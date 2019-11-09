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 Події, За кордоном
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Все про:Санкт-Петербург (156) вбивство (1946)

 Російський історик Соколов пірнув у річку в Санкт-Петербурзі, щоб втопити відрубані жіночі руки

Відомий історик Російського військово-історичного товарситва, реконструктор, кавалер ордена Почесного легіону Олег Соколов був виловлений з води в Санкт-Петербурзі з відрубаними жіночими руками і пістолетом в рюкзаку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Пятый канал".

"Вранці біля одного з будинків набережній річки Мийки з води було витягнуто чоловіка, 1956 року народження, в рюкзаку якого виявлено травматичний пістолет, а також дві відтяті жіночі руки", - розповів офіційний представник ДСУ СК РФ у Санкт-Петербурзі Капітонов.

Зазначається, що пірнальником виявився скандально відомий історик і викладач Олег Соколов. Зараз він - у важкому стані в Маріїнській лікарні, куди його доставили з переохолодженням.

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Соколов відомий не тільки як вчений. Минулого року одна з його студенток подавала заяву в правоохоронні органи.  Дівчина зізнавалася, що була коханкою викладача. Коли вона вирішила з ним розійтися, то була жорстоко побита. Із заяви дівчини також випливає, що Соколов заманив її до себе додому, зв'язав, а потім почав методично бити по обличчю, грудях і животі. Він також підносив до її обличчя розпечену праску, погрожуючи спотворити на все життя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158748
 
   
 Топ коментарі
 
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Во уёбков планета носит, слов нету.
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От так парашенці і ПІДРОблюїть історію!
Кінцівки в воду!
🤑
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Нашли у него дома. И пилу. Он упал в реку, когда выбрасывал первую партию расчлененки...
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Понасенков классно этого мудака троллил
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....что ***** делает с мужской осыбъю ((((( неужели в жизни МОЖНО на такое пойти из-за молодой ШМОНЬДИ (((( от такого мой мозг ГЛЮЧИТ (((( росия ПАДШЕЕ гоударство !!! Украинцы имейте ввиду , нам от них одно ГОРЕ будет (((
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За поребриком пишут, что он уже мочил приколы, но не был наказан. Безнаказанность порождает вседозволенность.
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Чувак явно не любил фашистов и бандеровцев)
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Нашли , чем удивить. Вот если бы он нырнул, чтоб кого-то спасти, то тогда я бы удивилась. Нарассеяне во всем мире олицетворяются с насилием, инцестом, алкоголизмом и медведями.
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От хоча б заради того,щоб не говорити однією мовою з таким паскудством,варто перейти на українську.
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Да, прав оказался его научный оппонент по Наполеоновским войнам - Понасенков:
человек-урод.
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