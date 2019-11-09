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 Політика України, Економіка
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Все про:бюджет (697) зміни (44)

 Зміни до держбюджету-2019 набули чинності

Закон про зміни до держбюджету на поточний рік №265-IX набув чинності.

Про це з посиланням на "112 Україна" повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вчора документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України" слідом за його підписанням главою держави.

Зокрема, документом передбачено зменшення дохідної частини бюджету на 18,8 млрд грн і видаткової частини на 19,1 млрд грн, а також збільшення обсягу надання кредитів із державного бюджету на 1,4 млрд грн і дефіциту держбюджету на 1,1 млрд грн.

Законом збільшено видатки за такими бюджетними програмами: 1 млрд грн - для виплати заробітної плати шахтарям і недопущення відключення шахт від електропостачання; 1,4 млрд грн - для підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців; 500 млн грн - для фінансового забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх настання (резервний фонд); 787 млн ​​грн - на заходи із  соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю; 354,6 млн грн - для фінансування соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 300 млн грн - на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла.

Крім цього, до спецфонду держбюджету більше не будуть скеровувати частину перевиконання митних платежів, натомість скерують конфісковані гроші корупціонерів.

Кошти зі спецфонду більше не використовуватимуть для органів доходів і зборів, натомість конфісковані активи пустять на облаштування військових комісаріатів та їхнє забезпечення; будівництво дороги через річку Дніпро у Запоріжжі Н-08; розвиток доріг державного значення.

Читайте також: Зеленський підписав зміни до держбюджету-2019, що передбачають збільшення витрат на виплату зарплат шахтарям

Також закон дозволяє місту Києву не повертати до державного бюджету частину зобов’язань Київської міської ради в обсязі видатків міського бюджету, передбачених у 2019 році на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158720
 
   
 Топ коментарі
 
Вєлосіпєдіст скільки добавив на своє утримання?
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Облигаций пораздали,
Пусть за них другой ответит,
Только видимость создали,
Что вам Солнышко уж светит...
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Що там в ньому, вчителям по 4000$ платитимуть?
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Вєлосіпєдіст скільки добавив на своє утримання?
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Краще запитай, скільки Зєля з подєльниками бабла накрав.
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Скільки Зєля з подєльниками бабла накрав? Запитав, і що змінилося?
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Слава партии! Слава нариду! Слава презэденту!
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Хочешь хорошие дороги?
Вот тебе повышение акцизов на бензин.
Хочешь больше пенсию?
А мы тебе налоги повысим.

Наша власть 28 лет пыталась накормить голодного, отрезая куски мяса от него самого.
У них никогда не хватало мозгов придумать что-то лучше.
Профессионалы херовы...
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власть хорошая - народ дерьмо, работать не хочет.
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Весь профессионализм украинской власти всегда сводился к стремлению сделать украинцев богаче.
Беда лишь том,что эти профессионалы не могут придумать ничего лучше,чем взять деньги на это из карманов самих же граждан и часть их при этом разворовать.
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Облигаций пораздали,
Пусть за них другой ответит,
Только видимость создали,
Что вам Солнышко уж светит...
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Що там в ньому, вчителям по 4000$ платитимуть?
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А то. Зміни до держбюджету-2019 набули чинності - Цензор.НЕТ 3009
"Кроме этого в спецфонд госбюджета больше не будут направлять часть перевыполнения таможенных платежей, однако направят конфискованные деньги коррупционеров"
Источник: https://censor.net.ua/n3158720

Золотые зубы, "крупица драгоценного металла"(С), "конфискованные" у одних ЗЕбобиков направят в бюджет, чтобы платить зарплаты другим ЗЕбобикам.
Круговорот зубов в природе. Зміни до держбюджету-2019 набули чинності - Цензор.НЕТ 3009
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Соевий ідіот все робив,аби йому капало в карман,а борги держави його не хвилювали-з 96-и маємо 127-м млрд.долларів боргу.Добре хоч конфісковувати в мародера ще є можливість у нової влади-от і побачимо,чи мають яйця,аби ще й пересаджати.
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Компанія "Укртелеком" анонсувала з 1 лютого 2020 року відключення всіх вуличних таксофонів.
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Ну правильно.
Зачем выполнять Бюджет, когда можно в нем циферки исправить?!
Это намного проще!
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"Кроме этого в спецфонд госбюджета больше не будут направлять часть перевыполнения таможенных платежей, однако направят конфискованные деньги коррупционеров"
Источник: https://censor.net.ua/n3158720

И какая же цифра конфискованных средств "зашита" в бюджет?
Сколько запланировано конфискаций?
Заплатить проценты по долгам (от МВФ и пр.) хватит, или ЗЕбобиков будут "коррупционерами назначать"? Ну, спичку там тянуть короткую, кто из ЗЕбобиков зуб золотой сдает а кто - почку лишнюю?
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Слушайте, а Квартал не Рошен у Ротшильдов отжать собрался "в госбюджет"? Зміни до держбюджету-2019 набули чинності - Цензор.НЕТ 797
А то мне подсказали, что у Ротшильдов 500 триллионов денег, а Квартал, как все гопники, до чужих денег очень охочие.
Эй, Квартал, адрес Ротшильдов в Лондон-сити знаете?
Не потеряйтесь по дороге, когда триллионы "отжимать" поедете
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