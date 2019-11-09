 "Сила мови не в законах, а в її носіях", - Порошенко дав поради, як опанувати українську

Про це він розповів у фейсбуці з нагоди Дня української писемності та мови, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Моя українська – мій свідомий вибір. Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно. Опановуйте українську, хто ще цього не зробив", - написав Порошенко.
Він запропонував кілька порад, які допоможуть перейти на українську:
1. Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні.
2. У соцмережах підпишіться на україномовні сторінки та блогерів.
3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато і читайте українською.
4. Спілкуйтеся українською. Не бійтеся та не соромтеся помилок. Це - принцип вивчення будь-якої мови.
5. Дивіться україномовні фільми, серіали.
6. Слухайте більше української музики.
7. Почніть писати українською.
8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.
9. Вивчайте мову через нові захоплення.
10. Купуйте дітям україномовні книжки. Передайте мову дітям - і вона житиме вічно.
"Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях", - резюмував Порошенко.
Якби не такі як ви совки, а нациків було побільше, ми би вже жили як Польща.
Поцілуй своїх кацапо-ординських хазяїв у дупу, якщо ти так боїшся їх дратувати та давати їм привиди.
Тобі в твою тупу макітру не приходила думка, що внутрішньоукраїнські події взагалі не можуть бути причинами та оправдовуванням для для будь якого порушення територіальної цілісності України, вбивства їх громадян та анексії українських територій?
мародёровполитиков есть ещё основной закон - Конституция Украины. И язык оккупантов там прописан следующим образом
Статья 10.
В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения.
Статья 24.
Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по …………. по языковым или иным признакам.
Итак - русский язык не только язык оккупантов, но и родной язык миллионов граждан Украины. Ну, так совпало. Значит будем нарушать конституцию и базовые права людей? Или не?
Верните пэтьку！
а ты думаешь легко с нескольких аккаунтов восьми процентам изображать большинство?
и в то же время банят за этот же срач
меня например банят за намного более скромные выражения, чем, например в статьях холуя Рыбникова
чи означає це по вашій логіці, що я щирий продвинутий прогресивний патріот?
Дайте ему селедки!
Інтерент.
Чому більшість сайтів російськомовні? Тому що запити на пошук того чи іншого в пошуковику вводять російською. Спеціальні програми це легко відслідковують. перш нвж запустити комерційний сайт, сеошник вираховує самі високочастотні запити на обох мовах, а потім підлаштовує інфу на сайті під цю мову.
Робіть в пошуковику більше запитів українською мовою!!!
Кожному українцеві має бути соромно за неволодіння мовою його рідної держави.
А от якщо людина громадянин України, а не "население", то мову варто знати хоча би на мінімальному рівні.
Мова це КОРДОН.
Іспанці дуже англійською володіють ? Чи португальською ?
"Общайтесь на том языке, на котором вам удобно. Вы ведь не государственный деятель? Другое дело, когда косивший под умалишенного и вжившийся в эту роль рабинович начинает ныть, что у него одна мысль и он не может ее сформулировать, ломая мозг. Пусть в госдуру тогда проходит и там выступает... Только там своих фриков хватает."
Я не чув, щоб від мене щось вимагали, чи моїх знайомих. І на кухні поки за це не штрафували... Це я до того, коли маніпулюють, що всіх змушують, всім нав*язують.
А стосовно того, кому красти легше... Я думаю в кого бабки є - тому і легше. Судді більше Франкліна **********, ніж Сковороду, чи леніна якогось.
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Звичайно, ідеально було б говорити українською…але так, я спілкуюсь російською", - відповідає Порошенко-молодший російською мовою.
"Чи міг такого сина виховати щирий патріот України? Чи такого сина могла виховати тiльки хитра, підступна барига, яка одягла вишиванку заради того, щоб пограбувати вас?"
"Ось вам пєтіна і віра, і мова!"
"Брехло Олексійович вирішив, що для дітей "справжніх патріотів" укрмова нафіг не потрібна, в пріоритеті - раша і інгліш. А ви, 8%, ідіть за нього плакатами махати"
"Діти "націоналіста" не змогли осилити вивчення "рідної" мови… Ото "націоналіст" прищепив любов до рідної мови, землі…"
"Ну ось, петруха, всьо пропало, нас вичіслєлі! Ось тобі й маєш, мова-віра - камсамол, тобто томос"
"Який тато, такий і синок"
https://vgolos.com.ua/news/syn-patriota-ne-znaye-************-movy-merezhu-oburylo-video-z-molodshym-synom-poroshenka_1040253.html