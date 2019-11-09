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Все про:затримання (3051) Польща (1986) Росія (20497) Мосійчук (202)

 У Польщі за запитом РФ затримано ветерана, одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура (Тополю)

Мазура затримали на прикордонному пункті Дорогуськ. До нього не пускають консула і не надають адвоката. У понеділок суд в м. Холм буде вирішувати питання про його арешт з метою видачі Росії.

Про затримання Мазура повідомила в фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує інформує Цензор.НЕТ.

"У Польщі, на прикордонному пункті Дорогуск, за запитом РФ затримали співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Ігоря Мазура. За наявною інформацією, до нього не допускають українського консула та не надають адвоката. У понеділок, 11 листопада, в місті Холм буде вирішуватися питання про взяття нашого колеги під варту з метою екстрадиції в Росію", - написала вона.

У Польщі за запитом РФ затримано ветерана, одного з лідерів УНА-УНСО Ігоря Мазура (Тополю) 01

За даними колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, запит Росії стосується нібито участі Мазура в першій чеченській війні

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"У запиті РФ звинувачує Мазура в тероризмі, а саме участі в першій чеченській війні на боці військ президента Чечні, генерала Джохара Дудаєва у складі батальйону УНСО "Вікинг" під командуванням легендарного Сашка Білого! Матеріали запиту РФ на затримання Мазура ґрунтуються на справі політв’язнів Кремля Карпюка і Клиха!... також підготовці зараз терактів на території РФ", -  написав він.


У Польщі за запитом РФ затримано ветерана, одного з лідерів УНА-УНСО Ігоря Мазура (Тополю) 02

Ще один волонтер, член УНА-УНСО Назар Приходько повідомив у фейсбуці,  що "Ігор їхав на конференцію на запрошення віцемаршалка Польщі".

Ігор Мазур був керівником "Правого сектора" Київщини і начальником штабу 24-ї Сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014-го перебував у зоні АТО. У квітні 2015 року він став офіцером Збройних Сил України - командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в секторі "М". А з листопада 2016-го після демобілізації Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО і заступником головного командира Української націоналістичної самооборони.

Представники "Руху опору капітуляції", одним із засновників якого є Мазур, заявили, що звернулися до Міністерства закордонних справ України з вимогою втрутитися в ситуацію і допомогти його негайно звільнити.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158749
 
   
 Топ коментарі
 
Снова вам "петя" в штаны нагадил...
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Ви,кацапи,самі свою страну вбиваєте,та ще й з сусідніми.
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Что за бред--поляки что а хуйла топят В Польше по запросу РФ задержан ветеран, один из лидеров "УНА-УНСО" Игорь Мазур (Тополя) - Цензор.НЕТ 2840
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Тата, в ЕС, газетные статьи не отображают мнение тех, кто их читает и не являются документами. Это просто мнение платных графоманов... -- никакой суд эти мнения не рассматривает!
В Германии, поляки очень хорошо относятся к Украине! А в Польше -- украинцы пашут вместо поляков. Кому всё это не выгодно? ...от ж... -- "Обозначенное на плане буквами "МЭ" и "ЖО" ... (с) *)
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А точную дату путча можно озвучить. Я буду участвовать.
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Кого закликаете? МЗС? Там хоть кто-то остался нормальний.Ну все, зараз Пристайко почне "турбуватись".
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и это пиз..ц товарищи....если уже Польша выдаёт параше наших воинов...ладно Беларусь...ладно Италия фашиская...но Польша!!!. Та которую параша в 39м делила с гитлером напополам...кремлёвские деньги не пахнут. Это должны уяснить все патриоты.
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Плоды этого дележа теперь являются Украиной и Беларусью.
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Польша в 38-ом с гитлером напополам делила Чехословакию. Это тоже должны уяснить все патриоты.
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Та не здадуть поляки хлопця кацапам...Зуб даю!
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как знать... пшеки на УНА-УНСО свой зуб имеют..
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Я не знаю хто такі пшеки, але поляки і після першої Чеченської і після другої Чеченської приймали біженців з Чечні і вони прекрасно знають ХУ из ХУ в тих війнах
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инфа для размышления - польской власти: Петербург - на пересечение Московского и Лиговского проспектов - Московские Триумфальные ворота. Построили где - то в середине 19 века. Большевики часть замазали, часть сбили сбили литеры на фронтоне. Ну а сейчас - орки натурально любовно присобачили и позолотили сызнова. В том числе и : При усмирении Польши...". Неужто ясновельможные скучают о братской кирзе по гоноровой "пике"?
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Ляхи - західні кацапи. Тому і ненавидять українських націоналістів. Колись у часи Коліївщини, за наказом Катерини ІІ, кацапи боючись поширення повстання, запросили буцімто на бенкет Залізняка, Гонту та інших гайдамацьких ватажків, а коли ті сп'яніли, схопили і видали полякам...
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Да не выдадут они его РФ. Просто заигрывают с Украиной. Политика грязное дело.
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Скоріше елементарне згвалтування,аніж "простоє заігриваніє"..
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Не видадуть, звісно. І ніяка гра з Україною тут не присутня. Просто вони, як країна, що підписала відповідний документ, зобов'язані виконати певну процедуру. Все.
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Якщо наш МЗС буде сидіти склавши руки - то можуть і видати. Хто зна кого там мокшанє вже купили
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Недофашик лапотный, дрочи на ***** и не лезь в украинские дела.
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Все наши "нацюки" - проэкт Мосада. Сам Натаньяху хвастался, что ПС организовали ветераны Израиля. В США все это понимают, и делают нам намек, что бы мы знали кто есть кто..
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И шо ж скажет по этому поводу , наше хвалёное мынистэрство иносраных дел У Польщі за запитом РФ затримано ветерана, одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура (Тополю) - Цензор.НЕТ 4222 ..? Пристайка , изволь слово молвить , вступись за парня , ветерана- добровольца .!! Бубочка ,а ты чего спрятал свой язык в ж... У Польщі за запитом РФ затримано ветерана, одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура (Тополю) - Цензор.НЕТ 1522 .? Или тебе пох... ?
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Багато залежить від нашої влади, як вони будуть захищати Тополю. Тут великі питання, бо для зелених шмаркл націоналісти теж вороги. Самі не раз на камеру говорили.
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Добре памятаю, що коли була Коліївщина, то поляки спільно з кацабами топили це повстання в крові..
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Обычная процедура, если попал в базу Интерпола...
Решение об освобождении принимается только через суд...
таких случаев уже было вагон и тележка, полиция согласно базы
задерживает, суд рассматривает поданные Московией документы
после чего отпускает за никчемностью предоставленных "доказательств"...
Поэтому всем кто подозревает что его могут подать в базу интерпола,
лучше перед поездкой проверить эту базу - и подать жалобу или в суд
об изъятии из этой базы - иначе полиция обязана задержать..
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договор о экстрадиции если есть, этого достаточно, помимо всего европейская конвенция, если подписались , можно обменивать, своих граждан мы можем не выдавать, а всех остальных по договору и от политической конъюнктуры, а зацепки, выдать - не выдать найти всегда можно, Саакашвили например не выдали Грузии, но туркам выдали диссидентов когда томас нужно было продавить, и так далее, русским тоже выдавали но не граждан Украины, а те кто сбежал в РФ, беркутовцы, там азаровы, шмазаровы, они все гражданство получили РФ, и это уже основание не выдавать. Теперь слово за МИД, они должны вмешаться, это гражданин Украины и тем более чиновник ВР, это скандал и если наши не вмешаются, это добавит к протестным настроениям, мирный план, разведение, нормандский формат, все полетит к чертям. ИМХО. Мне кажется, шо они этого и добиваются, хотели бы кацы реально мира, то не устраивали бы накануне нормандского это шоу с экстрадицией, они работают на дестабилизацию, однозначно, ну а полякам украинские националисты - кость в горле.
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От не пойму одного. Чем наше СБУ занимается? Только типа "борьбой с коррупцией" через пресловутый отдел "К"? Почему, не возбудить дело против, например, пропагандона Соловьева, который один из главных виновников гибели тысяч украинцев на Донбассе? А затем потребовать его выдачи от той же Италии, где вечерний мудозвон регулярно бывает. Кацапы сотни дел возбудили по нашим патриотам. В ответ - тишина!
А поляки такие же *************, как и большинство европейцев. И уверен, что никаких демаршей резких не будет...
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Промокшанські виродки є всюди, на жаль.
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Зеленым нужно отвлечь внимание от продажи Земли, поэтому подняли все свои консервы.
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Війна триває, а всі "учасники" розбіглися по Польщах та по мітингах)))..пАбЕдІтЕлі
"патріоти" з доляровими рахунками...
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Не бзди тут,тыправ только в первых двух словах,дальше -ахинея ахиенная.
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Уверен в том, что взрослый президент Зеленский поступит мудро и выдаст Мазура, кремлю.... ведь сейчас главное сделать приятное российскому лидеру чтобы Нормандский формат состоялся....
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Если виновен,отсидит.Если не виновен ,отпустят.Что за срачь из за какого то тела.Суд все расставит по местам .
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Само ти тЄло...
А Тополя воював за Україну.
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Где и с кем?В чечне за чеченов,так за это и ответит
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з тими ж москалями.
а за чеченів нехайкадиркін відповідає...
він знаєш скільки русні перерізав ...
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Тєло- це у тебе.Причому вонюче кацапське. Пшёл вон за парєбрік,бакланъ У Польщі за запитом РФ затримано ветерана, одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура (Тополю) - Цензор.НЕТ 2496
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Ты это сам с собой у зеркала говоришь ? иди проспись ,а пока в спам,что бы покультурнее был.
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тайга-там У Польщі за запитом РФ затримано ветерана, одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура (Тополю) - Цензор.НЕТ 629 Там також і мєдвєдь- пракурор... так що звіздуй за раніше вказаною адресою,бакланъ У Польщі за запитом РФ затримано ветерана, одного з лідерів "УНА-УНСО" Ігоря Мазура (Тополю) - Цензор.НЕТ 8659
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Він за замовчуванням НЕ винен якщо iпашив у Чечні кацапню , хоча вважаю це все байки кацапських довбнiв , бо вiн занадто молодий для 1 чеченськоi
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Точно не тобі, ординцю! Москалям слова не давали
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Кацапчег! Ти зовсiм iпанутий ? який ТАМ суд ??Де ти бачив у тому Козлостанi СУД?
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Насправді воював, разом із Сашком. І побратимів ховав. Є документальний фільм.
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Не знав цього..Але сподiваюсь що пронесе ...в цей раз
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Если ты баран то не выставляй тут свои рога,гребанное ты кацапотело.
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Затриманий у Польщі заступник командира УНСО, доброволець Ігорь Мазур.

