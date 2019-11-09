 Підозрюваний у пограбуванні зловмисник втік із-під конвою в Луганській області

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.
"Був одягнений у світло-коричневу куртку з капюшоном, чорні спортивні штани (ззаду на штанях нижче коліна - білі горизонтальні смуги), чорні кросівки. Прикмети: чорне коротке волосся, ніс прямий, широкий, очі темні, має темний колір шкіри", - сказано в повідомленні.
До пошуків зловмисника залучили всі наряди луганських правоохоронців, орієнтування передали в інші регіони.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом втечі з-під варти (ст. 393 КК). Крім того, розпочато службове розслідування щодо дій поліцейських, які здійснювали конвоювання підозрюваного.
Всіх, у кого є інформація про місце перебування Вадима Байдака, поліція просить звертатися за телефонами: 066-164-51-55, 066-920-84-57 або 102.
Далее, смотаться из под конвоя в "старике" (г.Старобельск, Луганская обл.).
Думаю побег с умом.
Пишите "смуглый", а не "темный"! А то будет как в "Чиполлино" или "Заряженном оружии"...
Похоже и здесь все стало на коммерческие рельсы , уже есть прейскурант .
Как из утренней новости.
Копченые отморозки🤪
Не успели завалить при пробеге, опять сопли пережевывают, для чего им табельное оружие выдавали?!!