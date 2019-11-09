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Все про:митниця (612) реформи (1717) Нефьодов (112)

 "Терміни амбітні, але команда впорається", - Нефьодов розповів про найближчі плани митниці

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов оприлюднив перелік перетворень, які очікують митницю найближчим часом.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Перелік перетворень міститься в указі "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", підписаному сьогодні президентом Володимиром Зеленським, повідомив Нефьодов.

"Серед заходів є ті, які безпосередньо стосуються нас:

- до 31.12.2019 р. забезпечення здійснення Державною митною службою України передбачених законодавством функцій і повноважень у повному обсязі;

- до 31.03.2020 р. запуск механізму авторизованого економічного оператора (АЕО) для спрощення митних процедур для малоризикових компаній;

- до 31.03.2020 р. імплементація положень Конвенції про процедуру загального транзиту і Конвенції про спрощення формальностей в торгівлі товарами з метою обміну митною інформацією з іншими державами;

- до 31.03.2020 р. запуск електронної транзитної системи;

- до 30.04.2020 р. відкриття знеособленої інформації щодо експортно-імпортних операцій;

- до 30.09.2020 р. забезпечення функціонування Державної митної служби України у форматі єдиної юрособи", - написав він.

"Все в роботі, терміни амбітні, але команда Нової митниці впорається! Вйо до роботи!" - додав Нефьодов.

Читайте також: Зеленський підписав указ про проведення основних реформ

Терміни амбітні, але команда впорається, - Нефьодов розповів про найближчі плани митниці 01Терміни амбітні, але команда впорається, - Нефьодов розповів про найближчі плани митниці 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158747
 
 
 Топ коментарі
 
Поки не почнуться посадки і конфіскації, поки у злодюг не почнуть відбирати телеканали з яких вони їздять по вухах мільйонам інопланетян у України не буде нічого...
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Это чудо- законченный лжец! Вторая строка скрина. Что видим? А вот это: "Приятно видеть, там много вещей, за которые наша команда билась годами..."(с) Он идиот? Или Идиот? Какими годами??? Какая ваша команда. которая возникла вчера???!!!
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Покажите бакланы на примере евроблях..
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Задля припинення махінацій на митниці потрібно в першу чергу замінити все програмне забезпечення митниці, яке має купу можливостей для підробки документів і заміни їх заднім числом!!!! Потрібно взяти за основу програмне забезпечення яке написано для Грузії міжнародними організаціями, там де немає програмних закладок які дозволяють маніпуляції з деклараціями, заміни/виправлень декларацій, знищення декларацій та інших митних документів! Диряве ПО це ключовий механізм маніпуляцій та махінацій! Але не тільки в митниці потрібно наводити порядок, така сама ситуація і в інших навколомитних державних службах - СМАП, екологія Чорного моря, захист рослин, прикордонники, портовські служби! Скрізь бардак та корупція!
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а шо, вполне це все можно назвать полем чудес или переименовать богадельню в янжомат, шобы было понятно, шо усе теперь по новому
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Поки не почнуться посадки і конфіскації, поки у злодюг не почнуть відбирати телеканали з яких вони їздять по вухах мільйонам інопланетян у України не буде нічого...
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Настало время афффффуитительных историй...😀
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короче - ******
будут отжымать по полной
бо надо до весны все спстить
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Это чудо- законченный лжец! Вторая строка скрина. Что видим? А вот это: "Приятно видеть, там много вещей, за которые наша команда билась годами..."(с) Он идиот? Или Идиот? Какими годами??? Какая ваша команда. которая возникла вчера???!!!
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Спіймали із відрубаними руками в рюкзаку: У Росії професор розчленив пилкою студентку (фото).

Правоохоронці спіймали чоловіка на набережній річки Мойки. В цей час зловмисник намагався втопити відрубані жіночі руки.

У Санкт-Петербурзі (Росія) поліція затримала професора, який розчленив студентку і намагався позбутися її частин тіла. Про це повідомляють в Telegram-каналі 112, передають Патріоти України.
Правоохоронці спіймали чоловіка на набережній річки Мойки. В цей час зловмисник намагався втопити відрубані жіночі руки. Крім цього в його рюкзаку знайшли травматичний пістолет.
Як з'ясувалося пізніше, чоловік виявився викладачем в університеті Олегом Соколовим. Зазначають, що кандидат історичних наук був у неадекватному стані. Його госпіталізували з сильним переохолодженням. Зараз він у важкому стані перебуває в лікарні.
"Що цікаво, проживає Соколов в десяти хвилинах від місця, де його виявили поліцейські", - написали в мережі і опублікували його фото.
Також правоохоронці провели обшуки в квартирі Соколова, де знайшли останки молодої жінки. Голова була відокремлена від тіла, руки також були відсутні. Поруч з останками знайшли пилу.Особа загиблої поки не встановлена. На місці працюють слідчі. Пишуть, що Соколов знаходиться в терапевтичному відділенні, його допитують слідчі. Як стало відомо пізніше, 63-річний професор розповів співробітникам поліції, що зустрічався з дівчиною, ввечері вони сильно посварилися, в стані афекту Соколов вбив кохану. Коли зрозумів, що зробив, вирішив позбутися тіла. Імовірно, убита дівчина була його студенткою.
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Не знаю что там творится на таможне, но после того как зебилы оккупировали власть в стране, налоговая мусорня начала кошмарить крупные и-нет магазины (мейкап, моднакаста и тд)как во времена януковича. если бы речь шла о проверках законности их деятельности так нет, мусорня просто блокирует работу магазинов по фейковым причинам с целью получения шести-семи значной взятки. напомню при барыге такого небыло.
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Мейкап спамеры, постоянно звонят и шлют смс, их надо вообще закрыть
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ЮВТ вчера про таможню сказала,что поступления в бюджет от Нефёдова сократились ,а контрабанда и лукавство увеличились.
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Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
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А у Вас вилочки нне найдьотца лапшу с ушей снимать?
🤑
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Это гораздо лучше, чем компьютерную графику с домиками пропускных пунктов презентовать.
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Когда последний срок ? 30.04.2020 ? Будем посмотреть.
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а когда гиперлуп запускать будем вдоль границы?
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Гиперлупер то ж пэцин кадр был, его уже сняли
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В добрый путь ! Похоже в Украине впервые к власти пришли люди которые хоят что-то менять, это радует. Успехов, не разочаруйте как все попередники
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