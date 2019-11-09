 Ворог за добу 11 разів порушив перемир'я: поранено бійця, ще один помер у госпіталі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 3 обстріли: неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів; біля Лебединського - зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; поблизу Гнутового - із СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 8 обстрілів: біля Оріхового - з озброєння БМП-2, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Луганського - з автоматичних гранатометів; у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) - зі стрілецької зброї; біля Залізного - з великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Зайцевого - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Південного - з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів; біля Кримського - з гармат БМП-1 і БМП-2, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
"За минулу добу, 8 листопада, унаслідок обстрілу поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил. Також від отриманих напередодні поранень у лікувальному закладі помер ще один український воїн", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.
"Держи вора"...
Одужання пораненим.
Апрель-октябрь 2019 и апрель-октябрь 2018
Сколько раненых и сколько погибло?
Манипулятор соево-мокшанский, только не сьезжай с диалога!
Ты первый это начал!!!
Велика різниця- загинути зі зброєю в руках, захищаючи свою країну, як Воїн, і загинути не маючи права стріляти у відповідь.
шо бы уже куда дальше всех не занесло - не шучу сейчас....