EN|RU|UK
Теми дня: Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  8438  243
Все про:Герасимов (207) Єрмак Андрій (31) Європейська Солідарність (149)

 Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов

Народний депутат України, співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов заявив, що радник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак, який займається переговорами з міжнародними партнерами України, висловлює погляди, ідентичні кремлівській пропаганді.

Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу "НАШ", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність".

За його словами, це доводять опубліковані в США свідчення під присягою американського дипломата Вільяма Тейлора.

"Ключова людина, яка сьогодні займається перемовинами на міжнародній арені - бо в нас МЗС відсторонено від перемовин, - пан Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий! Було оприлюднено офіційний документ американським Конгресом. Посол США в Україні пан Тейлор заявив, що на зустрічі з паном Єрмаком і представниками Офісу президента Зеленського пан Єрмак чітко сказав, що у війні винен президент Порошенко, а не Кремль і Путін, які напали на нашу країну.

Це - свідчення пана Тейлора під присягою в американському Конгресі. І ми будемо вимагати, щоб Єрмака відсторонили від переговорів. Бо це проросійська позиція, це те, що говорять пропагандистські канали в Кремлі. Це ті смисли, які продукує ключова людина від України на переговорах", - зазначив Артур Герасимов.

Читайте також: Влада продовжує будувати в Україні режим путінського зразка, - "Європейська Солідарність" про обшуки у власника каналу "Прямий" Макеєнка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158745
 
   
 Топ коментарі
 
А по ермаку шо скажешь, зебил? Ключевой переговорщик президента Ермак занимает позицию, что Путин не виноват в войне на Донбассе, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9033
 показати весь коментар
 
Петя напал на Крьім и Донбасса и отжал в пользу рашки?)))
Зовите санитаров)))
 показати весь коментар
 
Ермачок - гнида не идейная, а гнида на зарплате...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
НЕ! Найправыльниша это верить в Свына ШАКАЛАдного!
 показати весь коментар
 
Я ПРОШУ ЭТОТ ПЕРЕПОСТ ПРОЧИТАТЬ ПЕРСОНАЛЬНО НИКОЛСУ И ДР. КАМРАДАМ, СОЗНАТЕЛЬНО ПРОГОЛОСОВАВШИМ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО: МОЖЕТЕ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТЬ. ПРОСТО ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ. Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ВСЕ, ЧТО СКАЗАНО В ЭТОМ ПОСТЕ-ПРАВДА.

"Посол США: У Зеленського вважають Порошенка винним у війні на Донбасі"

Смотрите-ка, гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне... не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован. Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму. Уже развернуты действия Кремля на Донбассе: Гиркиным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України. Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті». Это всё происходит днем. А вечером...
А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. "Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала». Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли? А что же потом? «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты [...] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно.
"Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук» -
Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горловке 17 апреля 2014 года будущий **********. А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война.
До избрания Порошенко, который по мнению Зеленского и развязал эту войну, оставалось больше месяца. И знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу. Ты ведь тоже считаешь, что это Порошенко стал Президентом и развязал войну.
И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко ПРЕДВЫБОРНОЕ обещание быстро закончить УЖЕ ИДУЩУЮ войну. И ничего тебя не смущает. Какой смысл тебе что-то говорить? Ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. это твой выбор. Тебе с этим жить.

https://petrimazepa.com/pm-daily071119positive_0
 показати весь коментар
 
 
Смотришь президента по телеку и думаешь: "не такой уж я дурак"
 показати весь коментар
 
 
слуга повторяет слова хозяина -смотрящего по Украине от мирового правительства ( иначе Сороса, мирового еврейского капитала, масонов и др. ): Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский.
 показати весь коментар
 
 
Отступать на безопасное расстояние где вражеский снаряд не долетает
 показати весь коментар
 
 
Не виноватый он потому что ихтамнет! Это формула мира.
 показати весь коментар
 
 
Ух-ты...
Депутат от ЕС...
Я ему верю!!!
И босу его верю!!!
Они самые честные политики, не то, что эти слуги народа продажные!
 показати весь коментар
 
 
ЕС это европейский Союз. Вы наверное имели в виду Пес ?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
И ЭТО ПЕРДНУЛ УБЛЮДОК ГЕРАСИМОВ , ДРУЖОК БЕЗЛЕРА? СРАЗУ ВИДНО СОЕВУЮ ГНИДУ!
 показати весь коментар
 
