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 Політика України, Економіка
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Все про:підприємство (78) Милованов Тимофій (66)

 ДП "Конярство України" принесло 29 тис. прибутку замість щонайменше 70 млн. Їдемо розбиратися, - Милованов

Держава за 2018 рік недоотримала близько 70 млн прибутку від підприємства "Конярство України".

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Державне підприємство "Конярство України". Фінансовий результат за рік - 29 тис. грн. А мав бути 70 млн грн. Це гроші, які недоотримала держава", - написав він.

Милованов також повідомив подробиці і пояснив, звідки взялася сума потенційного доходу.

"У користуванні підприємства - 56 тис. гектарів землі. Якщо рахувати за мінімумом, то 50 доларів чистого прибутку з гектара. От і буде 70 млн гривень.

Інша статистика, яка свідчить про те, що підприємство доводять (довели) до штучного банкрутства.

Станом на початок 2019-го:
- загальна вартість активів - 371 млн грн;
- чистий дохід від реалізації - 242 млн грн;
- чистий фінансовий результат за 2018 рік - 29 тис. грн;
- дебіторська заборгованість (винні підприємству) - 43 млн грн;
- кредиторська заборгованість (підприємство заборгувало іншим) - 289 млн", - повідомив міністр, додавши, що сьогодні він планує відвідати підприємство, щоб розбиратися з причинами такого поганого фінансового стану.

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ДП Конярство України принесло 29 тис. прибутку замість щонайменше 70 млн. Їдемо розбиратися, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158723
 
   
 Топ коментарі
 
Загони продразвьорстки коли повернуть?
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Координатор ;ЗЕ!Диджитал; Фьодоров визнав що тролеферма Зеленського складала десятки тисяч ботів, плюс їм допомагали ботоферми олігархів Коломойського, Пінчука, Фірташа.
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государственное предприятие "Козлы Украины"
юридический адрес - Банковая, позвонить в Оффисс три раза ГП "Коневодство Украины" принесло 29 тыс. прибыли вместо минимум 70 млн. Едем разбираться, - Милованов - Цензор.НЕТ 216
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Загони продразвьорстки коли повернуть?
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Крадуть і адрес не питають. Лише так можливо сформувати клас ефективних підприємців України. Майбутнє за ними,а не за нами.
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Та шо ж у тебе все крадуть! Ти випадково не лох?
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В такой обстановке Владимиру Зеленскому, конечно, тяжело. Отдав сложной профессии все силы и желания, к вечеру Владимир превращается в какой-то такой, знаете, зеленый организм, и это, наверняка, весьма эффектное зрелище. ГП "Коневодство Украины" принесло 29 тыс. прибыли вместо минимум 70 млн. Едем разбираться, - Милованов - Цензор.НЕТ 4261
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Для начала надо бы прочитать начало."Государство за 2018 год недополучило около 70 млн прибыли от предприятия "Коневодство Украины"Источник: https://censor.net.ua/n3158723"
За 2018 год.И всё равно Зеленский. Это уже похоже на симптом.
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Координатор ;ЗЕ!Диджитал; Фьодоров визнав що тролеферма Зеленського складала десятки тисяч ботів, плюс їм допомагали ботоферми олігархів Коломойського, Пінчука, Фірташа.
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Так - так. В Польщу планував дохтором. Було таке.
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Дяка зеленій владі та ідіотам що його вибрали- три місяці заборгованість по заробітній платі.
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так устройся личным дохтором в козино.
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Господа офицеры!
Если не будет конефермы на чем будут ездить кавалергарды Президентского полка ?
Как то не солидно, если кавалергарды будут сопровождать "Теслу" на электросамокатах ДП "Конярство України" принесло 29 тис. прибутку замість щонайменше 70 млн. Їдемо розбиратися, - Милованов - Цензор.НЕТ 9091
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Кавалергарды, век недолог,

И потому так сладок он.
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а шо с тебя взять, денежку с фабрики в декларацию не пишешь... ты только жрать и срать умеешь
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А расходы на содержание коней эта звезда экономики подсчитала?
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200 мільйонів на коней? може воні з чистого золота зроблені?
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А может он скажет - сколько в этом году получено прибыли?
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Нужно разбираться...
Но Милованов скорее всего прав...
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Так.Тимоха розрахував правильно,а пояснив кепсько,бо розрахунки робляться,наприклад у сусідній вам Польщі так: Оцінюють умовну вартість землі 56 тис.гектарів землі помножити на 10 тис доларів буде 560 млн.доларів..Цю суму закладають у розрахунки щодо термінів ренти та умовних з неї прибутків.За рік прибуток від гектара складатиме не 50 доларів,а 560 доларів у сфері тваринництва з гектара.Тому там би очікували 31 360 000 прибутку з якого тільки 10 частина йде до державної скарбниці-тобто 3млн136 тис.доларів=78 400 000грн.
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"но всегда есть альтернатива! " например - козы !
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государственное предприятие "Козлы Украины"
юридический адрес - Банковая, позвонить в Оффисс три раза
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Ай-ай-ай!
Неужели карибские офшоры, как у 95-го Квартала?!

