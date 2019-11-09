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 Підозрюваний у пограбуванні зловмисник втік із-під конвою в Луганській області

Раніше судимого 22-річного Вадима Байдака мали доставити в ізолятор тимчасового утримання в Старобільську. Але чоловікові вдалося втекти з-під варти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.

"Був одягнений у світло-коричневу куртку з капюшоном, чорні спортивні штани (ззаду на штанях нижче коліна - білі горизонтальні смуги), чорні кросівки. Прикмети: чорне коротке волосся, ніс прямий, широкий, очі темні, має темний колір шкіри", - сказано в повідомленні.

До пошуків зловмисника залучили всі наряди луганських правоохоронців, орієнтування передали в інші регіони.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом втечі з-під варти (ст. 393 КК). Крім того, розпочато службове розслідування щодо дій поліцейських, які здійснювали конвоювання підозрюваного.

Всіх, у кого є інформація про місце перебування Вадима Байдака, поліція просить звертатися за телефонами: 066-164-51-55, 066-920-84-57 або 102.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158742
 
 
 Топ коментарі
 
Побежал на разведение войск смотреть Подозреваемый в грабеже злоумышленник сбежал из-под конвоя в Луганской области - Цензор.НЕТ 4091
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Что-то стали часто убегать из-под конвоя .
Похоже и здесь все стало на коммерческие рельсы , уже есть прейскурант .
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посадити замість нього конвоїрів
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Да, там недалеко. Та и ваааще, у пацана есть униформа, со звёздами, на погонах. Короче, пусть в Дыре поищут, похоже.
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Загубився під час екскурсії містом?
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Как можно убежать от конвоя ? Какая то мутная история
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Обрати внимание. В таком возрасте "звездочки" на плечиках не мастырят.
Далее, смотаться из под конвоя в "старике" (г.Старобельск, Луганская обл.).
Думаю побег с умом. Підозрюваний у пограбуванні зловмисник втік із-під конвою в Луганській області - Цензор.НЕТ 7567
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негр что ли , как это черный цвет кожи а на фотке не черный вроди бы.
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Тоже интересно - это так ориентировка "по-умному" составлена или от Цензора самодеятельность...
Пишите "смуглый", а не "темный"! А то будет как в "Чиполлино" или "Заряженном оружии"...

Підозрюваний у пограбуванні зловмисник втік із-під конвою в Луганській області - Цензор.НЕТ 2154 Підозрюваний у пограбуванні зловмисник втік із-під конвою в Луганській області - Цензор.НЕТ 3180
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Что-то стали часто убегать из-под конвоя .
Похоже и здесь все стало на коммерческие рельсы , уже есть прейскурант .
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нее, это новый прикол цензора, раньше под поезда каждый день кидались, а теперь бегут из под конвоя, наверное какая то новая тема раскручивается .
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Со звёздами. Генерал-майор, наверное.
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"на этапе вы вора, а на зоне повара")))) набивают все что хотят, спросить некому, на зонах уже и дырявиться нормальное дело. понятий нет.
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Не путешественник . Там же все , как на компасе
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Очередной бандитствуюший цыган🧔?
Как из утренней новости.
Копченые отморозки🤪
Не успели завалить при пробеге, опять сопли пережевывают, для чего им табельное оружие выдавали?!!
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У нас мусора соревнуются с ВСУ в халатности к своим обязанностям? Что не день то п***ц. За что мы только налоги им платим.
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От наших конвойных никто не убегал, дальше 10 метров....

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кароче, чувак сделал ноги и ищи ветра в поле Підозрюваний у пограбуванні зловмисник втік із-під конвою в Луганській області - Цензор.НЕТ 2398
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"кароче, чувак сделал ноги и ищи ветра в ..." народнай мелиции ордлы Підозрюваний у пограбуванні зловмисник втік із-під конвою в Луганській області - Цензор.НЕТ 3634
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22 года. Он что, коронованный вор? А то ведь, если все-таки найдут и закроют, то за звезды воровские можно и ответить нипадецки ...
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Желательно ,чтобы он направился в сторону ЛНР.Проверил бы качество минных полей.
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