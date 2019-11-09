 Ключовий парламентер президента Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий у війні на Донбасі, - Герасимов

Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу "НАШ", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність".
За його словами, це доводять опубліковані в США свідчення під присягою американського дипломата Вільяма Тейлора.
"Ключова людина, яка сьогодні займається перемовинами на міжнародній арені - бо в нас МЗС відсторонено від перемовин, - пан Єрмак займає позицію, що Путін не винуватий! Було оприлюднено офіційний документ американським Конгресом. Посол США в Україні пан Тейлор заявив, що на зустрічі з паном Єрмаком і представниками Офісу президента Зеленського пан Єрмак чітко сказав, що у війні винен президент Порошенко, а не Кремль і Путін, які напали на нашу країну.
Це - свідчення пана Тейлора під присягою в американському Конгресі. І ми будемо вимагати, щоб Єрмака відсторонили від переговорів. Бо це проросійська позиція, це те, що говорять пропагандистські канали в Кремлі. Це ті смисли, які продукує ключова людина від України на переговорах", - зазначив Артур Герасимов.
"Посол США: У Зеленського вважають Порошенка винним у війні на Донбасі"
Смотрите-ка, гнида, обслуживавшая террористов Безлера в тот день, сразу после после того, как они запытали Рыбака, разрезали ему живот и утопили, оказывается считает виноватым в войне... не Безлера (ну, еще бы, он деньги за обслуживание платил), ни Гиркина, ни Путина, ни продажных малороссов вроде самой гниды, а Порошенко.
Апрель 2014 года. Крым уже аннексирован. Война идет с 22 февраля, с появления зеленых человечков в Крыму. Уже развернуты действия Кремля на Донбассе: Гиркиным захвачен Славянск, Безлером захвачена Горловка, в Донецке и Луганске захвачены админздания.
17 апреля 2014 года. Один день из жизни захваченной Горловки.
«Зранку 17 квітня перед перед будівлею Горлівської міської ради містяни зібралися на мітинг «За єдину Україну». Під час мітингу депутат міськради Володимир Рибак намагався зняти прапор так званої ДНР і повернути туди прапор України. Після мітингу, за словами свідків, до депутата під'їхав легковий автомобіль, і якісь особи в камуфляжі буквально заштовхали Рибака в салон і вивезли в невідомому напрямку.
Через кілька днів, 22 квітня, тіло Володимира Рибака та тіло 19-річного студента КПІ Юрія Поправка знайшли в річці Казенний Торець під Слов'янськом з ознаками катувань і насильницької смерті». Это всё происходит днем. А вечером...
А вечером в Горловке будет долгожданный концерт ̶У̶к̶р̶о̶б̶о̶р̶о̶н̶п̶р̶о̶м̶, пардон, концерт Малорособслуга. "Концертная программа будет включать в себя самые лучшие миниатюры и шутки Квартала». Интересно, "Різали пузо, різали" исполняли? А что же потом? «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Владелец этого заведения Сергей Пилипчук тогда рассказал Gorlovka.ua, что артисты [...] неожиданно заехали на ужин в Горловку повторно.
"Причем без звонка и предупреждений, нас тогда это очень удивило", - рассказывал Сергей Пилипчук» -
Все весело, прикольно, фоточки в пабе. Неплохо провел время в Горловке 17 апреля 2014 года будущий **********. А впрочем, ну какой он Президент? Так, муляж. Муляж, пребывающий не в курсе того, что в апреле 2014 года на Донбассе шла война.
До избрания Порошенко, который по мнению Зеленского и развязал эту войну, оставалось больше месяца. И знаешь, что я тебе скажу, дорогой избиратель Зеленского? Ничего не скажу. Ты ведь тоже считаешь, что это Порошенко стал Президентом и развязал войну.
И одновременно с этом, ставишь в вину Порошенко ПРЕДВЫБОРНОЕ обещание быстро закончить УЖЕ ИДУЩУЮ войну. И ничего тебя не смущает. Какой смысл тебе что-то говорить? Ты проголосовал за клоуна, дававшего свой концерт перед убийцами Рыбака, на чьих руках еще дымилась его кровь. это твой выбор. Тебе с этим жить.
https://petrimazepa.com/pm-daily071119positive_0
Депутат от ЕС...
Я ему верю!!!
И босу его верю!!!
Они самые честные политики, не то, что эти слуги народа продажные!
😁
все будет быстрее
народ воздаст ему столько добра
сколько он сделал для Украины
Москоляку на гілляку
пень обос аный
Глист 🍫-ыыйй!
спеціалізується на читанні думок і намірів Зе-команди..
навіть ще чітко не 'викристалізуваних'