 "Терміни амбітні, але команда впорається", - Нефьодов розповів про найближчі плани митниці

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Перелік перетворень міститься в указі "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", підписаному сьогодні президентом Володимиром Зеленським, повідомив Нефьодов.
"Серед заходів є ті, які безпосередньо стосуються нас:
- до 31.12.2019 р. забезпечення здійснення Державною митною службою України передбачених законодавством функцій і повноважень у повному обсязі;
- до 31.03.2020 р. запуск механізму авторизованого економічного оператора (АЕО) для спрощення митних процедур для малоризикових компаній;
- до 31.03.2020 р. імплементація положень Конвенції про процедуру загального транзиту і Конвенції про спрощення формальностей в торгівлі товарами з метою обміну митною інформацією з іншими державами;
- до 31.03.2020 р. запуск електронної транзитної системи;
- до 30.04.2020 р. відкриття знеособленої інформації щодо експортно-імпортних операцій;
- до 30.09.2020 р. забезпечення функціонування Державної митної служби України у форматі єдиної юрособи", - написав він.
"Все в роботі, терміни амбітні, але команда Нової митниці впорається! Вйо до роботи!" - додав Нефьодов.
будут отжымать по полной
бо надо до весны все спстить
Правоохоронці спіймали чоловіка на набережній річки Мойки. В цей час зловмисник намагався втопити відрубані жіночі руки.
У Санкт-Петербурзі (Росія) поліція затримала професора, який розчленив студентку і намагався позбутися її частин тіла. Про це повідомляють в Telegram-каналі 112, передають Патріоти України.
Правоохоронці спіймали чоловіка на набережній річки Мойки. В цей час зловмисник намагався втопити відрубані жіночі руки. Крім цього в його рюкзаку знайшли травматичний пістолет.
Як з'ясувалося пізніше, чоловік виявився викладачем в університеті Олегом Соколовим. Зазначають, що кандидат історичних наук був у неадекватному стані. Його госпіталізували з сильним переохолодженням. Зараз він у важкому стані перебуває в лікарні.
"Що цікаво, проживає Соколов в десяти хвилинах від місця, де його виявили поліцейські", - написали в мережі і опублікували його фото.
Також правоохоронці провели обшуки в квартирі Соколова, де знайшли останки молодої жінки. Голова була відокремлена від тіла, руки також були відсутні. Поруч з останками знайшли пилу.Особа загиблої поки не встановлена. На місці працюють слідчі. Пишуть, що Соколов знаходиться в терапевтичному відділенні, його допитують слідчі. Як стало відомо пізніше, 63-річний професор розповів співробітникам поліції, що зустрічався з дівчиною, ввечері вони сильно посварилися, в стані афекту Соколов вбив кохану. Коли зрозумів, що зробив, вирішив позбутися тіла. Імовірно, убита дівчина була його студенткою.
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