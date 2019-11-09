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 За кордоном
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Все про:затримання (3051) Польща (1986) Лубківський (9) консул (92) Мазур Ігор (1)

 Із затриманим у Польщі ветераном Мазуром зустрівся український консул

Українські дипломати в Польщі роблять все можливе для якнайшвидшого звільнення затриманого на кордоні ветерана Ігоря Мазура (Тополі).

Про це повідомив у фейсбуці дипломат, колишній радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші дипломати в Польщі активно працюють, роблять все, від них залежне - з Ігорем вже зустрічався наш консул. Спасибі, Andrii Deshchytsia!" - написав він.

Лубківський підтвердив, що Мазур був затриманий за запитом Інтерполу і на вимогу прокуратури Російської Федерації за "злочини тероризму", начебто вчинені в Чечні.

"Це не перший випадок затримання у Польщі українських громадян, але ще нікого наші західні сусіди не видали РФ. Треба боротися за Ігоря. І це робота, насамперед, двох міністерств України - закордонних і внутрішніх справ" -, вважає Лубківський.

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"Треба діяти швидко - працювати спільно з польською стороною та Інтерполом - доводячи безпідставність звинувачень агресора!" - підсумував він.

Нагадаємо, Ігор Мазур (позивний Тополя) був затриманий в суботу, 9 листопада на прикордонному пункті Дорогуськ в Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

Із затриманим у Польщі ветераном Мазуром зустрівся український консул 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158750
 
   
 Топ коментарі
 
Працюйте. Бо якщо Тополю видадуть росєянам, то прийдеться переобирати владу ще раз.
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Дмитрий Чекалкин
19 ч. ·

Посол США: У Зеленського считают Порошенко виновным в войне на Донбассе
Светлана Самборска:
Смотрите-ка, гн#да, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне... не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован. Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму. Уже развернуты действия Кремля на Донбассе: Гиркиным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України.
Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті».
Это всё происходит днем. А вечером... А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. "Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала».
Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли?
А что же потом?
«После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать.
Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты [...] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно. "Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук». Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горловке 17 апреля 2014 года будущий Президент.
А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война. До избрания Порошенко, который по мнению Зеленского и развязал эту войну, оставалось ещё больше месяца.
И знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу. Ты ведь тоже считаешь, что это Пророшенко стал Президентом и развязал войну. И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко ПРЕДВЫБОРНОЕ обещание быстро закончить УЖЕ ИДУЩУЮ войну. И ничего тебя не смущает. Какой смысл тебе что-то говорить?
Ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. это твой выбор. Тебе с этим жить.
С задержанным в Польше ветераном Мазуром встретился украинский консул - Цензор.НЕТ 2029
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Просто нужно учить историю. все что сейчас делается уже происходило и не раз. Никакие ни кацапы ни поляки ни беларусы ни турки ни немцы нам не братья. И союзники у нас были только временные которые нас в не подходящий момент предавали. А Украину раз в 100 лет разваливали из нутри гетьманы, которые то ли тупые и доверчивые то ли предатели, подписывавшие договора с врагом. А внешние враги уже дербанили Украину со всех сторон. Поетому пока в Украине не придут к власти те кто будет считать благополучие и силу украинцев главным приоритетом, а не благополучие украинских гетьманов (олигархов) и внешних указывательников что нам делать, Украина будет обречена.
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а поляков за убийство украинцев?
В межвоенной Польше положение украинцев, как и белорусов, было тяжёлым. Школы национальных меньшинств в массовом порядке закрывались, а общественная жизнь подлежала стремительной полонизации. Польские власти прибегли к акциям «умиротворения» украинцев - рейдам по украинским селениям, убив и покалечив значительное число мирного населения.
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Зебіли це доречі ваші братушки це зробили, будете відповідати уставшиє ат вайни.
Пасажири блін а не Українці....
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На этот раз похоже у тупина ожидается крутой трофей для будущего обмена
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В Польше сейчас правят свои Билецкие.Им ничего невозможно доказать.Они могут у себя осудить.
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ПЕСобіли зраділи!
При 🐷 такого не було!
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Тут щось інше...
Це спектакль...
Чия постанова, дізнаємося пізніше...

