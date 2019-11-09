 Зеленський підписав указ про проведення основних реформ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
"У документі йдеться про заходи, спрямовані на продовження структурних економічних реформ, запровадження додаткових механізмів для прискорення соціально-економічного розвитку України, підвищення рівня добробуту населення, гармонійного розвитку регіонів, впровадження європейських стандартів життя, зміцнення держави", - сказано в повідомленні.
Зокрема, до кінця поточного року в економічній, фінансовій та енергетичній сферах Кабінет Міністрів має вжити заходів щодо розробки, внесення на розгляд Верховної Ради та супроводу законопроєктів щодо створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та покращення якості й доступності відповідних послуг, функціонування внутрішнього водного транспорту, управління відходами, протидії незаконному видобутку бурштину, погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, що утворилася до 1 липня 2019 року, лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового та лібералізації трудових відносин і оновлення законодавства про працю.
Крім того, до кінця року очікується розробка урядом проєктів законів щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців, зокрема запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб-підприємців (ФОП) та пом’якшення їхньої відповідальності за порушення порядку подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.
Також Кабінет Міністрів до кінця поточного року має розробити та затвердити план заходів щодо підвищення позицій України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" (Doing Business) та завершити процедуру відокремлення діяльності з транспортування природного газу від діяльності з його видобутку та постачання і створення незалежного оператора газотранспортної системи України.
До 31 грудня 2019 року уряд також має забезпечити початок масштабної приватизації, зокрема визначення 5 об’єктів великої приватизації.
Крім того, згідно з указом, до кінця року має бути забезпечена підготовка до запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема включно зі створенням електронного реєстру інженерів-землевпорядників.
Уряд також має забезпечити формування незалежних наглядових рад усіх державних банків.
Також Кабінет Міністрів має затвердити план заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Цього року має відбутися впровадження першого етапу реалізації проєкту "Е-малятко" та перегляд меж госпітальних округів.
Крім того, указ передбачає запровадження до кінця поточного року нової сучасної методології розрахунків прожиткового мінімуму з урахуванням європейських стандартів.
Планується також підвищити рівень державної підтримки сімей із дітьми.
До кінця 2019 року має бути розроблено технічне завдання електронної платформи "Е-ветеран".
Указ також передбачає впровадження до кінця поточного року нової об’єднаної системи керівництва та управління силами оборони, що відповідатиме стандартам НАТО, розробку структури плану оборони України.
До кінця наступного року уряд має визначити засади організації та проведення оборонного планування, управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду держав - членів НАТО і Європейського Союзу.
У сфері зовнішньої політики до кінця цього року та впродовж 2020-го уряд має втілювати заходи зі зміцнення міжнародної підтримки України у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності й забезпечувати сталу міжнародну підтримку курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Згідно з указом, Комісія з питань правової реформи до 1 грудня 2019 року має подати на розгляд президентові України пропозиції стосовно змін до Конституції в частині децентралізації влади.
Як повідомляє пресслужба, підписуючи указ, президент України також наголосив на пріоритетності продовження реформ фінансового та банківського секторів, зменшення частки непрацюючих кредитів у банківському секторі та запровадження найкращих міжнародних практик корпоративного управління у державних банках.
"Наша команда, уряд, НБУ, Фонд гарантування вкладів і я особисто докладемо всіх зусиль, щоб повернути кошти, витрачені на виплати вкладникам збанкрутілих і націоналізованого банків і на докапіталізацію державних банків через недобросовісних позичальників", - сказав Зеленський.
09.11.2019 г.
Сразу два источника - Зеленский считает, что назначение министром МВД Гриценко нужно обсудить.
Отличная схема отмывания ответственности. КМ создает нового оператора ГТС.
Новый оператор ГТС увеличивает тарифы на транспортировку газа в 3,5 раза и отдает на утверждение в КМ.
КМ утверждает и передает на согласование в странный орган под названием НКРЭКУ, которое должно дать согласие. Кто виноват - неизвестно...
Вчера Оржеля (министр энергетики) все таки уломали подмахнуть распоряжение по министерству задним числом легализующее импорт электроэнергии из РФ (данные пока не подтверждены, но источник надежен). Распоряжение было тут же засекречено и изъято из общедоступного реестра.
Задолженность МАУ Коломойского ("Международные авиалинии Украины"), перед государством (в лице ГП "Украэрорух") составляет 1.032 460 млрд. гривен.
Вчерашний день можно смело считать своеобразной точкой отсчета, когда режим Зеленского переходит с тематики "Что мы сделаем", на тематику "Почему мы это не сделали".
При том озвучивать это поручено заходящим звездам режима типа Богдана. "Наши граждане должны понять, что эпоха это период, это не определенная точка. Нельзя поменяв президента и парламент моментально увеличить пенсии".