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Коней сейчас заменили культиваторы. А раньше, да, без коня и картошку не посадить.
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А что там разбираться и туда ехать,любому болвану,даже находящемуся за сотни километров и не имеющему самокат,тут понятно,что руководство просто п....т денюшки,забери директора,свесь его вниз головой наружу с десятого этажа слегка держа за ножки и он тебе все быстро расскажет - куда спрятал наворованное и кто его подельники в кабмине.
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про коней ни слова не говорит.... только доход от аренды земли считает, а по профилю контора не работала?)
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есть лошадки стоимостью пол лимона баксов, почему бы им таких не выращивать?
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чистий дохід - 242 000 000
чистий фін. результат - 29 000

а що так можна було?
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Зеленський взагалі ніколи не платив ані копійки податків. Чисто збиткові компанії.
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Яременко та Ківу візьміть з собою... ГП "Коневодство Украины" принесло 29 тыс. прибыли вместо минимум 70 млн. Едем разбираться, - Милованов - Цензор.НЕТ 9562
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Головне, таких "таємних" компаній ще тисячі і тисячі... І всюди відмивання грошей і збиток державі... Авгієві конюшні, ій-богу
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Суть не в предприятиях, а в отсутствии желания контролировать расходы бюджета на любом уровне гос и ОМС структур .
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А может он и прав, что начал с одного предприятия По сути это лучше, чем общие слова .

Только одно Но- сначала сделай, а потом расскажи что сделал аудит, выявил необоснованные выплаты диру и главбуху и т.д .
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Ну ні з чим більше міністру займатися! Конєводство, твою милованамать!
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цыганы)))
коней украли
а пахать ненаком
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А вы не путайте своих коней с государственными!
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Милованов:
- Если б я имел коня!
Ето бил би номер!
Еслиб конь имел меня,
Я б , наверно, помер!
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А потом на турецкую пивную компанию поедь,у них вообще ноль прибыли от торговли по всей стране пивцом,инвесторы мать их за ногу.
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ЗНЕНАЦЬКА. ПІСЛЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ ТСН ПОЧАВ ВЖИВАТИ МЕНШЕ НЕГАТИВНИХ СЛІВ

https://myrotvorets.news/znenatska-pislia-prezydentskykh-vybo/

Після першого туру президентських виборів, тобто, з квітня цього року, кількість негативу в сюжетах ТСН зменшилася.Йдеться не лише про критику політиків. В січні - лютому майже половина всіх назв сюжетів вечірніх і тижневих (ті, які підсумовують новини за тиждень, виходять щонеділі) випусків ТСН включали слова, що асоціюються з негативними емоціями («вбити», «ДТП», «вкрасти», «погроза», «смерть» тощо).Проте магічним чином з квітня кількість таких слів у новинах суттєво знизилась. І лише в липні почала знову зростати, але так і не досягла рівня передвиборних місяців.ДП "Конярство України" принесло 29 тис. прибутку замість щонайменше 70 млн. Їдемо розбиратися, - Милованов - Цензор.НЕТ 1272
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Да 1+1, собирал по всей стране негатив, чтоб вечером обрушить на обивателя.
- ПЕНСІОНЕРКА ПОДАВИЛАСЬ БАНАНОМ З ГУМАНІТАРНОІ ДОПОМОГА, А ЛІКАРІ НЕ ВРЯТУВАЛИ СЕРДЕШНУ БАБЦЮ...
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Ну все - крапки над і розставлені, пріорітети - визначені. А то-кто еще совсем недавно с пеной во рту утверждал, шо «Україна - космічна держава».
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А где можно арендовать гектарчик земли за 50$ в год? Готов заплатить на 50 лет вперед.
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В качестве кого? Он шо аудитор,знатный коневод или все таки дебил.
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Зоофил. Пишет же, что коней поехал искать. ДП "Конярство України" принесло 29 тис. прибутку замість щонайменше 70 млн. Їдемо розбиратися, - Милованов - Цензор.НЕТ 553
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Это еще главный коневод видать порядочный попался - хоть минимальная, но прибыль. А то многие госпредприятия еще и из бюджета тянуть деньги умудряются.
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не эффективный собственник.....1.землю отобрать.2.конэй напоить.3.справедливость восстановить.4.землю раздать крестьянам.5.конэй напоить.6.бывших собственников прислонить.7.деньги вернуть в казну.8.конэй напоить.9.обязать крестьян возместить убытки.10.возмещенные убытки раздать бывшим "коневодам".11.конэй не поить(некормить).12.у крестьян которые откажутся возмещать ,землю отобрать.13.отобранную землю раздать "у временное пользование" нуждающимся семьям.14.в целях оптимизации называть "нуждающиеся семьи" олигархами.15.выплатить разработчикам вышеописанной реформы премии из прибыли полученной крестьянами в результате неэффективного использования земель.16.конэй напоить
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Что бы госпредприятия приносили прибыль:
- Повесить директора и главбуха на воротах.
- Объявить конкурс на новых.
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Без расстрелов казнокрадов и коррупционеров как в Китае уже не разобраться в Украине, но холуи олигархов (слуги народа) своих расстреливать не будут.
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Истина где то посредине.
Милованов ничего не понимает в этом деле. Видимо считает прибыль 50$ с гектара, исходя из рассказов крестьян, что фермеры платят аренду за сельхоз земли такие деньги. Мол вот пример, где не нужно работать, а тупо получать те же копейки с земли.

Так вот на тех землях никто не работает. Они действительно тупо простаивают. Поэтому привлечение внимания к этому предприятию довольно уместно, чтобы найти толкового управляющего и начать зарабатывать.
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с нетерпением ждем видео, где ЗЕленский едя на коне будет рассуждать о тяжелой жизни украинского селянина
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Купила мама коника,
А коник без ноги
Яка чудова iграшка
Ги, ги, ги ги, ги, ги.
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а шо там разбираться, кто лоббировал туда директора, той партии и досталась прибыль))
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