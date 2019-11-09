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Все про:обстріл (5687) Донбас (13550) операція Об'єднаних сил (1747)

 Ворог за добу 11 разів порушив перемир'я: поранено бійця, ще один помер у госпіталі

Незаконні збройні формування 8 листопада 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав поранення, один помер у госпіталі від отриманих поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 3 обстріли: неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів; біля Лебединського - зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів; поблизу Гнутового - із СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 8 обстрілів: біля Оріхового - з озброєння БМП-2, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Луганського - з автоматичних гранатометів; у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) - зі стрілецької зброї; біля Залізного - з великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Зайцевого - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; неподалік Південного - з великокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів; біля Кримського - з гармат БМП-1 і БМП-2, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

"За минулу добу, 8 листопада, унаслідок обстрілу поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил. Також від отриманих напередодні поранень у лікувальному закладі помер ще один український воїн", - йдеться в повідомленні.

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Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Ворог за добу 11 разів порушив перемиря: поранено бійця, ще один помер у госпіталі 01
Ворог за добу 11 разів порушив перемиря: поранено бійця, ще один помер у госпіталі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158718
 
 
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Смешно слышать это отплатной провокаторшы.
"Держи вора"...
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Царство Небесне загиблим захисникам...
Одужання пораненим.
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А шо не доста було "просто перестати стріляти" б@ть?
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Слышь, если уже пошел в этой теме такой стезёй, то дай мне статистику за эти периоды:
Апрель-октябрь 2019 и апрель-октябрь 2018
Сколько раненых и сколько погибло?
Манипулятор соево-мокшанский, только не сьезжай с диалога!
Ты первый это начал!!! Враг за сутки 11 раз нарушил перемирие: ранен боец, еще один умер в госпитале - Цензор.НЕТ 8285
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magic SOM!
Велика різниця- загинути зі зброєю в руках, захищаючи свою країну, як Воїн, і загинути не маючи права стріляти у відповідь.
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Одужання пораненному воїну України!!! Смерть расіянсько-масковським=(фашиським) окупантам та путін-*****!!!!
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уже сегодня нужно изучить етот феномен - клоун у власти с привлечечением специалистов,
шо бы уже куда дальше всех не занесло - не шучу сейчас....
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Зеленій владі не до того. Вони готують дерибан земель.
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Та годі вже сперечатися.Воїни гинуть,бо саме Путлер хоче безкінечного терору проти України і всього українського..Він ненавидить Україну паталогічно..
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