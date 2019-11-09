 Із затриманим у Польщі ветераном Мазуром зустрівся український консул

Про це повідомив у фейсбуці дипломат, колишній радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші дипломати в Польщі активно працюють, роблять все, від них залежне - з Ігорем вже зустрічався наш консул. Спасибі, Andrii Deshchytsia!" - написав він.
Лубківський підтвердив, що Мазур був затриманий за запитом Інтерполу і на вимогу прокуратури Російської Федерації за "злочини тероризму", начебто вчинені в Чечні.
"Це не перший випадок затримання у Польщі українських громадян, але ще нікого наші західні сусіди не видали РФ. Треба боротися за Ігоря. І це робота, насамперед, двох міністерств України - закордонних і внутрішніх справ" -, вважає Лубківський.
"Треба діяти швидко - працювати спільно з польською стороною та Інтерполом - доводячи безпідставність звинувачень агресора!" - підсумував він.
Нагадаємо, Ігор Мазур (позивний Тополя) був затриманий в суботу, 9 листопада на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.
В межвоенной Польше положение украинцев, как и белорусов, было тяжёлым. Школы национальных меньшинств в массовом порядке закрывались, а общественная жизнь подлежала стремительной полонизации. Польские власти прибегли к акциям «умиротворения» украинцев - рейдам по украинским селениям, убив и покалечив значительное число мирного населения.
Пасажири блін а не Українці....
При 🐷 такого не було!
Це спектакль...
Чия постанова, дізнаємося пізніше...
Я окрім ЦН та трохи УКРНЕТа більше ніде і не буваю, але чогось вважаю, що ця тема буде розігнане по повній на інтернет ресурсах...
Гляну ще новини ТБ... В мене їх аж 12 каналів, так що, інформації накопичу...
Гидотно дивитися на товсті викохані пики..
Нудотить від промов та навчань небожиделів і попередніх та наступних...
😁
Але з цього всього є одна передача, яка мене приємно здивувала...
"ПРО НОВИНИ" з Артемом Овдієнко на "24" каналі...
Тобто, я ще вірю в незалежних журналістів
Сергій Стерненко
@sternenko
Багато не писатиму. Посольство Польщі. Сьогодні о 19:00. Волю Ігору Мазуру!
А затримання керівника спротиву капітуляції хіба не на руку Зеленському?
Який випадковий збіг (с).
В инете смотрел, как они сформировали списки каждого с фотографиями, личной информацией и т.д
На каждого уголовное дело и международный розыск.
У Израиля научились
"Материалы запроса РФ на задержание Мазура основываются на деле политзаключенных Кремля Карпюка и Клыха!"(с).
Я к тому, что Мося намекает, на наличие каких-то материалов, у ФСБ? Например, о том, что даже есть показания, вполне вероятно. Тех же Карпюка и Клыха. Какой информированный Мося, однако!
Овчарками их на этапах, вроде не травили, но... может и дали показания
Думаю, що ні..
😁