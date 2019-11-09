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 Політика України, За кордоном
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Все про:Порошенко (9876) реформи (1717) Йованович (185)

 Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні

За Порошенка в Україні було більше реформ, ніж за часів усіх попередніх президентів, проте їхній темп поступово сповільнився.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Хвилю", про це колишній посол США в Україні Марі Йованович сказала у показаннях у Палаті представників у межах справи про імпічмент президента США Дональда Трампа.

"Я вважаю, що з плином часу стара система перестала боятися, як це було в 2014 році, і почала знову думати, як просувати свої інтереси. Стало складніше реалізовувати реформи, а інтерес до них знизився. Бо щоразу, коли ви проводите реформу, особливо щодо такого чутливого питання, як корупція, ви, найімовірніше, наступаєте на власні інтереси або інтереси друзів, коли ухвалюєте новий закон або щось ще. Це складно", - зазначила дипломат.

Читайте також: Луценко не був для нас надійним партнером. Він не хотів реформ в Україні, - Йованович

За її словами, все це призвело до гальмування процесів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158736
 
   
 Топ коментарі
 
Так теперь их макнули в зелёное дерьмо. Людей не устроила пара изменений, которые в итоге присыпали сахарной пудрой, - Йованович о причинах смены в власти в Украине - Цензор.НЕТ 2535
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Ржу-немагу!!!
Беня-не олигарх!!!
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Куратор Зеленского , Коломойский , признан в США самым большим мошенником всей истории банковской системы. А вы говорите о борьбе с олигархами Зеленского.
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Не выборы , а народец . Какой народец , такие и выборы , такая и власть . Народец такой , что сам себе заслужил то , что имеет !
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а где они уже эти украинци? Последних выморили голодом в 32-33...
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читав ваші опуси, як варите борщ від вітроенергогенерації. А на цьому сайті з'являєтеся аби ганьбити Україну. Датське хайповане, якого біса ви тут третесь, отримуєте задоволення від власної величі і паплюжите Україну? Вам 80 тис. грн. мало, ще хайпу хочеться?
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В чем я не прав ? Вы очень сильно деградировали и потому вы не спрыймаете правду .
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А на цьому сайті з'являєтеся аби ганьбити Україну. -- факты в студию где я это делаю за Украину . Именно за Украину , так как вы написали
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отримуєте задоволення від власної величі і паплюжите Україну? -- я здесь что бы изменить украинцев менталитет на человеческий.
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ну и чего вы тута делаете, весело вам над украинской трагедией? Веселитесь, ваш праздник, зарплату не забывайте получать и патриотичный пафос перетряхивайте чтобы свеж был.
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Если вы утверждаете что я веселюсь, вы обязаны это аргументами доказал , а не словами пустыми .
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Очередная неудовлетворенная бабенка типа таньки черновил?
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А может - порноактрисса, от которой ты, зеб, родился?
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Смотри , как тут оживились задроченные и озабоченные кремлетролли! Как только речь идет о "жопа" зеленокАломойской власти, так никого из кремлевской шушары и нет в комментах, но как только появляется возможность прославить фсбшного беню и монику нелоха, и обосрать реалдьных патриотов Украины, так они все тут как тут, льют помои с ведер, а наша тупая быдломасса молороссов ее хавает с гамнецом да еще и нахваливает! Поэтому большинство из наших зубожилых как жили в дерьме и лизали сапоги рашистов так и будут это делать дальше, т.к. рабы на генетическом уровне и не могут не слушать таких вот кремлевских гибридных уродов, мозгов то нет понять , что правильно, что нет, а есть вместо мозгов зеленое дерьмицо! Вы здобулы! Жрите дальше! А вазелин вас с путлером будут иметь во все дыхательные и пихательные. Но вам же нравится!
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если реформами называть вынужденную эмиграцию народа, поднятие тарифоф до разряда неподьемных и в итоге радикальное уменьшение титульной нации, с передачей всей власти еврейству- то да, таки реформы были
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Куплена кремльом! Людей не устроила пара изменений, которые в итоге присыпали сахарной пудрой, - Йованович о причинах смены в власти в Украине - Цензор.НЕТ 5650 ЗЕ-дебілка 73%! Це коломойша винуват! Людей не устроила пара изменений, которые в итоге присыпали сахарной пудрой, - Йованович о причинах смены в власти в Украине - Цензор.НЕТ 5650 Що вона несе! Парашенко наш лідєр! Людей не устроила пара изменений, которые в итоге присыпали сахарной пудрой, - Йованович о причинах смены в власти в Украине - Цензор.НЕТ 5650
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"При Порошенко в Украине было больше реформ, чем при всех предыдущих президентах,
Источник: https://censor.net.ua/n3158736"