Я окрім ЦН та трохи УКРНЕТа більше ніде і не буваю, але чогось вважаю, що ця тема буде розігнане по повній на інтернет ресурсах...
Гляну ще новини ТБ... В мене їх аж 12 каналів, так що, інформації накопичу...
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ТВ зовсім не дивлюся..
Гидотно дивитися на товсті викохані пики..
Нудотить від промов та навчань небожиделів і попередніх та наступних...
😁
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90 відсотків так...
Але з цього всього є одна передача, яка мене приємно здивувала...
"ПРО НОВИНИ" з Артемом Овдієнко на "24" каналі...
Тобто, я ще вірю в незалежних журналістів
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Забавно правла. Вот соя выдавала кацапам по запросу, а поляки наврят ли выдадут. Бо поляки то огенты кремля, а югик и пеця патриоты и торговые портнеры. Очевидно же
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Капитулянты должны понимать что украинцев независимо от их позиции Россия будет "мочить в сортире" по всему миру как делал СССР, как делала Россия с чеченцами в Турции, Европе и по всему миру. Избежать участи проигравших поможет только победа.
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Рашке может напрямую и не выдадут- совсем западло- а вот молдаванам передать запросто и там его упакуют по полной за участие в боевых действиях против Молдовы на стороне русо-приднестровья и тут уже не откупится
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чомусь , зараз , не дуже згадують , що УНСО Корчинського в 1992 воювала разом з кацапськими "апалчєнцімі" проти Молдови !
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Патамушта Корчинский умный чукча и не пересекает ненужные границы- знает что его ждет интерпол а этот просто лопух несмышленый...попался на дешевую удочку. Но даже лазаренки и фирташи попадаются справедливости ради отметим...
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Ето какой то мировой беспредел и маразм. Рашка сама отреклась от интерпола и отказывается по запросу интерпола выдавать своих боевиков, натоместь требует от интерпола выдачи ей граждан других стран. Что сказал интерпол когда Украина потребовала выдачи боевиков расстрелявших Степана Чубенко? Украинская власть язык в жопу засунула и забыла. За то будут выродки порошенковские а теперь зеленские что то кому то рассказывать что они борются за тамженашихлюдей.
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поляки так же ненавидят бандеровцев как и россияни, уна-унсо єто для них как гестапо
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Тільки тотальне знищення російського агресора може зупинити війну. Коли кацабів почнуть різати в усіх куточках України, тоді і настане завершення війни.
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а чего он вообще туда поперся со своими убеждениями, то Маркив хитро..... с двумя гражданствами. Украинцы, будьте бдительны, изучайте законодательство стран которые вы хотите посетить. А то уже ворох ворогив нарисовался, скоро и Омерика будет.
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Zic‏ @H_Zic 1 ч.1 час назад


А затримання керівника спротиву капітуляції хіба не на руку Зеленському?
Який випадковий збіг (с).
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Рашка последовательно отслеживает каждого, вспомните как они уголовные дела возбудили на каждого, кто протестовал у их посольства.
В инете смотрел, как они сформировали списки каждого с фотографиями, личной информацией и т.д
На каждого уголовное дело и международный розыск.
У Израиля научились
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Меня удивила осведомленность Мосийчука, в деталях! И тут есть вот такая вещь, вполне вероятно- важнейшая:
"Материалы запроса РФ на задержание Мазура основываются на деле политзаключенных Кремля Карпюка и Клыха!"(с).

Я к тому, что Мося намекает, на наличие каких-то материалов, у ФСБ? Например, о том, что даже есть показания, вполне вероятно. Тех же Карпюка и Клыха. Какой информированный Мося, однако!
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А вы думаете на зоне вместо допросов ананасы и рябчиками откармливают?
Овчарками их на этапах, вроде не травили, но... может и дали показания
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Я таки не об этом. Я о том, что: Мазура задержали... к нему- никого не допускают... речи даже о консуле пока не ведется. А Мося уже знает детали запроса рашки в Интерпол. А откуда???
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Я спрашиваю об осведомленности Мосийчука, ранее всех разместившего ИНФУ с деталями. Ранее, чем к Мазуру кого-то из наших допустили!
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В Польше по запросу рф задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Игоря Мазура, "если до понедельника это недоразумение не прояснится, я лично выезжаю в Польшу и устрою шум на весь мир!"- написал в фб Саакашвили...и я ему верю
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дивно - чомусь ніхто з соєвих "папередніков" їхати в Польщу поки що бажання не виказав
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Та не здадуть поляки хлопця кацапам...Зуб даю!
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а хде андрюха дрыщица - лучший певец украины?
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