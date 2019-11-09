 За п'яну їзду будемо арештовувати, законопроєкт подамо найближчими тижнями, - Геращенко

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
На його думку, розмір штрафів (попри значні суми - до 50 тисяч грн) не зупиняє тих, хто хоче пиячити за кермом.
"Крім того, процедура оформлення кримінального проступку з документальної точки зору набагато складніша, ніж оформлення адміністративного правопорушення", - звернув він увагу.
Геращенко також роз'яснив, у яких випадках водія можуть посадити до в'язниці: "Перший раз буде або штраф, або адміністративний арешт до 5 діб. Залежить від брутальності порушення правил дорожнього руху. Якщо людина в нетверезому стані зупинилася на знак патрульного, то суд може призначити штраф. Якщо за водієм ще довелося гнатися, перш ніж його зупинити, то може бути арешт".
У разі повторного порушення пропонується арешт на 10-15 діб.
"Якщо суддя побачить, що особу вдруге за рік чи за два роки спіймали на керуванні транспортом у стані сп'яніння, то ухвалюватиме рішення про її арешт. І неважливо, чи це депутат місцевої ради, чи мільйонер. Будь ласка, посидьте. Бо є багаті люди, які не хочуть викликати собі таксі, а хочуть їздити містом напідпитку. І це часто закінчується жахливими трагедіями", - додав Геращенко.
🤣
За повторную - кисть.
Потом - по самый локоть.
Это гуманно и по отношению к потенциальным жертам, и по отношению к пьющим уродам.
2. За что сажать человека- если от него никто не пострадал? Инвалиды вообще не могут ездить- их что за это- сажать на с15 суток?
3. В США это делается в ДВА шага.
1) За езду без прав- сажают.
2) А за езду пьяным- ЛИШАЮТ ПРАВ! Пешком такой человек безвреден- за что его сажать?