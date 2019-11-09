 ДП "Конярство України" принесло 29 тис. прибутку замість щонайменше 70 млн. Їдемо розбиратися, - Милованов

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
"Державне підприємство "Конярство України". Фінансовий результат за рік - 29 тис. грн. А мав бути 70 млн грн. Це гроші, які недоотримала держава", - написав він.
Милованов також повідомив подробиці і пояснив, звідки взялася сума потенційного доходу.
"У користуванні підприємства - 56 тис. гектарів землі. Якщо рахувати за мінімумом, то 50 доларів чистого прибутку з гектара. От і буде 70 млн гривень.
Інша статистика, яка свідчить про те, що підприємство доводять (довели) до штучного банкрутства.
Станом на початок 2019-го:
- загальна вартість активів - 371 млн грн;
- чистий дохід від реалізації - 242 млн грн;
- чистий фінансовий результат за 2018 рік - 29 тис. грн;
- дебіторська заборгованість (винні підприємству) - 43 млн грн;
- кредиторська заборгованість (підприємство заборгувало іншим) - 289 млн", - повідомив міністр, додавши, що сьогодні він планує відвідати підприємство, щоб розбиратися з причинами такого поганого фінансового стану.
За 2018 год.И всё равно Зеленский. Это уже похоже на симптом.
🤪
Если не будет конефермы на чем будут ездить кавалергарды Президентского полка ?
Как то не солидно, если кавалергарды будут сопровождать "Теслу" на электросамокатах
И потому так сладок он.
Но Милованов скорее всего прав...
юридический адрес - Банковая, позвонить в Оффисс три раза
Неужели карибские офшоры, как у 95-го Квартала?!
чистий фін. результат - 29 000
а що так можна було?
Только одно Но- сначала сделай, а потом расскажи что сделал аудит, выявил необоснованные выплаты диру и главбуху и т.д .
коней украли
а пахать ненаком
- Если б я имел коня!
Ето бил би номер!
Еслиб конь имел меня,
Я б , наверно, помер!
https://myrotvorets.news/znenatska-pislia-prezydentskykh-vybo/
Після першого туру президентських виборів, тобто, з квітня цього року, кількість негативу в сюжетах ТСН зменшилася.Йдеться не лише про критику політиків. В січні - лютому майже половина всіх назв сюжетів вечірніх і тижневих (ті, які підсумовують новини за тиждень, виходять щонеділі) випусків ТСН включали слова, що асоціюються з негативними емоціями («вбити», «ДТП», «вкрасти», «погроза», «смерть» тощо).Проте магічним чином з квітня кількість таких слів у новинах суттєво знизилась. І лише в липні почала знову зростати, але так і не досягла рівня передвиборних місяців.
- ПЕНСІОНЕРКА ПОДАВИЛАСЬ БАНАНОМ З ГУМАНІТАРНОІ ДОПОМОГА, А ЛІКАРІ НЕ ВРЯТУВАЛИ СЕРДЕШНУ БАБЦЮ...
...спиртом...
- Повесить директора и главбуха на воротах.
- Объявить конкурс на новых.
Милованов ничего не понимает в этом деле. Видимо считает прибыль 50$ с гектара, исходя из рассказов крестьян, что фермеры платят аренду за сельхоз земли такие деньги. Мол вот пример, где не нужно работать, а тупо получать те же копейки с земли.
Так вот на тех землях никто не работает. Они действительно тупо простаивают. Поэтому привлечение внимания к этому предприятию довольно уместно, чтобы найти толкового управляющего и начать зарабатывать.
А коник без ноги
Яка чудова iграшка
Ги, ги, ги ги, ги, ги.