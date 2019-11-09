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 Політика України, За кордоном
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Все про:Луценко (2698) Ситник (526) Йованович (185)

 Йованович визнала, що просила Луценка не переслідувати Ситника

Колишній посол США в Україні Марі Йованович просила ексгенпрокурора Юрія Луценка не займатися політичним переслідуванням директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Хвилю", про це вона сказала в показаннях у Палаті представників у межах справи про імпічмент президента США Дональда Трампа.

"В Україні було багато політично мотивованих справ... Думаю, там згадувався глава НАБУ... Було безліч ситуацій, коли проти нього відкривалися справи, схожі на спробу залякування", - заявила Йованович, відповідаючи на запитання, чи закликала вона або посольство США генпрокурора не переслідувати людей, які підтримували ініціативи щодо боротьби з корупцією.

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Дипломат стверджує, що, крім Ситника і НАБУ, більше ні про кого не йшлося, але були розмови про неприпустимість політично мотивованих справ загалом.

"Я б сказала, що у нас були розмови на цю тему, під час яких ми просто говорили, що будь-яке слідство має вестися за законом і не бути політично мотивованим", - зазначила Йованович.

Нагадаємо, ексгенпрокурор Юрій Луценко раніше заявив, що колишній посол США в Україні Марі Йованович давала йому список "недоторканних" людей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158740
 
   
 Топ коментарі
 
Ну заголовок опять не соответствует тексту статьи

Просила не заводить политически мотивированные дела и просила не заводить дела на Сытника - разные вещи
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И эти люди рассказывают нам о коррупции.
Она должна не показания давать об импичменте Трампа, а сидеть
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Ну вот, оказывается если что и сделано хорошего при Порошенко - из под палки госдепа. А в душе Петя порывался под шумок российской агрессии крупный хапок учинить.
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що його переслідувати? - він же нічого не робить.
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Нельзя было заставлять его что-либо делать - это называлось "преследованием" Йованович признала, что просила Луценко не преследовать Сытника - Цензор.НЕТ 9810
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Ну заголовок опять не соответствует тексту статьи

Просила не заводить политически мотивированные дела и просила не заводить дела на Сытника - разные вещи
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Артем Сытник, назначенный директором НАБУ, с октября 2012 года работал в адвокатском объединении "Адвокатская фирма "Юридические гарантии", Артем Сытник занимал там должность "управляющего партнера".
При этом, владельцем компании являются бывший народный депутат Юрий Гайсинский.

С января 2000 по июль 2002 года - прокурор Киева
С июля 2002 по июль 2007 года - прокурор Киевской области.
В карьере многих известных политических деятелей женщины играют немаловажную роль. Жена может стать не просто поддержкой, тылом, матерью будущих детей, но и "визитной карточкой". Геннадий Кернес обрел свой "тыл" с дочерью заместителя Генпрокурора Украины, бывшего прокурора Киева Гайсинского, Оксаной Гайсинской.
25 Окт. 2019 "Пасынок Генналия Кернеса Родион Гайсинский стал владельцем фирм, которым принадлежит недвижимость харьковских рынков." Так, Гайсинский стал учредителем ООО "ИКС-Терминал", ООО "Бриан", ООО "Фирма АС", ООО "Смарад 2007», ООО "Джондир", ООО "Кейфил", ООО "Фарнад", ООО "Лабарт", ООО "Фонтэн". За сутки Гайсинский "вложил" более 190 миллионов гривен, чтобы стать учредителем.
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Видалили.
Підхід до преси Заступника міністра закордонних справ, Агента України Олени Зеркаль у Міжнародному Суді ООН 8 листопада 2019 року після повної перемоги.

https://www.facebook.com/Ukrinform/videos/408119806796496/
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Ну вот, оказывается если что и сделано хорошего при Порошенко - из под палки госдепа. А в душе Петя порывался под шумок российской агрессии крупный хапок учинить.
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Снова трогают наисвятейшего наичеснейшего генпгокугога олкаша! Да сколько можно!
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Судя по всему, ЮГик таки не соврал. Тётя признаёт, что был и "опт и розница". Да и не посмел бы ЮГик так нагло соврать, в сторону Посла США.
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Та заткнете ей уже рот этой демократской функционерке
Нашли на кого ссылаться
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И эти люди рассказывают нам о коррупции.
Она должна не показания давать об импичменте Трампа, а сидеть
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Тоесть не делать оному "буллинг, моббинг и харасмент", нє??
🤔
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А хіба ситник не знімає вершки з корупційних оборудок ?
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почему она не говорила этого Сытнику?
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До купы/ Директор НАБУ Сытник получил полмиллиона долларов взятки, - Крючков 2019-04-17 12:10:00
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А потім ці людці будуть нас, неграмотних тубільців, вчити як правильно боротися з корупцією.
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когда уже эти русские дебилы выучат то, что в Украине губерни отсутствуют
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Никогда не понимал, какого лешего с иномтранными послами встречается кто-то кроме Президента, премьера, спикера, главы комитета парламента по международным делам и персонала МИДа (с министром, ясное дело).

А после этого удивляемся, какого инопослы указания дают чиновникам по нашим внутренним вопросам ???
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Чем же Сытник так дорог ее старческому сердцу? Йованович визнала, що просила Луценка не переслідувати Ситника - Цензор.НЕТ 4638
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А мне вот интересно, почему генеральный прокурор ходил отчитываться к послу? Разве он обязан отчитываться перед послом другого господарства? Йованович визнала, що просила Луценка не переслідувати Ситника - Цензор.НЕТ 7141
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Это манечка такая. Он хотел сказать, что он более весомая фигура чем президент.
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Сосслужащая США просила одного вора, чтобы он не преследовал другого вора. А этим двум гос.служащим нαςρατь на государство, им деньги давай.
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Що сталося з американською політикою? Чому вона така беззуба?

Якби наша війна з Рашкою була у 50-60-ті, то які-небудь МакНамара, Даллес і Гувер уже б тут воєнну базу зробили і танки з літаками нам поставляли б, як це США зробили в Норвегії чи Греції чи Південній Кореї з Тайванем.
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Ну або українського Піночета поставили б...
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