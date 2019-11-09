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 На Донбасі від початку доби не було обстрілів, - Міноборони

Від початку поточної доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню з боку противника наразі не фіксувалося. Втрат серед українських військових немає.

Про це заявив на брифінгу в Міністерстві оборони офіційний представник відомства Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку доби, станом на 12:00 9 листопада, в районі відсічі та стримування російської агресії в Донецькій і Луганській областях порушень режиму припинення вогню з боку противника наразі не фіксувалося, бойових втрат у лавах наший військ немає", - повідомив він.

Водночас 8 листопада було зафіксовано 11 обстрілів, унаслідок яких один український військовий зазнав поранення.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у суботу, 9 листопада, в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158739
 
 
 Топ коментарі
 
Не було то і шо ?
Кацапи вийшли за порєбрік ?
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А навіщо їм воювати? Зеленський і так відступатиме звідки накажуть.
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В военных училищах пора вводить новую дисциплину - "разведение". Перед училищами ставить конную статую Зеленского жопой к врагу.
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Лінивий пішов терорист, неякісний, безініціативний! Але нічого, ми вирімо в те що путін надішле нових відморозків, ініціативних і нелінивих, які продовжать розпочату справу утилізації дикунів та вати!
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Не було то і шо ?
Кацапи вийшли за порєбрік ?
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1. Как шо? Хорошо ведь что не было. Или Вы не согласны?
2. Нет, не вышли.
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Ні. Навпаки- вони спокійно і без вогню просуваються вглиб. Ще ніколи нові території не давалися загарбникві так легко.
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стреляют плохо не стреляют тоже плохо вы уже определитесь
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А Поросенко - против , ему нужны обстрелы , шоб трошки заработать на этом . Он всегда таким пидаром был , не удивляйтесь , граждане .
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глупый ты человек Куприк подожди немного они ради этого вообще не стрельнут все разведут а потой орки с помощи техники займут покинутые позиции и просунутся дальше -война н закончится Украина не начинала ее ни от пороха ни от клоуна это не зависит отводи хоть до самого Киева
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До Киева может и не отведут...а вот до границ областей отведут точно...
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Вообще ВСУ убрать надо, как в Приднестровье, и херней не маяться. Происходящее Донбассе, это как любовь, в резинке. Движение есть, результата нет.
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А навіщо їм воювати? Зеленський і так відступатиме звідки накажуть.
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В военных училищах пора вводить новую дисциплину - "разведение". Перед училищами ставить конную статую Зеленского жопой к врагу.
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Не завтра, но "зажоп" требует, чтобы не позже, чем весной :/
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Кто же теперь вам поверит. Раньше мусорам не верили а теперь и херштабу ВСУ нет веры.
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Звиждеж...гупало...несколько раз в течении дня...последний раз час назад...
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Главное правдиво информацию преподносить , и с этим полный порядок . А то , что не было и не зафиксировали - не одно и то-же уточнять не будем .
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гумконвой распределяют-делят.. (пока им нечем шмальнуть)
не ищите логики или осмысленного действия в этом случайном факте - не единого выстрела......еще не вечер!!!
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Уверен многие граждане и патриоты Украины ждали этой новости, наконец-то благодаря усилиям президента Зеленского и команды его единомышленником свершилось практически невозможное, на Донбассе наступил мир и в скором времени восставший трудовой народ Донбасса вновь вольется в дружную украинскую семью...
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