А куда ты, зеб, выкинул куплет про 144 потужные реформы?
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Еще никто так не гадил на Украину, как Порошенко. Даже Яныку это не удалсь.
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Правильно все она говорит.Причина поражения Украины в войне с мордвой это **** ляксеич основатель партии регионов,который обосрался под напором ***** и "помощничков" с запада в виде ахента штази меркельши.Варианта было два,война либо мир на условиях *****,петя выбрал мыр,а зеля просто выполняет это.
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Вроде ж очевидно все, но до 8-ми процентной ылитки никак не дойдет!
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Благими намерениями вымощена дорога в ад
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мордва думает, что оеа победила???))) проспись, мокша дебильная...
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При Порошенко в Украине было больше реформ, чем при всех предыдущих президентах, однако их темп постепенно замедлился.

Херня это, а не реформы. Всё на бумаге. Что улучшилось: мусора? суды? медицина? взяточники исчезли? Одни понты надувные для получения бабла от МВФ с последующим дерибаном. Не за что его благодарить.
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Они просто показали Западу,что есть реформы на бумаге,на которые нужны бабки
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Так это дорогая бумага получилась.
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Шо за бред несет эта Йованович? Забыла об 144-х патужных рехвормах от Петра Алексеича? Об ришучых перемохах на всех фронтах? А результаты выборов тоатльно подтасованы, на самом деле 73 процента проголосовали за нашего народного хетьмана, а 8 - за шмарклю!
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Посмотрел я вчера на Богдана у Шустера и понял-дебил дебилыч,но лукавый!
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Маленькая лож вызывает большое недоверие. Петр и ко = Зе и ко потому что - шестерки путина.
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Все верно. Даже предвыборные соц опросы сообщали что Пэтя проигрывал все даже Ляшко - пустышке. Но Пэтя уцепился зубами и ногтями за власть для себя родимого, какая там Украина, прости Господи. Был бы нормальным заранее мог это предвидеть. У нас страна которая больше одного срока ( Кучма просочился), своих гребанных гарантов вынести не может ( не зависимо от фамилии). Нужно было заранее продвигать адекватную замену из патриотического лагеря и начинать его раскрутку ( ну только не Луцика или Кличко), что бы к выборам его выдвигать как единую кандидатуру. А оно мочило всех подряд Гриценко, Садового, Тимошенко, Свободу, всем досталось, кроме этого досрочно опустил ( рейтинги") Яценюка, Кличко, Гройсмана. Уговорили Вакарчука не баллотироваться. Вне прямой критики осталась только ОПЗЖопа ( с корой он и стремился встретиться во втором туре если попрет) а Зелю прозевал, прощелкал. Повторил в некотором смысле судьбу Януковича, если бы он в период Майдана сказал что не будет выдвигать свою персона на второй срок и назначил досрочные выборы, все бы сошло на нет. Но оно же думало за себя родимого, за власть личную, за бабки.
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What the state are you from? ((c) Slava) Как "американец" американцу ты ответишь ему когда-нибудь?
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Йованович, дура ты американская, народ уже не устраивают реформы припудренного зё.
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
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Походу энта Йованович - очередная неожиданно вскрывшаяся конзерва *******! А сколько еще таких конзерв нам предстоит увидеть ближайшим временем! Сплотимся же в могучем порыве все как один вокруг оплывшей от забот за Украину тушки нашего любимого ПОПы!
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сейчас в радостном настоящем живут 75% -большинство-избирателей Украины.Скоро осуществится мечта большинства-украинская земля будет продана.И тогда наступит светлое будущее.Но часто комментаторы идут в это светлое будущее с головой повёрнутой назад, в тёмное ,страшное и злочинное прошлое режима Порошенко как бы Пиночета .Это раньше за санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко.Сейчас за санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Многие этого не осознали.Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский.Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук.Президент-Зеленский.
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Зебы занимаются самовнушением (из наблюдений над лукашистами) - нас не нае, нас не нае, нас не нае...
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ПЕСибiли(Порохоботы )- это новое слово, которое привнес в наш словарь прошлый режим. Наёмники, которые за крохи с барского стала грызут горло по команде. При чем их абсолютно не парит, что репутация у порохобота ниже плинтуса, за свою жизнь они поменяли множество хозяев и роль их - просто быть ретранслятором шума.

