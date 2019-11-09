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 Політика України, За кордоном
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Все про:Луценко (2698) США (5791) Йованович (185)

 Луценко не був для нас надійним партнером. Він не хотів реформ в Україні, - Йованович

Колишній посол США в Україні Марі Йованович заявила, що колишній генпрокурор Юрій Луценко не хотів реформ і боротьби з корупцією в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Хвилю", про це вона сказала у свідченнях у Палаті представників у межах справи про імпічмент президента США Дональда Трампа.

"На мій погляд, він (Луценко. - Ред.) вважав, що я і наше посольство були надзвичайно ефективними, підтримуючи українців, які хотіли реформ. Українців, які прагнули боротьби з корупцією. А він не хотів цього, це було не в його інтересах", - сказала Йованович, відповідаючи на запитання, чому Луценко хотів домогтися її відставки з посади посла США.

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Також, за словами Йованович, Луценко особисто сердився на неї за те, що "ми недостатньо тісно співпрацювали з ГПУ".

"А він хотів, щоб ми з ними співпрацювали більше щодо різних справ. Він був незадоволений тим, що ми не допомагали їм чи що я не допомагала організовувати йому поїздки в США на зустрічі з членами нашого уряду, хоча, якщо чесно, говорити не було про що, оскільки він не був для нас надійним партнером", - сказала дипломат.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158725
 
   
 Топ коментарі
 
так оболгать честнейшего и самого прохвесианального генпрокурора всей галактики и даже вселенной.. Луценко не был для нас надёжным партнёром. Он не хотел реформ в Украине, - Йованович - Цензор.НЕТ 9630
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Йованович - огент кремля. Югик - патриот и торговый портнер. Очевидно же
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Петин кум
Этим все сказано
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Ну и как ты картавый ******* теперь собираешься жить в Украине. Тебя падло надо снова на нары.
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У них чемоданы упакованы - повезёт ырку на постоянное лечение в Лондон, к лерке поближе. А там и ляксеич подоспеет.
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Совершенно верно! Порошккно не для реформ ломал через колено Раду революционеров гидности, а для того, что бы этот дурак не мешал ему воровать. Только полные порохоботы этого не понимают.
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В переводе на общедоступный - Луценко не хотел сотрудничать с ФСБ, агентом которого является кацапка Йованович.
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Кремлебот, у тебя уже физический износ
Попроси куратора дать отгул.
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Видишь, ты уже откровенно отупел и за такую работу все равно похлёбки не дадут.
Наберись сил, прокатайся по золотому кольцу, пожри там берёзовой каши, можете полегчает.
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у них там дэ -дэбилы и рэ-дэбилы. Своих дебилов море.
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Порохоботы, хоть раз подумайте, зачем Петя ставил откровенного дурака Генпрокрорм? Если он этого не видел, то сам такой же дурак. Если видел, то подлец.
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А сейчас не откровенный дурак?
Сейчас мутный тип, у которого жена живет во Франции и дети граждане Франции
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Якось так неудобно перед порохоботами вийшло... Луценко не був для нас надійним партнером. Він не хотів реформ в Україні, - Йованович - Цензор.НЕТ 7623 Луценко не був для нас надійним партнером. Він не хотів реформ в Україні, - Йованович - Цензор.НЕТ 3280
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Йованович права!Для повної картини треба Байдена послухати,як той зізнався тупо у злочині після 50-ої хвилини відео.Виходить,зняттям попереднього Ген.Прокурора України, за мілліард долларів Байден таки викупив свого сина у кумів Порошка з Луциком,щоб гроші Лещенка на нову квартиру разом з "Амбарною книгою ПР"не привели до Байдена,який через "Бурісму",де син заправляв,Лещу їх і передавав для добре "проімпічити" Трампа.То що не так Йованович сказала?Я б добавив за мілліард кумове продали і честь і гідність!
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Зебіли вже забули як поливали Йованович всім на чим світ соїть?
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"2 раза в сутки даже сломанные часы показывают точное время" Китайская народная мудрость.
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""На мой взгляд, он (Луценко. - Ред.) считал, что я и наше посольство были чрезвычайно эффективными, поддерживая украинцев, которые хотели реформ. Украинцев, желавших борьбы с коррупцией. А он не хотел этого, это было не в его интересах", - сказала Йованович,"
И про ЧТО гавно?
Про Леща, Шабунина и Елизавету Смердящую?
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свыночолый гетьман с юГиком облажался конкретно. это был, наверное, его самый большой провал и благодаря юГику он потерял не меньше половины голосовавших за него.
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Кругом одні зебіли!!! Весь світ зебіли!!! І тільки Питро Олексійович з "сім'єю" - маладцы!!!
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зебилов особенно в темноте много, када свет выключаешь
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Слава Богу , что не "Весь світ зебіли!" Их много только в Украине.
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Його перебування на посаді Генпрокурора запам'яталося порожніми обіцянками, брехливістю, маніпуляціями щодо розслідування злочинів проти учасників Майдану та топкорупціонерів, а попередня політична діяльність - блюзнірством, пристосовництвом, що характерно для колишніх комунокомсомольських функціонерів. А тепер він ще хоче опікуватися видавництвом українських книжок, аби на українців напала гикавка від його опікунства.
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Луценко работал на пороха, рябошапка работает на коломойского и ни один из них на страну, о чем вы сретесь дебилы?
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Ещё дважды революционера из себя корчит , падлюка !
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Зато Луцик був надійним партнером мафіозно-барижної влади.
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я и наше посольство были чрезвычайно эффективными (с)

мы недостаточно тесно сотрудничали с ГПУ (с)

чрезвычайно эффективные в недостаточности сотрудничества? Норм... Миссис Кольчуга набивает себе цену.
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