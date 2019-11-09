 "Терміни амбітні, але команда впорається", - Нефьодов розповів про найближчі плани митниці

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Перелік перетворень міститься в указі "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", підписаному сьогодні президентом Володимиром Зеленським, повідомив Нефьодов.

"Серед заходів є ті, які безпосередньо стосуються нас:

- до 31.12.2019 р. забезпечення здійснення Державною митною службою України передбачених законодавством функцій і повноважень у повному обсязі;

- до 31.03.2020 р. запуск механізму авторизованого економічного оператора (АЕО) для спрощення митних процедур для малоризикових компаній;

- до 31.03.2020 р. імплементація положень Конвенції про процедуру загального транзиту і Конвенції про спрощення формальностей в торгівлі товарами з метою обміну митною інформацією з іншими державами;

- до 31.03.2020 р. запуск електронної транзитної системи;

- до 30.04.2020 р. відкриття знеособленої інформації щодо експортно-імпортних операцій;

- до 30.09.2020 р. забезпечення функціонування Державної митної служби України у форматі єдиної юрособи", - написав він.

"Все в роботі, терміни амбітні, але команда Нової митниці впорається! Вйо до роботи!" - додав Нефьодов.

Читайте також: Зеленський підписав указ про проведення основних реформ