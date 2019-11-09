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 Політика України, Суспільство
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Все про:Порошенко (9876) українська мова (308)

 "Сила мови не в законах, а в її носіях", - Порошенко дав поради, як опанувати українську

П'ятий президент України Петро Порошенко поділився своїм досвідом переходу на українську мову з російської.

Про це він розповів у фейсбуці з нагоди Дня української писемності та мови, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моя українська – мій свідомий вибір. Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно. Опановуйте українську, хто ще цього не зробив", - написав Порошенко.

Він запропонував кілька порад, які допоможуть перейти на українську:

1. Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні.
2. У соцмережах підпишіться на україномовні сторінки та блогерів.
3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато і читайте українською.
4. Спілкуйтеся українською. Не бійтеся та не соромтеся помилок. Це - принцип вивчення будь-якої мови.
5. Дивіться україномовні фільми, серіали.
6. Слухайте більше української музики.
7. Почніть писати українською.
8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.
9. Вивчайте мову через нові захоплення.
10. Купуйте дітям україномовні книжки. Передайте мову дітям - і вона житиме вічно.

Читайте також: Попри всі маніпуляції і фейки Росії ми перемогли, - Порошенко про рішення Міжнародного суду ООН

"Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях", - резюмував Порошенко.

Сила мови не в законах, а в її носіях, - Порошенко дав поради, як опанувати українську 01
Сила мови не в законах, а в її носіях, - Порошенко дав поради, як опанувати українську 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158733
 
   
 Топ коментарі
 
Справжній Президент України!
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Приємно дивитись як корчить малоросів та підкацапників "Сила языка не в законах, а в его носителях", - Порошенко дал советы, как перейти на украинский - Цензор.НЕТ 7506
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Врет, как дышит...Его младшенький вообще не говорит по-украински и носит футболки с надписью "Россия" . Брехло соевое, тупое, никчемное, жулик и вор, убийца, тварь, чмо и мерзавец. Сдрысни уже хоть куда-нибудь, чтоб не отсвечивал своей пропито-опухшей харей.
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Який гемор ? Вам не хочеться України ? Ви би радо жили в якомусь потворному утворенні обабіч росії ?
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Україна гарно собі жила б й розвивалася як, наприклад, у 2004 році, 2005 році ... 2008 році, 2010 році, ...2012 році... з російськими школами, українським Кримом з російським флотом, транзитом газу й економічним співробітнитством з РФ та договором про дружбу, без вступу в СНГ, та тайожного союзу. Та нацикам цього було мало. Як бабі з казки Пушкіна про рибака та золоту рибку. Тепер обабіч розбитих ночв обабіч росії в якомусь потворному утворенні! Це є гемор.
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Куди ми розвивались ?
Якби не такі як ви совки, а нациків було побільше, ми би вже жили як Польща.
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А ще,можливо, потрібно не дихати та самоліквідуватися, тільки щоб не дратувати кацапо-орду?
Поцілуй своїх кацапо-ординських хазяїв у дупу, якщо ти так боїшся їх дратувати та давати їм привиди.
Тобі в твою тупу макітру не приходила думка, що внутрішньоукраїнські події взагалі не можуть бути причинами та оправдовуванням для для будь якого порушення територіальної цілісності України, вбивства їх громадян та анексії українських територій?
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Ти тупе. Вважаєш що давати своїми внутрішніми діями привід думати зовнішним політикам що тут притисняється їх етнос це нормально? Це не виправдовує їх дії. Але спонукає до таких дій. Нацики захотіли насильної українізації - отримали війну. Дивно, егеж? Україна програла як держава завдяки нацикам. Чи може ми не сама відстала й нерозвинута країна у центрі Європи з африканськими коррупціонерами та платнею? Дратуй далі, загубиш державу. Все просто.
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"Крим російський тому, що там розмовляють російською мовою" (Д.Трамп).
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Та да. Но не смотря на прекрасные примеры известных украинских мародёров политиков есть ещё основной закон - Конституция Украины. И язык оккупантов там прописан следующим образом
Статья 10.
В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения.