 
пукин ну ты пердун, это не пернул - а сказал под присягой посол Штатов в Украине Тейлор... почему то я ему верю. а причем здесь герасимов и тем более порох? может это порох вас дебилов заставляет в раде с бл.дями общаться и дрочить?
 показати весь коментар
 
 
Осталось зеленым объявить судей в Гааге идиотами,забрать претензии к путлеру и написать заяву на Порошенко.ГРУшные консервы!
 показати весь коментар
 
 
Возможно,доживём и до такого позора.
 показати весь коментар
 
 
зелесосы может вам порох еще и в штаны насрал? ермак, уходи лучше сам, в лугандоне тебе самое место. земляки читайте на сайте униан результаты социологического опроса ониженашихлюдей в лугандоне - подавляющее большинство считают что войну начал Киев а не путлер и что восстанавливать их тоже Киев должен и при этом это должно происходить под руководством мацквы... я последнее время каждый день задумываюсь а нужны ли нам они?
 показати весь коментар
 
 
Они нам точно не нужны ближайшие 30 лет.
 показати весь коментар
 
Дожилися... чим це лядство закінчиться? Страшно навіть думати. (((
 показати весь коментар
 
 
***** выйдет сухим из воды, спихнув все что можно, на прошлую власть и прочих козлов отпущения, народу серому запудрят мозг, а потом и сама Украина начнет говорить, что это папередники, и никто правду искать не будет, возможность дать по щам руSSким уже упущена. А из всяких подобных этому ермаку, это будет куда быстрее.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Герасимов сказал,что кур доят.Я верю.
 показати весь коментар
 
 
хведир это не герасимов сказал а посол Тейлор и под присягой... вот ему я прчему то верю а тебе нет... не доят кур хведир! козлов доят....
 показати весь коментар
 
 
А я всегда Герасимову верил. Кристалльной души человек!!
 показати весь коментар
 
 
ну так це типова Зе більска мантра- її проповідував Зе і його свита. і мільйони лошариків в то повірили6 врто усунути пєцю так відразу настане мір,дрючба з пуйлом, газ з комуналкою подешевіють,настане всесвітня справедливість, усіх бариг буде посажено...
 показати весь коментар
 
 
"...и не надоть нам ентих гейроп с пендостанами, в маскву все кальімить ездиють - ото и мьі будем! А на заграницьі у нас лаве нетутя, тут на водку не хватает! Ну и шо, шо в расеюшке хмуево - так мьі привьічньіе, не жили богато - нехер и начинать!"
 показати весь коментар
 
Ермак не понимает, что его срок - максимум 5 лет. Потом суд за госизмену. Не убежишь и не спрячешься.
 показати весь коментар
 
 
долго
все будет быстрее
народ воздаст ему столько добра
сколько он сделал для Украины
Москоляку на гілляку
 показати весь коментар
 
Европейский солитьор??
Глист 🍫-ыыйй!
 показати весь коментар
 
 
Сходи до лікаря. Солітьор - це зуйово, але ********* засобами нормально лікується.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Если б не мутин, украинцы давно бы как французы жили и второй танк с самолётом построли, но мутин не даёть.
 показати весь коментар
 
поэтому ты и ********* кацапчик. я помню вам французы как раз мистрали отсосали ... ты поэтому именно на них ссылаешься.... я думаю ********* что сейчас уже монголы лучше вас кацапов живут! богаче и сытнее....
 показати весь коментар
 
 
артурчік Герасимов освоїв нову професію -Телепат.

спеціалізується на читанні думок і намірів Зе-команди..
навіть ще чітко не 'викристалізуваних' Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1983
 показати весь коментар
 
За одну такую позицию ублюдка из зе-команды всю буффонады под пулемет. Во главе с Зебилом всея Украины
Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2102
 показати весь коментар
 
Потом они скажут : да небыло никакой Украины...
 показати весь коментар
 
Депутат от ПЕС никогда не врет и манипулирует, ведь это один из апостолов найсвятейшего Петра, да будет свято пречистое имя его.
 показати весь коментар
 
я так и не понял, уважаемые порохоботы, почему Рубана отпустили и простили - человек закупил гранатомёты у лугандонов для определение склада с которого его получили лугандоны, а его взяли и отпустили...
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору