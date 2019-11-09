 Російський історик Соколов пірнув у річку в Санкт-Петербурзі, щоб втопити відрубані жіночі руки

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Пятый канал".

"Вранці біля одного з будинків набережній річки Мийки з води було витягнуто чоловіка, 1956 року народження, в рюкзаку якого виявлено травматичний пістолет, а також дві відтяті жіночі руки", - розповів офіційний представник ДСУ СК РФ у Санкт-Петербурзі Капітонов.

Зазначається, що пірнальником виявився скандально відомий історик і викладач Олег Соколов. Зараз він - у важкому стані в Маріїнській лікарні, куди його доставили з переохолодженням.

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Соколов відомий не тільки як вчений. Минулого року одна з його студенток подавала заяву в правоохоронні органи. Дівчина зізнавалася, що була коханкою викладача. Коли вона вирішила з ним розійтися, то була жорстоко побита. Із заяви дівчини також випливає, що Соколов заманив її до себе додому, зв'язав, а потім почав методично бити по обличчю, грудях і животі. Він також підносив до її обличчя розпечену праску, погрожуючи спотворити на все життя.