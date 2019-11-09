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Все про:пияцтво (424) водії (298) Геращенко Антон (448)

 За п'яну їзду будемо арештовувати, законопроєкт подамо найближчими тижнями, - Геращенко

Міністерство внутрішніх справ України запропонувало посилити покарання за кермування в нетверезому стані і на додаток до штрафів ввести адміністративний арешт на 5, 10 або 15 діб. Також відповідальність за це правопорушення МВС хоче повернути з Кримінального кодексу до Адміністративного кодексу. Законопроєкт подадуть до Верховної Ради вже найближчими тижнями.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

На його думку, розмір штрафів (попри значні суми - до 50 тисяч грн) не зупиняє тих, хто хоче пиячити за кермом.

"Крім того, процедура оформлення кримінального проступку з документальної точки зору набагато складніша, ніж оформлення адміністративного правопорушення", - звернув він увагу.

Геращенко також роз'яснив, у яких випадках водія можуть посадити до в'язниці: "Перший раз буде або штраф, або адміністративний арешт до 5 діб. Залежить від брутальності порушення правил дорожнього руху. Якщо людина в нетверезому стані зупинилася на знак патрульного, то суд може призначити штраф. Якщо за водієм ще довелося гнатися, перш ніж його зупинити, то може бути арешт".

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У разі повторного порушення пропонується арешт на 10-15 діб.

"Якщо суддя побачить, що особу вдруге за рік чи за два роки спіймали на керуванні транспортом у стані сп'яніння, то ухвалюватиме рішення про її арешт. І неважливо, чи це депутат місцевої ради, чи мільйонер. Будь ласка, посидьте. Бо є багаті люди, які не хочуть викликати собі таксі, а хочуть їздити містом напідпитку. І це часто закінчується жахливими трагедіями", - додав Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158719
 
   
 Топ коментарі
 
Ещё можно запретить автомобили . За п'яну їзду будемо арештовувати, законопроєкт подамо найближчими тижнями, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1740 .
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Мусора с радостью готовятся, расширяют кошельки.
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Законопроект слишком мягкий, не годится. Опять штрафы, бесконечные аресты на мизерные сроки и т.д. Ерунда на постном масле. Кто будет ловить пьяных по 10 раз на дорогах, если за движением практически нет контроля? Нет видеокамер ,да и полицейских практически нет, выезжают только на ДТП. Где видеокамеры на дорогах?!!! За пьянство нужно сразу сажать на месяц и огромный штраф, а при повторном конфисковывать автомобиль и забирать права. Все остальное фуфло и очковтирательство. Пьяные на дорогах каждый день убивают людей, а нашим депутатам и МВД пофигу, они подают дебильные законопроекты, гуманные к убийцам, потому что сами пьяными ездят, суки.
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для начала камеры на дорогах, перед которыми все равны, а уж потом ментам можно права расширять, потому как бедненьким ничего низя... да и выдать им тайзеры, что бы с юристами и журналистами было легче спорить - на кнопку нажал и тишина и никто никуда не звонит.
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в сизо мест не хватит посадить всех бухих уродов....... появятся полугосударственные(часные) вытрезвители а менты в доле, будут поставлять клиентов..... нужно инвестировать в вытрезвители!
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За пьяную езду надо отрубать пальцы.
За повторную - кисть.
Потом - по самый локоть.
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А что отрубать пьяным пешеходам? Они ведь полноценные участники дорожного движения?
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Пьяные пешеходы и так остаются без головы, одна рука тут, другая нога там.
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Ампутацию за пьяную езду надо проводить в прямом эфире.
Это гуманно и по отношению к потенциальным жертам, и по отношению к пьющим уродам.
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Чуркам типа тебя нужно ампутировать головы.
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А алкоголикам типа тебя надо ещё зашивать рот.
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Что, деревянный, подгорает? Или машина тебя неудачно переехала или кого из твоих родствениичков?
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1. Не понял- а зачем арестовывать человека на 15 суток- если ему для протрезвления достаточно всего 24 часа? А без машины можно и сразу отпускать.

2. За что сажать человека- если от него никто не пострадал? Инвалиды вообще не могут ездить- их что за это- сажать на с15 суток?

3. В США это делается в ДВА шага.

1) За езду без прав- сажают.
2) А за езду пьяным- ЛИШАЮТ ПРАВ! Пешком такой человек безвреден- за что его сажать?
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