🤑
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Кстати, тоже никогда не понимал, как нормальный и адекватный человек может топить за вора, мародера и государственного преступника, вступившего в капитулянтские переговоры с агрессором, оккупировавшим часть Украины?
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не, он может продолжить карьеру лингвистом, видел какую программу изучения украинского языка забабахал）
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.отчасти она правильно сказала, однако ее слова никак не объяснили парадокса. Если люди так хотели реформ и добра Украине, почему они выбрали зеленое ничтожество, которое есть врагом Украины.
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Возможно потому, что Зеленский является врагом Украины только в воспаленных мозгах 8-ми процентной соевой ылитки?
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Это поэтому вы путаете проценты на президентских и парламентских выборах?
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все реформы барыги это посадка Корбана
порошенко скот
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При Порошенко в Украине было больше реформ, чем при всех предыдущих президентах, Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні - Цензор.НЕТ 3412 .Источник: https://censor.net.ua/n3158736
И вашим и нашим , Порох и маладэц и не маладэц ,, как это понимать , миссис .?? У вас с башкой всё ОК ,, не приболели часом .? Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні - Цензор.НЕТ 7547.
Вина Пороха в том что за 5 лет , да ещё и во время войны , не сделал то что сделала ваша Америка за более чем 200 лет .
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Реформы при Порошенко они как суслик. Увидеть нельзя, в них только верить можно.
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а зачем сусликам путинской шлюхи Меркель украинские реформы?
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Так звездуй жить, кремлевский памперс, в скрепную рашу! Там тебе и место, мухосранск и блины с лопаты и фекальные сталактиты в квратире тебя заждались! свои тупизмом тролли не паляться не разу!)))))
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Зачем мне россия, если я украинец, прожил тут всю жизнь.
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Красиво Йованович сегодня пэтьку мокает, заглядение просто.
Пичальбеда у соевых）
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Очередная тупица пытается спасти свою репутацию
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с её слов понятно одно - реформы накрылись шекаладной глазурью и присыпались сахарной пудрой ))
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А тебе , уе...нь пусть зеля с "честным" кАломойшей сделают "хорошие" реформы- приведут сюда твоих любимых свинособак кацабов, поставят тябя рачком и будут тебе сзаду делать все вместе рехформы!
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С ее слов под сахарной пудрой вовсе не шоколад оказался
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Антікорупціонерка імені Байдена. Тьфу.
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А почему не проводят слушания по Йованович, которая со слов Луценко, давала ему списки тех, кого трогать нельзя?
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Такое впечатление, что она только что первый раз прилетела на землю с Марса и делает выводы. Как говорится, иногда лучше молчать, чем говорить, есть шанс не заметить насколько человек не компетентен.
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Володя, таке враження, що ти знаєш більшен, ніж вона?
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Браво! Идеально точная оценка происшедшего. В Украине не нашлось ни одного политика, который сумел бы сделать такой правильный вывод. А ведь только отталкиваясь от такой верной позиции можно с высочайшей вероятностью предстказать будущее сегодняшней власти в Украине.
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Те що Порошенка потрібно було гнати... Це факт... Багато, хто про це казав, одразу після Майдану і виборів в 15 році.... Пригадуєте навіть була спроба 3 майдану?

Але суспільство не врахувало два момента.....
1) Те, що хвилею ненависті до Пороха може знести і потрібних людей, які тай щось робили корисного для цієї країни...... і там були справді непогані політики... особливо дипломати і юристи міжнародники

2) Що до влади добереться ЗООПАРК КОЛОМОЙСЬКОГО в повному складі.... З тими зебільними, беніними тваринками на кшталт Богдана, Яременка, Мілованова, Шифера, Юзіка-Пузіка
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не було НІЯКИХ реформ.
Були лише розповіді про реформи.
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