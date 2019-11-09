 Вплив олігархів на владу зараз слабкий, як ніколи, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на Київському міжнародному економічному форумі в суботу.

"На мене особисто не впливає ні Ахметов, ні Коломойський. Я впевнений у тому, що президент - самостійна людина і не управляється есемесками з жодної зі сторін... Я вважаю, що багато хто з цих людей хотіли б, щоб всі вважали, що у них є величезний вплив на уряд, парламент і президента. Я впевнений в тому, що так мало впливу, як мають ці громадяни зараз, вони не мали ніколи", - сказав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що всі олігархи є власниками великих монополій і для того, щоб із ними працювати, необхідно мати чесного регулятора, сильний Антимонопольний комітет і справедливу приватизацію, над чим працює нинішній уряд.

"Я впевнений, що вплив олігархів і в медіа також поступово зменшуватиметься, але за один день це зробити неможливо", - додав Гончарук.

Читайте також: В олігархів немає можливості шантажувати нову владу, - Богдан

Також він наголосив на важливості судової системи в цьому питанні.

"Я не вважаю, що Коломойський кудись повертається, я не вважаю, що вплив олігархів збільшується, він зменшується", - заявив він.