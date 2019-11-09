 Вплив олігархів на владу зараз слабкий, як ніколи, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на Київському міжнародному економічному форумі в суботу.
"На мене особисто не впливає ні Ахметов, ні Коломойський. Я впевнений у тому, що президент - самостійна людина і не управляється есемесками з жодної зі сторін... Я вважаю, що багато хто з цих людей хотіли б, щоб всі вважали, що у них є величезний вплив на уряд, парламент і президента. Я впевнений в тому, що так мало впливу, як мають ці громадяни зараз, вони не мали ніколи", - сказав Гончарук.
Прем'єр зазначив, що всі олігархи є власниками великих монополій і для того, щоб із ними працювати, необхідно мати чесного регулятора, сильний Антимонопольний комітет і справедливу приватизацію, над чим працює нинішній уряд.
"Я впевнений, що вплив олігархів і в медіа також поступово зменшуватиметься, але за один день це зробити неможливо", - додав Гончарук.
Також він наголосив на важливості судової системи в цьому питанні.
"Я не вважаю, що Коломойський кудись повертається, я не вважаю, що вплив олігархів збільшується, він зменшується", - заявив він.
На власть должны иметь влияние только "уважаемые бизнесмены"!
В 95-й квартал годится!
Руководимое ставленниками Коломойского Центроэнерго ущло в минус. За январь-сентябрь чистый финансовый результат государственной компании Центрэнерго составил минус 1 487 517 грн. . За этот же период 2018 года финансовый результат был положительным и составил 489 508 грн. Чистый доход Центрэнерго сократился на 4% с 11,35 млн грн до 10,9 млн грн. Валовый убыток компании составил 519 590 грн.
А олгірхи (навіть "послаблені") в умовах демократії взагалі не водяться. Як, зрештою, і за монархії. Нерозуміння цього є ознакою політичної безграмотності, яка є основною перешкодою у встановленні (та утриманні) демократії. І не лише в Україні...
Базовый сценарий:
Рост ВВП в 2020 году - 3,3%, в 2021 году - 3,8%, в 2022 году - 4,1% . Инфляция (декабрь к декабрю) в 2020 году - 5,5%, в 2021 - 5,7%, в 2022 - 5,3% Вопрос- Где тут 40% экономического роста? Я вижу максимум 11% за 3 года, которые без МВФ и без транзита газа превратятся в "0" (ноль), в лучшем слуае!
В общем заходим на все каналы Дубинского и задаём ему вопрос - "Дубина, как там Засуха?"
https://youtu.be/DnokVW0mcVs
А Гончаруку навіщо чи те ж туди ж у лігу 3.14......
Это что, указания или шантаж??
А Гончаруку навіщо чи те ж туди ж у лігу 3.14......
Кабмін змусять знищувати середній бізнес який становить загрозу для монополії олігархів.
МАУ пролітає як фанера- бо поналітало лоукостерів, що треба робити .............
Так как проффесионалов там нет...
Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом.
Игорь Валерьевич шутник )))
Беня.
Беня известный во всём мире беспредельщик и аферист. И его лично принимает президент Украины. Смотрящий от Бени контролирует даже уши президента. Беня выигрывает впервые со славных для него рыговских времён два государственных тендера на 1 млрд гривен.
Беня впервые закупает электроэнергию в России. Интересно когда, как, с кем и на каких условиях "истинный патриот Украины" Беня об этой сделке договаривался?
Беня имеет абсолютно проигрышную позицию в лондонском суде. Фактически ему грозит необъятный тюремный срок за мошенничество космического масштаба. Избежать этого Беня может только в одном случае - повлияв на украинскую позицию в суде. И этот процесс уже начался, когда стартовала "судебная реформа" от Зе.
Последнему дураку понятно, что фигура Бени - это красный сигнал для всех инвестициях в Украину. Фактически это один из маркеров, благодаря неопределённости которому экономика Украины продолжает традиционную 29 летнюю постановку на паузу.
При чём, Беня - это всего лишь один из критериев оценки нынешней власти.