Правительство Гончарука решило изменить тариф на транспортировку природного газа к потребителю в сторону увеличения , вместо цены самого газа. На сколько это повлияет на конечную цену сказать сложно,ибо они еще и внесли какие то изменения в формулу расчета этой цены.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ЗЕбил, в библиотеке храню газеты Съездов и Пленумов КПСС 60-70-80х годов, достались по наследству, интересно бывает почитать, чем жило быдло в те годы. Поверь, глупые клоуны даже не заморачиваются, им ума не хватает что свое придумать, тупо из тех газет берут тезисы. А зубожилые лохи, как ты, схавают, как всегда! Главное что бы телевизор одобрил.
Реформы - проводись, раз, два!))
п.с. имитация действий зе!лоха и "весь принцип действий нынешней власти - это движение от одного информационного повода до другого. При том эти поводы создаются чисто искусственно и часто служат прикрытием или маскировкой провала предыдущего повода.
Понятие "управление" для Зеленского абсолютно чуждо. В его понимании управление - это снимать и назначать. Контроль, анализ, изучение вопроса - все это просто для него не существует. Объявляемые еще вчера "сверхактуальные" вопросы, завтра забываются и отбрасываются.
Перед нами разыгрывается спектакль управления, в то время как страна поглощая ранее накопленные ресурсы движется по инерции. Запас прочности и инерциальный импульс скоро закончится. Останется только шоу, которое вместо аплодисментов будет вызывать ненависть и презрение.
И желание по своему сыграть его финал..."
ги
ти зробив мій день, гебнявий!
жжош, кацап
"и каждый козёл кричит про зраде"(с)Maks Kolorto
Мы уже отдышались от вашей любви, поговорим. О деньгах.
За время оккупации:
Демонтировано и вывезено в РФ оборудование. Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.
Вывезено хранилище редкоземельных металлов. Общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.
Рекультивация земель, устранение экологических последствий "мокрой консервации" будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Приблизительная стоимость около 10-12 млрд долларов.
За время оккупации около уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Приблизительная стоимость около 2-4 млрд долларов
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий. Стоимость неизвестна.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов. *Более подробно тут
У всех этих деяний, кроме РФ, есть конкретные пособники принимавшие непосредственное участие в т.н. "референдумах и выборах" на оккупированной части Донбасса.
Вы собираетесь простить и забыть, заплатив из карманов людей, отстоявших свободу и независимость Украины деяния предателей и коллаборантов? Вы и дальше будете жать им руки и говорить о мире?
Извините, вы чей президент?
Тех кто вас выбирал, или тех кто выбирал Пасечника\Пушилина?
Пора делать выбор г-н Зеленский.
ЗНАЧИТ БУДУТ ГРАБИТЬ
И НАЧНУТ С ФОПов ФРАЗА ПРО МАРАТОРИЙ ОЧЕНЬ КРАСНОРЕЧИВА!
Хотя по моему это уже ни для кого не секрет!
и можно местным промыслом заняться,
еврей располагается как дома,
прося хозяев тоже не стесняться
В квартире профессора Соколова найдена голова его ученицы.
Предварительную информацию о личности убитой и расчленной сообщает 47news.Женское тело и голова были найдены 9 ноября на Мойке, 82, - в квартире доцента СПбГУ Олега Соколова. Следствие считает, что жертвой стала 24-летняя Анастасия Ещенко. Девушка училась в Петербурге, родом из станицы Старовеличковская Краснодарского края. С отличием окончила Институт истории СПбГУ и с 2016 года подрабатывала репетиторством.
Гарна була дівчина. Якби Кубань була українською, цього могло б не статись.
Основоположник военноисторической реконструкции реконструировал НКВД.В квартире доцента СПбГУ Соколова найдена отрезанная голова и пила. Известного учёного вытащили из Мойки с двумя женскими руками в рюкзаке.
Но чтобы это еще и утверждать указом, наверное, никто в мире не догадался.
Бред какойты
Поучиться у Словакии. Все гораздо проще т НЕТ ВСЯКИХ ХИТРОДЕЛАННЫХ ПУНКТОВ, которые в Украине заложили, чтобы были ловушки для коррупции в налоговой
. .
Все бюджетники долдны молиться на предпринимателей, наполняющийся бюджет страны. Пылинки стряхивать с них
Иначе будете вы умничать с голой Ж ...
😁
чи далі "по-новому"??
🤑
. .
😁
Де-факто, это перестановка мебели во всё той же совковой комнате. И это печально.
😁
кто не видит разницу - тот зеленский.
Почнемо з 145(було 144), чи з 00001-ї?
ПЕСибіли, які прропозиції?
🤑