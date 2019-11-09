 Йованович визнала, що просила Луценка не переслідувати Ситника

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Хвилю", про це вона сказала в показаннях у Палаті представників у межах справи про імпічмент президента США Дональда Трампа.
"В Україні було багато політично мотивованих справ... Думаю, там згадувався глава НАБУ... Було безліч ситуацій, коли проти нього відкривалися справи, схожі на спробу залякування", - заявила Йованович, відповідаючи на запитання, чи закликала вона або посольство США генпрокурора не переслідувати людей, які підтримували ініціативи щодо боротьби з корупцією.
Дипломат стверджує, що, крім Ситника і НАБУ, більше ні про кого не йшлося, але були розмови про неприпустимість політично мотивованих справ загалом.
"Я б сказала, що у нас були розмови на цю тему, під час яких ми просто говорили, що будь-яке слідство має вестися за законом і не бути політично мотивованим", - зазначила Йованович.
Нагадаємо, ексгенпрокурор Юрій Луценко раніше заявив, що колишній посол США в Україні Марі Йованович давала йому список "недоторканних" людей.
Просила не заводить политически мотивированные дела и просила не заводить дела на Сытника - разные вещи
При этом, владельцем компании являются бывший народный депутат Юрий Гайсинский.
С января 2000 по июль 2002 года - прокурор Киева
С июля 2002 по июль 2007 года - прокурор Киевской области.
В карьере многих известных политических деятелей женщины играют немаловажную роль. Жена может стать не просто поддержкой, тылом, матерью будущих детей, но и "визитной карточкой". Геннадий Кернес обрел свой "тыл" с дочерью заместителя Генпрокурора Украины, бывшего прокурора Киева Гайсинского, Оксаной Гайсинской.
25 Окт. 2019 "Пасынок Генналия Кернеса Родион Гайсинский стал владельцем фирм, которым принадлежит недвижимость харьковских рынков." Так, Гайсинский стал учредителем ООО "ИКС-Терминал", ООО "Бриан", ООО "Фирма АС", ООО "Смарад 2007», ООО "Джондир", ООО "Кейфил", ООО "Фарнад", ООО "Лабарт", ООО "Фонтэн". За сутки Гайсинский "вложил" более 190 миллионов гривен, чтобы стать учредителем.
Підхід до преси Заступника міністра закордонних справ, Агента України Олени Зеркаль у Міжнародному Суді ООН 8 листопада 2019 року після повної перемоги.
https://www.facebook.com/Ukrinform/videos/408119806796496/
Нашли на кого ссылаться
Она должна не показания давать об импичменте Трампа, а сидеть
🤔
😁
А после этого удивляемся, какого инопослы указания дают чиновникам по нашим внутренним вопросам ???
Якби наша війна з Рашкою була у 50-60-ті, то які-небудь МакНамара, Даллес і Гувер уже б тут воєнну базу зробили і танки з літаками нам поставляли б, як це США зробили в Норвегії чи Греції чи Південній Кореї з Тайванем.