Статья 24.
Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по …………. по языковым или иным признакам.

Итак - русский язык не только язык оккупантов, но и родной язык миллионов граждан Украины. Ну, так совпало. Значит будем нарушать конституцию и базовые права людей? Или не?
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В каком смысле, нарушать? Тебя через 5 минут арестуют за то, что ты пишешь на рюзьге? Это язык оккупанта, несмотря на статью, потому что есть суки, которые кричат пожар, увидя ласковое утреннее солнышко. Это типа янычар на Крыму и Донбассе, которые звали Хйло, чтобы их защитить. Я даже слов на любом языке не могу подобрать какую роль тут играет ваш рюзьге езыг. И ты тоже плакаться начинаешь по поводу того, что человек призывает изучать родной язык. Этому тоже нормальными словами объяснения нет
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Родной язык не надо изучать. На нём человек начинает говорить в возрасте примерно года отроду. И призывы человеку изучать родной язык ни к чему. Ты трохи перепутал. А нарушать в самом широком смысле. Арест - это законное действие властей предусмотренное процессуальным кодексом. Конституция здесь не при чём. Нарушать гарантии свободного развития, использования и защиты русского, других языков национальных меньшинств Украины. Не способствовать изучению языков международного общения. Делать привилегии или ограничения по языковому признаку. Так понятно?
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Я не хочу продолжать этот разговор, потому что он зайдет в тупик. Тебе кто-то мешает изучать и использовать любой язык? Понятие "государственный язык" существует? Украинцы составляют большинство народа Украины? По всем проведённым опросам украинский язык признаёт родным абсолютное большинство народа Украины, несмотря на язык, на котором разговаривают. Если бы не оккупация Украины, то можно было бы подискутировать, а так русский язык - это язык оккупанта. Не хочешь ассоциироваться с оккупантом - признай право государственного украинского языка. Тчк
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так идиоты ведь законы не читают. что им Конституция!?
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Та пэтя еще и лингвист！
Верните пэтьку！
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.Так.... як його кум Луцик ! "Сила мови не в законах, а в її носіях", - Порошенко дав поради, як опанувати українську - Цензор.НЕТ 3638
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вчерашний порошенко - это сегодняшний ленин! такие себе "советы постороннего" )))
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Хех,все зависит от государственности Петруша
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Ти наче нормальні погляди висловлюєш тут. Нахіба ти цю муйню кацапську викладаеш? Якщо ти українець, то не повинен обгажувати правильні українські прагнення й основи. Несприйняття Порошенка можна по-іншому виразити.
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похоже Петро под дурака косит-видно дело совсем дрянь,а так хоть какой-то шанс,что вместо зоны пойдет в психушку
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Мне одному кажется, что в последнее время число местных порохососов подуменьшилось? Неужели потихоньку прозревать начали или мародер финансирование уменьшил?
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не, не уменьшилось, они просто очень устают и делают вынужденный перерыв на сон
а ты думаешь легко с нескольких аккаунтов восьми процентам изображать большинство?
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Удивляет позиция собственника сайта, очевидно же, что любая новость об соевом пахане вызывает массу негативных комментариев под ней. Неужели до сих пор кому-то непонятна огромная ненависть украинцев к шоколадное гниде и его холуям?
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Меня тоже удивляет, с одной стороны дают примитивные "новости" ни о чем, но с громкими фамилиями только для срача в каментах, больше нету причин
и в то же время банят за этот же срач
меня например банят за намного более скромные выражения, чем, например в статьях холуя Рыбникова
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Меня тоже банили, но сам посмотри, ты в этом посте уже перешёл на личность не по теме.
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Вы за цензуру на Цензоре? Сразу проглядывается воспитание в сталинской системе по заветам Геббельса.
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я за безцензуру і взагалі за безцензурщину!
чи означає це по вашій логіці, що я щирий продвинутий прогресивний патріот?
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Петя, свинья двуличная, ты сынишку своего на украинском уже научил говорить? А то ни бэ, ни мэ. А папка тут патриотизму учит.
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Народ України
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Пункт кажется №4 - "не бойтесь делать ошибок".. Азаров вон как бедняга старался, а над ним все время смеялись А вообще наиболее верный это последний пункт - нужно детей учить украинскому языку как родному и это самое главное и единственный путь. Ну и вдобавок нечего выпячивать как он в возрасте несколько десятков лет в политике и занимая самые высокие посты в государстве овладел украинским языком ( нашло все таки просветление в седой голове). Янукович вон тоже овладел, только все забывал одно слово "Йолка",, а толку от его "знания", как была родной русская феня так и осталась.
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Он даже своих детей научить не может. Советы раздает.


