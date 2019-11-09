 У Польщі за запитом РФ затримано ветерана, одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура (Тополю)

Про затримання Мазура повідомила в фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує інформує Цензор.НЕТ.

"У Польщі, на прикордонному пункті Дорогуск, за запитом РФ затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Ігоря Мазура. За наявною інформацією, до нього не допускають українського консула та не надають адвоката. У понеділок, 11 листопада, в місті Холм буде вирішуватися питання про взяття нашого колеги під варту з метою екстрадиції в Росію", - написала вона.

За даними колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, запит Росії стосується нібито участі Мазура в першій чеченській війні

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"У запиті РФ звинувачує Мазура в тероризмі, а саме участі в першій чеченській війні на боці військ президента Чечні, генерала Джохара Дудаєва у складі батальйону УНСО "Вікинг" під командуванням легендарного Сашка Білого! Матеріали запиту РФ на затримання Мазура ґрунтуються на справі політв’язнів Кремля Карпюка і Клиха!... також підготовці зараз терактів на території РФ", - написав він.





Ще один волонтер, член УНА-УНСО Назар Приходько повідомив у фейсбуці, що "Ігор їхав на конференцію на запрошення віцемаршалка Польщі".

Ігор Мазур був керівником "Правого сектора" Київщини і начальником штабу 24-ї Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014-го перебував у зоні АТО. У квітні 2015 року він став офіцером Збройних Сил України - командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в секторі "М". А з листопада 2016-го після демобілізації Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО і заступником головного командира Української націоналістичної самооборони.

Представники "Руху опору капітуляції", одним із засновників якого є Мазур, заявили, що звернулися до Міністерства закордонних справ України з вимогою втрутитися в ситуацію і допомогти його негайно звільнити.