр-міністра Гончарука 02
Екснардепка Заліщук стала радницею премєр-міністра Гончарука 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158751
 
 
 Топ коментарі
 
Где-то плачут пуштун и серЛещ.
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Подивився я на Світлана Заліщук і зрозумів, що її майбутнє лише на самокаті Гончарука😊
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На таку вина не вистачить, Омар Хаям був би проти цього.
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Ждем Лещенки и Наема!
Еще не все кремлевские марионетки пристроены!
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Прекрасно! Новые лица - от Петра! Я не удивлюсь, если что-то пойдет не так...
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С такой бы и я в международные командировки поездил. 🌹
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А є результати цієї роботи, які підтвердженні документами?
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Ну кто же такую работу документирует,кроме спецслужб
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Подивився я на Світлана Заліщук і зрозумів, що її майбутнє лише на самокаті Гончарука😊
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Та той самокат не для Свєтки викоханий.Але хвіртка для розмови завжди (кгм!) відчинена.

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Интересненько... Что именно она ему будет советовать... Только-только 37 лет стукнуло. Видимо, Крым и РЫм прошла, раз на такую должность берут на вид молодую, а уже с таким жизненным опытом)).
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У неї є індійська книга, яку вона постійно тримає на столі.
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с вином пойдет советница - и звонить-палиться никуда не надо как етот лохматый нелох по международным отношениям.
однозначнй одобрямс.
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На таку вина не вистачить, Омар Хаям був би проти цього.
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А я был в Самарканде -- в 1976 году... -- ещё пацаном-малолеткой... Бамбука там нет -- эт точно! Но и Омар Хаяма нихто не знал -- оно им надо? -- мы за них знаем... *)
Дурь и насвай -- то всё ихнее это... -- и серая хлопковая вата на проводах -- от добычи хлопкового масла. Детки на хлопковых плантациях пахали -- начиная с 11 лет!
Каммунизьма, аданака...*)
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ты как то обмолвился, шо был на их стороне - не секрет если и не описка - где когда и как.
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В СА служил... -- ЗабВо. 77 -- 79. ...с некоторыми личными подробностями. *)
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принудиловка не в счет - 91-93 ***** и немного еще,
но на ихней стороне я никогда не был - рад шо все разьяснилось....
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ну ты даешь - кто же не знает санкт-**********? - в народе *****....
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Катькин садик? *) -- в общагу и на нары...*)
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Из подробносте пикантных: с Шендеровичем вместе в Антипихе совпали на полгода... -- он в Автобате, я в Медсанбате. Правда, я в Учебке...
...не знакомы лично, хотя, у них был ВИА неплохой -- я там пробовался поспивать... -- вроде и он был? Не утверждаю -- но срока и места, совпадают до дня...*)
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ети неприхотливые - все лучше чем причандалы на работе перезаряжать
или там дон кихотом перед подольскими синеглазками себя корячить...
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такие профессионалы нужны в команде урядовцев
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Главное вовремя очутиться в кровати Левочкина , как когда то Залищук .
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Многие политики и бизнесмены,в том числе и европейские, дружили со Светланой Залищук еще с домайданных времен. Не глупая женщина и хороший организатор тусовок для власть имущих, но как политик и патриот - ноль без палочки. Залищук поступила очень умно, - взяла и договорилась и теперь при деле, а Ляшко нашел физически слабого Геруса и устроил одесские разборки как последний адиёт.
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Українське слово "радниця" гарно римується зі словом зрадниця...А ось до російського "совєтніца" можна підібрати тільки "мінєтніца"..Рими не обманюють - сказав один маловідомий поет...
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свэта залевощек,канашна,чувачка-оригинал,но голой по киеву,как обещала, так и не пробежалась почему та
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