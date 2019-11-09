 Після розведення сил у Петрівському почнеться розмінування та демонтаж фортифікацій, - штаб ООС

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У штабі пояснили, що процес розведення на ділянці №3 у районі Петрівського триватиме упродовж 3 днів. Після відведення військ на ділянці почнеться процес розмінування.
"Після того, як запустять білі сигнали ракет о 12:00, з обох боків дзеркально почнеться розведення сил і засобів - техніки, озброєння і особового складу. Цей процес безпосереднього переміщення техніки на заздалегідь підготовлені позиції триватиме три дні", - повідомив спікер.
Крім того, в пресцентрі розповіли, що після розведення розпочнеться демонтаж фортифікаційних споруд.
"Після цього за графіком розпочнеться розмінування територій, а потім почнеться демонтаж фортифікаційних споруд і укріплень. На двадцять дев’яту добу після сьогоднішнього дня українська сторона інформує про те, що все проведено, і вже наступного дня представники СММ ОБСЄ проводять верифікацію виконаних заходів", - додали в пресцентрі ООС.
Сьогодні в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.
Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.
Второе, - я ни где не сказал Донбасс, а везде пишу ДАУНбасс. У меня самого корни с Бахмута и Юзовк. А Донбасс и ДАУНбасс, и это таки две большие разницы. И эта разница в современном названии территории заселённой ДАУНбасситами по сравнению с жителями украинского Донецкого каменноугольного бассейна.
Третье, - ошибки совершаю в основном, когда пишу со смартфона. Зрение уже не то, знаете ли.
Ещё вопросы есть?
Демонтировано и вывезено в РФ оборудование. Общая стоимость вывезенного составляет около 300 - 500 млн. долларов.
Вывезено хранилище редкоземельных металлов. Общей стоимостью около 300-480 млн. долларов.
Рекультивация земель, устранение экологических последствий "мокрой консервации" будет стоить украинскому бюджету колоссальных денег. Приблизительная стоимость около 10-12 млрд долларов.
За время оккупации около уничтожено около 89 инфраструктурных и промышленных объектов и вывезено в РФ в виде металлолома. Приблизительная стоимость около 2-4 млрд долларов
За время оккупации были изъяты и расхищены депозитные банковские ценности на уровне 150-160 млн. долларов
Было расхищено и частично уничтожено имущество 1,4 млн. беженцев с Донбасса уехавших с оккупированных территорий. Стоимость неизвестна.
В результате действий оккупационной администрации т.н. "ОРДЛО" был сформирован долг российской компании "Газпром" в размере 2,367 млрд. долларов.
У всех этих деяний, кроме РФ, есть конкретные пособники принимавшие непосредственное участие в т.н. "референдумах и выборах" на оккупированной части Донбасса.
Вы собираетесь простить и забыть, заплатив из карманов людей, отстоявших свободу и независимость Украины деяния предателей и коллаборантов? Вы и дальше будете жать им руки и говорить о мире?
Извините, вы чей президент?
Тех кто вас выбирал, или тех кто выбирал Пасечника\Пушилина?
Пора делать выбор г-н Зеленский.
В. А. Зєлєнскій.
Ни одна зеленая сопля не знает. Поживем-увидим.
Кацапам там що нові самим будувати?
08.11.2019 г.
Позиции в районе разведения н\п Станично-Луганское заняты л\с подразделений ВС РФ в\ч 90091 (*54-й центр ПРП, Владикавказ). Часть из них находятся непосредственно на позициях под видом гражданского населения. В состав подразделений входят снайперские и диверсионно-разведывательные группы общей численностью около 80 человек. 04 ноября группа сменила систему связи и характеристики радиопередающих устройств. (Сообщение ВК tZE inform)