Я уже молчу о невиданной глупости галактического масштаба об украинском запуске продажи сельско-хозяйственной земли. Понятно, что рынок земли должен быть и стимулировать экономику. Понятно, что этого требует прогрессивного шага требует МВФ. НО! Предельное тупое и примитивное исполнение воли МВФ шокирует всех как внутри страны, так и во всём мире.
Для запуска рынка земли обязательно должны быть созданы условия честной конкуренции. Это значит, что должна отсутствовать угроза криминального передела образца 90-х, когда боксёры приходили к руководству только приватизированных предприятий и силой заставляли переписать предприятие на себя. Абсолютно импотентные правоохранительная и судебная системы ни чем не защищали новых собственников от рекетиров. Что-нибуть с тех пор изменилось? Кто в теме знает, что нет. Братки всё, что можно поделили. А тут откроются новые возможности по "законной" смене собственников земли.
У нас уже есть независимая судебная система? Ответ - нет. Судьи по прежнему выносят решения не в пользу граждан, а с оглядкой на местную власть, которую представляют либо сами братки, либо их шестёрки.
У нас уже есть эффективная правоохранительная система? Ответ - нет. Крышевание как было, так и есть.
У нас есть биржа земли, только на которой собственник может узнать истинную стоимость и продать по рыночной цене землю? Ответ - нет. Кто-нибудь вообще знает о существовании фондового рынка в Украине? Почём на нём можно купить акции украинских предприятий и тем самым проинвестировать украинскую экономику? Да кому это надо, если всё решается в Киеве, в областных центрах и во властных кабинетах в целом. Вы можете как простой предприниматель карячиться годами, создавая и продвигая продукт. А "умные" люди в Украине тупо "выиграют" какой-нибудь многомиллионный тендер и станут мультимиллионерами в одночасье. И заметьте, что абсолютно "честно". Просто так получилось, что победители тендеров как то связаны с властью. Властью, которая как то связана с криминалом.
Ну, например, Зе и Беня. У Пети была своя связка, у Яныка своя. Ющенко вообще никому не мог сказать "нет".
09.11.2019 г.
Сразу два источника - Зеленский считает, что назначение министром МВД Гриценко нужно обсудить.
Отличная схема отмывания ответственности. КМ создает нового оператора ГТС. Новый оператор ГТС увеличивает тарифы на транспортировку газа в 3,5 раза и отдает на утверждение в КМ. КМ утверждает и передает на согласование в странный орган под названием НКРЭКУ, которое должно дать согласие. Кто виноват - неизвестно...
Вчера Оржеля (министр энергетики) все таки уломали подмахнуть распоряжение по министерству задним числом легализующее импорт электроэнергии из РФ (данные пока не подтверждены, но источник надежен). Распоряжение было тут же засекречено и изъято из общедоступного реестра.
Задолженность МАУ Коломойского ("Международные авиалинии Украины"), перед государством (в лице ГП "Украэрорух") составляет 1.032 460 млрд. гривен.
Вчерашний день можно смело считать своеобразной точкой отсчета, когда режим Зеленского переходит с тематики "Что мы сделаем", на тематику "Почему мы это не сделали".При том озвучивать это поручено заходящим звездам режима типа Богдана. "Наши граждане должны понять, что эпоха это период, это не определенная точка. Нельзя поменяв президента и парламент моментально увеличить пенсии".
Правительство Гончарука решило изменить тариф на транспортировку природного газа к потребителю в сторону увеличения , вместо цены самого газа. На сколько это повлияет на конечную цену сказать сложно,ибо они еще и внесли какие то изменения в формулу расчета этой цены.
А в 2019 году новая антиукраинская ЗРада 18 сентября приняла преступную правку народного депутата сепаратиста А.Геруса в закон Украины "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества и даже в стране нашего лютого врага оккупанта проклятой паРаше. И видно дя того чтобы она за вырученные украинские деньги ещё сильней убивала на оккупированный ней территориях украинцев . И для компаний Коломойского для которого и приняли антиукраинский престуный Закон на поставку газа. И АО "Днипроазот" (входит в группу "Приват" международного шулера бандита -сепаратиста И.Коломойского) начали импорт электроэнергии из вражеской России