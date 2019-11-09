 В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
У межах проведення операцій "Рубіж", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч. 1, 3 ст. 212 КК України було встановлено, що посадовці місцевої компанії, яка володіє мережею аптек на території Одеси, здійснюють умисне ухилення від сплати податків. Не вказуючи в бухгалтерській та податковій звітності компанії повний обсяг операцій з реалізації лікарських засобів, вони занижували об'єкт оподаткування.
Зокрема, в кожній з аптек зазначеної мережі було встановлено 1 РРО, а також пристрій для друку чеків внутрішнього обліку підприємства, які не є фіскальними чеками. Приблизно один раз за пів години-годину кожним аптечним закладом здійснювалася реалізація лікарських засобів покупцям через РРО і видавався фіскальний чек. Зазначені операції відображалися у податковій та бухгалтерській звітності підприємства, а їхні результати використовувалися для формування об'єкта оподаткування для сплати податків.
Однак переважна більшість операцій з реалізації лікарських засобів проводилася через пристрій внутрішнього обліку з видачею покупцям не фіскальних чеків. Водночас зазначені операції в бухгалтерській та податковій звітності підприємства не відображалися і, відповідно, податки компанією не сплачувалися.
Крім того, через зазначену мережу аптек фігуранти здійснювали реалізацію лікарських засобів, ввезених на територію України переважно з РФ поза митним контролем.
На підставі постанов суду проведено обшук у 14 аптеках зазначеної мережі, за результатами якого вилучено та передано на відповідальне зберігання партію лікарських засобів загальною вартістю понад 7 млн грн, зокрема лікарські засоби, ввезені на територію України поза митним контролем, які не пройшли передбачену державою реєстрацію і не мають реєстраційних посвідчень, майже на 997 тис. грн, понад 161 тис. грн неврахованої готівки, оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та комп'ютерну техніку.
Триває слідство.
Це просто шахрайство, контрабанда, тобто просто злочин, котрий ніяка влада ні в якій країні не зможе подолати ніколи! Навіть Китай розстрілює, наприклад, хабарників, але хабарі як брали так і беруть.
крімінальні покідькі та хуцпаті шлємазли вперто росказуют, що "варують фсє "...
А люди з них РЕГОЧУТЬ
Я несколько раз перечитал статью, думал что пропустил название...
А, нет, названия таки нету!!!
Есть просто фотки!!!
Всё по х/ф "Хвост виляет собакой"... Как-то так получается...
Украина - страна где самые дорогие лекарства и автомобили.
В Одессе！ Та не может такого быть！）
Канешна, такого не может быть
Там все изготовляется на Дерибасовской
Не знал.）
На то она и Одесса