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Хвалю *******.Навіть останнього мародера поганого за це можна похвалити ,а от за піар у темах "суд ООН","На пЕС наїзжають"і т.д.-гнати,як шолудивого пса.Ото сідай і вчи Мішика українській мові-буде більше користі,бо скоро закриють-не встигнеш.
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Я так зрозумів .. що пика баригі *не коміфлю * !? "Сила мови не в законах, а в її носіях", - Порошенко дав поради, як опанувати українську - Цензор.НЕТ 795
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Хряк совсем умом тронулся,кому нужны его советы? Представляю как бы он на втором сроке начудил.
Дайте ему селедки!"Сила мови не в законах, а в її носіях", - Порошенко дав поради, як опанувати українську - Цензор.НЕТ 5849
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Оооооо як парашоїди кацапляться проти Петра, аж кацапським духом воняє!!!!
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Вот опять всплывает тема вброшенная ПР,"разделяй и властвуй".Нас пытаются увести от темы экономики и преступлений бывших у кормушки.


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Как они задолбали, а если я не хочу ломать себе мозг и подбирать слова по украински, тем более в моем городе на нем говорят только на камеру в мэрии.
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Общайтесь на том языке, на котором вам удобно. Вы ведь не государственный деятель? Другое дело, когда косивший под умалишенного и вжившийся в эту роль рабинович начинает ныть, что у него одна мысль и он не может ее сформулировать, ломая мозг. Пусть в госдуру тогда проходит и там выступает... Только там своих фриков хватает.
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Як насправді поширити та популізувати українську мову?
Інтерент.
Чому більшість сайтів російськомовні? Тому що запити на пошук того чи іншого в пошуковику вводять російською. Спеціальні програми це легко відслідковують. перш нвж запустити комерційний сайт, сеошник вираховує самі високочастотні запити на обох мовах, а потім підлаштовує інфу на сайті під цю мову.

Робіть в пошуковику більше запитів українською мовою!!!
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Врёт Петруня, украинский начинается с садика и школы , а в Украине даже учителей, для полного цикла, обучения на украинском не готовят .... а с певоклашек вообще издеваются, четыре года обучают на украинском, даже во многих случаях неплохо, а в пятом уже на "общепонятном",и таким макаром наша "патриотическая" власть, просрала уже почти три школьных выпуска "Сила мови не в законах, а в її носіях", - Порошенко дав поради, як опанувати українську - Цензор.НЕТ 9167
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Корисні поради.
Кожному українцеві має бути соромно за неволодіння мовою його рідної держави.
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з чого це? Вносити мільйони застави коррупціонерам не соромно і всі дивляться крізь пальці. Розмовляй українською, кради вбивай, але ж українською. Ви коли виберетеся з націоналістичної печери?
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Так. Все українською. І припиняйте оці маніпуляції - не туліть мову до всього найгіршого. Я розумію, що по москальских методичках важливо встановити негативні асоціації стосовно мови.
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Ассасін Крід, це маніпуляція. Красти і вбивати має бути соромно в незалежності від мови спілкування.
А от якщо людина громадянин України, а не "население", то мову варто знати хоча би на мінімальному рівні.
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знати треба, але вимагати і вказувати кожному громадянину не варто. Цікаво, красти легше російськомовному чи україномовному. Мовне питання очищує коррупційні канали, перекладає увагу. Чубліться, холопи.
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Будь- яка держава тисне на громадян та приїзжих, змушує вивчати державну мову, щоб інтегрувати в суспільство.
Мова це КОРДОН.
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дійсно? "Сила мови не в законах, а в її носіях", - Порошенко дав поради, як опанувати українську - Цензор.НЕТ 9763 Ви ще хочете інтеграції в Європу? Не може бути. Мова - кордон "Сила мови не в законах, а в її носіях", - Порошенко дав поради, як опанувати українську - Цензор.НЕТ 1621, не лякайте людей.
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А що вас так дивує ?
Іспанці дуже англійською володіють ? Чи португальською ?
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Моє повідомлення в цій темі (в 13:53)
"Общайтесь на том языке, на котором вам удобно. Вы ведь не государственный деятель? Другое дело, когда косивший под умалишенного и вжившийся в эту роль рабинович начинает ныть, что у него одна мысль и он не может ее сформулировать, ломая мозг. Пусть в госдуру тогда проходит и там выступает... Только там своих фриков хватает."

