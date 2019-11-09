 Екснардепка Заліщук БПП стала радницею прем'єр-міністра Гончарука

Про це Заліщук повідомила в фейбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"З Олексієм Гончаруком ми товаришували з домайданних часів. Вірю в наміри й цінності цієї людини. Хочу допомогти й посилити його на зовнішньополітичному фронті", - написала вона.

За словами Заліщук, вона брала участь в роботі з прем'єр-міністром протягом останніх 3 тижнів. За цей час встигла забезпечити проведення десятків міжнародних двосторонніх зустрічей.

"У команді прем’єра я відповідатиму за підготовку його міжнародних зустрічей та міжнародних візитів у тісній координації з МЗС та віцепрем'єром Дмитром Кулебою. Моїми головними kpi будуть успішні контакти голови Уряду зі своїми візаві, міжнародними фінансовими інституціями та дипломатами, створення позитивних передумов для розвитку міжнародної співпраці України, допомога в привабленні інвестицій, сприяння ефективнішому економічному співробітництву між державами", - пояснила Заліщук.

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Екснардепка зазначила, що прем'єр-міністр і більшість членів уряду говорять англійською без перекладача і вважають, що "європейська та євроатлантична інтеграція - це частина політичного ДНК України".

"Близькі друзі мені вказують на помилки уряду в тому чи іншому місці. Так, я згодна, помилки є, і будуть. Треба вміти бачити й виправляти. Але як казав Гавел: "Краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу", - підсумувала Заліщук.

Світлана Заліщук - депутат Верховної Ради VIII скликання від партії "Блок Петра Порошенка". На позачергових виборах в 2019 році вона балотувалася по 199 округу в Черкаській області, але не пройшла в парламент.

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У прем'єр-міністра Олексія Гончарука є 1 штатний радник і 14 радників на громадських засадах.



