 На Донбасі від початку доби не було обстрілів, - Міноборони

Про це заявив на брифінгу в Міністерстві оборони офіційний представник відомства Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку доби, станом на 12:00 9 листопада, в районі відсічі та стримування російської агресії в Донецькій і Луганській областях порушень режиму припинення вогню з боку противника наразі не фіксувалося, бойових втрат у лавах наший військ немає", - повідомив він.
Водночас 8 листопада було зафіксовано 11 обстрілів, унаслідок яких один український військовий зазнав поранення.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу, 9 листопада, в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.
Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.
Кацапи вийшли за порєбрік ?
2. Нет, не вышли.
не ищите логики или осмысленного действия в этом случайном факте - не единого выстрела......еще не вечер!!!