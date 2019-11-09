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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:ліки (316) податкова міліція (1328) Одеса (2160) аптека (31)

 В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області викрили мережу аптек, власники якої ухилялися від сплати податків і здійснювали реалізацію лікарських засобів, ввезених на територію України поза митним контролем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн 01

У межах проведення операцій "Рубіж", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч. 1, 3 ст. 212 КК України було встановлено, що посадовці місцевої компанії, яка володіє мережею аптек на території Одеси, здійснюють умисне ухилення від сплати податків. Не вказуючи в бухгалтерській та податковій звітності компанії повний обсяг операцій з реалізації лікарських засобів, вони занижували об'єкт оподаткування.

Зокрема, в кожній з аптек зазначеної мережі було встановлено 1 РРО, а також пристрій для друку чеків внутрішнього обліку підприємства, які не є фіскальними чеками. Приблизно один раз за пів години-годину кожним аптечним закладом здійснювалася реалізація лікарських засобів покупцям через РРО і видавався фіскальний чек. Зазначені операції відображалися у податковій та бухгалтерській звітності підприємства, а їхні результати використовувалися для формування об'єкта оподаткування для сплати податків.

В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн 02

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Однак переважна більшість операцій з реалізації лікарських засобів проводилася через пристрій внутрішнього обліку з видачею покупцям не фіскальних чеків. Водночас зазначені операції в бухгалтерській та податковій звітності підприємства не відображалися і, відповідно, податки компанією не сплачувалися.

Крім того, через зазначену мережу аптек фігуранти здійснювали реалізацію лікарських засобів, ввезених на територію України переважно з РФ поза митним контролем.

В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн 03

На підставі постанов суду проведено обшук у 14 аптеках зазначеної мережі, за результатами якого вилучено та передано на відповідальне зберігання партію лікарських засобів загальною вартістю понад 7 млн ​​грн, зокрема лікарські засоби, ввезені на територію України поза митним контролем, які не пройшли передбачену державою реєстрацію і не мають реєстраційних посвідчень, майже на 997 тис. грн, понад 161 тис. грн неврахованої готівки, оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та комп'ютерну техніку.

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В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн 04

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158717
 
   
 Топ коментарі
 
Так назовите сеть , чтобы люди знали! Да, и нашего аптечного короля Чекиту потрясите!
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Контрабанда！
В Одессе！ Та не может такого быть！）
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Чё вы ерничаете? В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3941
Канешна, такого не может быть В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3941
Там все изготовляется на Дерибасовской В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 1710
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Чуб, ти дурень??? При чому тут твої вологі мрії щодо Президента України?

Це просто шахрайство, контрабанда, тобто просто злочин, котрий ніяка влада ні в якій країні не зможе подолати ніколи! Навіть Китай розстрілює, наприклад, хабарників, але хабарі як брали так і беруть.
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Абсолютно всі аптеки так працюють чому тільки в одній мережі процшли обшуки? Не занесли хабаря?
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і що цікаво В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 7447

крімінальні покідькі та хуцпаті шлємазли вперто росказуют, що "варують фсє "...
А люди з них РЕГОЧУТЬ В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 2777

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Це ті реформи що людей рятували? Що стало легше ліки отримувати? Ну піди поплач своїй богатирьовій у спідницю зеватоцефал.
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спасибо порошене, так поднял цены в аптеках, что дешевле покупать у поляков и кацапчегов
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Справжні, Потрошенківські банда так ціну підняла, що деякі ліки в 5 разів дорожче стали, а деяких в Україні немає, тому для деяких хворих контрабанда - спасіння.
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Так назовите сеть , чтобы люди знали! Да, и нашего аптечного короля Чекиту потрясите!
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Реально!
Я несколько раз перечитал статью, думал что пропустил название...
А, нет, названия таки нету!!!
Есть просто фотки!!!
Всё по х/ф "Хвост виляет собакой"... Как-то так получается...
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Тысячи жизней детей спасаются благодаря контрабандным лекарствам.
Украина - страна где самые дорогие лекарства и автомобили.
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Контрабанда！
В Одессе！ Та не может такого быть！）
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Чё вы ерничаете? В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3941
Канешна, такого не может быть В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3941
Там все изготовляется на Дерибасовской В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 1710
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шо, уже не только на М.Арнаутской, а и на Дерибасовской тоже？
Не знал.）
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В Одессе всё возможно!!!
На то она и Одесса
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І шо вам сказати... В останні місяці марамої як пташки поосені повертаються на істєрічну матєрщину.., бо в Україні контрабандистам жити вже незручно В одеській мережі аптек, власники якої ухилялися від податків і продавали контрабандні ліки, вилучено продукції на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 4622
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Гройсман обещал лохам дешёвые лекарства, где они?
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не успел Гройсманн, успели лохам только Прямой ТВ наладить, теперь не только у кацапов а и у нас есть свой "сливной бачок"
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Левые кассовые аппараты стоят в каждом супермаркете и это спокойно крышуется шишками в гфс,иначе все цены были бы минимум на четверть выше.
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И конечно же лекарства надо сразу раскладывать на землю в грязь, ведь они не понадобятся сотням нуждающихся людей.
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значит кто то стал на 7 лямов богаче. закон физики о перетекании энергии из одного кармана в другой никто не отменял)
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..та лучше уже контрабанду покупать , чем фуфломицины с налогами ..
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