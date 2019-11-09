 У Польщі за запитом РФ затримано ветерана, одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура (Тополю)

Про затримання Мазура повідомила в фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує інформує Цензор.НЕТ.
"У Польщі, на прикордонному пункті Дорогуск, за запитом РФ затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Ігоря Мазура. За наявною інформацією, до нього не допускають українського консула та не надають адвоката. У понеділок, 11 листопада, в місті Холм буде вирішуватися питання про взяття нашого колеги під варту з метою екстрадиції в Росію", - написала вона.
За даними колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, запит Росії стосується нібито участі Мазура в першій чеченській війні
"У запиті РФ звинувачує Мазура в тероризмі, а саме участі в першій чеченській війні на боці військ президента Чечні, генерала Джохара Дудаєва у складі батальйону УНСО "Вікинг" під командуванням легендарного Сашка Білого! Матеріали запиту РФ на затримання Мазура ґрунтуються на справі політв’язнів Кремля Карпюка і Клиха!... також підготовці зараз терактів на території РФ", - написав він.
Ще один волонтер, член УНА-УНСО Назар Приходько повідомив у фейсбуці, що "Ігор їхав на конференцію на запрошення віцемаршалка Польщі".
Ігор Мазур був керівником "Правого сектора" Київщини і начальником штабу 24-ї Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014-го перебував у зоні АТО. У квітні 2015 року він став офіцером Збройних Сил України - командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в секторі "М". А з листопада 2016-го після демобілізації Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО і заступником головного командира Української націоналістичної самооборони.
Представники "Руху опору капітуляції", одним із засновників якого є Мазур, заявили, що звернулися до Міністерства закордонних справ України з вимогою втрутитися в ситуацію і допомогти його негайно звільнити.
В Германии, поляки очень хорошо относятся к Украине! А в Польше -- украинцы пашут вместо поляков. Кому всё это не выгодно? ...от ж... -- "Обозначенное на плане буквами "МЭ" и "ЖО" ... (с) *)
Решение об освобождении принимается только через суд...
таких случаев уже было вагон и тележка, полиция согласно базы
задерживает, суд рассматривает поданные Московией документы
после чего отпускает за никчемностью предоставленных "доказательств"...
Поэтому всем кто подозревает что его могут подать в базу интерпола,
лучше перед поездкой проверить эту базу - и подать жалобу или в суд
об изъятии из этой базы - иначе полиция обязана задержать..
А поляки такие же *************, как и большинство европейцев. И уверен, что никаких демаршей резких не будет...
"патріоти" з доляровими рахунками...
А Тополя воював за Україну.
а за чеченів нехайкадиркін відповідає...
він знаєш скільки русні перерізав ...
А почему не затримують продажных воров-депутатов?
Почему они разъезжают по всему миру безнаказанно?
Положите на весы правосудия дела того добровольца и этих предателей.
Это вопросы к президенту Зеленскому.
https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Среди них нет ни Гиркина, ни Аксенова, ни Гоцанюка, ни Пушилина, ни Пасечника, ни Мирошниченко, ни Козлова, ни Бидевки, ни Ананченко - вообще никого из террористов днр и лнр. Нет ни никого из наемников сербов или итальянцев, воевавших или воюющих на стороне террористических банд днр/лнр.
Работу с Интерполом провалили. Вопрос -это умышленная диверсия или природная тупость/некомпетентность?
Кто будет считаться со страной , населенной 73% малоумков?
Кста , результаты выборов в Сейм знаете? - умеренно прорашистское от Качинського.
Поляки задержали циничного бандеру.
Все так чинно, благородно.
По-старому...