Я не чув, щоб від мене щось вимагали, чи моїх знайомих. І на кухні поки за це не штрафували... Це я до того, коли маніпулюють, що всіх змушують, всім нав*язують.

А стосовно того, кому красти легше... Я думаю в кого бабки є - тому і легше. Судді більше Франкліна **********, ніж Сковороду, чи леніна якогось.
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Як ви зараз по синку Мародера пройшлися гарно! Сподіваюсь Петя вирве язик своєму малому покидьку.
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Петро, ты лучше расскажи, почему ты 17 раз не являлся по повесткам, написанных по-украински, на допросы? Там тебе и вопросы будут задавать по-украински и суд по-украински и срок! "Сила мови не в законах, а в її носіях", - Порошенко дав поради, як опанувати українську - Цензор.НЕТ 7875
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

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Раз такий патріЙОт то чому Порошенко ненавчив української мови свого молодшого сина ?!
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Русскій язик - це язик п.дарасів. Хто згоден, ставте плюсики.
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ти навіть не чмо, а значно гірше. Хто згоден, ставте плюсики.
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Пєтро Аліксєіч,як буде на мові "Гражданскіх атсєч"?
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Син патріота не знає української мови?": мережу обурило відео з молодшим сином Порошенка
Звичайно, ідеально було б говорити українською…але так, я спілкуюсь російською", - відповідає Порошенко-молодший російською мовою.
"Чи міг такого сина виховати щирий патріот України? Чи такого сина могла виховати тiльки хитра, підступна барига, яка одягла вишиванку заради того, щоб пограбувати вас?"

"Ось вам пєтіна і віра, і мова!"

"Брехло Олексійович вирішив, що для дітей "справжніх патріотів" укрмова нафіг не потрібна, в пріоритеті - раша і інгліш. А ви, 8%, ідіть за нього плакатами махати"

"Діти "націоналіста" не змогли осилити вивчення "рідної" мови… Ото "націоналіст" прищепив любов до рідної мови, землі…"

"Ну ось, петруха, всьо пропало, нас вичіслєлі! Ось тобі й маєш, мова-віра - камсамол, тобто томос"

"Який тато, такий і синок"
https://vgolos.com.ua/news/syn-patriota-ne-znaye-************-movy-merezhu-oburylo-video-z-molodshym-synom-poroshenka_1040253.html
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Петька балабол ..... вот уже позорище ... Закон про Мову 5 лет мурыжили .. саботировали ... все не на часі був ....
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Я видел видео пьяного младшего сына Порошенко(где он блюет в унитаз). В этом видео вся толпа девочек и мальчиков говорит по-русски. Причем как какие-то масквичи. Кажется молодежь в Украине предпочитает русский. Как писала одна фанатка Ницой все даже хуже чем при совке.
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