А почему не затримують продажных воров-депутатов?
Почему они разъезжают по всему миру безнаказанно?
Положите на весы правосудия дела того добровольца и этих предателей.
Это вопросы к президенту Зеленскому.
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Може нехай наш тіпа перзидент вилізе з "Tesla",зателефонує цьому чорту баканову ,і хоч щось таки нехай починають робити?
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Зашел в базу данных Интерпол, в раздел - разыск, где выставлены "красные карточки ". посмотрел,сколько человек разыскивается Украиной - 29 персон.
https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Среди них нет ни Гиркина, ни Аксенова, ни Гоцанюка, ни Пушилина, ни Пасечника, ни Мирошниченко, ни Козлова, ни Бидевки, ни Ананченко - вообще никого из террористов днр и лнр. Нет ни никого из наемников сербов или итальянцев, воевавших или воюющих на стороне террористических банд днр/лнр.
Работу с Интерполом провалили. Вопрос -это умышленная диверсия или природная тупость/некомпетентность?
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1-й варіант - вже давно зрозуміло що попередня соєва влада на пряму працювала на ***** !
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Унсовцы-тягнибокцы топили Пороха? - Теперь жрите, патриоты безмозглые.
Кто будет считаться со страной , населенной 73% малоумков?
Кста , результаты выборов в Сейм знаете? - умеренно прорашистское от Качинського.
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и шо с родненьким? поехал гроши робить и тут его загреблы, требую от пшеков срочно выпустить вытирана!!!!!!!
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Скільки , за попередні 5 років , попередня соєва влада направила за кордон запитів про затримання кацапських найманців ? НУЛЬ
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А в чем проблема?
Поляки задержали циничного бандеру.
Все так чинно, благородно.
По-старому...
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