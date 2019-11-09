 Людей не влаштували декілька змін, які в підсумку присипали цукровою пудрою, - Йованович про причини зміни влади в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Хвилю", про це колишній посол США в Україні Марі Йованович сказала у показаннях у Палаті представників у межах справи про імпічмент президента США Дональда Трампа.
"Я вважаю, що з плином часу стара система перестала боятися, як це було в 2014 році, і почала знову думати, як просувати свої інтереси. Стало складніше реалізовувати реформи, а інтерес до них знизився. Бо щоразу, коли ви проводите реформу, особливо щодо такого чутливого питання, як корупція, ви, найімовірніше, наступаєте на власні інтереси або інтереси друзів, коли ухвалюєте новий закон або щось ще. Це складно", - зазначила дипломат.
За її словами, все це призвело до гальмування процесів.
Источник: https://censor.net.ua/n3158736"
А куда ты, зеб, выкинул куплет про 144 потужные реформы?
горіти їй у пеклі
Херня это, а не реформы. Всё на бумаге. Что улучшилось: мусора? суды? медицина? взяточники исчезли? Одни понты надувные для получения бабла от МВФ с последующим дерибаном. Не за что его благодарить.
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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порошенко скот
И вашим и нашим , Порох и маладэц и не маладэц ,, как это понимать , миссис .?? У вас с башкой всё ОК ,, не приболели часом .? .
Вина Пороха в том что за 5 лет , да ещё и во время войны , не сделал то что сделала ваша Америка за более чем 200 лет .
Пичальбеда у соевых）
Але суспільство не врахувало два момента.....
1) Те, що хвилею ненависті до Пороха може знести і потрібних людей, які тай щось робили корисного для цієї країни...... і там були справді непогані політики... особливо дипломати і юристи міжнародники
2) Що до влади добереться ЗООПАРК КОЛОМОЙСЬКОГО в повному складі.... З тими зебільними, беніними тваринками на кшталт Богдана, Яременка, Мілованова, Шифера, Юзіка-Пузіка
Були лише розповіді про реформи.